Test: Apple HomePod 2023, WiFi-Stereolautsprecher

Wiederauferstehung des HomePods

ANZEIGE

Vorwort

Auch wenn der hier getestete HomePod natürlich kein explizites Tonstudio-Produkt ist, haben wir uns dazu entschlossen, die zweite Generation dieses Wifi-Speakers einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Vor knapp fünf Jahren hatten wir bereits die erste Version des HomePod bei uns im Test und das Interesse daran war sehr groß. Letztlich nutzen viele unserer Leser solche smarten Speaker zu Hause, genau so wie ANC-Kopfhörer, von denen wir mittlerweile ebenfalls einige Produkte getestet haben. Und mal ganz ehrlich: Eigentlich müsste man seine Musik als Referenz und zum Abgleich auch mit Hifi-In-Ear-Kopfhörern oder Boomboxen abhören, denn genau auf diesen Geräten wird größtenteils Musik gehört und konsumiert. Was meint ihr dazu?

Nun aber Manege frei für den Test zum neuen Apple HomePod.

Apple HomePod 2023 – zweite Generation

Lange Zeit gab es ihn plötzlich nur noch in der Miniatur-Ausgabe, den Apple HomePod. Geschockt habe ich damals die Nachricht aufgenommen, dass Apple den Ur-HomePod einstellt und die letzten Geräte abverkauft werden. Schnell habe ich damals noch einen zweiten Apple HomePod zu meinem ersten nachkaufen können, um endlich im Wohnzimmer in Stereo hören zu können. Seitdem möchte ich meine Apple HomePods nicht mehr missen und habe mir stets die bange Frage gestellt, was ich mache, wenn diese einmal defekt sein sollten. Der Apple HomePod Mini war für mich für das Wohnzimmer keine Alternative. Umso überraschender war dann die plötzliche Mitteilung von Apple, dass es eine Neuauflage des Apple HomePod geben wird. Natürlich nicht ohne einige Verbesserungen.

Zu Apple viele Worte zu verlieren, wäre vermutlich überflüssig. Die von Steve Wozniak, Ron Wayne und Steve Jobs im Jahr 1976 gegründete Firma schreibt seit Jahrzehnten immer wieder Geschichte und weiß auch viele Jahre nach dem viel zu frühen Tod des charismatischen Visionärs Steve Jobs im Herbst 2011 noch mit innovativen Produkten zu begeistern. Immer wieder legt man die Messlatte für die Konkurrenz höher und höher. Produkte wie der iMac, der iPod, das iPhone, der Mac Mini, die Apple AirPods oder auch die HomePods haben immer und immer wieder andere Hersteller inspiriert und wurden auch oft kopiert.

Mit den frisch angekündigten neuen Mac Mini und 14“/16“ MacBook Pro Rechnern, die mit den Apple-eigenen SoCs der M2-Reihe (M2, M2 Pro, M2 Max) ausgestattet sind, sollen selbst die schnellsten Intel i9-Rechner mit Highend-Grafikkarten in die Schranken verwiesen werden. Mit Spannung werden viele Apple-Anwender sicherlich die ersten Reallife-Tests dieser neuen Rechnergenerationen erwarten. Mit dem neuen Apple HomePod dringt Apple nun erneut ins Wohnzimmer vor, was sicherlich auch mit der Konkurrenz durch Spotify zu tun hat, die einen deutlichen Marktvorsprung durch den erheblich früheren Markteintritt besitzen. Die Bindung von Nutzern an das Apple-Universum war schon immer eine Stärke von Apple und zugleich auch ein großer Kritikpunkt, dem sich Apple seit der Einführung des iPhones, iPads und des App Stores ausgesetzt sieht.

Modell 2023 des Apple HomePod

Nutzer des originalen HomePods werden die Neuauflage begrüßen. Zwar hat der Apple HomePod Mini einen sehr guten und transparenten Klang, die weniger ausgeprägte Basswiedergabe ist jedoch ein Hindernis für das lautere Abhören oder das Hören bestimmter Stile mit kräftigem Bassanteil.

ANZEIGE

Erhältlich ist der neue Apple HomePod in den Farben Mitternacht und Weiß. Der dunkle Farbton, den Apple Mitternacht nennt, ist bei anderen Geräten sehr beliebt und die betreffenden Geräte sind oft aufgrund der hohen Nachfrage ausverkauft. Es ist zu erwarten, dass das auch beim Apple HomePod nicht anders sein wird. Der Ur-HomePod war in weißer Farbe und Space Grau erhältlich.

