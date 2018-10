Test: Audeze iSINE 20, In-Ear-Kopfhörer

High End aus Kalifornien

Der Audeze iSINE 20 ist ein In-Ear-Kopfhörer in halb-offener Variante. In-Ear-Kopfhörer lösen heutzutage fast jegliche Variante des Musikhörens ab. Ob das nur beim privaten Hörgenuss ist oder beim professionellen Monitoring auf der Bühne, man sieht quasi nur noch die verschiedenen Varianten der Ohrstopfen. Natürlich hat das alles seine Vor- und Nachteile. Es werden mittlerweile sogar vermehrt Stimmen laut, die behaupten, solche Art Kopfhörer seien schädlich für das Gehör. Natürlich muss man sich im Gegenzug fragen, was ist nicht schädlich für das Gehör. Im Bereich Monitoring in der Live Musik gibt es mittlerweile eigentlich keine bessere Variante, was zum einen die Transparenz des Live-Sounds betrifft und natürlich die dadurch gedämpfte Lautstärke beim Gig. Der Audeze ISINE20 ist auf den ersten Eindruck eher ein Hi-Fi-Kopfhörer, mal schauen und hören, womit er mich noch beeindrucken kann.

Lieferumfang und Konstruktion des Audeze iSINE 20

Was das Marketing betrifft, sind die Amerikaner oft noch führend, obwohl es einen auch blenden kann. Manche Sinne schalten, zumindest bei mir, schnell auf Rot, wenn es zu einem visuellen Überreiz kommt. Die Verpackung der Audeze iSINE20 verspricht zumindest schon mal viel und auch die Extras im Lieferumfang.

Hier findet man neben den Kopfhörern einen USB-Stick mit der Bedienungsanleitung und einer Garantie-Bescheinigung. Eine unterschriebene Check-Karte unterstreicht die persönliche Kontrolle. Für die Praxis wichtiger, gibt es ein Lightning- wie auch ein Standard-Audiokabel mit 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker. Es wird hier relativ schnell klar, dass sich der Haupteinsatz auf Apple Geräte ausrichtet, auch wenn der Einsatz universell ausgelegt ist.

Neben einem Ersatzpaar Ohr-Haken findet man weiter einen Clip zur Befestigung am Kragen, ein Reinigungs-Tool und diverse Ohr-Tips, da sollte für alle eine Größe dabei sein. Eine Nylontasche zur Aufbewahrung rundet das Ganze ab.

Die in Kalifornien gefertigten Hörer wurden von BMW DesignWorks USA gestaltet. Der eher futuristische Look erinnert etwas an Star Wars Zubehör und – ich würde mal sagen – fällt unter Geschmacksache. Zumal sie für In-Ear-Hörer auch relativ groß sind. Hier ist für mich der Gebrauch als Bühnenmonitore eher schwierig, wenn dann müsste man sie als Stilmittel einsetzen. Was natürlich auch an der notwendigen größeren Membran liegt.

Laut Produktbeschreibung ist es der erste magnetostatischen In-Ear-Hörer von Audeze, der sämtliche Technologien der LCD-Baureihe, einschließlich des patentierten Fluxor Magnetssystems und der Fazor Waveguides, vereint. Auszeichnen soll den Hörer eine geringere Verzerrung, überlegene Basswiedergabe, linear bis 10 Hz und eine breite Bühnendarstellung.

Kommen wir kurz zu den Specs. Der maximale Schalldruck liegt bei >120 dB bei einem Frequenzumfang von 10 Hz – 50 kHz. Mit 24 Ohm Impedanz ist genügend Raum nach oben. Wie schon in der Einleitung erwähnt, ist die Bauweise In-Ear aber halboffen. Groß ist der Hörer, aber mit je 11 g doch relativ leicht, das Kabel ist 150 cm lang. Im sogenannten Cipher-Kabel (Lightning-Anschluss) befindet sich eine Track- und Lautstärkensteuerung, ein DAC (Digital to Analog Converter) und ein Mikrofon.

Praxiseinsatz des Audeze iSINE 20

Im Gebrauch wird schnell klar, in welcher Liga die Hörer spielen. Wenn auch etwas gewöhnungsbedürftig, was das Tragen betrifft, kommt man nach kurzer Zeit doch damit zurecht. Menschen mit sehr schmalen Gehörgängen, zu denen ich zähle, könnten etwas Probleme bekommen. Bei mir wirkte es sich nach anfänglichen Bedenken aber eher positiv aus.

Der Sound ist tatsächlich mit einer der Besten, die ich bisher genießen durfte. Trotz einer Hi-Fi-Tendenz widerspiegeln die Audeze iSINE20 eine unglaubliche Transparenz und eine sehr detailgetreue, räumliche Darstellung. Hier werden alle Frequenzen stramm und sanft zugleich dargestellt. Nichts wirkt überspitzt oder gar unangenehm überspannt.

Auch wenn der Klang mit dem Standard-Kabel schon hervorragend ist, schlägt ihn der Hörgenuss mit Lightning und DAC um Längen. Etwas schade, da er den Anwenderbereich definitiv eingrenzt. Aber auch verständlich, hier wurde mit der DAC noch mal schön fein-getunet.

Im Testdurchlauf nehme ich meistens ein Album von Jewel: This way. Das von Dan Huff produzierte Album bietet alle möglichen Facetten und hat vom Sound nahezu alles zu bieten. Von da gehe ich dann diverse Künstler durch. Zum Beispiel das Album Continuum von John Mayer, bevorzugt Stücke, die mit vielen Details aufwarten. Und genau hier gibt es mit den Audeze iSINE20 einiges zu entdecken. Sehr schön.