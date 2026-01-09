Einmal messen, dann vergessen

Audient ORIA Mini & Sonarworks SoundID Reference Room Correction Software lautet die komplette Produktbezeichnung unseres heutigen Testkandidaten. Wie diese lange Bezeichnung mit dem kaufmännischen „und“ schon vermuten lässt, handelt es sich genauer gesagt um zwei Produkte, von denen eines altbekannt ist. Wir haben uns das Duo einmal näher angeschaut.

Kurz & knapp Was ist es? Audient ORIA Mini & Sonarworks SoundID Reference, Raumkorrektur-Set für Studiomonitore – Kombination aus Hardware-DSP und Software zur Klangoptimierung. Hardware & Software: Kombination aus DSP-Hardware und SoundID Reference Software für präzise Raumkorrektur.

Kombination aus DSP-Hardware und SoundID Reference Software für präzise Raumkorrektur. Bedienung: Einfache Einrichtung, Steuerung per Desktop-Software und iPad-App, aber keine Audioübertragung via USB.

Einfache Einrichtung, Steuerung per Desktop-Software und iPad-App, aber keine Audioübertragung via USB. Anschlüsse: Keine XLR-Anschlüsse und kein Kopfhörerausgang, nur TRS-Klinken und S/PDIF.

Keine XLR-Anschlüsse und kein Kopfhörerausgang, nur TRS-Klinken und S/PDIF. Preis-Leistung: Im Vergleich zur Konkurrenz relativ teuer, besonders für Besitzer der Software-Lizenz.

Im Vergleich zur Konkurrenz relativ teuer, besonders für Besitzer der Software-Lizenz. Bewertung: Gute Klangkorrektur und Software, aber Einschränkungen bei Anschlüssen und Flexibilität – Gesamturteil: befriedigend.

ANZEIGE

Audient ORIA Mini & Sonarworks SoundID Reference

Sonarworks SoundID Reference Room Correction Software

Beginnen wir mit dem zweiten Teil des Gespanns: der Sonarworks SoundID Reference Room Correction Software. Diese Software wurde von uns schon ausgiebig getestet und es ist vermutlich alles dazu gesagt, was gesagt werden muss. Getestet hat die Software damals Markus Schröder. Ich verweise deshalb an dieser Stelle auf seinen Testbericht.

Hier noch einmal das Wichtigste zu Sonarworks SoundID Reference in Kürze:

Frequenzgangkorrektur von Lautsprechern und Kopfhörer

mitgeliefertes kalibriertes Messmikrofon (auch einzeln erhältlich)

Messung von vielen verschiedenen Messpunkten und anschließender Mittelung des Ergebnis zur Errechnung einer Korrekturkurve

User-Anpassung der Korrekturkurve möglich, ebenso das Einstellen von Wet/Dry-Verhältnissen zur sanften Überblendung des Originalfrequenzgangs an die Korrektur

über 280 verschiedene Kopfhörer-Korrekturdaten im Lieferumfang

Korrekturfilter: Mixed und Linear Phase, Zero Latency

Einbindung der Korrektur ins System möglich

Windows ab Version 10 (64 Bit), macOS ab 10.14 (64 Bit)

Audient ORIA Mini Hardware

Der interessante Teil des Bundles ist die Audient ORIA Mini Hardware. Hier handelt es sich im Wesentlichen um einen DSP, der die durch Sonarworks SoundID Reference errechnete Korrekturkurve auf das Eingangssignal anwendet. Auf diese Weise muss nicht die Computer CPU die Korrektur errechnen, sondern das übernimmt der DSP in der Audient Oria Mini Hardware. Schauen wir uns diese einmal genauer an:

2 analoge Eingänge

1 digitaler Eingang (S/PDIF)

3 analoge Ausgänge (Main L/R, Subwoofer)

32 Bit/96 kHz Wandler, 44,1 – 96 kHz möglich

USB-C-Anschluss für Steuerung und Stromversorgung

Bedienelemente: Profile-Button zur Anwahl der vier Speicherplätze für Frequenzgang-Profile

4 LEDs für Preset-Anzeige

Signal-LED, Peak-LED

Audiowerte bei Nutzung des S/PDIF-Eingangs

Dynamik: 127 dBA

THD+N (-1 dBFS): 0,0002 %/-113 dB

Frequenzgang: 20 Hz – 48 kHz bei 96 kHz (±0,1 dB)

Audiowerte bei Nutzung der analogen Eingänge

Dynamik: 122,5 dBA

THD+N (-1 dBFS): 0,0005 %/-105 dB

Frequenzgang: 20 Hz – 40 kHz bei 96 kHz (±0,2 dB)

Wir ihr sehen könnt, ist die Hardware simpel gestrickt. Bedienelemente gibt es bis auf den Profile-Button keine. Allerdings steckt deutlich mehr in der kleinen Kiste, als man aufgrund des Äußeren meinen mag. Die volle Power des Audient Oria Mini lässt sich über die zugehörige ORIA Control Software für PC/macOS und Oria Remote Control App für iPadOS abrufen, doch dazu später mehr.

