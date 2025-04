88 Tasten und die volle Kontrolle

Bereits im letzten Herbst hatte Arturia seinen Keyboard Controllern Keylab 49 und Keylab 61 ein Update spendiert. Vor wenigen Wochen kam dann auch die neue 88-Tasten-Version des Controllers auf den Markt. Den Arturia Keylab 88 Mk3 MIDI Keyboard Controller haben wir für euch genauer unter die Lupe genommen.

Kurz & knapp Fatar-Tastatur: Angenehm spielbar, mit Aftertouch.

Angenehm spielbar, mit Aftertouch. Verarbeitung: Robust und edel mit Metall und Holz.

Robust und edel mit Metall und Holz. DAW-Steuerung: Besonders gut mit Ableton Live.

Besonders gut mit Ableton Live. Software: Großes Paket mit Analog Lab & Co.

Großes Paket mit Analog Lab & Co. Display & Bedienung: Übersichtlich und intuitiv.

Übersichtlich und intuitiv. Kritikpunkt: Keine Fader-Markierungen, keine CV-Ausgänge mehr, Netzteil fehlt.

Überblick zum Arturia Keylab 88 Mk3

Beim Arturia Keylab 88 Mk3 handelt es sich um ein MIDI-Masterkeyboard mit 88 Tasten, das dank zahlreicher Bedienelemente zum Spielen und Steuern von Software-Instrumenten, Arturias Analog Lab Software, einer DAW oder externem MIDI-Equipment dienen kann.

Arturia hat dem 88-Tasten-Controller einige neue Funktionen sowie teilweise eine neue Ausstattung spendiert. Die beiden kleineren Versionen mit 49 bzw. 61 Tasten hatten wir bereits im Test und diese konnten uns im Herbst 2024 auf ganzer Linie überzeugen. Schauen wir einmal, was das Arturia Keylab 88 Mk3 zu bieten hat und beginnen den Test mit einem Rundgang über die Bedienoberfläche.

Von links angefangen bietet das Arturia Keylab 88 Mk3 zunächst jeweils ein Pitchbend- und ein Modulationsrad. Arturia hat diese am oberen Ende der Bedienoberfläche angebracht, was beim Spielen etwas ungewohnt ist, da man mit dem linken Arm vergleichsweise weit nach oben greifen muss. Direkt darunter befinden sich die vier Oktavierungs- und Transpositionstasten. Evtl. wäre ein Tausch, d. h. Räder unten, Tasten oben, die bessere Konstellation gewesen. Dafür setzt Arturia auf Metallräder, die sich sehr sauber bedienen lassen. Das macht haptisch schon einen Unterschied zu den herkömmlichen Kunststoffrädern.

Wandert man weiter nach rechts, folgende 12 anschlagsdynamische Pads. Diese weisen eine Größe von 2,8 x 2,8 cm auf und sind hintergrundbeleuchtet, anschlagdynamisch und druckempfindlich. Über die zwei Bank-Tasten lassen sich die Pads 4-fach umschalten, d. h. maximal 48 Kommandos lassen sich hierauf programmieren.

Danach folgen weitere Buttons, die Arturia in zwei Achterblöcke positioniert hat, die für globale Funktionen, die Spielhilfen Chord, Scale und Arp(eggiator), Quantisierung und Co. dienen (oben) bzw. als Transportkontrolle fungieren. Mit Hilfe der Transporttasten lassen sich die DAW-Funktionen Start, Stop, Record, Tap (Tempo), Cycle/Loop, Metronom und Vorwärts/Rückwärts Spulen steuern.

Gegenüber der vorherigen Mk2-Version hat der Hersteller dem aktuellen Arturia Keylab 88 Mk3 ein neues Display spendiert, das auf den ersten Blick vielleicht nicht allzu groß erscheint, aber einen sehr hohen Informationsgehalt hat und sowohl Grafiken als auch Texte sehr scharf darstellt. Das macht richtig Spaß, damit zu arbeiten. Gesteuert wird alles mit Hilfe der acht oben drüber und unten drunter liegenden Tasten, die je nach Menüpunkt kontextsensitiv Einträge oder Parameter selektieren, Funktionen triggern etc. Zusammen mit der Back-Taste und dem Endlosdrehregler samt Push-Funktion kommt man hier sehr schnell und gut voran. Dazu ist das Menü logisch aufgebaut und schnell zu durchschauen.

Danach folgen die neun Fader samt zugehörigen Endlosdrehreglern. Die Fader weisen eine Länge von 50 mm auf.

