Test: Arturia Polybrute 12, polyphoner Analogsynthesizer

Moderner Analogsound 12-fach polyphon mit Spezialkeyboard

Der Arturia PolyBrute 12 ist der Nachfolger des Arturia PolyBrute Synthesizers mit analoger Klangerzeugung. Mit dem neuen Polybrute 12 lassen sich Sounds gegenüber dem einfachen PolyBrute mit doppelt so vielen (zwölf) Stimmen und noch einmal ausdrucksstärker spielen, weil neben Morph, Morphee, Ribbon Controller und Co. jetzt auch noch eine neue entwickelte Full Touch Tastatur mit partiellen MPE-Fähigkeiten auf der Feature-Liste glänzt. Was das in der Praxis bedeutet, lest ihr in diesem Testbericht.

Arturia PolyBrute 12 – die Vorgeschichte

Der französische Hersteller Arturia aus Grenoble startete mit Software, hat sich aber seit der Einführung des Arturia MiniBrute im Jahr 2012 als Hersteller von Hardware-Synthesizern etabliert. Die direkten Vorgänger zum Arturia PolyBrute 12 waren der sechsstimmige PolyBrute sowie der monophone Arturia MatrixBrute von 2017. Besonderheit bei den PolyBrutes ist die aufwändige rein analoge Klangerzeugung. Wie beim MiniFreak (der gar als Plug-in Variante auch ganz ohne Hardware betrieben werden kann) ist aber auch Arturias Software-Unterstützung für die PolyBrutes hervorzuheben.

Abgesehen von der Stimmenverdopplung, dem Keyboard und damit verbunden Aspekten wie Größe, Presets und dem Design in Form und Farbe gleicht das Grundkonzept vom PolyBrute 12 dem günstigeren, sechsstimmigen PolyBrute-Modell fast wie einem Ei dem anderen. Selbst die Anordnung von Modulationsmatrix, Display, Reglern und sonstigen Funktionen ist fast komplett gleich. Daher verweise ich hier auf den Testbericht des Polybrute vom Kollegen Michael Schill, der viele Details dieses durchaus komplexen Synthesizers erläutert. Diesen findet ihr hier.

Dort beschäftigt sich der Autor auch mit der Spielbarkeit der Tastatur. Hier gibt es, wie angedeutet, gravierende Änderungen (siehe unten). Freilich sind auch noch diverse Firmware-Updates seit der Veröffentlichung vom PolyBrute zu beachten, die beide Modelle betreffen. Zudem kann der gleiche Synthesizer von verschiedenen Testern auch unterschiedlich beurteilt werden. Also gehe ich hier in erster Linie auf die Unterschiede des neuen Arturia PolyBrute 12 zum getesteten PolyBrute – insbesondere auf das Keyboard – ein, andererseits aber auch kurz auf den Synthesizer als Ganzes. Ob man diesen nun beispielsweise eher leicht oder schwer zu bedienen findet, liegt im Auge des Betrachters und hängt von gesetzten Relationen zur Konkurrenz ab. Beide Ansichten sind vertretbar, für beide gibt es gute Argumente. Meine PolyBrute-Erlebnisse haben beispielsweise stets mit Leichtigkeit begonnen, mit der ich hier ans Spielen und an schöne Klänge herangekommen bin, auch ohne alle Möglichkeiten auszureizen oder Mankos zu spüren. Ich durfte 2021 PolyBrute testen, wie auch später den MiniFreak oder andere Modelle auf Messen probespielen und bewundern. Wenn man sich dann ein bisschen mehr mit dem Gerät beschäftigt, entdeckt man allerdings viele Zusatzoptionen und die Bedienung kann durchaus auch komplex werden.

Haptik und Verarbeitung des Synthesizers

Äußerlich glänzt das ca. 23 kg schwere Flaggschiff aus Grenoble wieder mit dem Design von Axel Hartmann, Holzseitenteilen – und darunter einer Art abgesetzter Kroko-Oberfläche. Im Vergleich zum „normalen“ sechsstimmigen PolyBrute ist das Gerät wegen der doppelten Anzahl der Voice-Boards und aufgrund von vier Lüftungsschächten spürbar massiger und etwas mehr als 3 kg schwerer. Die Lüftungsschächte verhindern, dass ein Ventilator verbaut werden muß, Störgeräusche gibt es dementsprechend keine. Die verbauten Parameterregler aus Hartplastik wirken etwas weniger weich als etwa bei einem DrumBrute.

