Test: Arturia MiniBrute V, Software-Synthesizer

Einst als Hardware ein Knaller, jetzt das VST

Der Arturia MiniBrute V ist Arturias neuester Software-Synthesizer und eine digitale Nachbildung von Arturias erstem 2012 erschienenen Hardware-Synthesizer, dem MiniBrute (hier der damalige Testbericht) , der unter federführender Mitarbeit des genialen Synthesizer-Entwicklers Yves Usson entstanden ist. Axel Hartmann gestaltete das Gehäuse und die sehr dicht besiedelte Bedienoberfläche. Arturia wandelt mit dem MiniBrute V also erstmal auf Rolands und Korgs Pfaden und legt seine eigene „Vintage“-Hardware digital neu auf. Ob und wie das gelungen ist, soll dieser Testbericht zeigen. Florian Anwander hat mir freundlicherweise seinen MiniBrute zur Verfügung gestellt, damit auch ein vergleich Hardware/Software möglich ist.

ANZEIGE

Übersicht zum Arturia MiniBrute V

Der MiniBrute hat nur einen Oszillator mit frei mischbarem Sägezahn, vergleichbar mit Klassikern wie Ovtave CAT und Roland SH-101. Sägezahn, Rechteck, Dreieck, Noise und Audio in sind frei mischbar, der MiniBrute ist monophon spielbar und hat einen Monoausgang. Ein Suboszillator ist zuschaltbar. Für den Sound des MiniBrute wesentlich sind die signalformenden Wave-Shapers, Ultra Saw (kopiert den Sägezahn 2x phasenversetzt), dth Modulator (Pulsbreitenmodulation der Rechteckschwingung) und Metalizer (Warping/Folding des Dreiecks zur Erzeugung von obertonreichen Schwingungsformen). Das analoge vom Steiner-Parker Synthacon inspirierte 12 dB Filter arbeitet in Lowpass-, Highpass-, Bandpass- und Notch-Modes. Zwei fix Filter und Amp zugewiesene ADSR-Hüllkurvengeneratoren und ein LFO mit 6 Schwingungsformen, darunter Sample % Hold und Random-Gliding runden das subtraktive Synthesepaket ab. Der LFO kann PWM und den Metalizer, Pitch, Filterfrequenz und den Amp in jeweils frei regelbaren Anteilen modulieren, als Spielhilfe ist auch noch ein Arpeggiator vorhanden.

Der namensgebende Brute-Faktor schließlich ist vom berühmten Minimoog Trick inspiriert, den Kopfhörerausgang über den Audioeingang wieder in den Synthesizer rückzuführen und so eine kontrollierte Feedback-Schleife zu erzeugen – genau so eine Feedback-Schleife ist über den Brute-Factor-Regler steuerbar implementiert.

Der Arturia MiniBrute ist vor etwas mehr als 10 Jahren für etwa 500,- Euro auf den Markt gekommen, zu dieser Zeit vor den Behringer Klones ein sensationeller Preis. Der originale MiniBrute ist nicht mehr erhältlich und wurde durch den MiniBrute 2 und 2s ersetzt und ist mittlerweile ein gesuchter Klassiker geworden. Durchaus ein Grund, den MiniBrute V auf die Festplatte des Studiorechners zu installieren, um diesen Klassiker digital neu zu erleben, mit all den Vorteilen von Plug-ins, wie voller Automation und bis zu achtfacher Polyphonie und 4 Effekt-Slots mit 17 Effekten aus der V-Collection Effects-Engine.

Hat man das Plug-in über das Arturia Software-Center heruntergeladen und aktiviert, erscheint am Bildschirm eine sehr dunkel gestaltete, fast detailgetreu gehaltene Nachbildung der Bedienoberfläche des MiniBrute vor sich am Bildschirm.

Die Bedienoberfläche des Software-Synthesizers

Der Oszillator-Mixer des MiniBrute V ist fast identisch zum Original, Sub Osc, Sägezahn, Rechteck, Dreieck und Noise lassen sich frei mischen, der Audioeingang fehlt. Das ist schade, weil eine Emulation des Steiner-Parker-Filters nicht in der Arturia FX Collection enthalten und somit kein Workaround möglich ist. Die Schieberegler der beiden Envelopes sind identisch mit denen auf Oberfläche des Originals. Die Oszillator-Sektion ist wieder identisch, die Filter-Sektion wurde etwas umgeräumt, der Envelope-Speed-Wahlschalter ist entfallen, dafür wurde der Brute-Factor in die Filter-Sektion verschoben. Im Tuning-Bereich ist ein Vintage-Regler dazugekommen. Auch die Controls-Section ist angepasst worden, Bend und Glide sind unter die Pitch- und Modulation-Wheels geschoben worden, neu hinzugekommen sind dedizierte Potis für den Amount der Velocity-Steuerung von Amp und Filter und der Aftertouch-Modulation von Vibrato und Filter. Die LFO-Sektion wurde identisch übernommen, der LFO kann PWM und Metalizer, Pitch, Filterfrequenz und AMP modulieren, auch die Schwingungsformen sind gleich. Der Arpeggiator ist weitgehend identisch, der Tap-Taster ist entfallen, dafür lässt sich die Clock zur DAW synchronisieren.

