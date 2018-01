Test: ART TubeMix, Kleinmischer

Wenn es um handliche analoge Desktop-Mischer mit einer Interface-Einbindung geht, ist der Name ART wahrscheinlich vielen Nutzern ein Begriff. Wer in Sachen Podcast oder auch Homerecording mit einer überschaubaren Anzahl von Inputs klar kommt, wird mit Sicherheit auf den amerikanischen Hersteller mit Fertigung in China bei seiner Recherche nach neuem Equipment aufmerksam geworden sein.

Um weiterhin im Gespräch zu bleiben, verbaut der Hersteller in seinem neusten Produkt, dem ART TubeMix, das wohl analogste Bauelement, seitdem es Regelelemente gibt, eine Röhre, wobei es sich in diesem Fall über die allseits beliebte 12AX7 / ECC83 handelt. Röhrenpulte sind so alt wie die Aufnahmetechnik an sich, allerdings sind sie den meisten interessierten Nutzern eher aus den sechziger Jahre Aufnahmetempeln wie zum Beispiel den Abbey Road Studios ein Begriff, weniger aus der aktuellen Konsolentechnik. Schauen wir doch mal, ob die geliebte „Nicht-Linearität“ dieses Bauelements in Form von „Wärme“, Kompression und Saturisation auch in dem Kleinmischer zur Geltung kommt.

Konstruktion und Aufbau

Bei dem ART TubeMix handelt es sich um einen 5-kanaligen Mischer, bei dem die Kanäle 3 und 4 zu einem Stereosignal zusammengefasst wurden. Dieser Stereokanalzug kann zwar auch über einen Klinkeneingang in Mono betrieben werden, verfügt aber über keinerlei regelbare Vorverstärkung in Form eines Gain-Reglers. Diese findet man jedoch bei den Kanälen 1, 2 und 5, wobei die ersten beiden Kanäle in der Eingangssektion zwischen Klinke und XLR wählen können, Kanal 5 hingegen ausschließlich über einen hochohmigen Klinkeneingang verfügt.

Während die ersten beiden Kanäle über einen Regelbereich von -7 dB bis 33 dB (Line) bzw. 0 dB bis 43 dB (XLR) verfügen, hat Kanal 5 die Möglichkeit, das anliegende Signal von -12 dB bis 26 dB zu verarbeiten. Überhaupt zieht Kanal 5 die Aufmerksamkeit sehr schnell auf sich, da zusätzlich zur rein hochohmigen Signalverwaltung mittels eines Druckschalters eine Amp-Simulation auf den Kanal geschaltet werden kann. Ob es sich hierbei wirklich um einen Amp-Simulator oder vielmehr um einen deutlich sinnvolleren Speaker-Simulator handelt, wird der Praxistest zeigen.

Um Platz zu sparen, sind alle Regler auf der Oberfläche des Gehäuses als Drehregler ausgeführt. Neben einem Dreiband-EQ (80 Hz, 2,5 kHz und 12 kHz) verfügt jeder Kanal über 2 AUX-Regler (links(rechts), eine Peak-LED, einen Panorama-Regler und einen Level-Regler. Der AUX-Kanal liegt als TRS-Stereoschaltung In/Out vor, zudem verfügt der Mischer über Links/Rechts-Control-Room-Out und Links/Rechts-Main-Output. Durch die TRS-Signalführung lassen sich mit einem einfachen Klinkenstecker Mono-Effekte, über eine Y-Peitsche entsprechende Stereoeffekte verwalten.

Um den analogen Charakter des ART TubeMix auch optisch zu unterstützen, verfügt der Mischer über zwei VU-Meter, die mit ihrer natürlichen Trägheit auch immer eine gewisse Entspanntheit in die Pegelkontrolle bringen. Rasant schnelle LEDs mögen eine unmittelbare Pegelkontrolle ermöglichen, aber die „musikalischere“ Lösung sind nach wie vor VU-Meter.

Im Master-Bereich kann man zudem per Druckschalter das anliegende Signal der VU-Meters, der 2x 6-stelligen LED-Anzeige, Phantomspeisung und die unterschiedlichen Zuordnungen des Signals auf Control-Room und Main-Mix schalten. Bis auf die Eingangsbuchse des mitgelieferten Netzteils und der USB-Anschlussbuchse sind alle Anschlüsse auf der Oberseite des Gehäuses angebracht.

Das Gerät an sich ist sehr massiv aufgebaut, was man bei vergleichsweise geringen Abmessungen (H x B x T): 82 mm x 195 mm x 245 mm an dem kräftigen Gewicht von 2,5 kg erkennen kann. Inwieweit man sich mit den „Eiche-rustikal“-Seitenverkleidungen anfreunden kann, muss der persönliche Leidensdruck entscheiden.