Farblich kommt PolyBrute 12 cremefarben statt blaugrau oder schwarz/grau, die Optik wirkt ein wenig Vintage-mäßig, fast fühle ich mich an einen impOSCAR erinnert. Allerdings denke ich, dass diese Farbgebung ein wenig (unnötig) polarisiert, während Schwarz meist eine Farbe ist, auf die sich die Mehrheit einigen kann. Aber Arturia ist auch bekannt dafür, später farbliche Varianten zu veröffentlichen. So oder so liefern die inneren Werte liefern genug Argumente für den Arturia PolyBrute 12.

Der Kopfhörerausgang ist frontseitig links unten zu finden und unabhängig vom Master-Out regelbar. Hinten gibt es ein DIN-MIDI-Trio, USB-B, Anschlüsse für drei Pedale und Sync I/O, jedoch keine CV-In und Outs wie bei MatrixBrute, bei dem die „Matrix“ mit 256 Pads gegenüber 96 in den PolyBrutes zudem größer ausfällt. Pads und Display lassen sich nutzen, um Presets, Modulationsrouting, Sequencer-Steps oder Morph-Parameter zu steuern. Das große Display und die acht durchnummerierten Buttons darunter sehen wie bei beim PolyBrute aus, ebenso das kleine dreistellige numerisches Display, das z. B. das aktuell gewählte Preset anzeigt (z. B. 2A7).

Full-Touch-Keyboard und neue Presets

PolyBrute 12 besitzt ein sogenanntes Full-Touch-MPE-Keyboard mit 61 Tasten, das neben der erweiterten Polyphonie die größte Neuerung ist. Das neue Keyboard soll das bestmögliche Feeling vermitteln. Man spricht in einem internen Arturia-Video davon, dass es von verschiedenen Keyboards wie auch dem Roland D-50 inspiriert ist und die Tasten im Inneren des Gehäuses etwas länger ausfallen, wodurch sich ein anderer Winkel beim Herunterdrücken der Tasten ergibt. Zudem stellt sich der Arturia PolyBrute 12 einer weiteren Herausforderung: neuartigen Keyboards oder Tastaturen, mit denen man ausdrucksstark spielen kann.

Im Gegensatz oder Vergleich zu Konkurrenten wie Osmoses Expressive E fallen die Besonderheiten des Keyboards hier nicht sofort auf. Es ist spielbar wie eine normales Keyboard, doch kann es auch in andere Betriebsmodi gebracht werden. Vorweg sei gesagt, dass es aber auch nicht alle Aspekte eines typischen MPE-Keyboards (dafür aber andere) beherrscht. Das Keyboard des alten PolyBrute wurde mitunter kritisiert. Ich glaube, ich bin da nicht so empfindlich, kann aber bei Arturia PolyBrute 12 im Vergleich zu anderen Keyboards durchaus eher „Festigkeit“ der Keys und „gleichmäßige Abstände“ der Tasten zueinander feststellen.

Es gibt fünf verschiedene Keyboard- Modi, die teilweise am Gerät, teilweise im Menübereich eingestellt werden – und sich mit Presets abspeichern lassen. Im (neuen) Bereich Aftertouch auf der linken Seite des Gerätes kann man zunächst zwischen den drei Optionen Mono, Poly und ALT wählen. Das folgende Bild zeigt die Umschaltung der Aftertouch-Modi …

Letztere Einstellung steht für den Full-Touch-Modus. Hier gibt es drei Optionen, nach Auswahl von „Alt“ erscheinen diese im Display:

In den ersten beiden Aftertouch-Modi verhält sich PolyBrute 12 wie ein „normales“ Keyboard mit monophonem oder polyphonem Aftertouch. Letzteres ist durchaus ein besonderes Feature, mit dem man sich auf die Spuren ausdrucksstark spielbarer klassischer Synthesizer wie Yamahas CS80 begibt. Passend dazu kommt auch bei Arturias Demovideo durchaus ein bisschen Bladerunner-Vangelis-Vibe rüber.

Bei den ALT- bzw. Full-Touch-Modi geht es nun um neue Spielweisen und insbesondere um den Weg, den die Taste beim Herunterdrücken zurücklegt. Insbesondere der Full-Touch Env>AT Mode (siehe unten) erlaubt sehr expressives Spielen und einen innovativen Umgang mit VCA- und VCF-Hüllkurve. Das Gute dabei ist, dass das auch klappen kann, wenn die Presets nicht extra darauf vorbereitet wurden. Auch „unvorbereitete“ Init-Sounds (z. B. zu finden in Preset-Slot 8A1) kann man damit etwas schnell abwechselnd wie ein Pad oder wie einen perkussiven Sound spielen, ohne den Sound programmieren zu müssen. Das Keyboard demonstriert, dass Hüllkurven der wichtigste Sounddesign-Parameter sind.