Wie schon öfters bei Software-Instrumenten von Arturia umgesetzt, sind unter einer virtuellen Klappe 6 ebensolche Trimmpotentiometer vorhanden, mit denen sich das Verhalten des Synthesizers auf „Vintage“ trimmen lässt.

Arturia MiniBrute V Synthesebausteine

Der Oszillator-Mixer wurde vom Charakter her sehr gut umgesetzt, wie beim Original setzen bei höheren Levels Sättigung und Verzerrung ein. Beim direkten Vergleich von Fader-Stellungen kann man attestieren, dass das Verhalten des Mixers sehr authentisch ist – Kompliment.

ANZEIGE

Auch das Verhalten des Filters ist vom Charakter her gut getroffen, die Hüllkurven hingegen haben sich leider nicht wirklich identisch verhalten, die waren bei der virtuellen Neuauflage definitiv knackiger als bei meinem Testgerät, was ich aber nicht als Nachteil empfunden habe. Bei der Nachbildung des Brute-Faktors ist das Plug-in überraschenderweise sogar „brutaler“ als das immerhin auch schon fast 10 Jahre alte Testgerät, die Sättigung und Zerrung setzt früher ein, ist heftiger und klingt auch schriller, hat aber keinen digitalen Charakter.

Kompatibilität Software und Hardware

Es gibt definitiv Abweichungen im Feinbereich zwischen Original und digitaler Neuauflage und diese machen in Summe ein direktes Übertragen von Presets in beide Richtungen zumindest in meinem Test-Setup nicht möglich. Identische Fader- und Reglerstellungen brachten zum Teil stark abweichende Ergebnisse. Annäherung ist hier die Devise. Man muß sich schrittweise herantasten, mit Geduld und Feinabstimmung gelingt es durchaus, einander sehr ähnliche Sounds zu schrauben, wobei beim digitalen alter Ego natürlich sämtliche Effekte deaktiviert werden müssen, um eine annähernd gleiche Ausgangslage herzustellen. Je mehr Zeit ich in diese Versuche investiert hatte, desto mehr stellte sich mir die Sinnfrage dieses Unterfangens, da sich auch ein gewisser Frustfaktor einstellte.

Das Plug-in MiniBrute V in der Praxis

Hier hat das Plug-in gegenüber dem Original natürlich klare Vorteile. Presets mit dem Song speichern, Automation der Parameter, mehrfache Instanzen, Polyphonie, Effekte und mehr. Arturia hat auch wie erwartet eine sehr solide Library am Start. Es scheinen in den Credits zwar nicht die ganz großen Namen der Branche auf, aber gerade die polyphonen Athmosphären und Pads und die Arpeggiator-Sounds sind schon klasse und erinnern mich zum Teil an den PolyBrute. Der „Brute“-Charakter ist einfach gut getroffen, das eventuell je nach Geschmack fehlende abrundende Stückchen analoge Wärme lässt sich in der Nachbearbeitung mit Plug-ins der Wahl formen.

Mit den unter dem Arturia Logo verborgenen Reglern kann man das Vintage- Verhalten des Plug-ins einstellen. Ebenfalls vorhanden sind umfangreiche und qualititiv hochwertige Effekte

Arturia MiniBrute: Hardware oder Plug-in?

Als ich das mir zugesandte Testgerät ausgepackt hatte, war ich im wahrsten Sinn des Wortes unangenehm berührt. Die Seitenteile wie auch die Fader und Knöpfe waren klebrig – es wurde wohl seinerzeit im Produktionsprozess ein Kunststoffüberzug aufgetragen, der sich gut und teuer angefühlt hat, bei dem sich im Laufe der Jahre aber leider gewisse Inhaltsstoffe verflüchtigt haben, wodurch der Überzug zu einer klebrigen Pampe mutiert – ein offenbar nicht umzubringender Designfehler, aktuell rubble ich gerade eine ähnliche Klebepampe von meinem Ableton Push 2 Controller.

Sonst ist das Teil sehr solide verarbeitet, aber hätte ich das Testgerät gebraucht erworben, wäre klar: Seitenteile aus Holz neu drauf, alle Poti- und Faderkappen tauschen, ev. kalibrieren durch einen Techniker. Diese physischen Probleme hat die Software nicht, aber dafür gibt es natürlich auch keine Garantie, dass der MiniBrute V auch in 10 Jahren noch auf den dann aktuellen Rechnern laufen wird. Hardware hat außerdem in der Regel einen deutlich geringeren Werteverfall als Software. In jedem Fall bringt das Arturia MiniBrute V Plug-in spannende neue Klangfarben mit dem Brute-Charakter auf den Studiorechner. Wer sich dafür interessiert, sollte das Plug-in unbedingt ausprobieren. Wie bei Arturia üblich, kann eine Testversion über die Homepage heruntergeladen werden.