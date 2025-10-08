Mehr Kreativität mit der Arturia MiniFreak Vocoder Edition

Er ist klein, er ist weiß, er ist mächtig und spricht bei Bedarf: Der Arturia MiniFreak Vocoder Edition Synthesizer bringt endlich den von vielen Anwendern herbeigesehnten Vocoder des MicroFreak in den MiniFreak – und das auch für Besitzer älterer MiniFreak-Versionen. Wir haben uns das kleine Sound-Monster näher angeschaut.

Kurz & knapp Was ist es? Arturia MiniFreak Vocoder Edition, Synthesizer mit integriertem Vocoder und weißem Gehäuse. Firmware-Update: Alle MiniFreak-Besitzer erhalten den Vocoder per Update V4.

Alle MiniFreak-Besitzer erhalten den Vocoder per Update V4. Neue Edition: Weißes Design, Schwanenhalsmikrofon und verbesserte Audioverarbeitung.

Weißes Design, Schwanenhalsmikrofon und verbesserte Audioverarbeitung. Klangvielfalt: 31 Oszillator-Modelle, Sequencer, Arpeggiator und flexible Modulationsmöglichkeiten.

31 Oszillator-Modelle, Sequencer, Arpeggiator und flexible Modulationsmöglichkeiten. Vocoder: Externe und interne Signalverarbeitung für Roboterstimmen, Texturen und Filtereffekte.

Arturia MiniFreak Vocoder Edition Synthesizer

Firmware-Update V4

Zunächst einmal sei erwähnt, dass alle Besitzer eines Arturia MiniFreak in den Genuss des Vocoders kommen. Alles, was dafür getan werden muss, ist die Installation des Firmware-Updates V4. Zudem wurden einige Bugfixes vorgenommen.

Neue (alte) Hardware

Bei einem Neukauf empfiehlt es sich allerdings, zur Arturia MiniFreak Vocoder Edition zu greifen, die nicht nur in einem schicken Weiß daherkommt, sondern auch gleich das passende Mikrofon mitliefert. Dieses wird, anders als beim MicroFreak, nicht direkt am Synthesizer befestigt, sondern besitzt einen Standfuß. Für Musiker, die den Arturia MiniFreak Vocoder Edition live einsetzen wollen, sicherlich die schlechtere Alternative.

Ein echter MiniFreak

Ansonsten bleibt alles beim Alten, weshalb ich an dieser Stelle auch auf unseren großen Arturia-MiniFreak-Test hier auf AMAZONA verweise, wenn du mehr Details zum MiniFreak wissen möchtest. Der Vollständigkeit halber greife ich aber noch einmal die wichtigsten Punkte auf:

37 Slim-Tasten mit Anschlagdynamik und Aftertouch

6-stimmig polyphon / 12-stimmig paraphon spielbar, Unisono- und Mono-Modi

Digitale Klangerzeugung mit zwei Sound-Engines und 31 Oszillator-Modi

Polyphone analoge Filter mit Resonanz (Tiefpass, Bandpass, Hochpass)

Eine Hüllkurve pro Stimme (ADSR), eine Cycling-Hüllkurve pro Stimme

Zwei LFOs pro Stimme (inklusive LFO-Shaper)

Drei FX-Slots für Insert- und Send-Effekte mit 13 Effekten

Vocoder für externe und interne Signale

Modulationsmatrix mit sieben Quellen und dreizehn Modulationszielen

64-Step-Sequencer

Arpeggiator

Zwei Touch-Strips

Macros

MIDI IN/OUT/THRU

USB 2.0

Clock In/Out, Sustain, Audio In

Symmetrische Audioausgänge

Mitgeliefert wird außerdem das MiniFreak-Plug-in für Windows und macOS, mit dem du den Sound des MiniFreak (minus der analogen Filter) in deine DAW holst.

Mächtiger Synthesizer

Es gibt kaum einen Synthesizer am Markt, der so vielfältig ist wie der Arturia MiniFreak beziehungsweise die Vocoder Edition. Das liegt vor allem an den 31 Oszillator-Modellen, die alle denkbaren Synthesearten abdecken, darunter zum Beispiel:

BasicWaves

Virtuell Analog

Wavetable

Superwave

Waveshaper

Sample

Karplus-Strong-Synthese

2-Operatoren-FM

Audio-Eingang

diverse Filtermodelle

Granularsynthese

Zusammen mit der Modulationsmatrix und der Möglichkeit, das Signal von Oszillator 2 in Oszillator 1 zu leiten oder externe Signale einzubeziehen, reicht das Spektrum von traditionellen über sich stetig verändernde bis hin zu experimentellen Klängen.

