Test: Arturia AudioFuse, USB-Audiointerface

Auf den internationalen Messen der letzten Jahre war das Arturia AudioFuse (ja richtig, „das“ AudioFuse, so die offizielle Sprachregelung bei Arturia) ein Dauerthema. Seit 2015 schon gab es immer wieder Berichte, Gerüchte und Liefertermine. Bevor Arturias kleine Wunderkiste aber endgültig in der Kategorie „Vaporware“ verschwand, ist es nun – ohne große Vorankündigung – doch noch erschienen.

Das Arturia AudioFuse ist ein USB 2.0-Audiointerface für Windows PC, Linux, Mac, Android und iOS, das sowohl für den mobilen als auch für stationären Einsatz im Studio gedacht ist und mit einer – besonders für seine Größe – geradezu erstaunlichen Anschlussvielfalt kommt.

Nun denkt man bei „Arturia“ zuerst einmal an die Software. Instrumente – und da vor allem an die erstklassigen Emulationen klassischer Synthesizer, an die Hardware-Synthesizer aus der Brute-Reihe und an die Step- und Lab-Controller. Aber ein Audiointerface? Ja, können die das denn überhaupt? Das finden wir gleich heraus.

Ausgepackt

Das Auge isst ja bekanntlich mit – und das kommt schon bei der hochwertigen Verpackung der AudioFuse auf seine Kosten. Der weiße Würfel aus massiven Karton, dazu ein Deckel mit Magnetverschluss: Derartiges kenne ich eigentlich nur von Smartphones aus der oberen Preisklasse.

In Schaumstoff gebettet (ja, so viel Poesie sei an dieser Stelle dann doch gestattet) das Interface, darunter ein quadratisches Handbüchlein (je ca. 45 Seiten für Englisch, Französisch und Japanisch, Deutsch gibt es als PDF-Download obendrauf) und eine Scheckkarte mit der Seriennummer und einem mysteriösen Unlock-Code. Muss ich das Gerät etwa erst noch „freischalten“? Nein, nicht wirklich.

Unter dem Schaumstoff finde ich dann noch das Netzteil (Schade: Ein „Klotz“. Gut: Mit vier austauschbaren Steckeraufsätzen – falls ich das AudioFuse mal mit auf Reisen nehmen möchte), zwei Stereo-Miniklinke auf MIDI-Adapter, ein individuelles Zertifikat inklusive Messwerten für die beiden Mikrofonvorverstärker mit DiscretePRO-Technologie (ja, jedes einzelne Gerät wird vor dem Versand ausgemessen) und ein USB-Kabel der spezielleren Art: Auf der einen Seite 2x Typ A, auf der anderen Typ A plus Typ Micro-B. So werden im Bus-Powered Betrieb zum Beispiel beide Typ-A-Stecker benötigt, zum anderen kann ich beim mobilen Android/iOS-Betrieb gleichzeitig noch eine Powerbank anschließen – durchdacht und praxisnah.