Bei der Audient ORIA Mini Hardware handelt es sich nicht um ein Audiointerface, was bedeutet, dass es keinen Signalfluss vom Audient ORIA Mini in den Computer und zurück gibt. Der USB-C-Anschluss dient wirklich nur der Steuerung und Stromversorgung, Audio wird nicht übertragen. Sehr schade.

Anschluss

Die Audient ORIA Mini Hardware wird zwischen das Audiointerface und die Monitorlautsprecher, bei passiven Lautsprechern zwischen Audiointerface und Endstufe geschaltet. Da die Ein- und Ausgänge als TRS-Klinkenbuchsen ausgeführt sind, werden eventuell noch passende Kabel benötigt, sollten das Audiointerface, die Studiomonitore oder die Endstufe XLR Ein- und Ausgänge besitzen. Für die Stromversorgung und Steuerung wird nun noch der USB-C-Anschluss mit dem USB-Anschluss des Computers verbunden. Ein USB-C-Kabel liegt bei.

Ersteinrichtung

Messung mit SoundID Reference

Nun gilt es zunächst, mit der SoundID Reference Software ein Profil zu erstellen, das dann später per ORIA Desktop Control Software auf die Audient ORIA Mini Hardware gespielt werden kann. Hierzu folgt man den Anweisungen in der SoundID Reference Software.

ANZEIGE

Wovon man schweigend ausgeht, ist, dass für die Messung mit dem beiliegenden Messmikrofon ein Audiointerface mit einem hochwertigen Wandler und Mikrofonvorverstärker zur Verfügung steht. Mit diesem wird das Messmikrofon verkabelt, die Phantomspeisung eingeschaltet, der entsprechende Eingang in SoundID Reference ausgewählt sowie der Ausgang zu den Studiomonitoren. Nach der Durchführung der Messung wird diese für die Audient Oria Mini Hardware exportiert und in die ORIA Desktop Control Software importiert.

Eine Besonderheit gibt es bei 2.1 Systemen, also bei Abhören mit ergänzendem Subwoofer. Hier muss vor der Messung mit SoundID Reference zunächst in der Oria Desktop Control Software die Crossover-Frequenz korrekt eingestellt werden.

Messungen mit anderer Software und weitere Funktionen

Es ist nicht zwingend notwendig, die Sonarworks SoundID Reference Software zur Frequenzgangmessung zu nutzen. Wer möchte, nutzt dazu einfach das kostenlose Room EQ Wizard (REW) oder eine andere Software, wie zum Beispiel SMAART.

Die Audient ORIA Mini Hardware bringt nämlich einen eigenen parametrischen 6-Band-EQ zuzüglich High- und Low-Shelf, insgesamt also 8 Bänder. Der Vorteil von Sonarworks SoundID Reference sind 18 statt 8 EQ-Bänder. Ob man diese allerdings wirklich für die Korrektur benötigt, sei mal so dahingestellt.

Für die Ausgänge stehen zusätzlich ein fein aufgelöster Trim-Regler (0,1 dB Auflösung), ein Delay (0 bis 75 ms, ±0,01 ms) sowie eine Frequenzweiche mit regelbarer Crossover-Frequenz für einen eventuell angeschlossenen Subwoofer zur Verfügung.

Global lassen sich außerdem noch eine DIM-Funktion, eine Dämpfung des Subwoofer-Kanals sowie ein globales Delay einstellen, das z. B. genutzt werden kann, um das Audiosignal zu einem Video zu synchronisieren.

Außerdem finden wir eine vollständige Monitor-Control-Sektion mit Funktionen wie Mute, Dim, Mono und Polarity zum Überprüfen der korrekten Polarität der Speaker. Selbstverständlich lässt sich auch die Gesamtlautstärke des Systems regeln.

In der ORIA Desktop Control Software können außerdem Profile mit unterschiedlichen Einstellungen angelegt werden. Vier davon sind jeweils aktiv (Favourite Profiles) und dann auch an der Hardware verfügbar. Die Software erlaubt allerdings auch das Anlegen weiterer Profile (Non-Favourite Profiles).

Wer ein iPad besitzt, kann außerdem in Verbindung mit der Desktop-Software die zugehörige Remote Control App verbinden. Auch ein Elgato Streamdeck lässt sich einbinden und konfigurieren, um einige Funktionen aus der Software fernzusteuern. Sehr gut.

Praxis

Die Einrichtung ist in einer guten halben Stunde erledigt. Wie von Sonarworks SoundID Reference gewohnt, führt die Software durch den kompletten Messvorgang. Viel mehr, als das Messmikrofon gemäß den Vorgaben der Software zu positionieren, hat man nicht zu tun. Im Anschluss exportiert man das fertige Profil und importiert es in Oria Control. SoundID Reference wird nun nicht mehr benötigt, danach haben wir es eigentlich mit einem „Set & Forget“-System zu tun.

