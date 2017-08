Test: Arturia MiniBrute

Hallo Andreas,

ich stimme Dir zu: Musik wird heute überwiegend im Computer gemacht. Die Bedeutung und Qualität von Hardware und die Bereitschaft, für Hardware Geld auszugeben, hat abgenommen. Das gilt auch für die Speicherung von Klängen in proprietärer Hardware. Klänge werden dort generiert, gespeichert und abgeholt, wo es am billigsten und bequemsten ist: Im Computer.

Inflations- und kaufkraftbereinigt ist unsere Hardware (wie auch in vielen anderen Branchen) daher viel billiger geworden. So billig, dass sie mittlerweile überwiegend in Fernost produziert werden muss. Viele Funktionen von Hardware wurden durch preisgünstige Software übernommen (die überwiegend nicht aus Fernost kommt…die Frage, warum die chinesische Gesellschaft derzeit noch so wenig Interesse an der Entwicklung von Software zeigt, wurde kürzlich einmal in einer großen deutschen Tageszeitung thematisiert).

Jeder kann heutzutage zuhause Musik-Konserven aufnehmen, die aktuellen professionellen Standards genügen. Möglicherweise sind diese Standards gesunken. Die Menge an konservierter Musik ist jedenfalls dramatisch gestiegen. Gleichzeitig hat die Bereitschaft, Geld in konservierte Musik zu investieren, mit dem Übergang in das neue Jahrtausend stark abgenommen.

Ein interessantes Thema, dass jedoch in unser Forum gehört. Dies ist der AMAZONA-Test des Arturia MiniBrute.

Der Dylan-Song endet übrigens so:

„The line it is drawn

The curse it is cast

The slow one now

Will later be fast

As the present now

Will later be past

The order is

Rapidly fadin‘

And the first one now

Will later be last

For the times they are a-changin‘.“