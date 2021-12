Test: Arturia KeyStep Pro, Update 2.01 – 2021

Firmware 2.0 - was hat sich verbessert?

Seit unserem letzten Test des KeyStep Pro sind mittlerweile 1 1/2 Jahre ins Land gezogen. Nicht nur dass Arturia diesen Keyboardcontroller sowie weitere Produkte mittlerweile auch im schwarzen Design anbietet, auch funktional hat sich einiges beim KeyStep Pro getan. Im folgenden Test werfen wir einen Blick auf die Neuheiten der aktuellen Firmware 2.01.989.

Arturia KeyStep Familie – Überblick

Die KeyStep-Controller gehören schon lange zum festen Inventar des französischen Herstellers Arturia. Den KeyStep Pro sowie den kleinen, 32-tastigen Controller KeyStep gibt es bereits viele Jahre, Ende 2020 kam dann der KeyStep 37 hinzu. Dessen Test findet ihr hier. Kurz nachdem Arturia die Firmware 2.0 für den KeyStep Pro vorstellte, kamen dann auch die schwarzen Editionen auf den Markt. Seitdem sind etliche Arturia Produkte sowohl in weißer als auch schwarzer Farbe erhältlich.

Für all diejenigen, die bisher noch nichts von den KeySteps gehört haben, hier eine kurze Zusammenfassung zu den Keyboards sowie zu deren Funktionen: Im Grunde handelt es sich beim KeyStep Pro um eine Schaltzentrale fürs Synthesizer-Studio und/oder das Eurorack. Im kompakten Format erhält man bei den KeySteps 32-37 Tasten sowie diverse Steuerungsmöglichkeiten. Entgegen herkömmlicher USB-/MIDI-Controllerkeyboards bieten die KeySteps neben MIDI- und USB-Anschlüssen auch CV- und Sync-Anschlüsse, was sie eben für die Nutzung mit Synthesizern und Modularsystemen prädestiniert.

Im Gegensatz zum normalen KeyStep verfügt die Pro-Version über einen internen 4-Spur Step-Sequencer sowie einen 24-Part Polyrhythm Drum-Sequencer.

KeyStep Pro – Bedienelemente und Verarbeitung

Äußerlich hat sich beim KeyStep Pro nichts getan, so dass er weiterhin aus einem soliden Kunststoffgehäuse mit Bodenplatte aus Metall besteht. Das Gewicht liegt bei ordentlichen 2,7 kg, die Maße belaufen sich auf 58,9 x 20,8 x 3,8 cm. Entsprechend ist der KeyStep Pro als handlich zu bezeichnen und gut zu transportieren.

Die Bedienoberfläche zieren diverse Bedienelemente sowie insgesamt fünf Displays, wovon das Haupt-Display ein 2,4 x 1,4 cm großes OLED-Display ist, das zwar recht klein, aber dennoch sehr gut ablesbar ist. Bei den anderen vier handelt es sich lediglich um numerische Displays, was das Arbeiten mit dem Controller aber insgesamt sehr komfortabel macht.

Für KeyStep-Neulinge mag die Bedienoberfläche auf den ersten Blick etwas vollgestopft erscheinen, aber nach kurzer Einarbeitungszeit findet man sich hier sehr gut zurecht. Die Bedienelemente zeugen alle von ausgesprochen guter Qualität. Für weitere Informationen zur Ausstattung des KeyStep Pro verweise ich an dieser Stelle auf den Test meines Kollegen Erik Steckmann.

Welche Anschlüsse bietet der KeyStep Pro?

Anschlussseitig zeigt sich der KeyStep Pro extrem vielseitig, was beim Blick auf die Rückseite sofort klar wird. Die Kommunikation mit der Außenwelt jeglicher Couleur stellt den Controller vor keine größere Herausforderung.

So finden sich auf der Rückseite des KeyStep Pro pro Spur (insgesamt besitzt er 4) jeweils ein Pitch-CV-, Gate- sowie ein zusätzlicher CV-Ausgang für das Velocity-Signal. Möchte man Drummodule ansteuern, so kann hierfür die erste Spur des internen Sequencers auf die acht Drum-Ausgänge geroutet werden. Analoge Clock Ein- und Ausgang, ein MIDI-Trio mit Out 1, Out 2 und In, ein extra Ausgang für das Metronom (in der Lautstärke regelbar), USB-Port, Power-on/off und Netzteilanschluss schließen die Rückseite ab.

