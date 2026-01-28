AstroLab 37 bringt Analog Lab Sounds live auf die Bühne

Mit dem Arturia AstroLab 37 hat der französische Hersteller vor Kurzem seine AstroLab-Reihe um ein kleines und kompaktes Modell erweitert. Unsere Tests zum AstroLab 61 und AstroLab 88 haben bereits gezeigt, was die Kombination aus Controller-Keyboard und Software-Klangerzeugung bietet, doch funktioniert das Konzept auch bei einem 37-Tasten-Keyboard?

Kurz & knapp Was ist es? Arturia AstroLab 37, kompakter Keyboard-Controller mit integrierter Klangerzeugung auf Basis von Analog Lab Pro. Klangvielfalt: 11 Sound-Engines mit über 1.800 Presets von Vintage-Synths bis zu modernen Stage-Sounds.

11 Sound-Engines mit über 1.800 Presets von Vintage-Synths bis zu modernen Stage-Sounds. Bedienung: Intuitives Konzept mit Display, Encoder und vier Makro-Reglern für schnellen Soundzugriff.

Intuitives Konzept mit Display, Encoder und vier Makro-Reglern für schnellen Soundzugriff. Ausstattung: 37 Tasten mit Aftertouch, solide Verarbeitung, umfangreiche Anschlussmöglichkeiten inklusive Audio-Input.

37 Tasten mit Aftertouch, solide Verarbeitung, umfangreiche Anschlussmöglichkeiten inklusive Audio-Input. Einsatz: Ideal für Studio und Bühne, besonders für Nutzer von Arturia-Software dank nahtloser Integration.

Aufbau des Arturia AstroLab 37

Wie eingangs erwähnt, handelt es sich beim Arturia AstroLab 37 um ein Controller-Keyboard mit integrierter Klangerzeugung. Hierbei greift der französische Hersteller auf sein eigenes großes Portfolio zurück und liefert das AstroLab mit der Host-Software Analog Lab Pro aus. Grundsätzlich kann das Keyboard also sowohl im Tonstudio als auch auf der Live-Bühne zum Einsatz kommen – und das ohne großartig etwas herumzuschleppen, denn mit den Maßen 515 x 49 x 214 mm und einem Gewicht von knapp 2 kg passt das AstroLab 37 in jede Tasche und kann ohne weiteres transportiert werden.

Die Optik des AstroLab 37 gleicht dem der größeren AstroLab-Keyboards und passt in die aktuelle Design-Linie des Herstellers. Das aus dünnem Blech gefertigte Gehäuse erstrahlt in einem hellen Weiß und seitlich hat Arturia optisch ansprechende Leisten aus Holz angebracht.

Zentraler Blickpunkt und Element für die Bedienung ist das runde Display sowie der sich darunter befindliche Encoder mit Push-Funktion und die vier Buttons. Im Gegensatz zum AstroLab 88 ist das Display des 37er-Modells direkt ins Gehäuse eingelassen und bündig mit der Bedienoberfläche. Beim AstroLab 88 ist das Display dagegen leicht aufgestellt.

Ansonsten gleichen sich die Bedienelemente fast denen der größeren AstroLabs. Von links nach rechts bietet der Controller jeweils ein Pitchbend- und Modulationsrad sowie Oktavierungs- und Transpositionstasten. Weiter geht es mit zehn Sound-Kategorie-Tasten und vier zugehörigen Drehreglern, die jeweils für eine Makro-Funktion zuständig sind. Man steuert hierüber also nicht direkt einen einzelnen Parameter, sondern hat lediglich Zugriff auf die von Arturia gemappten Makros namens Brightness, Timbre, Time und Movement.

Auf der gegenüberliegenden Seite der Bedienoberfläche folgen zunächst die Buttons für den Arpeggiator, Skalen- und Akkord-Modus sowie zum Aufruf der Playlist. Weiter rechts folgt dann die Effekt-Abteilung sowie zum Abschluss der Lautstärkeregler.

Technisch unterscheidet sich das Arturia AstroLab 37 nur wenig von seinen Brüdern, Unterschiede gibt es vor allem bei den Anschlüssen. Hinsichtlich der Analog Lab Pro-Sounds gibt es keinen Unterschied, was sehr erfreulich ist, denn Arturia hätte das kompakter 37-Tasten-Modell ja auch als Einsteiger-Version (mit einem Bruchteil der enthaltenen Sounds) konzipieren können.

Hinsichtlich der CPU-Leistung ist das 37er auf Augenhöhe mit dem AstroLab 61. Lediglich das große 88-Tasten-Modell der Serie bietet eine stärkere CPU. Im direkten Vergleich mit seinen größeren Brüdern fehlt dem AstroLab 37 der Split- und die beiden Record/Play-Tasten. Dazu lassen sich Multi-Presets beim 37er Modell nur in Analog Lab editieren und einen Looper gibt es leider auch nicht. Splits sind aber dennoch über das Menü einstellbar.

Verarbeitung und Tastatur

Insgesamt macht das Arturia AstroLab 37 einen sehr gut verarbeiteten Eindruck. Bei den Encodern darf man gerne beherzt zugreifen und sie wirken sehr robust und solide. Das präzise Einstellen von Parametern ist damit ohne Weiteres möglich. Ein i-Tüpfelchen wären LED-Ringe gewesen, damit man die Parameterwerte direkt ablesen hätte können.

Das Display ist zwar nicht allzu groß, aber es lässt sich sehr gut ablesen und der Informationsgehalt ist hoch.

