Ethno-Sounds werden zu Klangwelten

Mit der AUGMENTED-Serie entwickelt Arturia seit einiger Zeit interessante Software-Instrumente, die einen Mix aus Samples und unterschiedlichen Synthese-Engines bieten. Mittlerweile umfasst die Serie acht Instrumente und wir haben das neueste Instrumente, Arturia AUGMENTED Persia, für euch getestet.

Kurz & knapp Was ist es? Arturia AUGMENTED Persia ist ein Software-Instrument, das orientalische Multi-Samples mit verschiedenen Synthese-Engines und umfangreichen Effekten kombiniert. Klangcharakter: Moderne, cineastische Sounds mit orientalischem Einschlag für Film-, Game- und Multimedia-Produktionen.

Moderne, cineastische Sounds mit orientalischem Einschlag für Film-, Game- und Multimedia-Produktionen. Synthese: Kombination aus Ethno-Samples, Granular-, Wavetable-, Harmonic- und virtuell-analoger Synthese.

Kombination aus Ethno-Samples, Granular-, Wavetable-, Harmonic- und virtuell-analoger Synthese. Bedienung: Übersichtlich gestaltetes GUI mit intuitiven Macro-Reglern und flexibler Morph-Funktion.

Übersichtlich gestaltetes GUI mit intuitiven Macro-Reglern und flexibler Morph-Funktion. Features: Umfangreiche Effekt-Sektion, Arpeggiator und zahlreiche Modulationsmöglichkeiten für komplexe Klangwelten.

Umfangreiche Effekt-Sektion, Arpeggiator und zahlreiche Modulationsmöglichkeiten für komplexe Klangwelten. Einsatzgebiet: Ideal für moderne Soundscapes, atmosphärische Pads und kreative Ethno-Hybrid-Sounds.

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Arturia AUGMENTED Serie: Überblick

Im Jahr 2022 veröffentlichte Arturia das erste Software-Instrument aus der AUGMENTED-Serie, damals noch als kostenloses Intro-Instrument. Kurze Zeit später folgten die auf Piano- und Brass-Sounds spezialisierten Plug-ins AUGMENTED Grand Piano und AUGMENTED Brass sowie weitere Software-Instrumente. Wie eingangs erwähnt, umfasst die Serie aktuell acht unterschiedliche Instrumente:

Strings

Voices

Mallets

Grand Piano

Brass

Yangtze

Woodwinds

Persia

Aufbau der Arturia AUGMENTED-Serie

Alle acht Software-Instrumente basieren auf einem Mix aus Sampling und Synthese und ermöglichen ein nahtloses Morphing zwischen organischen und elektronischen Sounds. Die Instrumente sind mit zahlreichen Preset-Sounds ausgestattet, die zeigen, was klanglich und funktional möglich ist. Man kann aber auch komplett von Null anfangen und sich seine eigenen Sounds erstellen.

Je nach Ausrichtung bieten die Instrumente der AUGMENTED-Serie zahlreiche Multi-Samples eines oder mehrerer Instrumente. Auch wenn die Qualität in der Regel sehr hoch ist, sollte man die Software-Instrumente nicht aufgrund dieser Samples der Originalinstrumente kaufen, denn klanglich steht hier nicht die hundertprozentige Reproduktion eines Instruments im Vordergrund, sondern die aus der Kombination mit Synth-Engines entstehenden Klänge.

Insgesamt vier Synth-Engines, darunter Virtuell-Analog, Granular, Wavetable und Harmonic sowie eine Simpler-Engine stehen bei den Arturia AUGMENTED-Instrumenten zur Verfügung. Diese alleine würden bereits für zahlreiche unterschiedliche Sounds sorgen. Zusätzlich bieten die Instrumente eine große integrierte Effekt-Sektion sowie Modulations- und Macro-Steuerungen, was insgesamt zu einer sehr breiten Palette an Klängen führt.

Arturia AUGMENTED Persia: Installation

Nach dem Arturia von Arturia AUGMENTED Persia erhält man per E-Mail eine Seriennummer, die im kostenlosen Kundenkonto eingetragen werden muss. Für den Download und die Aktivierung des Instruments setzt Arturia auf das hauseigene Software-Center, das als separates Tool heruntergeladen und installiert werden muss. Nach erfolgreicher Installation erscheint AUGMENTED Persia dann als eigenständiges Software-Instrument in der DAW.

Als Systemvoraussetzungen gibt Arturia für AUGMENTED Persia macOS-Version 11 (oder neuer) und Windows 10 (oder neuer) an. Die Plug-in-Formate VST, AAX und Audio Unit werden unterstützt, dazu sind alle Augmented-Instrumente zum NKS-Standard von Native Instruments kompatibel. Auch standalone lassen sich die Software-Instrumente nutzen.

GUI und Bedienung

Das frei skalierbare GUI des Software-Instruments Arturia AUGMENTED Persia ist übersichtlich gestaltet. Als zentralen Blickpunkt hat Arturia eine Grafik gewählt, die die Instrumente des Plug-ins darstellt. Je nachdem, wie hoch der Synthesizer-Anteil des aktuellen Sounds ist, ändert sich das Bild in eine fragmentierte Grafik.

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In der oberen Reihe sind die zwei Layer platziert, aus denen ein Sound bei AUGMENTED Persia maximal bestehen darf. Jeder Layer kann dabei aus je einem Synth- sowie einem Sample-Anteil bestehen, die in ihrer Lautstärke individuell geregelt werden können.

Unterhalb der Grafik befinden sich insgesamt acht Regler, wobei der mit Morph betitelte Regler etwas größer gestaltet ist. Dieser blendet zwischen den beiden Layern über. Dazu gesellen sich die drei Regler Color, Time und Motion (links) sowie die Effekt-Regler FX A/B, Delay und Reverb (rechts). Auch wenn zunächst nicht ersichtlich ist, für was die (Makro-) Regler dienen, erlaubt das GUI von Arturia AUGMENTED Persia einen intuitiven Zugang zum Software-Instrument. Einfach mal drehen und sehen bzw. hören, was passiert, so lautet die Devise. Auf seiner Website stellt Arturia aber auch ein ausführliches Handbuch für die Instrumente der AUGMENTED-Serie zum Download bereit.

Für die Samples setzt Arturia bei AUGMENTED Persia auf insgesamt sechs Instrumente: Alto Kamanche, Ney, Oud, Saz, Shah Kaman und Tar. Von allen Instrumenten liegen jeweils fünf gesampelte Artikulationen/Spielweisen vor. Zusätzlich bietet Arturia einige auf den Instrumenten gespielte Effekt-Sounds sowie weitere Pad-artige Samples an. Hört man einzeln in die Samples der Instrumente rein, merkt man schnell, dass es hier – wie bereits erwähnt – nicht um eine möglichst authentische Reproduktion von Instrumenten geht, sondern lediglich der Charakter eines Instruments wiedergegeben werden kann und soll. Erst in Verbindung mit den Synth-Engines entstehen dann die teils sehr komplexen Klanglandschaften von AUGMENTED Persia.

Einsatz des Software-Instrument

Für die ersten Schritte und um mir einen ersten Eindruck von AUGMENTED Persia zu machen, klicke ich mich auf der Hauptseite des Software-Instruments durch die einzelnen Presets. Diese sind in insgesamt acht Kategorien (Bass, Brass & Winds, Keys, Lead etc.) eingeteilt. Seine Lieblings-Presets kann man als Favoriten markieren, per Drag & Drop auf eine von drei Listen (Red, Orange, Yellow) legen oder sich eigene Playlists erstellen. Dazu gibt es für jedes Preset eine kleine Beschreibung.

Möchte man tiefer in die Gestaltung der Klänge vordringen, wechselt man auf die Layers-Seite und kann hier nahezu alle Sound-Parameter bearbeiten. Die ausgewählten Samples können mit Hilfe einer ADSR-Kurve editiert und mit weiteren Parametern wie Tuning, Fine etc. bearbeitet werden.

Je nach gewählter Synthesizer-Engine (Virtuell-Analog, Granular, Wavetable, Harmonic und Simpler) hat man dazu Zugriff auf mehrere Oszillatoren, die Parameter Coarse, Detune, ADSR-Kurve uvm. So richtig spannend wird es mit den weitergehenden Features wie einem LFO pro Layer oder einer Zufallsfunktion. Dabei bleibt die Bedienung stets übersichtlich, denn für nahezu jeden Parameter wird beim Darüberfahren mit der Maus in der unteren Leiste eine kurze Erklärung angezeigt. Vor allem für Einsteiger ist das sehr hilfreich, super.

Auf der Layers-Seite lässt sich auch die Belegung der Macro-Regler einsehen und editieren. Hierfür zieht man den Button des Macro-Reglers einfach auf den gewünschten Parameter, justiert auf Wunsch ein paar Details und schon wird der Parameter (zusammen mit den anderen) über Color, Time oder Movement gesteuert. Für den Morph-Regler lässt sich einstellen, in welchem Verhältnis (Min/Max-Volume, Übergangskurve) er zwischen Layer A und B überblendet.

Im folgenden Video werden die Features der Layer-Seite noch einmal erklärt:

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Effekte und Arpeggiator

Bereits beim Durchsteppen der über 500 Presets wird schnell klar, dass Arturia bei AUGMENTED Persia zahlreiche Effekte einsetzt und auch einen Arpeggiator integriert hat. Für die beiden Layer A und B stehen jeweils zwei Effektblöcke zur Verfügung, bei denen Nutzer aus 16 Effekten wählen dürfen. Neben klassischen Effekten wie Reverb, Delay, Kompressor oder Distortion bietet Arturia AUGMENTED Persia auch einen Bitcrusher, Tape Echo, Super Unison sowie verschiedenen Flanger und Chorus. Die Qualität ist durch die Bank weg sehr gut und die Effekte lassen sich mit Hilfe verschiedener Parameter detailliert einstellen.

Neben den Effekt-Slots pro Layer bietet AUGMENTED Persia zwei Main-FX-Slots (Delay und Reverb). Während man beim Delay-Slot aus den drei Modi Digital, Pitch Shift und Tape wählen kann, beschränkt sich der Reverb-Slot auf die beiden Typen Digital und Convolution. Auch hier erlauben wieder zahlreiche Parameter eine Feinjustierung.

Zu guter Letzt ist Arturia AUGMENTED Persia noch mit einem Arpeggiator ausgestattet. Dieser bietet 16 Steps, sechs Play-Modi, eine zusätzliche Chord- und Wahrscheinlichkeits-Funktion sowie Einstellungen für Gate, Swing und Velocity.

Wie klingt Arturia AUGMENTED Persia?

Aus meiner Sicht klingt AUGMENTED Persia modern und cineastisch. Der orientalische Einschlag ist bei den meisten Presets natürlich allgegenwärtig, so dass sich AUGMENTED Persia vor allem für Produzenten von Film-, Videospiel- und Multimedia-Musik anbietet.

Wie bereits erwähnt, steht das Software-Instrument klanglich definitiv auf der moderneren Seite und lebt von dem interessanten Mix aus Samples und Synthese. Wer möglichst realistische Ethno-Sounds sucht, wird bei Sound-Librarys wie Ethno World definitiv eher fündig.

Wer dagegen einfache bis komplexe Klangwelten oder angehauchte Ethno-Sounds mit Effekten und Arpeggiator für aktuelle Produktionen sucht, sollte sich Arturia AUGMENTED Persia unbedingt einmal anhören.

Neben den Klangbeispielen weiter unten im Artikel könnt ihr euch in den folgenden zwei Videos einen Eindruck vom Sound von AUGMENTED Persia machen:

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