Tastatur und Lieferumfang des KeyStep Pro

Die Tastatur des KeyStep Pro hat Arturia im „Slim“-Format gehalten, d. h. sie sind etwas schmaler und kürzer als bei klassischen Controllerkeyboards. Dennoch macht die Tastatur einen erstaunlich guten Eindruck. Die Anschlagsdynamik lässt sich in mehreren Stufen einstellen, dazu ist sie auch mit monophonem Aftertouch ausgestattet. Die Tastatur kann über eine Split-Funktion in zwei Zonen unterteilt werden, so dass gleichzeitig zwei unterschiedliche Tracks gespielt und gesteuert werden können. Schön ist auch die Tatsache, dass Arturia dem KeyStep Pro eine Skalen- und Chord-Funktion mit auf den Weg gegeben hat.

Zum Lieferumfang des KeyStep Pro Black Edition gehören die hauseigene Software Analog Lab Intro, Ableton Live Lite, 14 CV-/Gate-Kabel, ein USB-Kabel sowie das zum Betrieb notwendige externe Netzteil. Die weiße Edition wird dagegen nur mit Netzteil und USB-Kabel ausgeliefert.

Neue Features der Firmware 2.0

Die meisten interessanten Neuerungen für den KeyStep Pro hat Arturia beim Update der Firmware auf Version 2.0 implementiert. Zwar steht die Firmware wie eingangs erwähnt, zum Zeitpunkt dieses Tests bereits bei Version 2.0.1.989, die letzten Neuerungen/Bugfixes waren aber eher von der kleineren Sorte.

Ein Fokus des letzten Firmware-Updates ist der Arpeggiator. So lassen sich Arpeggios mittlerweile in dem Sequencer aufzeichnen. Hierfür muss lediglich der Record-Button bei laufendem Arpeggio gedrückt werden und das Arpeggio eurer Wahl wird danach automatisch zur Sequenz, die aber weiterhin bearbeitet werden kann, u. a. mit dem Parameter Swing (durch Drücken der Shift-Taste zusammen mit dem Swing-Regler). Das macht schon viel Laune und geht unglaublich schnell von der Hand, super. Ebenfalls neu: Der Arpeggiator läuft nun auch bei gestopptem Sequencer.

Auch beim Chord-Mode gibt es ein paar Neuerungen. So kann auch dieser bzw. dessen Töne mittlerweile im Sequencer aufgenommen werden und zum Spielen von Akkorden ist es nicht mehr notwendig die Shift-/Tie-Reset-Taste zu drücken beim Anlegen der Akkorde. Alternativ können die Akkorde auch im Step-Modus für jeden Step programmiert werden.

Lässt man mehrere Tracks im KeyStep Pro laufen und transponiert einen davon, konnte der zweite, dritte oder vierte Track erst im nächsten Schritt transponiert werden. Durch das Gruppieren von Tracks lässt sich eine Transposition nun auch simultan auf alle Tracks anwenden.

Für den Live-Betrieb ein klarer Vorteil ist die Möglichkeit, sich die Belegung der Steps nun in einer Preview anzuhören.

Weitere Verbesserungen betreffen u. a. das Echtzeit-Recording. Die Überlappung von Noten wurde verbessert, so dass bestehende Noten beim Überschreiben nicht gespielt werden. Auch lässt sich der Touchstrip mit einem Shortcut deaktivieren, um ungewollte Editierungen im Live Betrieb zu vermeiden.

Im Folgenden findet ihr die komplette Liste der Verbesserungen, Erweiterungen und Bugfixes des Firmware Updates 2.0:

Transpose Group: Tracks can now be grouped and transposed simultaneously (Trans+Track buttons to group tracks)

Global Offset: It is now possible to alter the properties of all steps within a pattern.

(Hold Shift and turn Pitch, Gate, Velocity, Time Shift or Randomness)

Arp can now be recorded in the sequencer in real time

Chord Mode: Chords can now be recorded in the sequencer using Real Time Rec, Step Rec, Step Edit, and Quick Edit.

Arp can now be played when the sequencer is stopped

Swing can now be applied to arpeggios

Mono mode: Workflow has been reworked for a smoother experience.

Step Listen: In Step Edit / Step Rec, pressing a step button plays the step

(Can be enabled / disabled via Utility > Misc or MCC)

MIDI Thru: MIDI Out 2 can now be set to Thru mode.

(from Utility > MIDI Settings > MIDI Out 2 or the MCC)

MIDI to CV: now supports Pitch bend, Mod wheel and Aftertouch messages

Looper Touch Strip can now be disabled

(Shift + Touch Strip)

Sustain pedal & Hold are now taken in account when recording in real time.

Steps and pages can now be copied and pasted across different patterns and tracks

Notes Copy/Paste: Copy and paste of notes within a step has been reworked for a smoother experience

Reload Project saved state: Hold Project + Shift to reload the project saved state from the Flash memory

Drum Mute: “Shift + Drum” now quits Drum Mute mode

Metronome time signature is now the reference for bar size and launch quantize

Nudge, Invert and Rand Order functions can now be applied to Control Track

Pedal MMC start / stops are now supported

Improvements