AirPods Max Pro 2: Klang, ANC und Funktionen im Check

Bereits seit vielen Jahren testen wir regelmäßig auch Produkte, die nicht zwingend im Studio- oder Recording-Bereich beheimatet, aber für eine Vielzahl unserer Leser von Interesse sind. So auch unser heutiger Testkandidat, die Apple AirPods Max Pro 2, die Apple im Frühjahr in einer zweiten Version auf den Markt gebracht hat. Wir haben uns die Kopfhörer einmal näher für euch angeschaut.

Kurz & knapp Was ist es? Apple AirPods Max Pro 2, Over-Ear-Kopfhörer mit ANC und Smart-Funktionen Klang: Ausgewogenes, druckvolles Klangbild mit angenehmer Abstimmung für Alltag und mobiles Produzieren.

Ausgewogenes, druckvolles Klangbild mit angenehmer Abstimmung für Alltag und mobiles Produzieren. ANC & Features: Sehr effektives Noise-Cancelling, adaptiver Modus und Live-Übersetzung als klare Stärken.

Sehr effektives Noise-Cancelling, adaptiver Modus und Live-Übersetzung als klare Stärken. Komfort & Design: Hochwertige Verarbeitung, aber mit 385 g vergleichsweise schwer und mit einfachem Smart-Case.

Hochwertige Verarbeitung, aber mit 385 g vergleichsweise schwer und mit einfachem Smart-Case. Ausstattung: H2-Chip, Apple-Integration und smarte Funktionen bieten besonders im Apple-Ökosystem großen Mehrwert.

H2-Chip, Apple-Integration und smarte Funktionen bieten besonders im Apple-Ökosystem großen Mehrwert. Preis/Leistung: Hoher Preis und kleinere Schwächen, insgesamt aber ein sehr leistungsfähiger Premium-Kopfhörer.

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Übersicht: Apple AirPods Max Pro 2

So wie einige unserer letzten Kopfhörer-Tests, beispielsweise der Fostex TH-910 oder der Audeze LCD-20, sind die Apple AirPods Max Pro 2 nicht direkt für den Studio-Einsatz konzipiert und entwickelt worden. Wie allseits bekannt, handelt es sich hierbei um ein Consumer-/Lifestyle-Produkt.

Auch wenn die Air Pods Max Pro nicht solch eine große Verbreitung wie die kleinen In-Ear-Kopfhörer AirPods (Pro) aufweisen, sieht man sie in der Bahn oder in der Stadt doch relativ häufig. Einen gewissen Anteil daran hat vermutlich das Design der Kopfhörer – ein Thema, das – auch wenn es regelmäßig zu kontroversen Diskussionen führt – schon immer einen großen Stellenwert bei der Produktentwicklung von Apple hatte. Unabhängig davon, ob einem die AirPods Max Pro 2 Kopfhörer gefallen oder nicht – der Wiedererkennungswert ist einfach extrem hoch!

Gab es die AirPods Max anfangs nur in wenigen Farbvarianten, hat Apple das Angebot in den letzten Jahren deutlich erweitert, so dass es die Apple AirPods Max Pro 2 aktuell in den fünf Farben Mitternacht, Polarstern, Blau, Violett und Orange zu kaufen gibt. Für den Test hat uns Apple den Kopfhörer in der Farbe Mitternacht zur Verfügung gestellt.

Das Design und die Konstruktion der Kopfhörer hat Apple für die neue Version nicht angetastet, so dass man mit den AirPods Max Pro 2 weiterhin einen sehr robusten, aber vergleichsweise auch schweren Kopfhörer in seinen Händen hält. Immerhin bringt er 385 g auf die Waage.

Der Kopfhörer besteht aus einem Mix aus Stahl und Aluminium und für Apple typisch finden sich auf dem Kopfhörer keinerlei Beschriftungen oder Hinweise zu den Funktionen der Bedienelemente. Lediglich auf den Innenseiten der Ohrmuscheln hat Apple ein L und R angebracht, so dass man die Kopfhörer stets richtig herum auf den Kopf aufsetzt.

