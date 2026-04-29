Einer der spannendsten Synthesizer 2026?

Als Anfang des Jahres erste Exemplare des ASM Leviasynth von Influencern wie Loopop oder Bobeats vorgestellt wurden, war die Überraschung groß. Der 2020 überraschend quasi aus dem Nichts erschienene Hydrasynth war der erste Synthesizer von ASM. Aufgrund seines sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnisses, des durchdachten Bedienkonzepts und des hervorragenden Klangs war er äußerst erfolgreich, sodass es nur logisch war, an einem Nachfolger zu arbeiten. Dieser ist nun in Form des ASM Leviasynth in den Läden angekommen, höchste Zeit also, den lang ersehnten Nachfolger einem ersten Test zu unterziehen.

Kurz & knapp Worum geht es? ASM Leviasynth Desktop, 16-stimmiger, bi-timbraler Desktop-Synthesizer Design: Robustes Metallgehäuse mit modernem Touchdisplay und durchdachter Benutzeroberfläche, ansprechend und benutzerfreundlich gestaltet.

Robustes Metallgehäuse mit modernem Touchdisplay und durchdachter Benutzeroberfläche, ansprechend und benutzerfreundlich gestaltet. Architektur: Der Leviasynth nutzt komplexe Algorithmen und kann zwischen 140 Klangerzeugungs-Algorithmen morphen, was ihn zu einem vielseitigen Werkzeug macht.

Der Leviasynth nutzt komplexe Algorithmen und kann zwischen 140 Klangerzeugungs-Algorithmen morphen, was ihn zu einem vielseitigen Werkzeug macht. Modulation: Mit 13 Hüllkurven und umfangreichen Modulationsmöglichkeiten bietet der Synthesizer tiefgreifende Klanggestaltung und kreative Flexibilität.

Mit 13 Hüllkurven und umfangreichen Modulationsmöglichkeiten bietet der Synthesizer tiefgreifende Klanggestaltung und kreative Flexibilität. Klangqualität: Die Klangvielfalt und Dynamik sind herausragend, wobei die Kombination aus digitaler und analoger Signalverarbeitung warme Klänge ermöglicht.

Die Klangvielfalt und Dynamik sind herausragend, wobei die Kombination aus digitaler und analoger Signalverarbeitung warme Klänge ermöglicht. Fazit: Der Leviasynth ist ein leistungsstarker und flexibler Synthesizer, jedoch nicht als preisgünstige Einstiegsoption gedacht, sondern für ernsthafte Klanggestalter.

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ASM Leviasynth Desktop Synthesizer

ASM Leviasynth ist als Desktop- und Keyboard-Version erhältlich. Die Keyboard-Version des Leviasynth besitzt die bekannte Polytouch-Tastatur, die von der Mutter-Company Medeli hergestellt wird, zu der Ashun Sound Machines gehört. Zum Test stand uns die Desktop-Version zur Verfügung.

Eckdaten

Der ASM Leviasynth ist ein 16-stimmiger, bi-timbraler Synthesizer mit acht Oszillatoren pro Stimme, 13 Hüllkurven und einem hybriden Filterdesign (digital und analog). Im Gegensatz zur Wavetablesynthese des Hydrasynth setzt der Leviasynth auf komplexe Cross-Modulationen und ein „Algorithmus-Table“-Konzept. Insgesamt über 140 Algorithmen sind an Bord, um per FM, Phasenmodulation, Hard-Sync oder Phase-Distortion Klänge zu erzeugen. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Fähigkeit, nahtlos zwischen verschiedenen Verschaltungs-Algorithmen zu morphen, was dynamische Klangverläufe ermöglicht, die über die Möglichkeiten klassischer Wavetables hinausgehen.

Dazu befindet sich noch ein Multitrack-fähiger polyphoner Sequencer mit zwei Notenspuren und einer Automationsspur sowie der Arpeggiator des Hydrasynth an Bord. Letzterer wurde um einen „Entropy-Modus“ zur Erzeugung schrittweiser Zufallsvariationen erweitert.

Unpacking und erster Eindruck

Im Karton befinden sich neben dem ASM Leviasynth Desktop-Modul noch Rack-Winkel, ein Netzteil mit allen gängigen Adaptern internationaler Steckernormen und ein gedrucktes Benutzerhandbuch. Sehr schön!

Des Weiteren war auf dem Modul ein A4-Zettel aufgeklebt, der darauf hinwies, dass unbedingt die neueste Firmware aufgespielt werden sollte. Dazu in Kürze mehr.

