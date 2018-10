Test: Apple Logic Pro X 10.4.2, Digital Audio Workstation

Ein kleiner Sprung in der Evolution

Wir kennen das alle: „Never change a running system“ und wenn, dann bitte mit Backup-Plan. So sei es dann auch, als die Redaktion ankam und um einen Test des Updates zu Apple Logic Pro X 10.4.2 bat, klingelte gleichzeitig der Postbote und brachte ein kleines Paket mit einem MIDI-Interface aus dem Hause ESI. Prima, das testen wir mal mit. Nun allerdings haben wir den Test nicht ohne OS-Update gemacht und hier gleich doppelt unter High Sierra und Mojave. Und frohe Kunde, es läuft.

Das Update Apple Logic Pro X 10.4.2 setzt High Sierra voraus. Kollegen, die ihren Mac noch mit den Mac OS Server Diensten betreiben, sollten vorab klären, ob diese Serverdienste noch benötigt werden, da diese dann nach dem Update nicht mehr vorhanden sind. Prinzipiell hat dies den Hintergrund, dass die Client-Versionen von MacOS, Clientversionen und „Miniserver“ bleiben sollen, während MacOS-Server die Verwaltung und Steuerung der Kommunikation von iDevices übernehmen soll.

Das Update für Logic Pro X 10.4.2 kommt entweder automatisch als geplantes Update oder wird manuell angestoßen, hier erinnere ich noch mal an Backups. Als Testgerät „quälen“ wir heute einen Mac Mini i5 mit 8 GB RAM aus dem Jahr 2017.

Nachdem wir das Update mit ca. 1,5 GB heruntergeladen haben, widmen wir uns der Library, die auf ca. 67 GB angewachsen ist. Mit VDSL100 ist das kein Thema. Hier sind noch die Sammlungen und Soundbeispiele aus früheren Versionen vorhanden und eine kaum mehr zu überschauende Anzahl von Loops aus den Bereichen Dance, Weltmusik, Streicher und Bläser. Und hier die erste Neuerung, die Library kann auf ein externes Medium, egal ob per USB oder Freigabe, verschoben werden. Hier ist zu beachten, Spotlight will es so, dass die nur mit HFS+ oder APFS funktioniert. Der Download erfolgt hier über „zusätzlichen Content bereitstellen“, alle verfügbaren Sounds laden. Dieses erfolgt im Hintergrund, so dass wir weiterarbeiten können. Diese Library kann sowohl in Mainstage als auch GarageBand zur Verfügung stehen.

Alle blauen Loops sind AIFF-Files, die als Meta-Informationen Instrument, Tempo, Tonart und Stimmung enthalten. Alle Grünen sind Instrumenten-Loops. Entweder für ESX24 oder andere Instrumente. Alle Gelben Drummer Loops für die interaktiven Drummer namens Leah, Maurice und Rob.

Wenn nun im Logic Startmenü das Laufwerk weiß angezeigt wird, können wir den Content verschieben. Dies passiert im Hintergrund und wir können weiter arbeiten. Aus praktischen Erwägungen sollte unsere Platte nicht weiter partitioniert sein. Und ab USB 3.0 wird es interessant.

Unter der Haube von Apple Logic Pro X 10.4.2

Die beiden wichtigsten Neuerungen sind im ersten Moment nicht auf Anhieb sichtbar, sind aber für Remixer und Komponisten recht wertvoll.

Smart Tempo: Ist dies aktiviert, kann ich beliebige Waveloops gleichzeitig auf mehrere Spuren legen und das Tempo wird analysiert und das Projekttempo anpasst.

Dieses Verhalten können wir dann im Display unterhalb der BPM-Anzeigen wieder ein- und ausschalten, je nachdem, wie es benötigt wird. Tatsächlich funktioniert das erstaunlich gut, wenn man eine Kick und Bass in diesem Kontext mit auf die Spuren zieht. Vorbei die Zeiten, als ein Remix anstand und erstmal nach der BPM-Zahl gefragt werden musste.

Das Smart Tempo analysiert das Tempo von Mehrspuraufnahmen, um ein gemeinsames Metrum zu schaffen. Auch importierte Multitrack-Stems können die Geschwindigkeit des Songs nun definieren oder ihr folgen. Smart Tempo ist zudem in der Lage, ohne Metronom erstellte MIDI-Aufnahmen zu analysieren.

MIDI Beeinflussung in Apple Logic Pro X 10.4.2

Was bitte? Ja, so steht’s geschrieben. Damit ist die Fähigkeit gemeint, aus der Notationsrolle Symbole in MIDI umzuwandeln. Haben wir ein Crescendo, notieren wir das und es wird so ausgegeben, haben wir ein Glissando ebenso. Hier kann zusätzlich die Länge vorgegeben werden.

MIDI-Input-Informationen für den Channel Strip ermöglichen das Filtern, Transformieren und Durchreichen aller MIDI-CC-Daten. Hört sich erstmal unspektakulär an, birgt aber für den Scripter als MIDI FX wahnsinnig viele Möglichkeiten.

Beispiel: Das Roland System-8 sendet im Chord-Modus einen Akkord, dieser soll transformiert und in einen anderen Akkord umgesetzt werden, live und in „Echtzeit“. Oder ein Synthesizer will sich nur mit Sysex kontrollieren lassen, MIDI-Events öffnen, MIDI-Events tracen und ins MIDI-Environment einfließen lassen.

Diese Sachen sind teilweise nur sichtbar, wenn der „Erweiterte Modus“ unter Einstellungen aktiviert wurde. Dies erkennt man, ob links und rechts des Logic Fensters Holzwangen sichtbar sind. Oder in einer Audiospur die Buttons (R)ecord und (I)nput sichtbar sind, erweiterter Modus. Holzwangen, einfacher Modus.

Scripter gibt es wie das MIDI-Environment schon etwas länger, zählen aber zu den meist unterschätzten Werkzeugen in Apple Logic Pro X 10.4.2. Und endlich wurde der Prüfsummenfehler, ausgelöst durch das Senden von Daten an Roland U110 durch einem Sysex-Fader, gelöst.