Die 37 Slim-Tasten des AstroLab 37 sind zwar kein Vergleich zu den deutliche stabileren KeyStep-Tasten, hinterlassen bei mir aber einen positiven Eindruck. Die Sounds des Keyboards lassen sich darüber schön dynamisch spielen und die Tastatur ist sogar mit Aftertouch ausgestattet.

Welche Anschlüsse bietet das Arturia AstroLab 37?

Neben einem Master-Ausgang in Form von zwei 6,3 mm Klinkenbuchsen hat Arturia den Keyboard-Controller mit einem Kopfhöreranschluss, MIDI-DIN-Ein- und Ausgang, Sustain-Buchse, zwei USB-Buchsen (USB-C zur Computerverbindung und USB-A zum Anschluss weiterer Controller o.ä.) und einem XLR/TRS-Combo-Eingang samt Gain-Regler ausgestattet.

Hinzu kommt ein Anschluss für das zum Lieferumfang gehörende Netzteil und ein Power-on/off-Schalter samt Arturia-Logo.

Gegenüber dem AstroLab 61/88 fehlt es dem 37-Tasten-Modell an drei Pedalanschlüssen (AUX 1/2, Expression) sowie der Möglichkeit, Stereo-Signale einzuspeisen. Für viele Nutzer wird dies aber in Anbetracht des kompakten Formats des Controllers vernachlässigbar sein.

Zwar äußerlich nicht zu erkennen, aber dennoch wichtiger Bestandteil des Arturia AstroLab 37 ist die Bluetooth-Audio- und die WiFI-Schnittstelle, über die man den Controller mit Desktop-Computer oder Tablet zwecks Konfiguration und Einstellung von Parametern verbinden kann. Denn wie bereits erwähnt, lassen sich am Controller selbst nur die o. g. Makros steuern, für tiefergehende Editierungen benötigt man dagegen einen Computer/Tablet.

Einsatz des Arturia AstroLab 37

Arturias Analog Lab Pro Software beinhaltet eine Sammlung von Software-Instrumenten, die extrem breit gefächert ist. Nachbildungen von Vintage-Synthesizern, Pianos oder Ethno-Instrumente gehören genauso zum Repertoire der Software wie moderne Synthesizer. Insgesamt ist das AstroLab mit 11 Sound-Engines (bzw. 44 Software-Instrumente) ausgestattet, die dem Nutzer über 1.800 Sounds bieten:

Virtual Analog

Samples

Wavetable

FM

Granular

Physical modelling

Vector Synthesis

Harmonic

Phase distortion

Vocoder

Karplus Synthesis

Klickt man sich durch die zahlreichen Preset-Sounds des Keyboards, merkt man schnell, wie breit das Arturia AstroaLab 37 klanglich aufgestellt ist. Pianos, Gitarren, Bässe, Orgeln, Streicher, Pads oder Synthesizer-Sounds, all das umfasst das Repertoire des AstroLab. Ausreichend Material ist also sowohl für den Einsatz im Studio, aber auch für die Live-Performance vorhanden.

Wer die V Collection von Arturia bzw. die Analog Lab Pro Software kennt, wird nicht überrascht davon sein, dass sich das AstroLab 37 vor allem aufgrund der vielen guten Synthesizer-Sounds von klassischen Stagekeyboards und Stagepianos abhebt. Nahezu jeden erdenklichen Sound, von Vintage bis modern und charttauglich, bekommt man mit den Software-Instrumenten von Arturia hin, und das spiegelt sich natürlich auch im AstroLab wider.

Dank der Analog Lab Verbindung hat man dazu auch Zugriff auf alle weiteren Analog Lab Pro Sounds, wobei diese erst nach der entsprechenden Portierung seitens Arturia auf dem AstroLab genutzt werden können. Laut Hersteller erfolgt dies mit einem gewissen zeitlichen Abstand nach dem offiziellen Release eines neuen Software-Instruments.

Das Browsen durch die Sounds und Presets geht beim Arturia AstroLab 37 sehr schnell von der Hand und dank der vier o. g. Makro-Regler Brightness, Timbre, Movement und Time hat man auch guten und direkten Zugriff auf viele klangliche Einstellungen. Für tiefergehende Änderungen einzelner Parameter muss man sich jedoch in die Software begeben.

Die Bedienung des Arturia AstroLab 37 ist direkt und nahezu intuitiv. Änderungen, die man durch Drehen der Makro-Regler, aber auch mit den Effekt-Reglern erzeugt, sind sofort hörbar. Hier steht also keine komplexe Sound-Bearbeitung im Vordergrund, sondern der direkte Zugriff.

Effekte

Wie auch die größeren Brüder bietet das Arturia AstroLab 37 eine gute Effekt-Sektion. Während die ersten beiden Effekt-Slots A und B eine Auswahl unterschiedlicher Effekte bieten, sind die Effekte 3 und 4 fest auf Delay und Reverb eingestellt.

Für jeden der zwei Parts lassen sich die Effekte unabhängig voneinander einsetzen und bei Slot A und B besteht die Möglichkeit, aus 12 Effekttypen zu wählen, die wiederum mit unterschiedlichen Presets ausgestattet sind. Die Qualität ist durch die Bank weg gut und viele der AstroLab-Preset-Sounds sind bereits ab Werk mit passenden Effekten ausgestattet.

Auch hier ist die Bedienung intuitiv. Drückt man den unterhalb des Reglers liegenden Buttons, wird der Effekt aktiviert. Ein längeres Drücken aktiviert den Edit-Modus.