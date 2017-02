Test: Arturia MatrixBrute, Teil 2, Synthesizer

Teil 2 – Der Blick aufs Detail

Nach einer umfangreichen äußerlichen Betrachtung des Arturia MatrixBrute in der vergangenen Woche in Teil 1 (HIER KLICKEN) wenden wir uns im 2. Teil unseres Testberichts der Klangerzeugung dieses Synthesizers zu. Beginnen wir also mit einem Blick auf die Oszillatoren.

Zunächst lege ich mir ein „nacktes“ Patch an. Ich drehe alle Schwingungsformen der Oszillatoren bis auf den Sägezahn von VCO 1 raus, öffne im Mixer nur den Kanal des ersten Oszillators, route das Signal auf das Ladder Filter, stelle die Resonanz auf null und die Cutoff Frequenz auf Maximum, nehme aus der Matrix alle Modulationen raus und stelle die Effekte auf Dry. Man könnte natürlich ein Patch auch initialisieren (drücke Panel + Preset Button), aber dieser Weg hilft mir, schneller mit der Klangerzeugung und den Signalwegen vertraut zu werden. Außerdem korrespondieren dann auch alle Reglerstellungen mit dem erzeugten Signal.

Die Oszillatoren 1 und 2 des Arturia MatrixBrute sind absolut identisch. Sie verfügen je über drei Schwingungsformen (Sägezahn, Rechteck und Dreieck). Diese stehen parallel zur Verfügung und können am Ausgang des Oszillators beliebig in ihren Anteilen gemischt werden. Zum Sägezahn können mittels des Ultrasaw Reglers die Obertöne angehoben werden. Dreht man diesen Regler auf Maximum, klingt der Sägezahn so, als ob ihm eine weitere Stimme, die eine Oktave höher ist, hinzugefügt worden ist. Rein technisch gesprochen erzeugt der Ultrasaw ein Duplikat der Schwingungsform und mischt diese verschoben dem Originalsignal hinzu. Dadurch werden die Obertöne des Signals verändert, was zu einem „volleren„ Klangbild führt. Ich drehe nun den Sägezahn zu und den Rechteck auf. Diesem Signal ist direkt der Pulsbreiten-Regler (Pulse Width) zugewiesen und so kann man die Pulsbreite manuell verändern, was entsprechende Klangveränderungen bis zur vollständigen klanglichen „Ausdünnung“ des Signals zur Folge hat. Als dritte Schwingungsform steht Dreieck zur Verfügung. Diese ist naturgemäß recht arm an Obertönen und so wurde diesem Signal der Metalizer hinzugefügt. Der Metalizer verbiegt die Dreieckschwingung in der Art, dass die Signalspitzen nach unten „gefaltet“ werden. Dadurch werden ebenfalls neue Obertöne erzeugt. Je weiter man den Metalizer aufdreht, umso schärfer klingt das Signal und bekommt einen metallischen Charakter. Da ein Bild mehr als tausend Worte sagt, verweise ich an dieser Stelle gerne auf die Seite des Piano & Synth Magazine und der Vorstellung des MicroBrute. Dort findet man u.a. auch folgende Darstellungen, die mit dem Oszilloskop gemacht worden sind.