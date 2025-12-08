Die neue Generation der Apple AirPods Pro

Die neuen Apple AirPods Pro 3 kommen mit einem neuen Design, neuen Funktionen und einigen Verbesserungen. Obwohl sich die AirPods Pro 3 ganz klar dem Konsumentenbereich zuordnen lassen, gibt es gute Gründe, sie auch gelegentlich zur Musikproduktion in Betracht zu ziehen. Deshalb werde ich für den folgenden Test auch auf beide Bereiche eingehen.

Kurz & knapp Was ist es? Apple AirPods Pro 3, neue Funktionen, neue Schutzstandards, Hörmodi, Zusatzfeatures und Klangbewertung. Design & Komfort: Überarbeitetes Gehäuse und neue Schaumstoffschicht sorgen für höheren Tragekomfort und verbesserte Dämmung.

Überarbeitetes Gehäuse und neue Schaumstoffschicht sorgen für höheren Tragekomfort und verbesserte Dämmung. Funktionen: Geräuschkontrolle, Konversationserkennung, Spatial Audio sowie neue Features wie Übersetzung (voraussichtlich ab Mitte Dezember) und Herzfrequenzmessung.

Geräuschkontrolle, Konversationserkennung, Spatial Audio sowie neue Features wie Übersetzung (voraussichtlich ab Mitte Dezember) und Herzfrequenzmessung. Ladecase: Längere Laufzeit, integrierter Lautsprecher und verbesserte Suchfunktion erhöhen die Alltagstauglichkeit.

Längere Laufzeit, integrierter Lautsprecher und verbesserte Suchfunktion erhöhen die Alltagstauglichkeit. Klang: Druckvolle Bässe und klare Höhen überzeugen, auch wenn die Kopfhörer für die Musikproduktion nur bedingt geeignet sind.

Druckvolle Bässe und klare Höhen überzeugen, auch wenn die Kopfhörer für die Musikproduktion nur bedingt geeignet sind. Fazit: Toller Klang, viele nützliche Zusatzfunktionen und fairer Preis im Apple-Kosmos machen die AirPods Pro 3 sehr attraktiv.

Es ist übrigens nicht zwingend notwendig, ein iPhone oder ein anderes Apple-Produkt für den Einsatz der AirPods Pro 3 zu besitzen. Die In-Ear-Kopfhörer sind grundsätzlich auch mit einem Android- oder Windows-Betriebssystem nutzbar. Um alle Funktionen nutzen zu können, ist allerdings tatsächlich ein Apple-Gerät mit iOS 18, iPadOS 18 oder macOS Sequoia als Mindestanforderung notwendig.

Lieferumfang und Inbetriebnahme

In der für Apple typischen weißen Box befinden sich das Ladecase mit den beiden Kopfhörern sowie Ersatz-Pads sowie die obligatorischen Faltblätter zur Information. Ein Ladekabel ist nicht enthalten.

Für die automatische Erkennung der Kopfhörer muss man sein iPhone lediglich in der Nähe ablegen. Wurden Geräte bereits erkannt, wird beim Entfernen der Kopfhörer eines Gerätes automatisch zum nächsten gewechselt.

Design und Bedienung der Apple AirPods Pro 3

Das neue Design

Auffällig ist zunächst das neue Design der Apple AirPods Pro 3. Die Passform wurde leicht angepasst und die Ohreinsätze sind, wie auch zuvor, nach innen gedreht. Das sieht nicht nur geschmeidiger aus, es fühlt sich auch so an.

Außerdem gibt es eine neue Schicht aus schaumstoffverstärkten Mikrosphären. Diese ist zwar optisch nicht sichtbar, soll jedoch für eine bessere Geräuschunterdrückung sorgen.

Ebenfalls erhöht wurde der Schutz vor Staub, Schweiß und Wasser. Mit der IP-Schutzklasse 57 zertifiziert, halten die Apple AirPods Pro 3 sogar Platzregen stand.

Die meisten Komponenten, wie beispielsweise der verbaute H2-Chip oder auch die Mikrofone, sind identisch zu den Apple AirPods Pro 2. Um hier den Überblick zu behalten, habe ich einen Vergleich erstellt, der nur die Änderungen beinhaltet:

verbesserte Geräuschunterdrückung

Gehörschutz

verbesserter Schutz vor Staub, Schweiß und Wasser

längere Laufzeit

erweiterte Suchfunktion

Live-Übersetzung (für Endkunden voraussichtlich ab Mitte Dezember verfügbar)

Herzfrequenzmessung

Ultrabreitband-Chip der 2. Generation (MagSafe Ladecase)

Maße & Gewicht der Kopfhörer (etwas schmaler, tiefer und geringfügig schwerer)

Maße & Gewicht des Ladecase (etwas höher, breiter und tiefer, dafür etwas leichter)

5 statt 4 Ohreinsätze (zusätzlich XXS)

Bedienung

Die Touch-Steuerung ist identisch zu den Apple AirPods Pro 2. Mit einem Druck wird abgespielt, pausiert oder es können Titel übersprungen werden und mit einem Streichen wird die Lautstärke reguliert. Das funktioniert, trotz der kleinen Fläche, mit etwas Übung auch ziemlich präzise. Die Bedienungsfunktion lässt sich übrigens auch nach eigenem Bedarf anpassen.