Wer schon einmal einen Hydrasynth Desktop in der Hand hatte, wird in der Hardware viele Gemeinsamkeiten erkennen. Vor einem steht ein pultförmiges, robust verarbeitetes Metallgehäuse mit Aluminium-Seitenteilen im Stil eines Roland Jupiter-6. Die hinterleuchteten Soft-Buttons, Drehregler und Drehregler mit LED-Kränzen sind identisch mit denen des Hydrasynth. Im Gegensatz zu diesem sind beim ASM Leviasynth jedoch nicht mehrere monochrome OLED-Displays verbaut. Stattdessen kommt ein hochauflösendes, farbiges 4,3-Zoll-Touchdisplay zum Einsatz – im Hinblick auf die Komplexität des Gerätes eine gute Wahl. Dank der Touch-Funktion sind keine Softbuttons um das Display angeordnet, zwei Reihen zu vier Endlosencodern mit LED-Kränzen flankieren das Display.

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Der Aufdruck auf der Frontplatte ist im Gegensatz zum Orange des Hydrasynth in kühlem Türkis gehalten – ein dezenter Hinweis auf Yamahas DX-Serie.

Links vom Display findet man neben dem zentralen Datawheel vier Drehregler für die Lautstärkehüllkurven sowie je vier Drehregler zur Ansteuerung des digitalen und des analogen Filters.

Unter dem Display befinden sich Taster zur Anwahl der Oszillatoren und deren Hüllkurven sowie Parameter. Auch die bereits vom Hydrasynth bekannte und bewährte Direktwahl der Untermenüs des Synthesizers ist in Form eines aktiv hinterleuchteten Diagrammes vorhanden. Dieses veranschaulicht nicht nur den Signalfluss, sondern visualisiert auch laufende Modulationen, z. B. der LFOs, durch pumpende Hinterleuchtung.

Ganz im Stil eines Yamaha DX-1 befindet sich links neben den ganzen Buttons noch ein zweistelliges LED-Segment-Display samt zugeordnetem Drehregler zur Anwahl der Algorithmen.

Den unteren Abschluss des pultförmigen Gehäuses bilden 16 farbig hinterleuchtete, anschlagsdynamische „Polytouch“-Pads, mit denen unter anderem Sounds angetriggert oder der Step-Sequencer programmiert werden kann. Diesen Pads können auch Skalen zugewiesen werden.

Links oben befinden sich noch der Master-Volume-Regler samt Balance-Regler mit LED-Kranz, die Arpeggiator- und Sequencer-Ansteuerung sowie die vom Hydrasynth bekannten und identen CV/Gate-Anschlüsse.

Soviel zur dicht befüllten Pultoberfläche, zum Abschluss ein kurzer Blick auf die Rückseite.

Ebenso wie beim Hydrasynth Desktop sind auch beim ASM Leviasynth alle rückseitigen Anschlussbuchsen in einer Nische versenkt, was für den Rack-Einbau ein klares Plus ist.

Ein klarer Minuspunkt hingegen ist, dass wie schon beim Hydrasynth auch hier der Netzschalter in dieser Nische verbaut ist und somit bei Pultaufstellung schlecht und bei Rack-Einbau schlichtweg gar nicht erreichbar ist. Weiterhin erstaunte mich, dass bei einem bi-timbralen Synthesizer dieser Preisklasse nur ein Stereo-Ausgangspaar vorgesehen ist. Positiv zu erwähnen ist die Zugentlastung für das Netzteil, auch wenn ich internen Netzteilen und Kaltgeräteanschlusskabeln stets den Vorzug gebe.

Erster Schritt laut Beipackzettel: Firmware aktualisieren! Beim ersten Einschalten zeigt das Display Firmware 1.. an. Also auf der ASM-Homepage den ASM-Manager für das Betriebssystem der Wahl und Firmware 1.1. heruntergeladen. Eine kleine Falle lauert hier beim ASM-Manager. Standardmäßig ist hier nämlich der Hydrasynth als Gerät angeführt.

Ein Versuch, in diesem Modus den ASM Leviasynth zu verbinden, schlägt fehl. Er wird auch nicht in den MIDI-Verbindungsmöglichkeiten angezeigt, selbst wenn er korrekt über USB am Rechner angeschlossen ist. Man muss zunächst mit dem kleinen Pfeil neben dem Hydrasynth-Logo den Modus auf Leviasynth umschalten. Dann verbindet sich der Leviasynth automatisch. Die Update-Prozedur wird am Bildschirm erklärt und lässt sich dann auch ganz problemlos durchführen.

Synthese und Oszilltoren

Grundsätzlich kann man den ASM Leviasynth als „Algorithmus-Table“-Synthesizer betrachten, inspiriert von den FM-Synthesizern der 80er-Jahre, obwohl sich mit ihm auch klassische subtraktive Synthese umsetzen lässt.

Der ASM Leviasynth hat zwei Modi: Single- und Multimode. Im Singlemode ist er 16-stimmig, im Multimode achtstimmig polyphon und dabei bi-timbral. Da jeder Stimme acht Oszillatoren zugrunde liegen, sind im Leviasynth insgesamt 128 Oszillatoren an Bord.

