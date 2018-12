Test: Audient iD44, USB-Audiointerface

Englischer Sound für die DAW

Mit dem neuen iD44 liefert Audient ein Interface, das deutlich umfangreicher ausgestattet ist, als es auf den ersten Blick erscheint. Welche Aufgaben das Gerät übernehmen kann, werden wir nun auf das Genaueste untersuchen.

Lieferumfang des Audient iD44

Das iD44 kommt im stabilen Pultgehäuse mit den Maßen B/T/H 276 x 174 x 51 mm und ist massiv aus Stahlblech gefertigt. Wertig wirken sofort die aus Aluminium gedrehten Bedienknöpfe auf den gut laufenden Drehpotis. Auch die hintergrundbeleuchteten gummierten Taster und die verbauten Kippschalter machen einen sehr guten Eindruck.

Auf der Bedienoberfläche finden sich links die Elemente für vier Eingangskanäle. Pro Kanal stehen ein Gain-Poti und die Kippschalter für Phantomspeisung, -10 dB Pegelabsenkung und Low-Cut zur Verfügung. Die Aussteuerung erfolgt über zwei LEDs für Signal und Peak.

Rechts befinden sich die Drehregler für die beiden Kopfhörerausgänge, der große Endlos-Encoder und insgesamt sieben Taster für diverse Funktionen. Was damit geregelt werden kann, werden wir im Praxisteil erkunden. Mittig sitzt die Status-LED und die achtstufigen LED-Ketten für den Main-Pegel.

Mit Strom versorgt wird das USB-Audiointerface mit dem beiliegenden 12 Volt Netzteil, außerdem finden sich ein USB-C- und ein USB-C-zu-A-Kabel im Umkarton. Abgerundet wird der Lieferumfang mit einer Kurzanleitung.

Nicht mit im Paket, aber für den Käufer als Download verfügbar, ist ein umfangreiches Software-Paket. Dies enthält eine Cubase LE Version für Mac und PC und Cubasis LE2 für das iPad. Waldorf ist mit der Edition 2 dabei, die den Synth PPG Wave 2.2v, den Drummer Attack und das Filter DPole enthält. Von Two Notes kommt eine abgespeckte Version ihrer Speaker-Emulation Wall Of Sound mit acht Presets.

Von Loopmasters kommt eine umfangreiche Sample-Bibliothek und der Online-Mastering-Anbieter LANDR steuert 10 freie Masterings bei. Zu guter Letzt bietet Producertech zwei Online-Kurse zu den Themen Mastering und Equalizer und legt noch einen 20 Pfund Gutschein für weitere Kurse dazu.

Alles in allem ein Paket, das durchaus einen Mehrwert bietet. Verlangt wird dafür eine Registrierung der Hardware.

Anschlüsse des Audient iD44

Zunächst versteht sich das iD44 als ein Audiointerface mit 20 Ein- und 24 Ausgängen. Die Eingänge setzen sich zusammen aus vier Kombibuchsen für Mic und Line auf der Rückseite des Pultes. Kanal 1 und 2 bieten zudem noch einen Einschleifweg mit getrennten Send- und Return-Buchsen.

Zusätzlich können diese beiden Kanäle über Klinkenbuchsen, die praktischerweise auf der Front angebracht sind, auch als D.I.-Inputs dienen. Mic und D.I. liefern einen Pegel von 0 – 60 dB, Line liegt bei -10 bis 50 dB.

Digital sind mit zwei ADAT-Pipes bis zu 16 weitere Inputs mit externen Preamps zu realisieren. Bei Datenraten oberhalb 48 kHz reduziert sich natürlich die verfügbare Kanalzahl.

Ausgangsseitig bietet das iD44 zwei analoge Ausgangspaare als symmetrische Klinkenbuchsen, zwei separate Kopfhörerwege, die an der Vorderseite erreichbar sind und die zwei ADAT-Leitungen. Die ADAT-Ein- und Ausgänge können auch als S/PDIF-Anschlüsse mit einer Samplerate bis zu 96 kHz genutzt werden.

Zur Synchronisation mit weiterem Digitalequipment bietet das iD44 einen BNC-Wordclock-Output. Das iD44 ist somit also zwingend der Master und damit Taktgeber in der Kette. Allerdings können auch die ADAT-Leitungen zur Wordclock-Übertragung genutzt werden, damit ist das Interface dann auch im Slave-Modus anzusprechen.

Neben der Buchse für das 12 Volt Netzteil sitzt ein Powerschalter, schön, dass Audient den nicht wegrationalisiert hat. Zum Anschluss an den Rechner wurde eine USB-C-Buchse verbaut. Trotz dieses Anschlusses ist das iD44 ein USB 2.0 Interface, also bitte nicht täuschen lassen, es wird weder USB 3, noch Thunderbolt 3 unterstützt.

Die angegebenen Latenzwerte liegen im Roundtrip mit 44,1 kHz bei 0,677 ms bis 0,323 ms in der höchsten Auflösung von 96 kHz.

Installation und Mixer des Audient iD44

Das Interface benötigt einen Treiber, den man sich über die Audient Website herunterladen muss. Das geht schnell und problemlos, es ist keine Zwangsregistrierung oder ähnliches notwendig. Danach kann das iD44 an den Rechner angeschlossen werden. Verfügbar ist nun auch der Software-Mixer zur Bedienung des Interfaces.

Die Ansprüche an das Betriebssystem sind moderat, am PC wird mindestens Windows 7, 32 oder 64 Bit verlangt, am Mac arbeitet das Interface ab MacOS 10.7.5

Der Mixer ist übersichtlich aufgebaut. Neben den vier analogen Eingängen werden auch die bis zu 16 digitalen Inputs angezeigt. Als dritte Kanalgruppe können bis zu acht Kanäle aus der DAW eingespielt werden. Alle drei Arten lassen sich separat ein- und ausblenden, so ist eine übersichtliche Ansicht zu erzielen.

Pro Kanal gibt es einen Panorama-Regler, einen Kanal-Fader und die drei Buttons für Phase, Solo und Mute. Auch eine Aussteuerungsanzeige ist natürlich vorhanden. Paarweise lassen sich die Kanäle auch zum Stereopaar zusammenfügen und auch eine eigene Benennung ist möglich.

Als Ausgänge sind neben dem Master-Mix vier getrennte Abmischungen, bezeichnet als Cue A bis D, zu realisieren. Alle fünf Mixe verfügen über ein Level-Poti, Solo-Taster und Metering. Sehr nützlich ist auch das Chronometer, das ein durchlaufendes Histogramm des Pegels anzeigt. Die Ausgangszuordnung ist im Routing wählbar.

In der Master-Sektion befinden sich auch die Monitor-Controls, die in der Hardware ihre Entsprechung finden.