Der neue Apple HomePod ist 16,8 cm hoch und 14,2 cm breit. Zum Vergleich: das Ur-Modell war 17,2 cm hoch und ebenfalls 14,2 cm breit. Das neue Modell hat also vier Millimeter an Höhe verloren. Die technischen Daten der beiden Modelle unterscheiden sich deutlich:

Hatte der Original-Homepod sieben horngeladene Hochtöner mit jeweils einem eigenen Verstärker, sind es beim neuen Apple HomePod nun fünf. Wie schon im alten Modell setzt Apple Beamforming-Technologien ein, um den Klang möglichst an die Umgebung anzupassen. Für die Bässe arbeitet im neuen Modell ein High Excursion-Tieftöner, der durch einen Motor um bis zu 20 mm ausgelenkt werden kann. Dies, so verspricht Apple, führt zu einer kräftigen und präzisen Basswiedergabe. Ein Bass-EQ-Mikrofon beurteilt die Basswiedergabe und passt sie an den Aufstellungsort an. Auch das Urmodell besaß ein solches niederfrequentes Kalibrierungsmikrofon zur Anpassung der Basswiedergabe über den High-Excursion-Tieftöner.

Im neuen Apple HomePod arbeiten außerdem vier Mikrofone zur Aufnahme von Reflexionen, die dann den Sound per Computational Audio anpassen. Computational Audio kam auch schon im alten Modell zum Einsatz. Ob dafür der Ring aus sechs Mikrofonen für Siri eingesetzt wurde, lässt sich anhand der technischen Daten nicht sagen. Apple verspricht durch neueste Modelling-Technologien einen erstklassigen Sound unabhängig vom Aufstellungsort und der Lautstärke.

Ein neuer Systemsensor überwacht außerdem dauerhaft die Innentemperatur des Apple HomePod, um einen maximalen Headroom zu ermöglichen. Neu ist auch die Geräuscherkennung für Alarmgeräusche, zum Beispiel vom Rauchmelder. So verschickt der Apple HomePod nun bei einem Rauchmelderalarm automatisch eine Benachrichtigung auf das iPhone.

Wer möchte, fragt den HomePod nach der Position von Freunden oder Familie (sofern diese die „Freunde finden“-Funktion freigeschaltet haben). Hat man mehrere HomePods im Haus verteilt, ist über die Intercom-Funktion die Kommunikation zwischen den Räumen möglich.

Angetrieben wird der Apple HomePod der zweiten Generation von einem Apple S7 SoC. Im HomePod Mini ist ein Apple S5 verbaut und im Ur-HomePod ein Apple A8. Der Apple S7 kommt unter anderem auch in der Apple Watch 7 zum Einsatz, während der Apple A8 die Chip-Generation ist, die Apple für das iPhone 6/6s genutzt hat. Auch wenn der Apple S7 nun nicht zur neuesten Top-Generation der Apple SoCs gehört, ist zu erwarten, dass dieser in Verbindung mit den Sensoren etwas mehr Spielraum für zukünftige Features lässt als der Apple A8.

Immersive Audio

Alle HomePod-Modelle (1st Gen, Mini und 2nd Gen) unterstützen 3D Audio mit Dolby Atmos und Lossless Audio. Dolby Atmos ist vor allem für Videoinhalte interessant und funktioniert im Zusammenspiel mit dem AppleTV 4K. Ältere AppleTV-Modelle sind leider ausgeschlossen. Wichtig ist, dass Dolby Atmos und Lossless Audio explizit in der Home App eingeschaltet werden müssen. Umgekehrt betrachtet ist es gut, dass man es abschalten kann, denn Lossless Audio verursacht einen deutlich höheren Datenverkehr auf der heimischen Datenautobahn und je nach Netzwerk macht sich das auch deutlich bemerkbar, wenn man beim Musikhören noch andere netzwerklastige Tätigkeiten ausführt.

All that MATTERs

Der Apple HomePod 2 ist kompatibel zum SmartHome-Format Matter. Dieses soll dafür sorgen, dass SmartHome-Geräte unterschiedlicher Hersteller miteinander kommunizieren können. Weiterentwickelt wird das Format von der Connectivity Standards Alliance, der auch Apple angehört. Der Apple HomePod arbeitet wie auch das AppleTV 4K als SmartHub und somit lassen sich SmartHome-Produkte damit Steuern oder in Regeln einbinden. Natürlich alles auch über Siri oder über die Home App.

Damit keine Daten unbefugt eingesehen werden können, sind diese immer verschlüsselt und auch für Apple nicht einsehbar. Egal ob Überwachungsvideo, Stimme oder der Aufenthaltsort von Personen – Dritte haben keinen Zugriff auf die Daten.