Für jeden der acht Oszillatoren kann eine Schwingungsform aus einem Pool von über 300 verschiedenen Schwingungsformen gewählt werden. Zudem kann jedem Oszillator eine eigene Syntheseform zugewiesen werden (Phasenmodulation, Frequenzmodulation, Pulsbreitenmodulation, Oszillator Sync und drei Sorten Phase-Distortion wie in den Casio CZ-Synthesizern).

Des Weiteren ist jedem Oszillator eine dedizierte Lautstärkehüllkurve zugewiesen. Die Oszillatoren weisen eine für einen digitalen Synthesizer besondere Eigenheit auf: Sie werden durchgehend berechnet und schwingen immer, nicht erst bei Tastendruck am Keyboard, MIDI-Note-on-Befehl oder dem Eintreffen eines analogen Gate-Signals.

Wie die acht Oszillatoren untereinander interagieren, ist in 144 frei wählbaren Algorithmen festgelegt. In diesen Verschaltungen ist Oszillator 1 stets ohne zugewiesene Syntheseform als Carrier festgelegt. Darüber hinaus lassen sich ergänzend User-Algorithmen definieren, in denen ebenfalls flexibel gestaltet werden kann.

Die aktuell im Gerät abrufbaren 144 Algorithmen können auf der ASM-Homepage abgerufen werden. Sie reichen von acht Carriern ohne Modulation bis zu einem Carrier mit den komplexesten Verschaltungen der sieben übrigen Modulatoren.

Der Zuckerstreusel über all dem ist die Möglichkeit, bis zu acht Algorithmen in beliebiger Reihenfolge anzuordnen und zwischen diesen zu überblenden.

Möchte man dem Klang noch mehr Tiefe und Räumlichkeit verleihen, lässt sich der Leviasynth im Stereo-OSC-Modus betreiben, der allerdings die Stimmenanzahl halbiert. Wählt man hingegen den Vintage-Modus, werden die Ungenauigkeiten der Wandler und Berechnungen von 80er-Digitalsynths emuliert.

Modulationsmöglichkeiten

Im ASM Leviasynth sind nicht weniger als 13 Hüllkurven und fünf LFOs am Start. Acht Hüllkurven sind in der Oszillatorsektion aufrufbar. Die restlichen fünf sind samt den LFOs im Signalbild aufrufbar und per Modulationsmatrix verschaltbar. Die Hüllkurven sind loopbar, zum Tempo synchronisierbar, aber auch frei laufbar. Zudem lassen sie sich über Quantisierungsfunktionen auch „steppen“. Auch die LFOs bieten umfangreiche Möglichkeiten. Darüber hinaus lassen sich pro Patch bis zu acht Makros erstellen, in denen acht Modulationsziele zusammengefasst über Drehregler und Buttons direkt steuerbar sind.

Allein die Modulationsmöglichkeiten würden mindestens einen Workshop benötigen, um sie ansatzweise abzubilden. Es gibt jedoch noch viel mehr im Leviasynth zu entdecken. Deshalb weiter zu den Filtern.

Filter

Der Leviasynth hat zwei Filter an Bord, die fest miteinander verschaltet sind. Zunächst geht das Signal durch den bereits im Hydrasynth verbauten digitalen Filter, der 18 verschiedene Filtermodelle (drei High-Pass-Filter, zwei Band-Pass-Filter, zehn Low-Pass-Filter und ein Vowel-Filter) bietet. Danach wird das Signal D/A gewandelt und durch ein analoges 4-Pol-Filter geleitet. Mittels einer Pre-Drive-Schaltung kann das Signal vor dem Filterdurchlauf angedickt oder auch verzerrt werden. Erfreulicherweise ist die Filterschaltung so konstruiert, dass das Signal auch bei Einsatz der Eigenresonanz im Bassbereich nicht ausdünnt.

Von den Filtern gelangt das Signal in den VCA. Der Output des VCA wiederum wird in die Effektsektion weitergeleitet.

Effekte

Die Effektblöcke sind ebenfalls direkt über Buttons auf der Bedienoberfläche abrufbar. Der Signalfluss ist dabei wie folgt: Pre-FX – Delay – Reverb – Post-FX. Für die Pre- und Post-FX sind wahlweise Chorus, Flanger, Phaser, Lo-Fi, Tremolo, EQ, Compressor oder Distortion wählbar. Die Qualität all dieser Effekte ist hochwertig und absolut studiotauglich.

Arpeggiator und Sequencer

Der Arpeggiator ist weitestgehend vom Hydrasynth übernommen und bietet acht Abspielmodi sowie die Möglichkeit von Ratcheting. 64 User- und 64 Preset-Phrasen sind abrufbar.