Noch mehr Bewegung in den Sound bringen Sequencer und Arpeggiator. Von sich wiederholenden Phrasen bis hin zu mutierenden Strukturen, die nie exakt gleich klingen, ist alles möglich. Natürlich lässt sich das alles auch zu externen Quellen synchronisieren.

Vocoder

Wir sind die Roboter … oder doch nicht?

Vocoder-Effekte sind nicht neu und wer sie nur mit typischen Stimmmodulationen in Filmen oder elektronischer Musik vergangener Tage verbindet, verkennt ihr Potenzial. Vocoder können weit mehr: etwa sich verändernde Texturen oder rhythmische Strukturen erzeugen.

Spektrale Verzerrungen oder filterähnliche Klänge sind ebenso möglich wie Blechbüchsen-Stimmen oder Roboterchöre. Dazu stehen vier Vocoder-Klangfarben (Subtypes) zur Auswahl:

Clean: optimiert für Sprachverständlichkeit und ein sauberes Signal

Vintage: typischer Sound klassischer Vocoder mit starker Klangfärbung

Narrow: für stark resonierende Klänge

Gated: für zupfartige Klänge

Vocoder External In

Das am analogen Eingang des Arturia MiniFreak Vocoder Edition anliegende Signal wird als Modulator für das gerade aktive Synthesizer-Patch genutzt (Carrier). Über die Parameter Time, Intensity, Amount und Subtypes lässt sich das Ergebnis formen.

So lassen sich beispielsweise Loops aus einem Drumcomputer, Gitarrensignale oder andere Synthesizer-Sounds als Modulator einsetzen.

Vocoder Internal

In diesem Modus wird das Synthesizer-Signal des Arturia MiniFreak Vocoder Edition sowohl als Carrier als auch als Modulator verwendet – ähnlich wie bei einer Filterbank. Beeinflussen lässt sich dieser Effekt über Spektrum, Formant Shift, Amount und erneut Subtypes.

Mikrofon- und Line-Signale

Im Menü des Arturia MiniFreak kann die Empfindlichkeit des Audioeingangs von Line- auf Mikrofonpegel umgeschaltet und anschließend die Verstärkung (Gain) eingestellt werden. Angeschlossen werden können ausschließlich dynamische Mikrofone, da der Arturia MiniFreak keine Phantomspeisung bietet.

Tipp: Wer lieber ein Kondensatormikrofon nutzen möchte, kann einen Speiseadapter verwenden, der per Batterie oder Netzteil die notwendige Spannung liefert. Ein Beispiel ist der XVive P1 Portable Phantom Power Supply Adapter mit Akku, der 12 V und 48 V bereitstellen kann.

Praxis

Für den Test stand uns die Arturia MiniFreak Vocoder Edition zur Verfügung. Das kleine Keyboard ist schnell aufgebaut und es ist erstaunlich, wie viele Bedienelemente Arturia trotz der geringen Abmessungen untergebracht hat.

Das dynamische Schwanenhalsmikrofon wird über das integrierte Klinkenkabel in den Audioeingang gesteckt. Die flache Halterung wird unter das Keyboard geschoben, was zusätzliche Stabilität bringt.

Allen, die mit dem Arturia MiniFreak noch nicht vertraut sind, sei neben den Presets auch unser großer Workshop zum MiniFreak von AMAZONA-Autor Jens Hecht empfohlen.

Nach einer kurzen Einarbeitung in die Klangarchitektur habe ich den neuen Vocoder getestet, der sich unter den Effekten findet. Für den Praxistest wähle ich ihn als FX1 und probiere die Einstellungen durch.

Im Vocoder-Ext.-Modus entstehen mit dem Mikrofon die klassischen Vocoder-Effekte. Spricht oder singt man ins Mikrofon, während man einen Akkord oder eine Melodie spielt, erklingen die typischen Roboterstimmen und -chöre. Das nutzt sich allerdings schnell ab. Spannender wird es mit rhythmischen Geräuschen wie Beatboxing oder Talkbox-artigen Effekten. Auch Line-Signale – etwa ein Drumloop – lassen sich hervorragend einsetzen.

Noch besser gefiel mir der Vocoder-Int.-Modus. Hier dient er quasi als zusätzliche Filterbank. Läuft der Sequencer und man verändert parallel Filter oder Vocoder-Parameter, entstehen herrlich bewegte Klänge – von subtil bis durchsetzungsstark, je nach Material und Intensität.

Für die Klangbeispiele habe ich einen Demosong erstellt. Die Drums stammen – bis auf einen Loop in der Bridge und am Ende – aus Logic Pro. Mit dem Vocoder bearbeitet wurden der Drumloop, ein Pad-Sound sowie eine rhythmische Sequenz: Drumloop und Sequenz mit dem Vocoder-Int.-Effekt, das Pad mit dem Vocoder-Ext.-Effekt und Mikrofon.