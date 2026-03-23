Alles was es braucht für Mixing & Mastering?

Die Arturia FX Collection 6 ist da, Anlass für einen Test hier auf Amazona.de. In der Pro-Version, die wir hier testen, sind insgesamt fünf neue Plug-ins hinzugekommen. Genau auf diese fünf Neuzugänge werden wir unsere Aufmerksamkeit richten. Für alle, die wissen möchten, was sonst noch enthalten ist, habe ich unten den entsprechenden Link zur Arturia Website verlinkt. Außerdem findet ihr in unserem Testbericht zur Vorgängerversion weitere Informationen zu diesem Effekt-Plug-in-Bundle.

Kurz & knapp Was ist es? Arturia FX Collection 6 Pro – ein Effekt-Plug-in-Bundle mit Tools für Sounddesign, Mixing und Mastering. Fünf neue Plug-ins: Neu dabei sind Tape J-37, Pitch Shifter 910, Mix Drums, Bus Transient und EFX Ambient.

Neu dabei sind Tape J-37, Pitch Shifter 910, Mix Drums, Bus Transient und EFX Ambient. Soundcharakter: Besonders die Tape-Emulation J-37 liefert warme Bandsättigung und vielseitige Klangvariationen.

Besonders die Tape-Emulation J-37 liefert warme Bandsättigung und vielseitige Klangvariationen. Kreativ-Tools: Pitch Shifter 910 und EFX Ambient richten sich vor allem an Sounddesign und experimentelle Effekte.

Pitch Shifter 910 und EFX Ambient richten sich vor allem an Sounddesign und experimentelle Effekte. Mixing-Helfer: Mix Drums und Bus Transient bieten schnelle Bearbeitung von Drumbus und Transienten.

Mix Drums und Bus Transient bieten schnelle Bearbeitung von Drumbus und Transienten. Fazit: Umfangreiche Effekt-Sammlung mit kreativen Tools – das Upgrade lohnt sich, der Preis ist jedoch relativ hoch.

Bewertung Arturia FX Collection Pro 6 Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Bewertung des Autors Leser Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Jetzt anmelden und dieses Produkt bewerten.

ANZEIGE

Arturia dürfte den allermeisten vor allem für seine extrem hochwertigen Synthesizer-Emulationen und zahlreichen Klassiker ein Begriff sein. Etwas weniger bekannt ist, dass die Franzosen auch mindestens ebenso hochwertige Effekte für das Mixing und Mastering entwickeln. Genau diese Mixing- und Mastering-Plug-ins werden in der FX Collection zusammengefasst.

Was ist neu in der Arturia FX Collection 6?

Die Arturia FX Collection 6 Pro umfasst mittlerweile 39 Plug-ins. Neu hinzugekommen sind die Tape-Emulation J-37, der Pitch Shifter 910, das Drum Mixing Tool Mix Drums, ein Multiband Transient Tool namens Bus Transient und zu guter Letzt noch das EFX Ambient, ein aufwendiges Modulations-Tool für Synths und andere Quellen.

Arturia Tape J-37

Bei dieser Emulation einer Bandmaschine handelt es sich um die legendäre von Studer. Auch wenn der Begriff inflationär erscheinen mag: Diese Maschine ist wirklich legendär. So wurde sie unter anderem in den Abbey Road Studios in London von den Beatles oder auch Pink Floyd benutzt.

Das Besondere an dieser Maschine ist der Aufbau, bestehend aus über 50 Röhren, die zusammenarbeiten – ein Materialaufwand, der heutzutage völlig unvorstellbar und natürlich auch unbezahlbar wäre. Arturia hat sich zur Aufgabe gemacht, diesen heiligen Gral der Tontechnik mithilfe ihrer TAE-Technologie als Plug-in umzusetzen. Wie gewohnt hat Arturia neben der sehr sorgfältigen Nachbildung des Originals auch einige Features hinzugefügt, die so im Original nicht verfügbar waren.