Hinzugekommen ist im Leviasynth ein umfangreicher dreispuriger Sequencer. Die Spuren 1 und 2 können in Echtzeit oder per Step-Eingabe mit Notenevents samt Anschlagsdynamik und Aftertouch befüllt werden. Spur 3 funktioniert als Automationstrack der acht Macrofunktionen, die pro Patch angelegt werden können.

Die Notentracks können unterschiedliche Längen aufweisen und auf vielfältige Weise abgespielt werden. Der Sequencer bietet für einen Synthesizer einen sehr großen Funktionsumfang. Rhythm-Tap zum Übertragen von Rhythmen auf eingespielte Noten, Multitrigger pro Step, Probability, Drift, Rules sowie die Steuerung von Parametern der Sequencer-Tracks über die Modulationsmatrix sind die Highlights. Aufnahmen des Sequencers können als Arpeggiator-Phasen abgelegt werden. Es können aber auch umgekehrt Arpeggiator-Phasen in den Sequencer zur weiteren Bearbeitung kopiert werden.

Workflow, Bedienung und Zusammenfassung

Nach all dem Overflow an Möglichkeiten, der auf 175 Seiten in der gedruckten englischsprachigen Anleitung durchaus kurz und bündig beschrieben ist, kommt der Gedanke auf, dass dieses Synthesemonster nicht beherrschbar ist und daher zur Preset-Abspielstation wird.

Dem ist jedoch nicht so. Dank der durchdachten Bedienoberfläche und dem Touchscreen kann man den ASM Leviasynth flüssig bedienen und weiß nach kurzer Einarbeitung stets, wo man sich im Parameterdschungel gerade befindet.

Schade ist, dass der Touchscreen nur für Auswahlfunktionen genutzt wird. Hüllkurven oder Parameterbalken können nicht direkt per Touch editiert werden. Hier sind Synthesizer mit Touchscreen wie der Mayer Vibes oder der Waldorf Iridium von der Bedienung her deutlich flexibler.

Ein erstes Anpassen der zum Teil sehr guten Werks-Presets und ein direktes Eingreifen in die Klänge gelingt auf Anhieb. Die Funktionsweise der Algorithmen und die Möglichkeiten des Morphings lernt man jedoch nur durch Analyse der Werks-Presets kennen. Eine andere Möglichkeit ist, als Ausgangsbasis ganze Presets oder gezielte Teilbereiche per Randomfunktion neu zu erzeugen. Der Leviasynth bietet auch diese Möglichkeit.

Die Interaktion der beiden Filter muss man erst ins Gefühl bekommen. Durch die Kombination von digitalem und analogem Filter sind zum Teil extreme Einstellungen möglich. Die Resonanzen können sehr plötzlich kippen, Sweetspots sind jedoch stets erreichbar.

Gleiches gilt für die Effekte: Hier verführt die gute Qualität die kreativen Schraubkünstler zur Überdosierung. Weniger ist in diesem Fall mehr, die Werks-Presets sind größtenteils gut ausbalanciert.

Klanglich überzeugt der ASM Leviasynth. Die Bandbreite und Dynamik der Klänge sind enorm, ebenso die ständigen Klangverläufe und subtilen Modulationen. Dank der vielen Oszillatormodi, der über 140 Algorithmen und dem Morphing ist der Leviasynth sicher einer der vielseitigsten digitalen Synthesizer am Markt, der dank analogem Filter auch sehr warm klingen kann, wenn man das wünscht.

Preislich liegt der Leviasynth deutlich über dem Vorgänger aus dem Hause ASM, dem Hydrasynth Deluxe. Dieser ist ebenfalls 16-stimmig und mit einem analogen Filter bestückt. Ob der Aufpreis durch das Touch-Farbdisplay und die vermutlich stärkere benötigte Prozessorleistung zumindest teilweise gerechtfertigt ist, lässt sich schwer beurteilen. Bezogen auf die Mitbewerber Mayer Vibes, Waldorf Iridium oder Kodamo Essence FM ist der ASM Leviasynth unter Berücksichtigung des Aufwandes eines 16-stimmigen analogem Filterboards sicher nicht überteuert. Ein günstiger Synthesizer für alle, wie es der Hydrasynth 202 war, ist der Leviasynth 2026 jedoch nicht.

Der ASM Leviasynth ist ein Statement. Er ist ein gut bedienbarer digitaler Synthesizer mit dem klaren Schwerpunkt Klanggestaltung durch Modulation und Interaktion von Oszillatoren untereinander – ohne Sampling, ohne Wavetables, ohne Granularfunktionen. Für alle, die sich mit diesem Syntheseansatz näher beschäftigen wollen, ist der Leviasynth ein Werkzeug mit immensem Tiefgang und Funktionsumfang.