Herz für die Umwelt

Auffällig ist die neue Verpackung des Apple HomePod. Habe ich meine anderen Apple-Geräte immer erst aus Folie geschält und innen auch eine Plastikschale vorgefunden, die das Produkt sicher in der Verpackung hält, ist dies beim HomePod anders: Keine Folie, kein Plastik. Sehr schön. Doch wie sieht es mit dem Produkt selbst aus? Normalerweise machen sich Nutzer wenige Gedanken um diese Dinge, doch aufgrund der nahenden Katastrophe lohnt sich dieser kleine Umweg, bevor es mit dem eigentlichen Test weitergeht:

Apple ist, eine Besonderheit bei US-amerikanischen Unternehmen, schon lange Vorreiter in Sachen Umweltschutz. Auch beim Apple HomePod hat sich nun viel getan. Die Magneten der Lautsprecher enthalten zu 100 Prozent Seltene Erden und auch die goldene Beschichtung der Leiterplatten ist aus zu 100 Prozent recyceltem Gold. Im Apple HomePod kommen keine bromhaltigen Flammschutzmittel, kein Quecksilber, kein PVC oder Beryllium zum Einsatz. Die Verpackung besteht zu 96 Prozent aus Fasern. Und natürlich wird man auch auf die sonstigen Maßnahmen zum Umweltschutz bei Apple hingewiesen:

Apple nimmt alte Produkte zurück und führt sie dem Recycling zu. Sie landen also nicht wie anderer Elektroschrott in Ländern der dritten Welt. Apple bezeichnet sich schon jetzt als klimaneutral und arbeitet daran, dass auch die Zulieferketten und Hersteller in Asien klimaneutral werden – und das über den kompletten Produktlebenszyklus hinweg. Dazu hat Apple die Zulieferer verpflichtet, bis 2030 klimaneutral zu arbeiten und aktiv am Umwelt- und Klimaschutz mitzuwirken. Dazu gehört insbesondere die Verringerung des CO2-Ausstoßes und die Nutzung regenerativer Energieformen. Auch andere US-Giganten wie Google haben sich angeschlossen. Apple finanziert durch massiven Kapitaleinsatz den natürlichen CO2-Abbau durch Aufforstung und zum Beispiel den Wiederaufbau der Mangrovenwälder in Kolumbien, die eine große Menge CO2 binden können. Durch den Verzicht auf das Beilegen von Netzteilen bei iPhones konnte ein weiterer Schritt getan werden.

Dennoch darf man auch Kritik üben: Die relativ kurzen Produktlebenszyklen bei Smartphones führen immer noch zu einer unnötigen Klimabelastung. Das jährliche Werben für das jeweils neueste Topmodell führt zu einem massiven Anstieg von Altgeräten, die irgendwann im Müll landen oder recycelt werden müssen. Natürlich beugt man sich bei Apple hier dem Druck des Marktes und der Aktionäre. Kapital siegt am Ende leider doch immer noch über den Klimaschutz.

Der Apple HomePod in der Praxis

Ich nutze seit langem zwei Apple HomePods der ersten Generation im Stereoverbund in meinem Wohnzimmer. Den großen Raum erfüllen sie mit einem erstaunlich satten Klang und auch die erzielbare Maximallautstärke ist sehr hoch. Die beiden Testgeräte der zweiten Generation sollen sich deshalb am gleichen Ort bewähren und ich habe sie mit den Modellen der ersten Generation verglichen.

Der Aufbau selbst geht zügig: Das nun (endlich) abnehmbare Stromkabel einstecken, fertig. Der Apple HomePod signalisiert mit einem lauten Signalton, dass er einsatzbereit ist. Das reicht aber noch nicht. Nun muss der Apple HomePod konfiguriert werden. Das geschieht über die HomeApp. Von dieser aus muss man ein neues Gerät hinzufügen. Die automatische Konfiguration durch das Halten des Apple iPhones vor den HomePod funktioniert mit meinem iPhone XR wieder mal nicht. Also muss ich den HomePod von Hand hinzufügen. Das funktioniert glücklicherweise einwandfrei. Nachdem beide Apple HomePods hinzugefügt wurden, kann man sie zu einem Stereopaar verbinden und in der Home App einem Raum zuordnen. Da ich sie mit meinen beiden HomePods der ersten Generation vergleichen möchte, weise ich sie dem gleichen Raum zu.