In den „normalen“ Modi Mono und Poly werden Hüllkurvengeneratoren erst ausgelöst, nachdem Tasten etwa mehr als zwei Drittel des Weges heruntergedrückt worden sind. Weiteres Drücken löst dann Aftertouch aus. Ist ALT ausgewählt, werden Hüllkurvengeneratoren nun schon mit dem ersten, leichten Herunterdrücken ausgelöst oder beeinflusst, was an deren Lämpchen erkennbar ist, die eine Auslösung anzeigen. Das passt zum Namen „Full Touch“. Nun braucht man einerseits weniger Kraft, um Hüllkurvengeneratoren auszulösen oder im Sustain-Mode zu halten, andererseits kann die Information darüber, wie weit Tasten heruntergedrückt sind, genutzt werden, um andere Parameter (speziell auch: Hüllkurvenparameter) zu steuern. Hier kann man zwischen drei Modi wählen: Die Optionen 1. Full Touch Env>AT, 2. Full Touch > AT und 3. Full Touch AT>Z werden nach der Selektion von ALT als Aftertouch-Modus im Display angezeigt, zur Auswahl nutzt man dann die nummerierten Buttons darunter.

Der erste Modus Full Touch Env>AT ist vielleicht der interessanteste: Hier werden die VCA- und VCF-Hüllkurven de facto selbst spielbar, wenn deren Parameter komplett heruntergeregelt sind. Was bedeutet das? Dann hängt der Wert, den VCA- und VCF-Hüllkurvengeneratoren einnehmen, davon ab, wie weit eine Taste heruntergedrückt ist. Man kann nun mit dem Keyboardspiel Lautstärke und Filterfrequenz auf einem neuen „Response-Level“ ansteuern. Das lässt sich am ersten Preset, dem „Opening Pad“ nachvollziehen. Der Klang öffnet sich grundsätzlich in Abhänigkeit davon, wie weit Tasten heruntergedrückt wurden, außerdem geht das Filter mit Aftertouch noch weiter auf – und zwar für jede gespielte Note einzeln. Das ist nachfolgend zu hören:

Wenn man die Regler der Hüllkurvengeneratoren höher einstellt, wird hierdurch nicht ein Wert vorweggenommen, stattdessen bestimmen beispielsweise Attack, Decay und Release wie lange es dauert, bis die gespielte „Full Touch Steuerung durch das Keyboard“ Auswirkung auf die VCA- bzw. VCF-Hüllkurven hat. Sustain ist kein Zeit-, sondern ein Level-Parameter und der Regler funktioniert daher hier ein wenig anders: Einstellungen von 0-50 % betreffen laut Handbuch die Intensität der Hüllkurven-Wirkung (in Bezug auf Release konnte ich im Test aber keine Wirkung hören), im Regelbereich 50-100 % stellt man hingegen ganz einfach den Sustain-Pegel höher ein. Dies bedeutet gegebenenfalls, dass es nicht mehr möglich ist, dass die Hüllkurve tiefere Werte annimmt.

Hüllkurveneinstellungen werden im Display visualisiert – ebenso wie die Wirkung des Velocity-Parameters, der zu einer anderen Funktion mutiert: Bei hochgedrehtem Velocity-Regler bekommt die Hüllkurve (im Full Touch Env>AT Mode) vorn eine transientenähnliche Delle, so dass perkussive Pluck-Sounds designt und gespielt werden können. Dreht man also den Velo-Regler der Hüllkurve(n) auf, kann man beispielsweise einen einfachen „Init Sound“ mit hartem Anschlag perkussiv klingen lassen, mit weichen Bewegungen der Tasten hingegen sanft einschwingen lassen.

Da wird klar, welche zusätzlichen Ausdrucksmöglichkeiten die Tastatur bietet. Ein sanftes Ausklingen gelang mir im Test allerdings mit hochgedrehtem Release-Regler wesentlich besser als bei Versuchen, die Tastzen langsam loszulassen. Ist der Release-Regler jedoch hochgestellt, klingen auch superkurz und heftig angespielte Töne langsam aus. Und noch einen weiteren Stolperstein habe ich entdeckt: Klang 1A1 Opening Pad klingt nicht immer gleich, wenn er aufgerufen wird.

Kommen wir noch zu den anderen Modi: Im Modus Full Touch > AT lösen schon die ersten zwei Drittel des Tastenweges Aftertouch-Steuerbefehle aus. Man hat also etwas weitgefächertere Optionen, um Aftertouch-Befehle mit Gefühl zu senden. Im Modus Full Touch AT>Z funktioniert das genauso – außer das im letzten Drittel des Wegs und dem eigentlichen Aftertouch/Pressure-Bereich nun noch der Z-Parameter ausgelöst wird (Aftertouch bleibt aber im ganzen Weg aktiv).

Was via MIDI in den entsprechenden Modi und bei der Nutzung von MPE ausgegeben wird, zeige ich nach dem nächsten Abschnitt.

Full-Touch-Praxis, Presets und MPE

Mit Full-Touch ist es möglich, auch alte PolyBrute-Sounds variabel und anders als bislang zu spielen. Klänge können schnell von einem perkussiven zu einem weichen Klang mutieren – durch bloße Änderung der Anspieltechnik.

Manche Presets zeigen im Display eine „Full Touch“-Grafik an, um zu zeigen, dass sie für entsprechende Spielweisen optimiert wurden. Dies bedeutet auch, dass das Keyboard in den entsprechenden Modus umschaltet. Es erklärt sich von selbst, dass der Arturia PolyBrute 12 deshalb auch mit vielen darauf optimierten neuen Presets und einem neuen Soundset ausgeliefert wird. Die Preset-Sammlung wurde zudem mit dem Firmware-Update 3.0 verändert. Die Rede ist von 300 Presets, die mit beiden Geräten kompatibel sind und 100, die die neuen Keyboard-Funktionen nutzen. In der Sammlung finde ich Anspielungen zu Hits wie „For You“ oder „Flat Eric Bass“. Dementsprechend habe ich auch nicht alle Presets des PolyBrutes (etwa nicht meinen alten Favoriten „Hawkins“ aus PolyBrute) wiedergefunden. Dass man sein Herz bei Arturia nicht zu sehr an alte Preset-Bänke hängen sollte, bin ich, bei aller Freude über neue Sounds, (leider) von V-Collection Synths gewohnt. Mit PolyBrute kann man seine Lieblings-Presets aber wohl speichern, ohne Gefahr zu laufen, dass sie mal inkompatibel werden. Das sollte man vor Updates gegebenenfalls auch tun. PolyBrute Connect (siehe unten) erlaubt auch Zugriff auf Preset-Bank-Sammlungen (z. B. die zur Firmware 3.0 veröffentlichte Bank).

In einem MPE-Menü kann seit jüngsten Firmware-Updates für MPE sowohl Receive als auch Send aktiviert werden, in den Release-Notes steht, dass dies mit Firmware 3.1.1 eingeführt wurde, die auf meinem PolyBrute 12 installiert war. Empfängt PolyBrute MPE, dann verarbeitet das Gerät Channel- (Mono-) Aftertouch auf mehreren Kanälen.

Was bedeutet das im Detail? Wir haben schon gesehen, dass das Arturia PolyBrute 12 Keyboard gewissermassen mit dem Weg, den eine Taste heruntergedrückt wird, bzw. dessen Verlauf arbeitet. Zur Erinnerung: Steuerung via MPE erfolgt typischerweise über drei Achsen: X, Y und Z. X ist die horizontale Achse für seitliche Bewegungen bzw. Pitchbend pro Note – das beherrscht das Keyboard vom PolyBrute nicht. Y ist die vertikale Achse für Bewegungen die Taste entlang – diese Daten kann das PolyBrute Keyboard im MPE-Mode aufgrund der Full-Touch-Technologie pro Note als Slide (CC74) Befehl senden (im letzten Teil des Weges, den die Taste zurücklegt). Z ist die dritte Dimension, die bei MPE-Controllern durch Drücken auf die Taste gesteuert wird. Das ähnelt polyphonem Aftertouch, dieser Befehl wird im MPE-Modus aber ja nicht auf nur einem, sondern auf mehreren Kanälen als „Channel Pressure“ genutzt übertragen. Entsprechend wird die Datenübertragung des PolyBrute 12 Keyboards im MPE-Modus angepasst, was bei verschiedenen Aftertouch-Modi Unterschiedliches bedeutet: Im Mono- und PolyAT-Mode wird Channel-Pressure statt polyphonem Aftertouch gesendet, im Full-Touch-Mode wird folgerichtig der erste Teil des Wegs der Taste als Channel-Pressure (und der letzte Teil, wie oben erwähnt, als Slide) gesendet.

