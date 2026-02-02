Kostenloses Update mit zahlreichen Verbesserungen

Vor wenigen Wochen stellte Apple sein neues ausschließlich im Abonnement erhältliche App-Bundle Creator Studio vor. Darin enthalten sind u. a. die neue DAW-Version Apple Logic Pro 12 sowie MainStage 4. Wir verraten euch im folgenden Testbericht, was das Update zu bieten hat und was es mit Apple Creator Studio auf sich hat

Kurz & knapp Was ist es? Apple Logic Pro 12 ist die aktuelle Version von Apples Digital Audio Workstation für macOS und u. a. Teil des neuen App-Bundles Apple Creator Studio. Neue Features: Synth Player, Chord ID und die neue Sound-Library erweitern Logic Pro sinnvoll und praxisnah.

Synth Player, Chord ID und die neue Sound-Library erweitern Logic Pro sinnvoll und praxisnah. Workflow: Vor allem Chord ID beschleunigt das Arbeiten deutlich und erleichtert die Harmoniefindung.

Vor allem Chord ID beschleunigt das Arbeiten deutlich und erleichtert die Harmoniefindung. Sounds & Patterns: Der Synth Player liefert schnell verwertbare Bass-, Pad- und Akkord-Patterns.

Der Synth Player liefert schnell verwertbare Bass-, Pad- und Akkord-Patterns. Kompatibilität: Logic Pro 12 läuft ausschließlich auf Apple-Silicon-Rechnern mit macOS 15.6 oder neuer.

Logic Pro 12 läuft ausschließlich auf Apple-Silicon-Rechnern mit macOS 15.6 oder neuer. Fazit: Kostenloses Update mit hohem Nutzwert – für Apple-Silicon-Nutzer ein klarer No Brainer.

ANZEIGE

Übersicht: Apple Creator Studio

Bei Apple Creator Studio handelt es sich um Software-Bundle, das zehn Apps umfasst und das ausschließlich im Abonnement erhältlich ist. Die einzelnen Apps sind jedoch auch separat als Einzelkauf erhältlich.

Apple Creator Studio umfasst unterschiedliche Apps, wobei die Mehrheit aus dem Kreativbereich stammt. Neben Apple Logic Pro 12 und MainStage 4 gehören Final Cut Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor, Freeform sowie die Office-Apps Keynote, Pages und Numbers zum Bundle dazu.

Erhältlich ist das Bundle zum Preis von 12,99 Euro/monatlich bzw. 129,- Euro/Jahr, wobei bis zu sechs Familienmitglieder auf die Apps zugreifen können. Deutlich günstiger bekommen Studenten das Abo. Diese bezahlen lediglich 2,99 Euro/monatlich bzw. 29,99 Euro/Jahr.

Apple Logic Pro 12 ist auch weiterhin als einzelne App zum Preis von 229,99 Euro erhältlich und Bestandskunden bekommen das 12er-Update wie bisher auch kostenlos.

Hinsichtlich der Systemvoraussetzungen gibt es eine wichtige Änderung. Logic Pro 12 benötigt mindestens macOS 15.6 Sequoia, allerdings läuft die Digital Audio Workstation nicht mehr auf Intel-Rechnern. Da werden einige Nutzer leider ab sofort in die Röhre schauen, sehr schade.

Was bietet Apple Logic Pro 12?

Session Player – Synth

Apple Logic Pro 12 bietet einige weniger, dafür aber sehr interessante neue Features, allen voran der neue Synth Player, der sich in die bisherigen Session Player Serie für Bass, Drums und Keyboard einreiht und ab sofort für neue Sounds in der DAW sorgt. Im Gegensatz zu den anderen Session Playern wird der Synth Player nicht als eigenständiger Session Player aufgeführt, sondern ist Teil der Player Bass und Keyboard.

Erstellt man für diese eine neue Spur, lassen sich beim Bass Player nun die drei neuen Typen Pump Bass, 808 Bass und Sequenced Bass auswählen. Beim Keyboard Player umfasst die neue Synth-Abteilung

ANZEIGE

einfaches Pad,

moduliertes Pad und

rhythmische Akkorde.

Wie hieraus bereits abzulesen ist, generiert der neue Synth Player also wahlweise Bass-Linien, rhythmische Synthesizer-Akkorde oder Flächen. Ein Synthesizer-Solo mit Lead-Sound bekommt man hier also nicht, das muss man bei Apple Logic Pro 12 weiterhin selbst einspielen.

Wie bei den Session Playern üblich, lässt sich die Performance des Synth Players zunächst einmal über die Regler für Komplexität/Intensität und die Bereiche für linke/rechte Hand steuern. Der Synth Player richtet sich nach der Akkordspur und neben Parametern Komplexität/Intensität lassen sich bei diesem neuen Session Player auch gezielt die Phrasierung, die Notenlänge, Anschlag uvm. einstellen, um das Pattern individuell anzupassen.