Zentraler Bestandteil des Plug-ins sind die beiden Tape-Spulen, die sich ganz authentisch drehen, während man Material damit bearbeitet. Irgendwie finde ich so etwas immer etwas übertrieben, da es ja nichts zum Klang hinzufügt. Erwische mich dann aber doch dabei, die Animation, die sich abschalten lässt, wieder anzuschalten, weil es einem ein besseres Gefühl gibt. Zumindest geht es mir so. Die Maschine arbeitet wahlweise mit einer Geschwindigkeit von 15 oder 7,5 IPS. Zentraler Bestandteil ist der mittige Drehregler, mit dem sich der Pegel einstellen lässt, den man aufs virtuelle Band schickt. Das wird wiederum hervorragend durch ein VU-Meter visualisiert, sodass man genau weiß, wie stark man die Maschine gerade anfährt.

Um noch mehr Klangvariationen bereitzustellen, hat Arturia vier verschiedene Bänder modelliert – von einem sehr hochwertigen bis zu einem abgenutzten Band ist alles dabei. Zusätzlich lassen sich noch die Hoch- und Tiefpassfilter, die eine Bandmaschine immer hat, deaktivieren, um einen noch größeren Frequenzbereich abzubilden. In den Klangbeispielen könnt ihr den immer wieder gleichen Drumloop mit den unterschiedlichen Bändern hören und feststellen, wie sich die Bänder klanglich unterscheiden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Wer noch tiefer in die Materie einsteigen möchte, kann den Advanced-Modus aktivieren. Hier gibt es unter anderem einen Equalizer, den man entweder vor oder nach das Signal schalten kann. Außerdem bietet dieser auch einen Emphasis-Modus. Dieser hebt etwa die Höhen vor der Bearbeitung an und senkt sie danach wieder ab. So kann man bestimmte Frequenzbereiche stärker betonen, ohne dass sich der Gesamtklang des Signals stark ändert. Auch die Kalibrierung der Bandmaschine kann man im Advanced-Bereich ändern. Zusätzlich gibt es noch ein Delay-Modul, mit dem sich Tape-Delay-Effekte erzeugen lassen.

Klanglich bewegt sich das alles auf höchstem Niveau. Dezent eingesetzt auf dem Masterbus kann Arturia J-37 der Mischung echt noch ein ganzes Stück Wärme und Glanz verleihen. Aber auch auf Einzelsignalen, wie zum Beispiel dem Drumbus, lohnt es sich, damit zu experimentieren. Großartig finde ich die Möglichkeit, verschiedene Bänder zu vergleichen, was im echten Leben, wenn man sich denn überhaupt solch eine Maschine leisten könnte, nur mit extremem Aufwand möglich wäre.

Arturia Pitch Shifter 910

Nicht minder legendär ist unser nächster Testkandidat. Handelt es sich hierbei doch um den 910 von Eventide, einem der ersten digitalen Pitch-Shifter-Geräte auf dem Markt. Nun ist solch ein Gerät qualitativ längst nicht mehr vergleichbar mit heute erhältlichen Lösungen wie etwa Melodyne oder Autotune. Aber darum geht es auch gar nicht. Vielmehr haben diese Geräte, wie so viele alte Studioklassiker, einen gewissen Charme, der genau in ihrer Unperfektheit liegt. Und genau diesen hat Arturia versucht, hier einzufangen. Demzufolge ist der 910 weniger ein Tool für exaktes Korrigieren von falschen Noten oder zur Transposition von Stimmen, sondern eher ein extrem kreatives Tool zur Verfremdung von Klängen.

Bei den Klangbeispielen habe ich den Drumloop, den ihr schon zuvor gehört habt, auch einmal durch den Arturia Pitch Shifter 910 geschickt, um ihm mit einem Chorus-Preset ein wenig mehr Breite zu verleihen. Auch andere Experimente mit Drum-Loops fand ich ganz spannend. Weitere Klangbeispiele, die ihr hören könnt, sind mit einem Synth-Pad gestaltet. Hier zeigt sich meiner Meinung nach die Stärke des Plug-ins, lassen sich doch damit schöne Modulationen und Delays erzeugen, mit deren Hilfe auch vermeintlich simple und langweilige Synth-Sounds zu interessanten Parts eines Mixes werden können.

Arturia Mix Drums

Beim nächsten Plug-in handelt es sich um keine Emulation, sondern eine Neuentwicklung von Arturia. Der Name sollte ziemlich deutlich machen, um was es hier geht, nämlich das Mixen von Drums. Arturia empfiehlt den Einsatz von Mix Drums vor allen Dingen auf den Subgruppen, egal ob bei elektronischen oder akustischen Schlagzeugen. Mix Drums bietet zwei Bänder, somit kann man den Bassbereich getrennt vom Mitten-Höhenbereich bearbeiten.