Verarbeitung

Verarbeitungstechnisch macht der Controller einen sehr guten Eindruck. Arturia setzt beim 88er-Modell auf ein Metallgehäuse und Seitenteile aus Holz. Diese verleihen dem Keyboard, das es in einer weißen und einer schwarzen Ausführung gibt, ein sehr edles Äußeres. Für den Test stand uns die weiße Variante zur Verfügung. Alle Bedienelemente machen einen sehr guten und langlebigen Eindruck. Die Fader laufen sauber auf ihrer Leiste, die Pads lassen sich sehr schön spielen und das neue Display erhöht den Bedienkomfort deutlich.

Ich persönlich hätte mir bei den Fadern lediglich einige Markierungen gewünscht. Gerade wenn man 2-3 Fader auf die gleiche Position fahren will, wäre das hilfreich gewesen. Hier hat Arturia wohl dem minimalistischen Design den Vorrang gegeben.

Wie auch bereits beim Mk2-Modell legt Arturia dem aktuellen Keylab 88 MK3 eine Auflagefläche bei, die rückseitig mit zwei kleinen Stellschrauben am Gehäuse befestigt werden und auf der beispielsweise ein Laptop Platz finden kann. So wird hierfür kein separater Ständer benötigt.

Anschlüsse

Rückseitig verfügt das Arturia Keylab 88 Mk3 über einen Power-on/off-Schalter, eine USB-C-Buchse und einen Netzteilanschluss. Der über USB kommende Strom reicht für den Betrieb aus, es ist also nicht zwingend ein Netzteil notwendig. Wer das Keyboard allerdings standalone nutzen möchte, kann dies auf Wunsch auch ohne angeschlossenen Computer machen. Ein passendes Netzteil ist jedoch nicht im Lieferumfang enthalten.

Zwei MIDI-DIN-Ports (In, Out) schmücken ebenfalls die Rückseite des Controllers, dazu bietet das Keyboard insgesamt vier Pedalanschlüsse (Sustain, Expression, Aux 1, Aux 2). Das ist für ein Controllerkeyboard schon sehr luxuriös. Im Vergleich zur Mk2-Version sind allerdings die CV-Anschlüsse und der dritte Aux-Eingang weggefallen.

Lieferumfang

Arturia liefert seine Hardware-Produkte standardmäßig mit einem großen Software-Paket aus. Herzstück dieses Pakets ist die hauseigene Software Analog Lab, bei der sich um eine Host-Software handelt, in der Arturias eigene Software-Instrumente und Effekte gehostet werden können. Die zum Lieferumfang des Arturia Keylab 88 MK3 gehörende Version der Software dient dabei als eine Art Teaser für die größeren Versionen, bietet aber immerhin über 2.000 Sounds und damit eine Art Best of der Arturia Instrumente V-Collection, Augmented Series und Pigments.

Ebenfalls mit zum Lieferumfang gehören die DAW Ableton Live Lite, die Software-Instrumente Mini V, Augmented Strings und Piano V sowie Native Instruments Gentlemen und das Effekt-Plug-in Rev PLATE 140. Dazu gibt es noch ein Mini-Abo vom Anbieter Melodics mit 40 Übungen sowie einem 2-Monats-Abo von Loopcloud.

Und zu guter Letzt legt Arturia neben einem USB-C-Kabel (in passender Gehäusfarbe), die bereits erwähnte Ablage und einen Notenständer bei.

Welche Tastatur besitzt das Arturia Keylab 88 Mk3?

Arturia setzt bei seinem 88-Tasten-Controller wieder auf eine Tastatur aus dem Hause Fatar. Genauer gesagt kommt eine Fatar TP/110-Tastatur mit gewichteten Tasten zum Einsatz ist, die löblicherweise auch Aftertouch bietet. Mit 15,7 kg Gewicht gehört das Keylab 88 zu den leichteren 88-Tasten-Controllern und lässt sich dazu auch sehr gut spielen. Die Ansprache der Tastatur gefällt mir sehr gut. Im Gegensatz zu vielen anderen 88er-Masterkeyboards ist beim Arturia Keylab 88 MK3 auch ein gewisser Druck notwendig , um die Tasten nach unten zu bringen. Viele andere Hersteller setzen ja auf sehr leichtgewichtete Tastaturen. Da gefällt mir diese TP/110-Tastatur aber deutlich besser.

