AirPods Max mit Lossless Audio und niedriger Latenz

Mit den Apple AirPods Max hat Apple vor knapp vier Jahren für viel Aufsehen gesorgt, denn nach vielen kleinen und kompakten In-Ear-Kopfhörern hat man sich damals erstmals einem ohrumschließenden, geschlossenen Kopfhörer gewidmet. Wir testeten den Kopfhörer damals auch und unser Autor Jörg Hoffmann kam am Ende seines Tests zu einem „sehr guten“ Urteil. Im Verlauf der letzten vier Jahre gab es keine größeren Entwicklungsschritte bei den AirPods Max, Apple hat lediglich neue Farbvarianten aufgelegt. Vor wenigen Wochen veröffentlichte die Firma mit Sitz in Cuppertino, Kalifornien, aber ein technisches Update, das u. a. Lossless-Audio und eine niedrigere Latenz über USB-C sowie das Erstellen und Mischen in personalisiertem 3D-Audio ermöglichen soll. Ausreichend Gründe, sich die Apple AirPods Max noch einmal näher anzuschauen und anzuhören.

Übersicht zu den Apple AirPods Max

Waren die AirPods Max anfangs nur in wenigen Farbvarianten erhältlich, hat Apple das Angebot im Verlauf der letzten Jahre erweitert, so dass sie aktuell in den fünf Varianten Blau, Violett, Orange Mitternacht und Polarstern erhältlich sind. Preislich macht die Wahl der Farbe keinen Unterschied.

Das grundsätzliche Design der Kopfhörer hat Apple nicht angetastet, so dass man mit den AirPods Max weiterhin einen sehr robusten Kopfhörer in den Händen hält, dessen Grundkonstruktion aus Aluminium und Stahl gefertigt ist. Apple wäre aber nicht Apple, wenn das Ganze nicht in einer sehr ästhetischen Form designt und gefertigt würde. Entsprechend verzichtet Apple bei den AirPods Max auch auf jegliche Aufdrucke. Hersteller- oder Produktname bzw. Logos, die man bei nahezu jedem Kopfhörer auf den Außen- oder Innenseiten findet, gibt es hier nicht. Minimalistisches Design at its best.

Ausgeliefert wird der Apple AirPods Max Kopfhörer in einem schlichten weißen Karton. Apple verzichtet bei dieser Verpackung komplett auf Plastik. Auch das Kabel liegt im aufgerollten Zustand unten im Karton und kommt ohne Plastiktüte aus. Eine richtige Aufbewahrungstasche gehört nicht zum Lieferumfang der AirPods Max. Es liegt jedoch eine Schutzhülle aus Leder bei, das sogenannte Smart Case, das über die Ohrmuscheln gestülpt und dank eines magnetischen Verschlusses verschlossen werden kann.

Neben einem Quick-Start-Guide im Faltformat und den Sicherheitseinstellungen befindet sich im Karton noch ein USB-C-Anschlusskabel. Dieses ist 1 m lang, sollte nach Möglichkeit aber nicht allzu oft angefasst werden, es überträgt leider viel Schall auf die Kopfhörer.

Die Verarbeitung ist exzellent, da gibt es keinen Anlass zu Kritik. Der Kopfbügel besteht aus zwei parallel verlaufenden Streben, zwischen die ein Stoffnetz gespannt ist. Zu den Ohrmuscheln hin wird daraus eine Strebe, die nach einem drehbaren Gelenk in die beiden Ohrmuscheln übergeht. Beide Seiten des Kopfhörers lassen sich um rund 2,5 cm ausfahren, allerdings ohne Rasterung. Einmal eingestellt, bleibt die Größe des Kopfhörers aber auch nach mehrmaligem Auf- und Absetzen erhalten.

Das Gewicht von 386 g mag zunächst etwas abschrecken, aber im Alltag fällt dieses nicht negativ auf, sodass man die Apple AirPods Max ohne Weiteres mehrere Stunden auf dem Kopf tragen kann. Der Tragekomfort ist sehr hoch, da das o. g. Stoffnetz, das sich auch an und im Inneren der Ohrmuscheln wiederfindet, ein sehr offenes Gefühl vermittelt.

Die Batterielaufzeit der AirPods Max gibt Apple wie folgt an:

bis zu 20 Stunden Wiedergabe mit einer Aufladung bei aktivierter aktiver Geräuschunterdrückung auf Pro Level

bis zu 20 Stunden Video­wiedergabe mit einer Aufladung bei aktivierter aktiver Geräuschunterdrückung auf Pro Level und aktiviertem 3D Audio

bis zu 20 Stunden Sprechdauer mit einer Ladung

5 Minuten Ladezeit reichen für ungefähr 1,5 Std. Wiedergabe

Mit dem Firmware-Update 7E101 verspricht Apple zwei größere Neuerungen, auf die Nutzer der Kopfhörer schon länger gewartet haben: Lossless-Audio sowie eine kürzere Latenz bei Einsatz der Kopfhörer mit einem USB-C-Kabel.

Das Update ist allerdings nur für die USB-C-Variante der AirPods Max verfügbar. Nutzer der früheren Lightning-Version schauen leider in die Röhre und kommen nicht in den Genuss der o. g. neuen Features.