Die Apple AirPods Max Pro 2 werden in einem schlichten weißen Karton ausgeliefert, in dem sich neben dem Kopfhörer lediglich die von der Vorgängerversion bekannte und farblich passende Schutzhülle (Smart Case), ein USB-C auf USB-C-Kabel sowie eine gedruckte Kurzanleitung und Sicherheitshinweise befinden. Beim Smart Case hätte ich mir ehrlich gesagt eine Verbesserung gewünscht, denn im Alltag bietet dieses nur einen geringen Schutz vor Staub und der Kopfbügel wird davon nicht umfasst.

Die AirPods Max Pro 2 lassen sich zum einen über Bluetooth (Version 5.3) mit dem Smartphone, Tablet oder Computer verbinden, bieten allerdings auch die Möglichkeitm eine Kabelverbindung mit einem Endgerät herzustellen. Allerdings ist hierfür ein spezielles Kabel (USB-C auf 3,5 mm Klinke) notwendig, für das Apple stolze 45,- Euro verlangt. Über einen klassischen Klinkenanschluss verfügt der Kopfhörer leider nicht.

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Das im Jahr 2025 veröffentlichte Hardware-Upgrade (Wechsel von Lightning zu USB-C) sorgte dafür, dass die AirPods Max Lossless-Audiodaten übertragen konnten. Auch die aktuelle Version kann das natürlich. Um in den Genuss von Audiodaten mit 48 kHz und 24 Bit zu kommen, ist jedoch eine Kabelverbindung (USB-C, kein Adapterkabel) notwendig. Ansonsten setzt Apple weiterhin auf die Codecs SBC/AAC – deutlich besser auflösende Codecs wie aptX oder das von Sony entwickelte LDAC bleiben leider außen vor.

Als maximale Laufzeit gibt Apple für die AirPods Max Pro 2 rund 20 Stunden an. Da halten die Mitbewerber von Sennheiser, Sony oder Bowers & Wilkins teilweise deutlich länger durch. In der Praxis sollten 20 Stunden aber auch für längere Reisen ohne Weiteres ausreichen. Sollte sich die Batterie dennoch zu Ende neigen, reichen 5 min Ladezeit aus, um weitere 1,5 Stunden Betrieb zu ermöglichen.

Was bieten die AirPods Max Pro 2?

Während das Hardware-Update aus dem letzten Jahr nur wenige technische Änderungen mit sich brachte, hat Apple bei den AirPods Max Pro 2 einige Neuerungen umgesetzt. Hierfür setzt der Hersteller auf seinen H2 Chip, der u. a. bereits in den AirPods Pro 2/3 sowie den AirPods 4 zum Einsatz kommt. Eine Neuheit im eigentlichen Sinn ist dieser Chip nicht, wurde er von Apple doch bereits im Jahr 2022 vorgestellt. Die damit umgesetzten Funktionen sorgen allerdings dafür, dass die AirPods Max Pro 2 deutlich aufgewertet werden.

Zum einen hat Apple einen neuen Active Noise Cancelling Algorithmus entwickelt, der ein bis zu 1,5-fach besseres ANC bieten soll. Messen lässt sich das natürlich nicht, wohl aber die grundsätzliche Qualität des ANC beurteilen. Diese war bereits bei den ersten Versionen des Kopfhörers vorbildlich und dank des neuen Chips sowie des neuen Algorithmus sorgt das System laut Apple nun noch ein Stückchen besser dafür, dass die von den acht Mikrofonen wahrgenommenen Umgebungsgeräusche analysiert und passend ausgeblendet werden. Im Alltag zeigen die Kopfhörer sehr gut, wie effektiv das ANC-System funktioniert. So sorgten die AirPods Max Pro 2 auf einer längeren Zugreise dafür, dass ich in einem überfüllten Abteil, das voll von unterschiedlichsten Gesprächen, Videocalls und spielenden Kindern war, entspannt und ungestört arbeiten konnte.