Einsatz des Arturia Keyboard Controller

User Mode

Das Arturia Keylab 88 Mk3 bietet drei Arbeitsmodi: User, DAW und Analog Lab. Im User-Modus dient der Controller als klassisches Masterkeyboard, das entweder ein Software-Instrument über MIDI steuert oder über den DIN-Ausgang MIDI-Daten an externe Hardware schickt. Mit Hilfe von Arturias MIDI Control Center lässt sich hierfür alles einstellen, also welches Bedienelemente sendet welchen MIDI-Befehl etc. Direkt am Controller geht das nämlich nicht.

DAW Mode

Der zweite Arbeitsmodus fokussiert sich auf den Einsatz als DAW-Controller und in diesem Bereich hat Arturia in den letzten Jahren deutlich nachgelegt und bietet für einige DAWs bereits fertige DAW-Mappings an. Auf der Arturia Website lassen sich aktuelle Mappings für Cubase, Logic, Bitwig Studio, Ableton Live und FL Studio herunterladen (Stand: April 2025). Je nach DAW unterscheiden sich die gemappten Funktionen wie auch die Tiefe der Integration. Wer das Keylab 88 Mk3 vor allem als DAW-Controller nutzen möchte, sollte sich die Info-PDFs, die Arturia für jede unterstützte DAW erstellt hat, sicherheitshalber vorab einmal anschauen. Zusammen mit Cubase funktioniert die Steuerung bereits recht gut, so dass man neben der Transportkontrolle beispielsweise auch ein Plug-in-Fenster öffnen/schließen sowie einige Plug-in-Parameter etc. editieren kann.

Ebenfalls sehr gut umgesetzt, und für mich aktuell das beste Mapping für die Arturia Keylabs, ist Ableton Live. Dank der zwei Modi Device und Mixer kann man vom Keyboard aus sehr viel steuern und das Keylab wechselt beispielsweise automatisch zwischen Ableton und Analog Lab hin und her, sobald ein entsprechendes Plug-in im Fokus steht. Das Clip-basierte Arbeiten macht viel Spaß, was auch daran liegt, dass die Farben der Tracks und Clips vom Keylab übernommen werden.

Im folgenden Videos findet ihr weitere Informationen zur Integration des Keylab 88 Mk3 in die unterstützten DAWs:

Analog Lab Mode

Während die Integration des Controllers in die unterschiedlichen DAWs teilweise gut, teilweise aber noch ausbaufähig ist, funktioniert die Zusammenarbeit mit der hauseigenen Analog Lab Software sehr gut und gestaltet sich sehr komfortabel. Je nach Hardware legt Arturia seinen Produkten unterschiedliche Versionen von Analog Lab bei. Im Falle des Keylab 88 Mk3 ist es „Analog Lab Pro – Keyboard Anthology“.

Das Arbeiten mit der Software macht viel Spaß, da man – ohne zur Computermaus oder Tastatur greifen zu müssen – vom Keyboard aus durch die enthaltenen Sounds browsen und diese selektieren sowie spielen kann. Diverse Parameter hat Arturia bereits ab Werk auf die Hardware-Bedienelemente des Keylab 88 Mk3 gemappt, d. h. beim Spielen hat man beispielsweise über die Fader und Drehregler direkten Zugriff auf Attack, Decay, Release oder Effekte hat. Dreht oder bewegt man eines der Elemente, wird dies auch in Echtzeit in der Analog Lab Software dargestellt. Auch Splits lassen sich direkt vom Keyboard aus erstellen.

Arp, Chord und Scale

Die zusätzlichen Funktionen Chord, Scale und Arp(eggiator) gehören heutzutage zur Standardausstattung jedes Controllerkeyboards. Während diese bei anderen Controllern aber aufgrund kleiner Mini-Displays oft recht schwierig zu programmieren und einzustellen sind, punktet das Keylab 88 Mk3 mit seinem großen grafikfähigen Display.

Im Chord-Modus beherrscht das Keylab die unterschiedlichsten Akkorde, so dass neben klassischen Dur- und Moll-Akkorden auch Sus- oder Major/Minor 7/9/11-Akkorde zum Repertoire gehören. Dazu gibt es einen Strum-Effekt, um die Akkordtöne wie auf einer Gitarre kurz hintereinander zu spielen und die Möglichkeit die Voicings der Akkorde zu bestimmen.

Auch beim Skalen-Modus gibt es nichts zu kritisieren. 15 Skalen plus eine User-Skala stehen zur Auswahl.

Auch das Arbeiten mit dem internen Arpeggiator macht sehr viel Spaß, wobei die Programmierung dank des großen Displays schnell von der Hand geht. Die folgenden Parameter lassen sich einstellen und der Arpeggiator funktioniert auch in Kombination mit der Analog Lab Software.