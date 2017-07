Test: Arrel Audio ER-100, ER-110, ER-130, Eurorack-Module

„… wir haben es in Modularsystemen eher selten mit einem Mix aus Monosignalen und Stereosignalen zu tun, die dann unterschiedlich behandelt werden können.“

Ja, das war früher mal so. :)

„Der EQ ist sicher eine feine Sache und bringt demjenigen etwas, der seine Musik komplett innerhalb des Modularsystems erarbeitet.“

Da hast du ja die Kurve gekriegt.

Das soll es tatsächlich geben und ich prophezeie das die modulare „DAW“ bald sehr häufig eingesetzt wird.

Wir haben es hier ja mit „Kunst“ zu tun und ein Modularsystem ist eine ziemlich einzigartige Konstruktion, die nachdem alle Strippen gezogen sind zerstört ist. Ein destruktives Element erhöht die Spannung im kreativen Prozess ungemein. :) Ich finde die Arrel-Tools klasse und trotz des Preises wird hier eindrucksvoll gezeigt was Herr Doepfer mit seinem Modular-Revival losgetreten hat. Die Minuspunkte unterliegen m.M.n. klar dem produktiven Wert. Bleibt der Preis aber da werden wir in Zukunft noch andere Module sehen die die 1000€ knacken.

Vielleicht ist das alles aber zu weit gedacht und die Jungs bei Arrel wollten nur die Eurorack-Plattform als weitere Alternative nutzen.