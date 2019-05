Test: Apogee HypeMiC, USB-Kondensatormikrofon

One mic to rule them all? In seiner Kategorie könnte das zutreffen. Klanglich ist das HypeMic einwandfrei und ist im Rennen der USB-Mikrofone einer der Spitzenkandidaten.

Es ist kompakt, lässt sich problemlos überall anschließen und ist somit sehr flexibel. Durch den analogen Kompressor kann man fix etwas mit dem Handy unterwegs aufnehmen und gleichzeitig eine gute Qualität wahren. Die Transporttasche macht es dazu zu einem erstklassiges Reisebegleiter. Egal ob Berichterstattung auf einer Messe, das schnelle Update für die Fanbase, Podcast oder die spontane Jam-Session auf dem Himalaya, Platz ist eigentlich immer.

In diesem Anwendungsbereich ist der eingebaute Kompressor eine echt gute Ergänzung.

Betreibt man sowieso Nachbearbeitung am Rechner, kann man sich sein Geld sparen und zum MiC+ greifen, denn außer im Preis und dem Kompressor unterscheiden sich die beiden nicht wirklich. Auf die Tasche und den Popschutz muss man dann leider verzichten.