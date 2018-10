Test: ART Tube MP Studio V3 & ART Studio MP, Mikrofonvorverstärker

Für mich ein ganz klarer Fall. Mag der Einsteiger mit der kostspieligeren Preset-Version an der einen oder anderen Einstellung Gefallen finden, empfehle ich dem „anspruchsvollen“ Soundgestalter, die günstigere Variante.

Der Art Tube MP kann wenig, das aber gut. Ohne Blick in die Anleitung kann man das kleine, schwarze Kästchen einfach anschließen und loslegen. Einfach Signal durchjagen, Regler drehen und nach Geschmack abstimmen.

Der Art TUBE MP Studio V3 hingegen ist so eine „ich probier mal mein Glück“-Sache. Vor allem gibt es im Handbuch nicht die geringste Beschreibung, was diese 15 Presets eigentlich genau tun, da hilft nur Ohren aufsperren und lauschen. Am Ende landet man wahrscheinlich in der Flat-Einstellung, aber die gibt’s auch für knapp die Hälfte des Preises in der schwarzen Version.