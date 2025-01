Test: Apple Air Pods 4 ANC, In-Ear-Kopfhörer

In-Ear-Kopfhörer für Einsteiger?

Seit September 2024 bietet Apple seine Air Pods in der aktuellen Version 4 an. Obwohl die Air Pods definitiv kein klassisches Tonstudio-Produkt sind, haben wir uns dazu entschlossen, diese einmal näher unter die Lupe zu nehmen. Denn mit den kleinen weißen Apple Air Pods 4 hat das Unternehmen mit Sitz im kalifornischen Cupertino fast schon das Standardmodell der In-Ear-Kopfhörer für den mobilen Einsatz und zum Musikhören auf den neuesten Stand gebracht. Denn egal wo man hinschaut, überall sieht man Leute mit den weißen Steckern im Ohr – auch wenn sicherlich nicht jeder das originale Apple-Modell sein Eigen nennt. Und wenn ein Großteil der Nutzer über die kleinen In-Ear-Kopfhörer Musik hört, kann ein darauf abgestimmter Mix aus dem Tonstudio zumindest nicht verkehrt sein. Darüber hinaus nutzt der eine oder andere die kleinen In-Ears auch beim mobilen Produzieren. Schauen und hören wir uns die neuen Apple Air Pods 4 also einmal zusammen näher an.

Aufbau der Apple Air Pods 4

Liest man sich die Beschreibungen zu den Air Pods 4 auf der Apple-Website durch, könnte man meinen, dass Apple seine In-Ear-Kopfhörer komplett neu designt hat. Tatsächlich unterscheiden sich die Kopfhörer optisch aber kaum von ihren Vorgängern, auch wenn die Form geringfügig verändert wurde. Apples Versprechen: Durch eine Änderung der Kontur und der Breite sollen die In-Ears bei einer größeren Anzahl von Personen sicherer im Ohr sitzen.

Gegenüber der Pro-Version verzichtet Apple bei den Air Pods 4 auf Silikonaufsätze in verschiedenen Größen, was bedeutet, dass eine Größenanpassung fürs Ohr nicht möglich ist. Entweder sitzen sie also gut im Ohr oder eben nicht. Und der passende Sitz hat bei den kleinen In-Ears natürlich auch Auswirkungen auf den Klang, denn je nachdem wie gut die In-Ears „abdichten“, entsteht ein unterschiedlicher Klangeindruck. Letzten Endes hilft hier also nur Ausprobieren.

In meinem Fall haben die Air Pods 3 bereits sehr gut im Ohr gesessen und auch die vierte Generation der Kopfhörer sitzt sicher und fest im Ohr.

Sowohl die In-Ears als auch das Ladecase ist nach IP54 klassifiziert, was bedeutet, dass sie vor Staub, Wasser und Schweiß geschützt sind. Schwimmen gehen kann man damit nicht, aber sie natürlich bei Regen nutzen. Auch das Säubern mit einem feuchten Tuch ist kein Problem.

Am länglichen „Stil“ der In-Ears befinden sich Druckschalter, über die Anrufe entgegen genommen, die Musik-App gesteuert oder der ANC-Modus gewechselt werden kann. Schade ist, dass man hiermit weiterhin nicht die Lautstärke regulieren kann. Das bleibt den Pro-Modellen vorbehalten.

Die Bedienung funktioniert in der Praxis sehr gut und auch nicht Air Pods-Nutzer werden damit schnell zurecht kommen. Schön sind die haptischen Feedbacks durch Vibrationen so bald man eine Funktion ausgelöst hat und die – allerdings nur exklusiv mit Apple Hardware nutzbaren – zusätzlichen Features wie ein Equalizer und das Erkennen von Gesten wie Nicken oder Kopfschütteln beim Beantworten von Siri-Fragen. Diese Funktionen sind aber wie gesagt nur in Verbindung mit weiterer Apple Hardware nutzbar. Android-Nutzer bleiben hier außen vor, können die In-Ears aber natürlich mit ihren mobilen Endgeräten als reine Bluetooth-Kopfhörer nutzen.

Air Pods 4 vs. Air Pods 4 ANC

Apple bietet seine In-Ear-Kopfhörer in zwei Varianten an: Zum einen die Air Pods 4, die aktuell 149,- Euro kosten, zum anderen die Air Pods 4 ANC, die zusätzlich mit einer aktiven Geräuschunterdrückung ausgestattet sind und 199,- Euro kosten. Wer die In-Ears in der Bahn, im Bus oder generell auf Reisen nutzt, dem kann ich nur empfehlen, die 50,- Euro Aufpreis zu investieren, denn das ANC-System bietet aus meiner Sicht einen deutlichen Mehrwert.