Ich finde, man könnte also salopp sagen, dass das PolyBrute Keyboard zu „zwei Drittel“ ein MPE-Keyboard ist, da es Steuerdaten für die Y- und die Z-Achse im MPE-Stil beherrscht, nicht aber für die X-Achse mit den Pitchbend-Slides pro Note. Im Gegenzug erhält man ein Keyboard, das man wie eine Standard-Klaviatur spielen kann. MPE-Controller kommen ja generell oft mit einer ganz individuellen Technik daher, um Daten für die drei Achsen zu senden. Das gilt letztlich auch für die Methode, mit der das PolyBrute-Keyboard hier also Slide (Y) und Channel-Pressure (Z) mit Hilfe der Full-Touch-Technik senden kann – das lässt sich in der Praxis gut spielen.

Zusätzlich kann noch der Morphee-Controller genutzt werden, um über drei Achsen XYZ Controller-Daten zu senden, das erfolgt aber ja nicht polyphon. Gleiches gilt für den fast unsichtbar oberhalb der Tastatur in die Leiste eingelassenen Ribbon-Controller, der sehr kontrolliertes Pitchbending mit seitlichen Bewegungen ermöglicht (was im Klangbeispiel zu hören ist).

Das folgende Bild zeigt einen Ausschnitt aus dem PolyBrute-Handbuch, wo erklärt wird, welche MIDi-Daten in welchem Modus genau ausgegeben werden:

Im letzten Kapitel dieses Testberichtes findet ihr ein Video, in dem ich zeige, wie man z. B. einen für MPE konfigurierten Sound in Ableton Live mit PolyBrute spielen kann.

Die Klangerzeugung des Arturia PolyBrute 12

Die Klangerzeugung bietet zwei analoge Oszillatoren VCO 1 und VCO2. Für beide lassen sich Tuning, Dreieck, Sägezahn, Rechteck und Pulsbreite einstellen. VCO 1 verfügt über ein „Metalizer“-Poti (eine Art Waveshaper) und „Sync 2>1“, VCO 2 hingegen bietet noch einen Sub Osc und FM 2>1. Die Klänge können dann von zwei Filtern (Steiner Parker Multimode 12 dB, Ladder 24 dB) bearbeitet werden, die parallel oder seriell angeordnet werden können. Zusätzliche Komplexität entsteht, weil man stets zwischen zwei Parts A und B mit dem Morph-Regler oder anderen Controllern überblenden kann.

Firmware 3.0 führte die Option ein, durch Drehen des Tuning-Reglers bei gehaltener Setting-Taste für jeden VCO separat die Tuning-Range einstellen zu können (siehe Bild).

Die Tuning-Einstellung kann für VCO2 auch prozentual geregelt werden (der Wert ist im Display abzulesen), so dass hier stufenlose Tonhöhenänderungen möglich sind. In VCO1 dagegen erfolgt die Regelung stets quantisiert in Halbtönen, auch einen Finetuning-Regler gibt es hier nicht, das hat mich anfangs durchaus gestört (wohl aber für den Synthesizer als Ganzes). Doch ist es nun möglich, VCO 1 auf eine Tuning-Range von +/- 1 Semitone einzustellen, so dass die Sache mit dem Finetuning doch noch klappen kann. Auf Anhieb auffindbar oder verständlich für Neulinge ist dieses Bedienkonzept freilich kaum.

Beide PolyBrutes verfügen über eine leistungsfähige Sequencer- und Arp-Sektion. Für das Sequencing gibt es nicht nur Transporttasten, auch die 96 Pads können im Sequencer-Mode für die Programmierung herangezogen werden. Auf diese Weise ist es leicht, (rhythmische) Sequenzen oder Arpeggios in Soundpresets zu integrieren.

Die Klänge des Arturia PolyBrute 12 Synthesizers

Der PolyBrute 12 ist ansonsten klanglich sehr variabel und sicher auch als Allrounder ausgelegt, bietet von zerrenden Bässen über breite Leads bis zu weichen Pads und melancholischen Sequenzen alles, glänzt mit analogem Klangcharakter und verfügt über viele Effekte. Sicher kann man aus dieser Klangerzeugung auch noch Experimentelleres herausholen als das, was die im täglichen Gebrauch gut nutzbare Preset-Sammlung bietet. Für meinen Geschmack könnte es hier und da klanglich auch noch etwas düsterer und schmutziger zugehen.