Ladecase: Längere Laufzeit und erweiterte Suchfunktion

Das MagSafe Ladecase

Das MagSafe Ladecase hat sich, im Gegensatz zu den Kopfhörern, optisch nicht wirklich verändert. Es ist minimal größer und dafür aber spürbar leichter. Apple verspricht eine Laufzeit von acht Stunden bei aktiver Geräuschunterdrückung und somit zwei Stunden mehr als beim Vorgängermodell. Im Transparenzmodus mit der Hörgerätefunktion sind es sogar zehn Stunden.

Auf der Unterseite gibt es wieder den integrierten Lautsprecher und einen USB-C-Anschluss. Seitlich befindet sich eine Schlaufe zum Befestigen eines Umhängebands. Ein USB-C-Kabel und ein Umhängeband können separat erworben werden.

Der integrierte Lautsprecher

Der integrierte Lautsprecher im Ladecase der Apple AirPods Pro 3 hat drei Funktionen. Er gibt akustische Rückmeldungen beim Ladevorgang und niedrigem Batteriezustand, bei Statusänderungen wie Einsatz in die Ohren und beim Koppeln oder auch bei der Suchfunktion.

Die Reichweite der Suchfunktion wurde erhöht und beträgt nun das 1,5-fache im Vergleich zum Vorgängermodell. Eine genaue Angabe in Metern lässt der Hersteller bewusst offen, da diese je nach Region variieren kann.

Die Hörmodi der Apple AirPods Pro 3

Das Klangerlebnis lässt sich je nach Bedarf anpassen und es gibt Optionen zur Geräuschkontrolle, Konversationserkennung und für Spatial Audio. Der adaptive Equalizer, der durch maschinelles Lernen die Hörgewohnheiten analysiert, passt den Klang an die individuelle Form der Ohren an.

Geräuschkontrolle

Bei der Geräuschkontrolle kann man sich entscheiden zwischen den Modi Aus, Transparenz, Adaptiv oder Geräuschunterdrückung. Im Transparenz-Modus werden auch Geräusche von außen zugelassen, sodass man Umgebungsgeräusche auch noch gut wahrnehmen kann. Der adaptive Modus ist ein intelligenter Modus, bei dem situationsbedingt zwischen den Modi Transparenz und Geräuschunterdrückung gewechselt wird. Die verbesserte Geräuschunterdrückung soll nochmals das Doppelte an Nebengeräuschen isolieren, im Vergleich zu den AirPods Pro 2.

Die Konversationserkennung

Die Konversationserkennung sorgt dafür, dass die Apple AirPods erkennen, sobald ein Gespräch geführt wird und automatisch die Dialoganteile verstärken. Das kann in verschiedenen Situationen mit lauten Umgebungsgeräuschen ganz praktisch sein.

Spatial Audio

Auch die Option für Spatial Audio, oder wie in Studio One Pro treffend als Apple 3D Audio bezeichnet, ist wieder verfügbar. Je nach Medium und persönlichen Geschmack lässt sich wie gewohnt zwischen einem fixierten 3D-Sound oder der beweglichen Kopferfassung auswählen. Um die Spatial-Audio-Technologie zu personalisieren, wird die TrueDepth-Kamera des iPhones genutzt.

Ein optimales Hörerlebnis setzt natürlich eine Unterstützung des Formats des jeweiligen Anbieters voraus. Aktuell sind das unter anderem Apple Music, Apple TV, Tidal, Netflix oder auch Disney+.

Es lassen sich übrigens auch zwei AirPods mit nur einem iPhone verbinden. Hierfür gibt es die Option „Audio teilen“.

Hörtest, Hörgerätefunktion & Gehörschutz

Ein 5-minütiger Hörtest lässt etwas Aufschluss über die aktuelle Hörleistung zu. Das linke und das rechte Ohr werden separat mit Tönen in variablen Frequenzen und Lautstärken bespielt. Sobald man einen Ton wahrnimmt, soll auf das iPhone getippt werden. Im Anschluss erhält man die beiden dBHL-Werte für seine Ohren und eine kategorisierte Einstufung.