Geladen werden die Air Pods 4 ANC im erwähnten Ladecase. Dieses lässt sich über USB-C an einem Computer oder über ein USB-Netzteil mit Strom versorgen. Außerdem besteht die Möglichkeit, das Case kabellos (Qi-Standard) bzw. mit Hilfe eines Apple Watch-Ladekabels aufzuladen. Aber Achtung, nur das ANC-Modell lässt sich kabellos laden. Bei den Air Pods 4 ohne ANC ist dies nicht möglich, schade. Auch verfügt nur das Case der ANC-Version über einen kleinen Lautsprecher, so dass ein Auffinden bei Verlust über die „Wo ist?“-Funktion bei den Air Pods 4 nur für die In-Ears funktioniert, bei den Air Pods 4 ANC auch das Case geortet werden kann.

Bis zu fünf Stunden Musikgenuss bzw. vier Stunden mit aktiviertem ANC verspricht Apple für die Air Pods 4. Dies hängt jedoch stark vom tatsächlichen Nutzen ab (mit welcher Lautstärke wird gehört, läuft durchgängig Musik oder hört der Nutzer stets nur 15 min und schaltet die In Ears danach aus). Insgesamt ist das leider ein kleiner Rückschritt gegenüber den Air Pods 3, denn diese halten sechs Stunden durch.

Einsatz der Air Pods 4

Apple verbaut in den Air Pods 4 den H2 Chip, der bereits bei den Air Pods Pro 2. Generation zum Einsatz kommt und der dafür sorgen soll, dass die In Ears (wie immer) noch einen Tick besser klingen als die Vorgänger. Dazu sollen „intelligente Features“ dafür sorgen, dass sich die Kopfhörer automatisch an jede Umgebung anpassen.

Setzt man die Air Pods 4 in die Ohren, bekommt man sofort ein sehr druckvolles Klangbild geboten mit ordentlichem Bassanteil. Sehr akkurat kommen da knackige Kickdrums ans Ohr und fette Synthesizer-Bässe mögen die In-Ears auch. Dass die Air Pods 4 auch mit sanfteren Tracks klarkommen, zeigt beispielsweise Stings All this time Live-Album, bei dem die akustischen Gitarren, Stings Stimme und der Kontrabass sehr gekonnt in Szene gesetzt werden. Auch die passende räumliche Darstellung gelingt den neuesten In-Ears von Apple sehr gut. Aktuelle Charts-Produktionen von Dua Lipa, The Weeknd, Bruno Mars oder Billie Eilish sind für die In-Ears ebenfalls kein Problem. Solche Songs machen mit den Air Pods schon viel Spaß.

Klanglich weniger stark empfinde ich die Air Pods 4 bei eher Gitarren-lastigen Rock-Produktionen, bei denen es den In-Ear-Kopfhörern schwerer fällt, den Gesamt-Mix passend darzustellen.

Im direkten Vergleich mit den Air Pods Pro 2 stehen die Air Pods 4 klanglich etwas zurück, was evtl. aber auch an der Passform liegen könnte, denn aufgrund der Silikonaufsätze und der damit einhergehenden besseren Anpassbarkeit ans eigene Ohr könnten ein paar Prozent Klangqualität verloren gehen. Insgesamt bieten die Air Pods 4 und die Air Pods 4 ANC aber ein sehr gutes und druckvolles Klangbild.

Kommen wir zur aktiven Geräuschunterdrückung: Hier konnte ich die Air Pods 4 für den Test mit den Air Pods Pro 2 vergleichen. Grundsätzlich bieten die Air Pods 4 unterschiedliche Arbeitsmodi, so dass man zum einen das ANC komplett aktivieren kann und alle äußeren Geräusche gefiltert werden. Dann gibt es die Möglichkeit, die Außengeräusche analysieren zu lassen, um so beispielsweise leisere Kulissen weniger stark zu dämpfen als lautere Klangereignisse. Und es gibt den sogenannten Transparenz-Modus, bei dem die Geräusche der Außenwelt stufenweise hinzugemischt werden können. In der Praxis funktioniert das alles sehr gut und intuitiv.

Im direkten Vergleich zwischen Air Pods Pro 2 und Air Pods 4 hat das Pro-Modell die Nase klar vorne. Obwohl die Air Pods 4 gerade bei leiseren Umgebungsgeräuschen oder tieffrequenten Klängen absolut überzeugen können, schafft es das Pro-Modell, lautere Umgebungsgeräusche effektiver zu filtern.

Extras

Dank der Multipairing-Funktion verbinden sich die Air Pods 4 automatisch mit jedem Gerät, das unter derselben Apple ID angemeldet ist. Im Test funktionierte das einwandfrei, so dass ich ohne Weiteres zwischen Desktop-Mac, iPhone und iPad wechseln konnte.

In Sachen Bluetooth arbeiten die Air Pods 4 mit Version 5.3 und unterstützen die Codecs SBC und AAC. Die Bluetooth-Reichweite war während des gesamten Tests sehr gut und stabil, brach erst ab, als ich mich mehrere Räume vom iPhone entfernt habe.

Die Air Pods unterstützen Apples 3D-Audio-Technologie mit dynamischen Head-Tracking, was zumindest im Hinblick auf Filme und Serien ein tolles Hörerlebnis ist. Bei speziell abgemischten Dolby Atmos Tracks, von denen sich mittlerweile viele in der Apple Musik-App befinden, funktioniert das ebenfalls sehr gut.