Der Arturia Synthesizer in der Praxis

Dass der erste „Opening-Pad“ Sound als Preset A1 von einer für das Full-Touch-Keyboard optimierten Programmierung geprägt ist, merkt man beim ersten Anspielen kaum. Allerdings muss man das durchaus im Hinterkopf haben, falls man evtl. PolyBrute 12 von einem anderen Keyboard oder einer DAW aus ansteuern will.

Im Gegensatz zur MPE-Konkurrenten wie Expressive E von Osmose oder Ableton Push ist keine Übung nötig, um das Keyboard „normal“ zu spielen. Nur für die optimale Nutzung der Full-Touch-Optionen muss man ein wenig Erfahrung sammeln. Einen typischen langen Ausklang eines Pads via Release kann man nun theoretisch auch durch langsames Loslassen der Tasten erzielen, doch das geht meiner Meinung nach mit einer entsprechenden langen Release-Hüllkurven-Einstellung immer noch besser.

Von neueren Synthesizern verfügen ASM Hydrasynth, Waldorf Iridium oder Quantum über polyphonen Aftertouch. Das gilt auch für Osmose, dessen Tasten mehr Gewöhnung brauchen, aber noch seitlich bewegt werden können. Auf der anderen Seite wird der Markt für polyphone analoge Synthesizer mit Modellen von Oberheim, Moog, Sequential oder UDO immer größer, man kann auch noch Novation Summit mit seinen 16 Stimmen und analogem Signalfluss (ohne Sequencer) zum Vergleich heranziehen, auch wenn die Oszillatoren digital ausgeführt sind. Mit 12 Stimmen ist Arturia dabei gut ausgestattet und bietet eine gelungene Mischung aus analoger und digitaler Technik, sammelt Pluspunkte beim Keyboard und der Software-Anbindung sowie dem Bedienbereich mit Pads und Display.

PolyBrute Connect und Firmware 3.0

Firmware-Updates werden übrigens via PolyBrute Connect durchgeführt. Firmware 3.0 führte verbesserte Kommunikation mit dem PolyBrute Connect Plug-in ebenso ein wie neue VCO-Optionen (Tuning wurde oben besprochen), Effekte und Effektzuordnungsoptionen. So kann nun im Effects-Bereich via Druck auf Modulation-Type auch eine Auswahl an Distortion-Effekten ausgewählt werden.

Darauf kommt man nicht unbedingt auf Anhieb. So schön die neuen Optionen sind, einfacher zu bedienen werden die PolyBrutes hierdruch nicht immer. Im einen oder anderen Fall hält man nun den Settings-Button gedrückt und dreht an Reglern (wie Tune), um an detaillierte Settings heranzukommen. Wenn man das Gerät regelmäßig benutzt, kann man so etwas durchaus verinnerlichen. Die Neuerungen der Firmware 3.0 findet ihr als verlinktes YouTube-Video im Anhang.

PolyBrute Connect für PolyBrute 12 funktioniert wie bei PolyBrute als Plug-in und Standalone und liefert ein fast identisches Abbild des Synthesizers, wenn es diesen erkennt – und mehr. So sind etwa die Settings der Parts A und B grafisch simultan dargestellt bzw. erkennbar.

Noch vor Kurzem berichtete mir ein Profi-Musikproduzent überzeugend darüber, wie sehr ihn in der täglichen Praxis das PolyConnect Plug-in begeistert, mit dem er auf verschiedenen Spuren schnell zwischen mehreren Sounds des PolyBrute umschaltet, so dass PolyBrute zu seinem Hauptwerkzeug wurde und er viele andere Synthesizer verkauft hat. Die Hardware folgt stets den Einstellungen der zuletzt geladenen Instanz, so kann man schnell zwischen Sounds wechseln. Außerdem lassen sich Parameterbewegungen so in der DAW auch als Automation aufzeichnen.

Auf der anderen Seite habe ich Verständnis, wenn man das Gerät standalone nutzen und sich, im Angesicht eines tollen Hardware-Instruments, auch mal nicht mit Software herumschlagen und Performances vielleicht eher als Audiosignale aufnehmen möchte. Der Bedienkomfort der Hardware erlaubt das allemal.

Der Arturia PolyBrute 12 bei YouTube