Wählt man beim Synth Player Modulation Pad aus, erzeugt der Session Player automatisch eine passende Region – inklusive Modulationsdaten. Gezielte Eingriffe in die Envelope (mit Attack, Hold und Decay) und Anpassung des LFOs sorgen dafür, dass der Synth Player mit wenigen Handgriffen interessante Sounds und Patterns ausgibt. Darüber hinaus lassen sich vorgefertigte rhythmische Patterns auswählen und der Synth Player kann sich rhythmisch sogar an anderen Tracks orientieren.

Wer mit dem neuen Synth Player nicht nur die Logic-eigenen Plug-ins steuern möchte, kann die damit erzeugten Daten auch exportieren, wobei alle erzeugten Parameter den passenden MIDI-CCs zugewiesen werden, so dass die erzeugte Region auch mit anderen Plug-ins von Drittherstellern genutzt werden kann.

Ein nahezu ähnliches Bild ergibt sich, wenn man den Synth Player dafür nutzt, Synthesizer-Bässe zu erzeugen. Wie bereits erwähnt, stehen in diesem Fall die drei Optionen Pump Bass, 808 Bass und Sequenced Bass zur Verfügung, wobei man bei allen drei Optionen den Sound mit Hilfe diverser Parameter individuell anpassen kann. Hier einige Klangbeispiele zu den Synth-Bässen:

Chord ID

Ein weiteres neues Feature in Apple Logic Pro 12 ist Chord ID. Bisher musste die Akkordspur, nach der sich u. a. ja auch die Session Player richten, vom Nutzer selbst erstellt werden, was zumindest ein Basiswissen in Sachen Harmonielehre und Akkorde erforderte.

Mit Chord ID geht das in Apple Logic Pro 12 nun deutlich einfacher, denn mit Hilfe dieser Funktion lässt sich eine Akkordfolge automatisch erstellen. Hierfür ist lediglich eine Audio- oder MIDI-Datei oder gar nur ein Voice-Memo, beispielsweise mit einer Gitarrenaufnahme, notwendig, die man auf die Akkordspur zieht. Anhand dieser Spur kann Apple Logic Pro 12 dann eine passende Akkordspur erstellen.

Das Ganze funktioniert in der Praxis erstaunlich gut und vor allem schnell. Logic erkennt neben den Akkorden auch die Tonart bzw. markiert Tonartwechsel passend in der entsprechenden Spur. Besonders hilfreich ist diese Funktion, wenn man vorgefertigte Loops in einen Track übernehmen möchte und sich nicht über die Akkorde im Klaren ist.

Die Chord ID-Funktion steht und fällt aber natürlich mit dem Ausgangsmaterial. Ein paar Piano-Arpeggios oder Viertelnoten mit Akkorden gespielt, erkennt Logic Pro 12 ohne Weiteres und es werden auch vermeintlich schwierigere Akkorde mit optionalen Tönen gut erkannt.

Kleinere Probleme gab es beim Test allerdings mit sehr vollen Arrangements oder Songs, bei denen eine Vielzahl von Instrumenten samt Lead- und Background-Vocals gleichzeitig aktiv waren. Hier hatte Logic durchaus Probleme, die passenden Akkorde richtig zu erkennen.

Ein möglicher Ausweg: den Track einfach mit Hilfe der Stem-Funktion von Logic auseinandernehmen lassen und lediglich den Gitarren-, Keyboard- oder Synthesizer-Part auf die Akkordspur ziehen. In Kombination mit dieser Funktion lässt sich eine Vielzahl von Songs von Apple Logic Pro 12 harmonisch analysieren und erkennen, was im alltäglichen Einsatz eine große Hilfe und Arbeitserleichterung ist.

Sound Library

Für viele Nutzer von Logic Pro für iPad war und ist die Sound-Library eine tolle Möglichkeit, sich mit neuen Sounds, Loops und speziellen Producer/Sound Packs auszustatten – direkt aus der App heraus.

Diese Funktion ist nun auch in Apple Logic Pro 12 verfügbar, so dass sich die Desktop- und iPad-Version der DAW ein weiteres Stück annähern.

Klickt man in der Bibliothek ganz unten auf „Weitere Sounds laden“, erscheint die neue Sound Library in einem separaten Fenster. Über dieses erhält man Zugriff auf eine Vielzahl von neuen Sounds, kann die eigene Library verwalten, sich interessante Sound-Packs samt Informationen zu den enthaltenen Instrumenten, der Library-Größe uvm. anschauen. Dazu gibt es ein kleines Audiobeispiel.

Verbesserungen und weitere neue Features

Neben den drei großen neuen Features hat Apple seiner DAW einige kleinere Updates verschafft. Die komplette Übersicht dazu findet ihr hier, die wichtigsten davon findet ihr stichpunktartig aufgelistet: