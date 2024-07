Test: Arturia FX Collection 5, Effekt-Plug-in-Bundle für die DAW

Umfangreiches und sehr gutes Effekt-Bundle

Die Arturia FX Collection 5 ist ein großes Bundle, bestehend aus allerhand Effekt-Plug-ins für die Digital Audio Workstation.

Überblick Arturia FX Collection

Anfang 2020 kam der französische Entwickler Arturia auf die Idee, die bis dato angesammelten, selbst entwickelten Effekte in einem Bundle zusammenzufassen und anzubieten. Seitdem ist zuverlässig jedes Jahr im Juni eine neue Version des FX-Paketes erschienen. Waren es anfangs – in der Erstausgabe – noch 15 Effekt-Plug-ins, so wuchs deren Zahl Jahr für Jahr immer weiter an, von 15 (FX1) über 22 (FX2) und 26 (FX3) bis hin zu 30 Effekten in der Vorjahresausgabe. Nun ist die Arturia FX Collection 5 erschienen. Und wer mitgerechnet hat, der weiß es schon: Die umfasst jetzt satte 34 Effekt-Plug-ins und ist damit wohl eine umfangreichsten Effekt-Sammlungen, die derzeit am Markt ist. Masse statt Klasse? Oder doch Masse und Klasse?

Ein Hinweis noch: Sofern von uns getestet, habe ich die betreffenden Effekt-Plug-ins (bzw. die Gruppen) auf die Artikel (teilweise mit Klangbeispielen) verlinkt. Ich werde mich hier angesichts der Menge der Effekte auf eine Übersicht, die neuen Effekt-Plug-ins und auf die Neuerungen beschränken.

Die Installation der Arturia FX Collection 5

Für die Freischaltung der FX Collection 5 benötigt man ein Arturia-Nutzerkonto, den Download erledigt man am besten über die App „Arturia Software Center“. Die 34 Effekt-Plug-ins lassen sich zusammen im Paket oder auch einzeln herunterladen. Letzteres ist dann sinnvoll, wenn man nicht alle Komponenten des Bundles benötigt. Der Speicherort für die Plug-ins lässt sich im Software Center festlegen – da muss also niemand Sorge haben, dass dabei eine C-Partition mit Platzmangel automatisch ausgewählt wird. Wie immer bei Arturia lässt sich das Produkt bis zu fünf Mal aktivieren, das sollte ausreichen.

Technisches und einige grundsätzliche Anmerkungen

Die Arturia FX Collection 5 läuft unter Windows 10/11(64 Bit) und ab Mac OS 11. Sie wird in den Formaten VST, VST3, AAX und AU (MacOS) geliefert, NKS (64 Bit) wird ebenfalls unterstützt.

Die Fenster der Plug-ins sind frei skalierbar (von 50 % bis 200 %) und können so den verschiedenen Display-Größen (und Sehstärken) angepasst werden. Da die Plug-ins der Collection zuvor ja schon einzeln erschienen waren, gibt es zu allen auch jeweils ein eigenes Handbuch im Netz – viel Lesestoff also.

Der übersichtliche Aufbau der Benutzeroberfläche und die (oft) integrierten Tutorials machen aber auch intuitives Arbeiten recht leicht. Überdies gibt es einige gemeinsame Ankerpunkte in den Symbolleisten der Plug-ins, die bei allen gleich sind, wie A/B-Vergleichsschalter, Undo/Redo, Bypass, Parameter-Copy, Panic-Button und dergleichen mehr. Basieren Plug-ins auf bekannten Vorbildern, wird versucht, die Herkunft auch beim Plug-in-Design einfließen zu lassen.

Welche Effekt-Plug-ins enthält die Arturia FX Collection 5?

Für alle, die bisher noch keinen Kontakt zu einer der bisher erschienenen Arturia FX Collections hatten, kommt hier eine Übersicht über die 34 enthaltenen Effekt-Plug-ins. Sämtliche Plug-ins sind zum Preis von je 99,- Euro auch einzeln erhältlich, manche gibt es auch im Dreier-Bundle (Suiten) für 199,- Euro.

Kompressoren (4):

Comp DIODE-609 (überarbeitete Emulation des Neve 33609)

Comp VCA-65 (Drumgruppen-Kompressor)

Comp TUBE-STA (Neuinterpretation des legendären Vakuum-Röhren-Gates STA-Level)

Comp FET-76 (Perfekt für Vocals und eine Vielzahl von Instrumenten)

Filter (4):

Filter MS-20 (Stereofilter, dem des Korg MS-20 nachempfunden)

Filter MINI (Moogs Kaskadenfilter)

Filter M12 (Multimode-Filter à la Oberheim Matrix-12)

Filter SEM (Filter aus dem SEM Analogsynthesizer von Oberheim)

Delay (3)

Delay TAPE-201 (Vintage Tape-Delay, basierend auf dem Roland Space Echo RE-201)

Delay BRIGADE (analoges LoFi- (Eimerketten)-Delay)

Delay ETERNITY (Echo mit integrierten Effekten)

Chorus / Phaser / Flanger (4)

Chorus JUN-6 (Stereoeffekt, basierend auf dem Roland Juno 6-Chorus)

Chorus DIMENSION-D (cremiger, analoger Chorus à la Roland)

Phaser BI-TRON (Nachbildung des vintage Gitarrenpedals Mu-Tron Bi-Phase)

Flanger BL-20 (Flanger mit endlosen Modulationsmöglichkeiten, basierend auf einem Studio-Klassiker)

Preamps (3)

Pre 1973 (Vorverstärker nach Vorbild des legendären AMS Neve 1073)

Pre TridA (PreAmp aus den Trident A-Range Mischpulten)

Pre V76 (PreAmp, nachempfunden der REDD Konsole aus den Abbey Road Studios)

Reverbs (4)

Rev PLATE-140 (Schaltungsgenaue Nachbildung des EMT 140 Reverb Plattenhall)

Rev INTENSITY (Algorithmischer Hall Reverb)

Rev SPRING-636 (Federhall mit der Sättigung eines deutschen Preamps)

Rev LX-24 (Nachbildung des Lexicon 224)

Distortion (3)

Dist COLDFIRE (neu aus FX4, Distortion-Effekt mit 11 Algorithmen)

Dist TUBE-CULTURE (Neuauflage des Distortion-Racks „The Culture Vulture” von 1998)

Dist OPAMP-21 (basiert auf dem Gitarrenpedal The SansAmp)

Sonstiges (9):

Bus FORCE (Parallelprozessor-Effekt mit Filter, EQ, Compressor und Sättigung)

Tape MELLO-FI (Mellotron-Effekt, sorgt für tonbandige Vintage-Wärme)

EQ SITRAL-295 (EQ auf Basis einer Transistor-Broadcast-Konsole)

EFX FRAGMENTS (kreativer Klangformer zum Zerschneiden, Transformieren und neu Aufbauen von Sounds)

EFX REFRACT (experimentell, zum Anreichern, Transformieren und Modulieren von Klängen)

EFX MOTIONS (bringt Bewegung in Klänge)

Rotary CLS-222 (Dynacord-Rotary-Speaker-Emulator)

Bus PEAK (Limiter-Effekt)

Bus EXCITER-104 (Audio-Enhancer)

Neue Effekt-Plug-ins der Arturia FX Collection 5

Vier Effekt-Plug-ins sind komplett neu in der Arturia FX Collection 5 und diese schauen wir uns jetzt mal näher an.

Arturia FX Collection 5 – Bus EXCITER-104

Der Bus Exciter-104 ist eine Nachbildung des Aphex Aural C2-104, der 1975 entwickelt wurde, um den harmonischen Verlust bei Tonband-Aufzeichnungen zu beheben. Das Plug-in soll durch Sättigung der Signalfrequenzen in den höheren Bereichen für mehr Klarheit, Fülle und Punch im Mix sorgen. Der Bus Exciter-104 besteht aus zwei Abschnitten, dem „Big Bass“ (mit einem Drive-Regler) zum Verfeinern und Sättigen des Basses und dem „Exciter“ (mit einem Harmonics-Regler) für die Bearbeitung der Höhen.

Beide Module besitzen außerdem einen Frequenz- und einen Mix-Regler und können auch solo abgehört werden, was die Arbeit – gerade für Mixing-Einsteiger – enorm erleichtert. Daran schließt sich ein Output-Equalizer an, mit dem sich Bässe und Höhen nachjustieren lassen. Level und Effektanteil schließlich werden im Output eingestellt. Die Arbeit mit dem Bus Exciter-104 ist hochgradig intuitiv und lädt zum Ausprobieren ein. Hinzu kommen 20 Presets, deren eindeutige Benennung wie „Vocal Clarity“, „Guitar Low Boost“ oder „Hardcore Kick“ der Ausgangspunkt für weitere Klangexkursionen darstellen.

Hier mal einige Beispiele. Einmal mit Gitarre:

Und einmal mit ein paar Drum-Effekten:

Arturia FX Collection 5 – Bus PEAK

Der Bus Peak ist ein Limiter-Effekt, der Tone Control-, Clipper- und Limiter-Funktionen miteinander kombiniert. Hinzu kommen mehrere Pegelanzeigen (PEAK Meter und LUFS Meter für Peak Level und Loudness) innerhalb des Plug-ins, so hat man stets alles unter Kontrolle und im Blick. Der Bereich „Tone Control“ erscheint erst auf einen Mausklick hin und verkleinert dabei ein wenig das Main-Window – ein guter Kompromiss, so kann der Bus PEAK bei der Ein-Fenster-Technik bleiben. Die Tone Control besitzt für sich schon zwei dynamische Shelving-Limiter für Bass und Treble mit eigenen Reglern und Anzeigen.

Die Clipper- und Limitersektion ist recht flexibel aufgebaut. Beim Clipper kann ich Knee (0,0 dB bis Inf.) und Character (0 bis 100 %) anpassen, beim Limiter Charakter und Release-Zeit. Wie bei den meisten Plug-ins in diesem Paket kann ich ein ausführliches Tutorial im Bus Peak aufrufen, das umfassend in die Arbeitsweise mit dem Effekt einführt und alle Regelmöglichkeiten erklärt. Die 37 Presets sind unterteilt in die Kategorien „Bus Processing“, „Clipper“, „Dynamic EQ“, „Mastering“ und „Mixing“ und enthalten schon einiges an Basics, auf die man aufbauen kann.

Hier einige Beispiele. Ich starte mit einer einfachen Drumloop (clean):

Mit dem Preset “Hard Kicks Contouring“ lässt sich beispielsweise die Bassdrum betonen, ohne den Rest zu vermatschen:

Acoustic Drum Smasher hingegen bringt etwas Schärfe und Kontur in die Drums und holt sie im Mix weiter nach vorne.

Einige Presets sind für das Mastering eines kompletten Mixes gedacht. Hier mal eine Aufnahme einer befreundeten Band (CHEF aus Köln), die noch gänzlich unbehandelt ist.

Mit dem Modern Tightener des Bus Peak wird die Aufnahme transparenter:

Mehr Druck und Transparenz liefert das Preset „Oh Teh Teh“:

Insgesamt ein gelungener Effekt, mit dem man schnell zu brauchbaren Ergebnissen kommt.

Arturia FX Collection 5 – EFX REFRACT

EFX Refract war Ende letzten Jahres als einzelnes Plug-in erschienen und wurde in den ersten zwei Wochen sogar kostenlos angeboten. Der aktuelle Einzelpreis liegt jetzt – wie bei den meisten Arturia Effekten – bei 99,- Euro. Der Kreativ-Effekt basiert auf der Unison-Bearbeitung, bei der ein Klang bis zu achtfach dupliziert und parallel gespielt wird. Diese Audiosignale werden durch eine Effektkette geleitet, bestehend aus Band-Pass, Comb-Filter, Bitcrusher, Distortion und Harmonizer. So kann man die Stimmen gegeneinander verstimmen, modulieren, verbreitern, zerhacken, verzerren oder verdicken. Die Ergebnispalette reicht da von chaotisch bis harmonisch. Über Filter (HP Input, LF Output) lassen sich bestimmte Frequenzen aus dem Ein- und Ausgangssignal herausfiltern oder im Zaum halten, um den Sound zu säubern und besser zu konturieren. Mit Wave LFO können auch abgehackte, rhythmische Modulationen erzeugt werden. Rund 45 Presets werden mitgeliefert, das Angebot reicht da von einfacheren Delay-, Filter- und Pitch-Effekten bis hin zu komplexen Texturen, Modulationen und abgedrehten „Experimentals“.

Bevor ich noch einige Presets im Einzelnen vorstelle, hier zuerst einmal für einen ersten Eindruck eine einfach Drumloop, bei der ich von einem Preset zum nächsten springe.

Ausgangspunkt für die nachfolgenden Refract-Beispiele ist diese einfach Akkordfolge, die ich auf einer Akustikgitarre eingespielt habe.

„Classic Super“ und „Subtle Octaver“ sind Pitch-Effekte, bei denen die neu geschaffenen Stimmen ein wenig verstimmt bzw. harmonisch umgestimmt werden.

„Lo Fi Tape Spread“ gehört zu den Distortion-Effekten.

„Granular Tape“ ist ein Delay-Effekt, bei dem der Harmonizer zum Einsatz kommt.

Nachfolgend zwei Effekte aus dem Bereich „Texturen“. Auch hier wird der Harmonizer mit seinen vielfältigen Einstellmöglichkeiten eingesetzt.

Abschließend noch etwas Experimentelles. Hier werden Comb Filter, LFO Wave und der LP Output besonders ausgiebig genutzt.

Arturia FX Collection 5 – EFX MOTIONS

EFX Motions ist eine Eigenentwicklung von Arturia, die nicht auf real existierender Hardware basiert und als Einzeleffekt im Herbst 2023 erschienen war. Mit diesem Kreativ-Effekt will Arturia für mehr Bewegung und mehr Leben im Klang sorgen. Im Multi-Effekt lassen sich bis zu fünf Effektmodule miteinander kombinieren:

Filter – mit den fünf Filtertypen Clean, Warm, Surgeon, Grit und Phaser, jeweils wiederum mit verschiedenen Flankensteilheiten

Noise – Sounds von White Noise über Drums bis hin zu Vogelzwitschern und Regen auf dem Blechdach

Volume – Veränderung der Lautstärke innerhalb der Motion Envelope

Drive – zehn Verzerrertypen wie Tape, Hard Clip oder Soft Bounce, die bei Arturia auch schon in anderen Plug-ins zum Einsatz kamen

Pan – Panoramaänderungen in der Motion Envelope

Jedes dieser Effektmodule hat eine eigene Verlaufskurve (die Motion Envelope), die ich mit der Maus verändern kann. Über einen Trigger-Schalter wird die Geschwindigkeit und die Art des Retriggern der Motion Loop bestimmt.

Und als wäre das noch nicht genug, wartet am Ende der Kette auch noch ein „Repeat/FX“-Modul, mit dem ich auf einer Art Grid Sequencer Rolls, Stops, Stretches, Pitch-Änderungen und Reverses für die Motion Envelope setzen kann. Außerdem kann ich hier noch zwei Slots mit weiteren Effekten (Send FX) befüllen. Das ist eine immens große Spielwiese, auf der man sich tagelang austoben kann, mit einem immens breiten Spektrum an Klangveränderungen. Weshalb auch nirgends die Zahl der Presets so groß ist wie hier, Arturia hat da gut 250 schon mitgeliefert. Nachfolgend mal einige Beispiele. Ich starte wieder meinem Schnelldurchlauf durch einige Effekte mit der simplen Drum-Loop:

Ausgangspunkt für die Betrachtung einzelner Presets ist wieder der Gitarrenloop:

Und hier einige Beispiele, was man alles aus so einem simplen Gitarrenriff alles machen kann:

Neue Features und Fixes der Arturia FX Collection 5

Zusätzlich zu den vier neu hinzugekommenen Effekt-Plug-ins hat Arturia auch einige kleinere Fehler gefixt und der Collection ein paar neue Features spendiert. So lassen sich User-Presets jetzt auch als Opening-Presets abspeichern (“Save as Opening Preset“), so dass man nicht erst nicht noch nachladen muss, sondern gleich mit seinem Lieblings-Preset starten kann. Ebenfalls neu sind einige Short-Cuts für Pro Tools.

Gefixt bzw. verbessert wurde die Output-Modulation des integrierten Multiband-Effekts, die ab sofort keine Knackser mehr produziert. Weitere Fixes betreffen die Visualisierung unter Cubase 13 Pro, gelegentliches Freezing bei CPU-intensiven Effekten, den Bank-Export aus dem Presetbrowser heraus sowie die Effekte Delay TAPE-201, Efx REFRACT, Rotary CLS-222 und Filter MINI.