Zur Verfügung stehen verschiedene Sättigungsalgorithmen wie Tape- oder Röhrenverzerrung. Außerdem gibt es pro Band einen Transienten-Designer, mit dem sich Transienten und Sustain unabhängig bearbeiten lassen. Und zu guter Letzt kann man noch einen Hall- oder Delay-Effekt hinzufügen. Auch lässt sich der Klang über einen einfachen 2-Band-Equalizer noch weiter formen. Gut gefallen hat mir auch die Eingangssektion, die automatisch erkennt, wie laut das Signal ist und den Clipper entsprechend einstellt.

Selbstverständlich hört ihr auch dieses Plug-in mit einem Schlagzeug-Beat, zunächst den unbearbeiteten und danach die Bearbeitung. Es klingt deutlich voller, wärmer und lauter. Und es macht in der Praxis echt Spaß, damit zu arbeiten. Als alleiniges Tool auf dem Drumbus wäre es mir aber dann doch zu simpel aufgebaut. Da würde ich zumindest noch einen weiteren Equalizer nutzen wollen, um gezielt spezielle Frequenzen abzusenken oder anzuheben. Auch einen Kompressor würde ich wahrscheinlich immer noch zusätzlich nutzen wollen. Aber als Charakterwerkzeug, mit dem man schnell kreativ die eigenen Drum-Spuren formen kann, ist Arturia Mix Drums echt ein Hinzugewinn im heimischen Mixing-Setup.

Arturia Bus Transient

Auch dieses Plug-in ist eine Eigenentwicklung von Arturia und widmet sich exklusiv der Bearbeitung von Transienten. Dazu stehen insgesamt drei Frequenzbänder zur Verfügung, sodass sich Bässe, Mitten und Höhen getrennt bearbeiten lassen. Auch hier liegt der Einsatz auf Drum-Subgruppen oder Drum-Loops, bei denen man keinen Zugriff auf die Einzelspuren hat nahe. Ein entsprechendes Beispiel mit einem Schlagzeug-Loop habe ich euch in den Klangbeispielen angehängt.

Wie ihr im entsprechenden Klangbeispiel hören könnt, tut Arturia Bus Transient auch genau das, was es verspricht. Man kann bei dem Schlagzeug-Loop sehr schön die Kick etwas herausarbeiten und durch Absenken des Sustains im Mittenbereich den Raumklang etwas in den Griff bekommen. Von den fünf Neuzugängen ist das sicherlich der unspektakulärste, aber gut zu wissen, dass man so ein Helferlein im Arsenal hat.

Arturia EFX Ambient

EFX Ambient dient, wie auch hier der Name schon erahnen lässt, vor allem zum Erstellen von Klanglandschaften. Unter der Haube findet ein spektrales Processing statt, was zu sehr komplexen Ergebnissen führen kann. Zur Verfügung stehen zum einen 6 Tone-Variationen (u. a. Codec, die Simulation schlechter digitaler Codecs wie frühe MP3-Codecs) und zum anderen Space. Das Ganze ist so angelegt, dass man mit wenigen Drehreglern arbeiten kann, was sich sehr intuitiv gestaltet. Über eine zentrale X/Y-Matrix kann man schnell bestimmen, wie viel von welchem Modul man mit dem eigenen Signal beimischen möchte.

Wer möchte, kann natürlich wie immer im Advanced-Modus arbeiten und hat Zugriff auf viele weitere Parameter. Für den Praxisteil habe ich ein einfaches Synth-Pad in Logic erstellt, das ihr zunächst unbearbeitet hören könnt. Danach kommen mehrere Beispiele, die zeigen, was mit EFX Ambient möglich ist. Trotz der Komplexität, die unter der Haube steckt, lässt sich das Plug-in einfach und schnell bedienen und man kommt schnell zu teils spektakulären Ergebnissen. Verwenden kann man es, denke ich, sicherlich sowohl beim Produzieren und Sounddesignen als auch später beim Mixdown, wenn man das Gefühl hat, dass die eine oder andere Spur noch etwas Leben und „Excitement“ gebrauchen könnte.