Test: Apple Logic Pro 11.1, Digital Audio Workstation

Bin vor ein paar Jahren als Hobbyist mit Logic Pro als DAW eingestiegen und wurde niemals enttäuscht. Was da alles drin ist und was alles geht. Unglaublich! Und ständig kommt was cooles dazu. Ich dachte bei dem Quantec Raumsimulator auch so „Brauchste nicht, nur was für Profis“, aber man kann nun mit einfachster Bedienung seinem Gedudel Raum und Tiefe verleihen (natürlich nicht übertreiben). Danke, Apple!