Im Anschluss lässt sich dann bei Bedarf eine Hörgerätefunktion aktivieren, die potentielle Ungleichheiten anpassen soll. Im Transparenzmodus verspricht Apple diesbezüglich eine 67 % längere Batterielaufzeit. Da meine Werte jeweils deutlich unter 20 dBHL lagen, machte diesbezüglich ein Test keinen Sinn.

Die neue Gehörschutzfunktion ist Teil der neuesten Firmware und somit auch für die AirPods Pro 2 verfügbar. Sie hilft ebenfalls dabei Umgebungsgeräusche zu minimieren und entspricht dem Gehörschutzstandard EN 352. Das reicht theoretisch sogar für viele laute Arbeitsplätze, muss aber natürlich immer spezifisch mit dem Arbeitgeber vereinbart werden.

Die neue Live-Übersetzung mit den Apple AirPods Pro 3

Über die AirPods Pro 3 lassen sich künftig mit dem Release von iOS 26.2 (voraussichtlich ab Mitte Dezember) auch eine Auswahl an verschiedenen Sprachen direkt ins Ohr übersetzen. Beim Sprechen kann die eigene Sprache dann wiederum in einer Fremdsprache auf dem Display angezeigt und als Audio abgespielt werden, womit die Kommunikation deutlich vereinfacht wird.

Besitzen beide Gesprächspartner Apple AirPods Pro 3, kann auf das Display sogar verzichtet werden. In der Praxis sollte man aber auf eine sehr gut verständliche Aussprache achten. Mein Eindruck beim Test mit der Public Betaversion war, dass auch Hintergrundgeräusche zu einigen Fehlern in der Übersetzung führen können.

Als Sprachen stehen zum Start Englisch (US, UK), Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch und Chinesisch (Mandarin, vereinfacht & traditionell) zum Download zur Verfügung.

Herzfrequenzmessung mit den Apple AirPods Pro 3

Mit der neuen Herzfrequenzmessung lassen sich neben der Herzfrequenz auch die verbrannten Kalorien in der Health App anzeigen. Die Messung geschieht über LEDs, die 256 mal pro Sekunde unsichtbar aufleuchten. Dies soll, wiederum mittels Fitness App, zu präziseren Trainingsdaten führen.

Ein paar sportliche Aktivitäten können auch im Studioalltag nicht schaden und vielleicht ruft so eine Funktion bei dem einen oder anderen ja sogar ungeahnte Motivationen hervor.

Weitere Funktionen der Apple AirPods Pro 3

Es gibt noch weitere Funktionen, die in manchen Situationen nützlich sein können. So lassen sich zum Beispiel Nachrichten vorlesen, was vor allem beim Autofahren sehr praktisch ist. In den Einstellungen, unter „Mitteilungen“ und „Mitteilungen ankündigen“, lässt sich die Auswahl der vorgelesenen Nachrichten auf Wunsch auch einschränken. Mit Siri kann man den Spieß dann umdrehen und einen Text einsprechen, der als Textnachricht ausgegeben wird.

Mit der Option „Live-Mithören“ lassen sich nicht nur Gespräche mithören, auch eine Aufzeichnung dieser ist möglich. Diese Option ist natürlich mit Vorsicht zu behandeln und nur in wenigen, spezifischen Situationen nützlich. Lässt man beispielsweise sein iPhone auf dem Konferenztisch liegen, lässt sich schnell mal die Kaffeetasse auffüllen, ohne etwas vom Gespräch zu verpassen.

Klangqualität der Apple AirPods Pro 3

Als großer Skeptiker von In-Ear-Kopfhörern wurde ich mit den Apple AirPods Pro 3 eines Besseren belehrt. Zum einen ist der Tragekomfort sehr angenehm und zum anderen verdient die Klangqualität meiner Meinung nach das gleiche Attribut. Bei tiefen Bässen gibt es ordentlich Druck, ohne zu verzerren und die Höhen klingen klar und ausgewogen, ohne unangenehme Schärfe.

Auch Telefonate lassen sich wie gewohnt mit einer klaren Sprachverständlichkeit sowohl für den Anrufer als auch für den Angerufenen führen. Die neue Live-Übersetzung funktioniert noch nicht so ganz befriedigend, ist aber natürlich auch noch sehr stark abhängig davon, wie deutlich gesprochen wird. In Zukunft wird diese Funktion auch sicherlich weiter optimiert werden.

Zur Musikproduktion eignen sie sich natürlich nur bedingt, da das Klangbild nicht neutral genug ist. Man muss sich allerdings auch vor Augen halten, wie verbreitet Kopfhörer allgemein und auch spezifisch die Apple-Produkte sind. Somit hat man mit den Apple AirPods Pro 3 immer eine praktische Quelle zur Referenz, die man auch noch ganz bequem in die Hosentasche packen kann.