Wer das Update auf die Apple AirPods Max mit USB-C-Anschluss aufspielen möchte, benötigt hierfür ein iPhone/iPad mit dem aktuellen Betriebssystem iOS 18.4 oder einen Mac-Computer mit macOS Sequoia 15.4. Das AirPods Max Update wird automatisch auf die Kopfhörer aufgespielt, sobald diese mit einem entsprechenden iPhone/Mac per Bluetooth verbunden sind und eine aktive Internetverbindung besteht. Nach maximal 30 Minuten sollte die Firmware 7E101 dann unter den AirPods Max Informationen/Einstellungen erscheinen.

Übrigens: Wer die AirPods Max mit einem 3,5 mm Klinkenanschluss verbinden möchte, kann dies ab sofort mit dem neuen USB-C auf Klinke Adapter tun! Mit dem Kabel lassen sich auch iPhones oder iPads mit externen Lautsprechern mit Klinkenanschluss verbinden. Für Apple typisch kostet das Kabel allerdings stolze 45,- Euro.

Apple AirPods Max für Musiker

Wollte man die AirPods Max bisher für die Musikproduktion einsetzen, ging dies nur, wenn man sich mit der limitierten Bandbreite der Bluetooth-Übertragung zufriedengab. Dazu kam die nicht akzeptable Latenz, die es unmöglich machte, beispielsweise Software-Instrumente live einzuspielen. Mit dem Update 7E101 soll sich dies aber nun ändern. Außerdem können nun Audiodaten mit 24 Bit und 48 kHz übertragen werden, das reicht für (mobile) Produktionen definitiv aus.

Starten wir zunächst mit dem Thema Latenz: Getestet habe ich die Kopfhörer mit der DAW Logic 11.1 auf einem 2023er Mac Studio (M2 Max). Die aktuelle Logic Version leistet hierbei praxistaugliche Werte. Bei 32 Samples liegt die Latenz bei knapp 12 ms, bei 192 Samples sind es rund 15 ms. Das ist natürlich nicht überragend, aber mehr als akzeptabel und definitiv in der Praxis nutzbar.

Ein Problem gibt es allerdings: Sobald man die Kopfhörer absetzt, verschwinden sie auch aus der Audiointerface-Liste und müssen danach wieder neu ausgewählt werden. Sicherlich nicht ideal und vorausgesetzt, die DAW macht das Entfernen und neu auswählen ohne Streß mit, kann man aber damit leben.

Wie klingen die Apple AirPods Max?

Als die erste Version der AirPods Max im Dezember 2020 auf den Markt kamen, konnte ich die Kopfhörer für knapp 2 Wochen testen. Seitdem habe ich sie allerdings nicht mehr gehört, so dass ich die aktuelle Version der AirPods Max ohne direkte Vergleichsmöglichkeit beurteile.

Direkt bei den ersten Songs wird klar: Apple hat mit den AirPods Max einen sehr guten Job gemacht. Der Klang ist neutral, entspannt, aber mit einem gewissen Bassfundament untermauert. Schön räumlich stellen die Kopfhörer gute Mixes dar und agieren dabei auch sehr schnell, was besonders bei Signalen mit schnellen Anschlägen wie Kickdrums deutlich wird. Über den gesamten Frequenzverlauf kann ich keine nennenswerte Klangveränderungen feststellen. Dabei gefallen mir vor allem Produktionen mit weiblichem Lead-Gesang sowie insgesamt eher modernere Produktionen sehr gut.

Obwohl der Apple AirPods Max Kopfhörer rein äußerlich eher den Anschein eines geschlossenen Systems hat, wirkt der Klang der aktuellen USB-C AirPods Max vollkommen offen und luftig. Für spezielle chirurgische Editierarbeiten ist er meiner Meinung nach nicht geeignet, da gibt es von AKG oder Beyerdynamic andere Kopfhörer, die das besser können. Sieht man ihn allerdings als Kombi-Kopfhörer für den Musikgenuss und das mobile Produzieren, ist der AirPods Max Kopfhörer definitiv eine gute Wahl. Dazu erhält man eine tolle Noise-Cancelling-Funktion, die effektiv arbeitet und intuitiv zu bedienen ist.

Neben der Latenz ist das Lossless-Audio-Feature das zweite große Update für die USB-C-Version des Kopfhörers. Wie bereits erwähnt, können nun Audiodaten mit 24 Bit und 48 kHz übertragen werden. Über ein iPhone lässt sich die Qualität der Audioübertragung in den vier Stufen High Efficency, High Quality, Lossless und Hi-Res Lossless einstellen. Die Klangqualität steigt von Stufe zu Stufe sehr deutlich. Die Höhen werden präziser, das Klangbild wirkt klarer und aufgeräumter, so dass das insgesamt natürlich ein klarer Pluspunkt der aktuellen Version ist.

Ein weiteres Feature der Apple AirPods Max ist der 3D-Raumklang, was grundsätzlich zwar bei jedem Kopfhörer funktioniert, die Apple-Kopfhörer das aber in Kombination mit einem personalisierten 3D-Audio und einer Kopferfassung besser können als andere Kopfhörer. Dazu rechnet Apple beispielsweise Dolby Atoms Songs aus seiner eigenen Musikbibliothek passend für Kopfhörer aus dem eigenen Haus herunter, was insgesamt zu einem besseren Klangerlebnis führt. Für eine Musikproduktion im Surround-Format würde ich zwar dennoch auf ein entsprechendes abgestimmtes Lautsprechersystem zurückgreifen, für den Genuss solcher Musik oder auch bei Videogames, ist das aber ein tolles Extra der AirPods Max.