Wer sich nicht komplett abschotten möchte, kann den Transparenzmodus aktivieren, der dafür sorgt, dass man sowohl die Kopfhörersignale als auch die Umgebungsgeräusche wahrnehmen kann.Darüber hinaus bieten die Apple AirPods Max Pro 2 eine Konversationserkennung sowie einen adaptiven Modus. Aktiviert man die Konversationserkennung, wird das Kopfhörersignal automatisch in der Lautstärke verringert, sobald man jemanden anspricht oder von einer anderen Person angesprochen wird. Und im adaptiven Modus passen sich die Kopfhörer eigenständig den Umgebungsgeräuschen an, so dass ohne manuelle Änderungen zwischen Transparenzmodus und ANC gewechselt wird, sobald die Umgebungsgeräusche um einen herum zunehmen.

Live Übersetzungen mit den AirPods Max Pro 2

Die Übersetzungsfunktion in Echtzeit hat Apple mit den AirPods Pro 3 eingeführt und bietet diese Funktion nun auch für die AirPods Max Pro 2. Spricht man mit Personen, die nicht dieselbe Sprache sprechen wie man selbst, lässt sich diese Funktion dafür nutzen, das eigene gesprochene Wort live übersetzen zu lassen und über Siri dem Gesprächspartner mitzuteilen bzw. die Nachricht auf dem Display des iPhones des Gesprächspartners anzeigen zu lassen.

Auch wenn es in der Praxis vielleicht etwas komisch aussieht, wenn sich zwei Personen mit Over-Ear-Kopfhörern gegenüber stehen und sich per Sprachübersetzung miteinander unterhalten (über In-Ear-Kopfhörer ist das deutlich galanter), ist die Funktion an sich natürlich toll. Möglich macht das der bereits erwähnte H2 Chip sowie Apples KI-Feature namens Apple Intelligence.

Aktuell werden die zehn Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch und Chinesisch (Mandarin und vereinfach/traditionell) unterstützt, weitere werden sicherlich zeitnah folgen.

Wie klingen die Apple AirPods Max Pro 2?

Laut Apple verfügen die AirPods Max Pro 2 über einen neuen „Hight Dynamic Range“-Verstärker, der den Kopfhörern zu einem klareren Klang verhelfen sollen. Kombiniert wird dieser mit den 40-mm-Treibern und dem überarbeiteten AdaptiveEQ-Algorithmus.

Grundsätzlich bieten die Kopfhörer einen sehr entspannten und offenen Klang, den man bei Betrachtung des Kopfhörers, zunächst einmal nicht vermuten würde, da der Kopfhörer doch sehr „geschlossen“ wirkt. Ein gewisses Bassfundament ist definitiv wahrnehmbar, was seinen Anteil daran hat, dass der Kopfhörer stets druck- und kraftvoll klingt. Bis auf den Bassbereich kann ich keine nennenswerten Klangveränderungen wahrnehmen, wobei die Apple AirPods Max Pro 2 insgesamt ein sehr stimmiges Klangbild vermitteln. Auf keinen Fall chirurgisch detailliert, aber auch weit entfernt von einem übermäßigem HiFi-Bild. Als Kombi-Produkt für mobiles und ungestörtes Produzieren (dank ANC) und Spaß beim Musikhören, ist der Kopfhörer definitiv sehr gut geeignet.

Weitere Verbesserungen

Als weitere kleinere Verbesserungen bieten die Apple AirPods Max Pro 2 eine verbesserte Interaktion mit Siri. So reicht ein Nicken für Ja und Kopfschütteln für Nein beispielsweise aus, um Fragen von Siri zu beantworten – ohne ein Wort zu sagen.

Bei Verwendung der Kamera-App auf dem iPhone lässt sich der DigitalCrown genannte Drehregler der Kopfhörer dafür nutzen, Foto- oder Videoaufnahmen zu starten und zu beenden.

Und zu guter Letzt merken sich die Kopfhörer nach und nach die bevorzugten Lautstärkeeinstellungen seines Besitzers und passen diese auf Wunsch automatisch an.