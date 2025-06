Kleines Logic-Update - wie immer kostenlos

Vor knapp zwei Wochen stellte Apple ein neues Update für seine Digital Audio Workstation Logic Pro vor. Einige Features haben die Apple-Entwickler neu hinzugefügt, andere aufgewertet. Im folgenden Testbericht verraten wir euch, was es Neues in Apple Logic Pro 11.2 gibt.

Übersicht Apple Logic Pro

Seit etwas über einem Jahr ist Apple Logic Pro 11 nun verfügbar. Unseren großen Testbericht zum Major-Update auf Version 11 findet ihr hier. Im November 2024, also knapp ein halbes Jahr nach dem offiziellen Release von Version 11, legte Apple mit dem kostenlosen Update auf 11.1 nach. Ein Highlight des Updates war der Quantec Room Simulator, der auf Basis der Originalschaltpläne, Algorithmen und dem Code von Quantec-Gründer und Erfinder Wolfgang Buchleitner beruhte.

Bei Apple Logic Pro 11.2, das gleichzeitig mit dem Update für Logic Pro für iPad 2.2 herauskam, setzen die Apple-Entwickler nun einen anderen Fokus und verbessern vor allem bereits vorhandene Funktionen bzw. erweitern diese.

Überarbeite Stem-Funktion

Im Juli 2024 haben wir euch unseren großen Artikel zum Thema „Stem Separation“ präsentiert, in dem u. a. auch die entsprechende Funktion in Apple Logic getestet und bewertet wurde. Dabei überzeugte Logic Pro 11 mit seiner guten Stem-Funktion und der Tatsache, dass man diese natürlich direkt innerhalb der DAW ausführen und die einzelnen Stems im Anschluss direkt weiterbearbeiten und nutzen kann.

Eingeführt wurde die Stem Separation-Funktion mit dem o. g. Major-Update auf Logic Pro 11. Doch anstatt sich darauf auszuruhen, hat man sich die Funktion offensichtlich direkt wieder vorgenommen und im Rahmen des nun erhältlichen Updates Apple Logic Pro 11.2 in einer verbesserten und erweiterten Version zur Verfügung gestellt.

Für all diejenigen, die mit dem Begriff „Stem Separation“ nichts anfangen können, hier eine kurze Vorabinfo dazu: Mit Hilfe solch einer Funktion lassen sich fertig gemixte Stereomixe wieder „entmixen“, d. h. in einzelne Bestandteile bzw. Gruppen aufteilen. In Apple Logic Pro konnte man dies bisher für die Sektionen Drums, Vocals, Bass, Instrumente und „Others“ vornehmen.

Mit dem Update Apple Logic Pro 11.2 kommen nun Stems für Gitarren und Piano hinzu, d. h. zwei weitere Bestandteile eines Mixes können automatisch in separate Stems aufgeteilt werden, was natürlich vor allem für Remixer ein klarer Pluspunkt dieses Updates darstellt.

Für den folgenden Beispiel-Song habe ich einige Loops aus Apple Logic Pro zu einem kleinen Arrangement zusammengestellt. Dieses enthält Schlagzeug, Bass, Piano, eine funky Gitarre sowie eine Bläser-Sektion.

Nach dem Bouncen des kurzes Songs habe ich ihn in ein neues Projekt geladen und per Stem-Funktion wieder auseinander gemixt. Das Arrangement als auch die einzelnen Stems findet ihr im folgenden Player:

Die Qualität ist gut, allerdings nicht perfekt. Vor allem bei den Stems von Schlagzeug, Bass und Piano hört man deutliche Artefakte. Bei der Gitarre und den Bläsern treten diese dagegen weniger zu Tage. Den Stem der Vocals hat Apple Logic Pro 11.2 richtigerweise komplett leer gelassen (wie auch im Bild zu sehen), diese kommen im Original-Arrangement ja auch nicht vor.

Letztlich kommt es darauf an, für was man diese Funktion nutzen möchte. Das Ausgangsmaterial spielt natürlich eine entscheidende Rolle und komplexe Arrangements mit vielen Instrumente, die gleichzeitig erklingen, sind für die Software entsprechend schwieriger auseinander zu mixen als Songs, bei denen lediglich zwei bis drei Instrumente vorkommen. Für Remixer, die nur einen bestimmten Teil eines Arrangements in ein neues packen möchten, ist das aber auf alle Fälle mehr als praktisch. Die Erweiterung der Stem-Gruppen zahlt sich in diesem Fall aus.

Über die normale Stem-Funktion hinaus bietet Logic Pro nun auch Presets sowie eine Submix-Funktion, so dass mit einem einzelnen Mausklick beispielsweise eine A-cappella- oder eine instrumentale Version eines Songs erzeugt werden kann.

Flashback Capture

Eine Funktion, mit der man die beste musikalische Performance seines Lebens zurückholen kann, obwohl man vergessen hat, die Record-Taste zu drücken, ist für viele Nutzer ein wahrer Segen. Denn es gibt vermutlich niemanden, dem dies bisher noch nicht passiert ist.

Mit Logic ist dies bereits seit vielen Jahren möglich, doch die Entwickler haben sich der Funktion „Capture Recording“ in der neuen Version Apple Logic Pro 11.2 erneut angenommen, diese umbenannt und erweitert. Denn konnte man bisher nur MIDI-Daten „zurückholen“, hört die DAW ab sofort auch bei den Audiodaten bzw. Audioeingängen und natürlich auch bei Software-Instrumente zu und kann auch diese per Rechtsklick auf den Aufnahme-Button zurückholen.