Zunächst einmal sind diverse Updates angesagt. Dazu gehören nicht nur alle Apple Zuspieler wie iPhones, iPads, Computer, das AppleTV, sondern auch die Apple HomePods selbst. iOS 16.3 wird benötigt, möchte man alle neuen Funktionen nutzen. Auf meinem iPhone ist iOS 16.3 bereits installiert, auf meinem iPad noch nicht. Deshalb beginne ich den Test mit dem iPhone, während das iPad das Update durchführt.

Da auch meine 1st Gen. HomePods das neueste Update noch nicht erhalten habe, führe ich die Updates auf allen vier HomePods durch. In der Zeit darf man ruhig mehrere Kaffee trinken oder ein Mittagessen kochen, denn das dauert eine ganze Weile. Während meine beiden Ur-HomePods das Update ohne Murren ausführen, wird es bei den neuen HomePods zweimal unterbrochen beziehungsweise nach der Überprüfung gar nicht erst gestartet, sondern der Update-Vorgang abgebrochen. Im dritten Anlauf hat es dann geklappt.

Auf den ersten Blick

Zunächst einmal höre ich etwas Musik über die Apple HomePods der zweiten Generation. Dazu nutze ich die von Apple vorgeschlagenen Titel aus Apple Music. Der Sound ist als satt zu beschreiben. Der Raum wird gut von beiden HomePods mit Klang erfüllt. Bislang höre ich alle Titel in Stereo und ohne den Lossless Audio Codec.

So sehr sich Hifi-Liebhaber über Lossless Audio freuen werden, umso ernüchternder ist das Ergebnis, wenn man einfach mal unbefangen an die Sache rangeht und beim Hören von Musik über Lautsprecher wie dem Apple HomePod Vergleiche anstellt. Der Unterschied ist gering und ich vermute, dass beim Blindtest die Mehrheit der Menschen diesen nicht hören würde. Ich war mir jedenfalls beim Umschalten nicht sicher, ob ich tatsächlich einen Unterschied höre oder mir nur einbilde ihn zu hören, weil ich ihn hören will. Das spricht nicht gegen Lossless Audio, sondern eher dafür, wie gut der von Apple verwendete und MP3 überlegene Advanced Audio Codec (AAC) mittlerweile ist. Da ich den höheren Datenverkehr in meinem WLAN umgehen möchte und ich ohnehin keinen nennenswerten Unterschied hören kann, stelle ich Lossless Audio wieder aus und schalte stattdessen Dolby Atmos ein.

Bislang ist nur ein Bruchteil der Songs in Apple Music zu Dolby Atmos kompatibel. Apple führt eine eigene Playlist mit Songs, die Dolby Atmos nutzen und diese soll nun auch die Grundlage für den weiteren Test sein. Über die Home App schalte ich zwischen Dolby Atmos und der Stereovariante hin und her. Wichtiger Hinweis: Da Apple darauf aufmerksam macht, dass die Dolby Atmos-Version von Songs und die Stereo-Version sich im Pegel unterscheiden können, schalte ich wie von Apple empfohlen die automatische Lautstärkeanpassung ein. Das Ergebnis:

Der Klang mit Dolby Atmos ist schön räumlich und das Klangbild wirkt natürlich. Aber: Trotz der automatischen Lautstärkeanpassung sinkt der Pegel im Vergleich zur Stereoversion deutlich ab. Und das Klangbild verliert deutlich an Druck! Das ändert sich auch nicht, wenn man die Lautstärke wieder von Hand etwas erhöht. Dolby Atmos klingt wunderbar, wenn man Musik als Hintergrundbeschallung, zum Beispiel beim Lesen, laufen lässt. Möchte man hingegen bewusst Musik hören, klingt die Stereoversion deutlich druckvoller und runder.

Auf den zweiten Blick

Eine Sache, die mir beim Hören älterer, mir sehr gut bekannter Titel auffällt, ist das Fehlen von Details im Klangbild. Das Klangbild ist zwar druckvoll, aber dennoch vermisse ich etwas. Was das ist, wird beim Vergleich mit den beiden HomePods der ersten Generation deutlich: Es fehlen Höhen und obere Mitten beziehungsweise sie sind im Vergleich zu den tieferen Frequenzen zu leise. Durch das längere Hören der neuen Apple HomePods der zweiten Generation tritt ein Gewöhnungseffekt ein. Schalte ich nun um auf die erste Generation, trifft mich sprichwörtlich der Schlag. Wo kommen all die Informationen her? Plötzlich springen Instrumente hervor, die man auf dem neuen HomePod überhaupt nicht mehr wahrgenommen hat. Der alte HomePod klingt untenrum etwas dünner, aber dafür kommen Bässe sehr knackig daher und die oberen Bässe sowie die Tiefmitten wirken aufgeräumt. Stimmen klingen etwas dünner, sind dafür aber präsenter. Besonders deutlich wird das bei Titeln aus den 1970er-Jahren und bei Rock-Aufnahmen. Schalte ich nach dem Hören eines Titels mit meinen alten HomePods auf die zweite Generation zurück, klingt es plötzlich dumpf.

