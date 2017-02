Test: Arturia MatrixBrute, Teil 1, Synthesizer

Zugegeben: Mit der Art und Weise, wie einige Hersteller von elektronischer Hardware heutzutage den Markt erkunden, habe ich grundsätzlich ein Problem. Ich mag es nicht, wenn man auf Musikmessen das Käuferinteresse anheizt, indem man Prototypen offeriert, die Euphorie der potentiellen Kundschaft ins Grenzenlose steigert und wenn man dann nicht liefern kann. Nicht einmal annähernd in einem zeitlich vertretbaren Rahmen. Insofern hat sich Arturia (wie andere Hersteller in der Vergangenheit auch) nicht mit Ruhm bekleckert, als sie auf der NAMM 2016 mit der Vorstellung des MatrixBrute der globalen Synthesizergemeinde zu hysterischen Anfällen verholfen haben und dann nicht liefern konnten.

Im Dezember 2016 tauchten dann plötzlich wie ein zweites Weihnachtswunder Nachrichten auf, der MatrixBrute käme zur Auslieferung. Videos auf Facebook zeigen auf einmal glückliche Besitzer in Spanien und Frankreich. Und was war mit Deutschland? Dann der Anruf von meinem Händler Digital AudionetworX in Berlin. “Wir könnten einen bekommen. Willste noch?“ Und ob. Ich bereitete gerade ein Konzert in Münster vor und das wäre schon was gewesen, diesen Synthesizer auf der Bühne zu spielen. Dann, eine Woche vor dem Gig, kam eine neue Nachricht. „Wir haben ihn. Allerdings mit einem großen Loch im Karton. Daher werden wir ihn wieder zurücksenden“. Na klasse. Glaubt man so was? Der Gig ging auch ohne MatrixBrute gut über die Bühne und jetzt, seit dem 25. Januar 2017 steht der Arturia MatrixBrute vor mir. Im Studio. Und ich bin überglücklich, denn das lange Warten hat sich wirklich gelohnt.

Wenn heute von Hardware-Synthesizern gesprochen wird, kann es durchaus sein, dass man über kleine Kistchen aus Plastik redet, die man nicht nur locker unter den Arm klemmen, sondern gar in die Tasche stecken kann. Besitzern des MatrixBrute dürfte das schwerfallen, handelt es ich hier doch um „echte“ Hardware, die 20 kg auf die Waage bringt. Der MatrixBrute IST schwer. Ein Minimoog ist dagegen ein echtes Leichtgewicht. Der Name dieser Mutter aller Synthesizer fällt hier nicht zufällig, gibt es durchaus optische und haptische Anleihen. Der MatrixBrute orientiert sich ganz bewusst am analogen Vorbild. Dadurch fühlt man sich schnell mit ihm „zu Hause“.

Der erste Eindruck ist oftmals der entscheidende. Und schon das Öffnen des Kartons zeigt mir, dass hier über alles bis ins kleinste Detail nachgedacht worden ist. Dieser Bolide ist unglaublich sicher verpackt. Man sollte meinen, dass er keinen Schaden nimmt, selbst wenn er von einem LKW fällt (was ja keiner wirklich will). Die Verpackung des MatrixBrute ist geradezu fürsorglich.