Darüber hinaus registriert Logic Pro 11.2 mehrere Takes einer Audioaufnahme, beispielsweise wenn man im Cycle-Modus über eine bestimmte Arrangement-Stelle jammt oder eine Vocal-Hook ausprobiert und ordnet diese nach Ende der Aufnahme untereinander an. So kann man danach alles einzelnen Takes durchhören und den Besten aussuchen.

Neue Sounds und Loops

Wie fast bei jeder neuen Logic Version spendiert Apple seiner DAW auch beim 11.2 Update einige neue Sounds und Loops. Zum einen ist das Sound-Pack „Dancefloor Rush“ neu enthalten. Dieses bietet über 400 fertig produzierte Drum’n’Bass-Loops und Kits, mit Hilfe derer man im Handumdrehen ein gut klingendes Arrangement erstellen kann.

Darüber hinaus bekommen Nutzer mit „Magnetic Imperfections“ und „Tosin Abasi“ zwei weitere Sound-Packs geboten. Während „Magnetic Imperfections“ den Sound analoger Tonbänder bietet, gibt es beim „Tosin Abasi“-Sound Pack sphärische Picking-Gitarren, verzerrte Sounds, Bass-Riffs, Pianos uvm.

Verbesserte Spurensuche

Wer in seinen Arrangements mit vielen Spuren arbeitet, die wohlmöglich auch noch in etlichen Ordnern einsortiert sind, wird sich über die verbesserte Suchfunktion freuen.

Nachdem Logic seit Kurzem bereits eine gute Suchfunktion für Plug-ins spendiert bekam, wurde diese Suchfunktion nun auch auf Tracks erweitert. Einfach die Suchmaske aufrufen, die ersten Buchstaben oder Bestandteile eines Spurnamens eingeben und schon spuckt Logic passende Ergebnisse aus.

ChatGPT und Apple Intelligence

Mit Hilfe des KI-Tools Apple Intelligence könnt ihr beim Schreiben von Songtexten ab sofort ein „Schreibtool“ nutzen. Dieses Tool könnt ihr mit einem bestehenden ChatGPT-Account koppeln, das euch nach einer typischen ChatGPT-Eingabeaufforderung einen Songtext schreibt. Dabei können sowohl Texte komplett von Null an erstellt, als auch bestehende Songtexte überarbeitet werden. Voraussetzung für diese Funktion ist ein Apple Silicon Rechner, denn nur auf den M-Chips funktioniert Apple Intelligence.

Mit den sonstigen (musikalischen) Hilfe-Tools von Apple Logic ist der „Songtext-Assistent“ bisher nicht kombinierbar, d. h. es handelt sich hierbei um ein reines Text-Tool. Grundsätzlich könnte man also auch einfach die ChatGPT-Website aufrufen. Innerhalb von Apple Logic Pro 11.2 ist der Zugang nur komfortabler und schneller.

Weitere Apple Logic Pro 11.2 Neuheiten

Im Rahmen eines jeden Apple Logic Pro Updates gibt es neben den o. g. größeren Features natürlich auch kleinere Workflow- und Funktionsverbesserungen. So auch in Apple Logic Pro 11.2, das u. a. die folgenden neuen Features bietet:

Quantec Room Simulator

Den neuen Reverb-Effekt Quantec Room Simulator hat Apple im letzten Update 11.1 neu hinzugefügt. Ab Logic Pro 11.2 enthält dieser Effekt nun eine Emulation des ursprünglichen AD/DA-Wandlers, inklusive einer Drive-Steuerung sowie der Option, die Phase der ersten Reflexionen umzukehren.

Darüber hinaus lässt sich der Nachhall-Ausgangskanal unabhängig von den trockenen und ersten Reflexionsausgaben stummschalten.

Weitere Informationen zum Quantec Room Simulator finder ihr hier.

Akkorde verschieben

Ab Version 11.2 lassen sich Akkorde und Akkordgruppen auch bei geschlossener Akkordspur verschieben. Ist zwar nur eine kleines funktionale Verbesserung, im Alltag zahlt sich das aber auf alle Fälle aus.

Lange Fader im Mixer

Wer die Lautstärken seiner Spuren und Mixes noch genauer einstellen möchte, kann die Länge der Fader nun erweitern. Gerade bei größeren Fenstergrößen kann sich das auszahlen.

Master-Lautstärke in der Steuerungsleiste

Der Regler für die „Master-Lautstärke“ und die Ausgangsmessung können nun in der Steuerungsleiste angezeigt werden.

Surround- und 3D-Audio-Projekte

Mit Hilfe des neuen Elevation-Reglers, der direkt in einem Channelstrip angezeigt wird, lässt sich die vertikale Position eine Signals in Surround- und 3D-Audio-Projekten bestimmen. Praktisch, so hat man direkt im Kanalzug darauf Zugriff.

Systemvoraussetzungen

Für den Einsatz der Digital Audio Workstation Apple Logic Pro 11.2 wird mindestens das macOS-Betriebssystem Sonoma 14.4 vorausgesetzt. Wer die Apple Intelligence Funktion nutzen möchte, benötigt Sequoia 15.4.

Wer Apple Logic Pro 11.2 testen möchte, kann dies für 90 Tage tun. Hier geht es zur Download-Seite.