Sehr deutlich wird das bei gitarrenlastiger Musik wie Heavy Metal. Iron Maiden’s „Senjutsu“ verliert jegliche Definition und Bruce Dickinson’s Stimme klingt wie hinter einem Vorhang. Die drei Gitarren lassen sich nicht mehr deutlich voneinander trennen.

Sehr aktuelle Musik funktioniert auf den neuen Apple HomePods deutlich besser als ältere Titel. Offensichtlich hat man sich bei Apple am Klangbild aktueller Chart Hits orientiert und weniger auf ein ausgewogenes Klangbild über die Musik mehrerer Jahrzehnte hinweg konzentriert. So bestätigten andere Hörer meinen Eindruck. Je nach Musikgeschmack gefiel aber der etwas fülliger wirkende Klang der neuen HomePods. Dennoch vermissten alle die Definition und bemängelten die geringere Auflösung in den Höhen.

Messungen zum Apple HomePod

Eine Messung an den HomePods ist nicht leicht durchzuführen und die Ergebnisse mit Vorsicht zu genießen, da man nicht beurteilen kann, wie sich das Room Sensing mit dem Auto-EQ auf das Messsignal auswirkt. Dennoch habe ich zwei Vergleichsmessungen durchgeführt, einmal im Nahbereich (ca. 15 cm) und einmal im Raum an einer typischen Hörposition. Die Ergebnisse seht ihr hier:

Insbesondere die weiter entfernte Messung im Raum an der Hörposition zeigt die deutliche Betonung des neuen Apple HomePods im Bass und Mittenbereich. Noch besser sieht man das, wenn die Messkurven maximal geglättet dargestellt werden. Der Verlauf im Hochtonbereich ist fast identisch, während unterhalb von 3 kHz der neue Apple HomePod deutlich boostet. Besonders deutlich wird das auch im Bereich unter 400 Hz bis hinunter in den Bass-Bereich.

Wie gesagt: Bei aktuellerer Musik und den bei vielen Menschen veränderten Hörgewohnheiten mag das gut funktionieren, meinem Geschmack entspricht es nicht. Das macht den neuen Apple HomePod jedoch nicht zu einem schlechten Lautsprecher. Er ist nur nicht für jede Musik und jeden Hörer gleichermaßen geeignet. Korrigieren kann man das natürlich mit den EQ-Presets im iPhone oder iPad oder dem Equalizer in iTunes.

Zusammengefasst: Der Apple HomePod der zweiten Generation klingt ordentlich und druckvoll, lässt aber ohne EQ etwas den Detailreichtum des älteren Modells vermissen.

SmartHub

Da mir Apple noch eine SmartHome-Steckdose von Eve beigelegt hat, hier noch ein kurzer Test für alle SmartHome-Fans, auch wenn dieser weniger mit Musik zu tun hat. Steckdose einstecken, QR-Code scannen, dann eine Regel in SmartHome erstellen und diese mit dem Apple HomePod verknüpfen – all das ist eine Sache weniger Minuten. Meine Testregel hat beim Einschalten des Lichts das Lied „Fear of the Dark“ von Iron Maiden auf dem Apple HomePod abgespielt und beim Ausschalten wieder gestoppt. Auch per Siri lässt sich das Licht steuern.

Alternativen zum Apple HomePod

Alternativen zum HomePod gibt es inzwischen einige. Interessant ist vor allem der SONOS One Smart Speaker. Dieser ist deutlich günstiger als der Apple HomePod. Verzichten muss man vor allem auf Dolby Atmos und den SmartHub. Ansonsten kann der SONOS One vieles, was auch der HomePod kann: TruePlay für die automatische Einmessung und Anpassung an die räumlichen Gegebenheiten, Fernfeldmikrofone für die Raumanalyse und die Sprachsteuerung, AirPlay 2 inklusive Siri-Steuerung per App und Smartphone, Touch-Steuerung und vieles mehr. Ein SONOS One mit Mikrofonen zur Anpassung lässt sich mit einem ONE SL ohne Mikrofon zu einem Stereosystem verbinden. Das ist deutlich günstiger als der Kauf zweier Apple HomePod. Auch mit anderen Lautsprechern und Subwoofern von SONOS lässt sich der SONOS One kombinieren.