Die Audient ORIA Mini Hardware bleibt im Signalweg eingeschaltet. Wer möchte, nutzt die Monitoring-Sektion oder schaltet beim Mixing zwischen verschiedenen Profilen um.

SoundID Reference ist der bequemste Weg, um ein Profil zu erstellen. Natürlich kann man auch jede andere Software nutzen und dann die Ergebnisse so gut es geht manuell mit dem EQ von ORIA Control nachbilden.

Allerdings gibt es einen großen Haken, nutzt man die SoundID Reference Profile: Der interne EQ wird gesperrt, sobald man ein solches Profil importiert. Das hat vermutlich mit der höheren Auflösung der SoundID Reference Profile zu tun. Auch einen Wet/Dry-Regler wie in der SoundID Reference Software gibt es nicht, was sehr schade ist. Möchte man Anpassungen vornehmen, gelingt das laut Bedienungsanleitung nur in SoundID Reference und über einen neuen Import in die ORIA Desktop Control Software. Allerdings kann man das Profil auch „entsperren“. Welche Auswirkungen Änderungen dann allerdings haben, lässt sich nicht beurteilen.

Ein weiterer Nachteil ist die zusätzliche Wandlung durch das Zwischenschalten der Audient ORIA Mini Hardware. Zwar lässt sich die Eingangswandlung durch das Nutzen des S/PDIF-Eingangs umgehen, aber nicht jedes Audiointerface verfügt über einen solchen Ausgang. Hier bleibt dann nur der Weg über die zusätzliche Wandlung. Leider schweigt sich die Bedienungsanleitung zum Thema Latenz aus, die dann unweigerlich der Latenz des Audiointerfaces hinzugerechnet werden muss.

Ungünstig ist auch, dass man einen S/PDIF-Ausgang „vergessen“ hat. Besitzer von Studiomonitoren mit S/PDIF-Eingang müssen also ebenfalls eine zusätzliche Wandlung hinnehmen. Dazu gehören viele beliebte Monitore der 500,- bis 800,- Euro Klasse wie die Neumann KH 120 II, die neuen EVE Audio EXO 25 sowie 28 oder diverse Monitore von Genelec. Und sogar die sehr günstigen Monkey Banana Turbo 5 in der 300,- Euro Klasse bieten S/PDIF-Eingänge.

Auch das Fehlen einer Interface-Funktion, zumindest in Form einer Audioübertragung per USB-C in die Audient ORIA Mini Hardware, wird schmerzlich vermisst. Was in meinen Augen in Anbetracht der Preisklasse ärgerlich ist, ist das Fehlen eines Kopfhörerausgangs. Warum? Weil SoundID Reference Profile für sehr viele Kopfhörermodelle mitbringt, die aufgrund des fehlenden Kopfhöreranschlusses aber nicht mit der Audient ORIA Mini Hardware genutzt werden können, es sei denn, man würde einen Kopfhörerverstärker an die Ausgänge anschließen. Umständlich und unnötig.

Unverständlich ist auch der Preis für all diejenigen, die bereits eine Sonarworks SoundID Reference Software Lizenz besitzen: Die Hardware und das SoundID Reference Add-on schlagen mit satten 388,- Euro zu Buche. Die Ersparnis im Vergleich zum 403,- Euro teuren Set ist deutlich zu gering, um den Kauf zu rechtfertigen.

Alternativen

Der größte Konkurrent kostet deutlich weniger und ist seit Jahren am Markt etabliert:

IK Multimedia ARC Studio inklusive ARC X Software

IK Multimedia ARC Studio dürfte das Vorbild des Audient ORIA Mini gewesen sein und bringt einige deutliche Vorteile mit sich: Allen voran XLR-Ein- und Ausgänge. Die mitgelieferte ARC X Software ist sehr mächtig und kann wie SoundID Reference auch ohne Hardware verwendet werden. Der größte Vorteil liegt im niedrigen Preis von 259,- Euro. IK Multimedia nennt außerdem auf der Internetseite die Latenzen, die durch die DSP-Hardware je nach Filtertyp entstehen. Das Spektrum reicht von 1,4 ms (Natural Phase) bis 42 ms (Linear Phase).

Genelec GLM Set

Besitzer von Genelec Monitoren mit DSP greifen besser zum rund 300,- Euro teuren Genelec GLM Set, das direkt auf den DSP der Monitore zugreift und die Korrektur auf diesem errechnet. Außerdem sind hiermit auch mehrkanalige Setups bis hin zu 3D-Sound möglich.

Room EQ Wizard Software plus EQ Plug-in oder DSP

Eine sehr günstige Lösung ist das Nutzen der kostenlosen und sehr mächtigen Software Room EQ Wizard (REW). Diese ermöglicht es, den Klang im Raum sehr exakt zu messen, Aussagen zu akustischen Optimierungen und deren Wirkungsgrad zu treffen und sogar die Ergebnisse an diverse Geräte mit DSP zu übertragen. Eine vollständige Liste an DSPs findet man im Benutzerhandbuch der Software. Auch das Übertragen in diverse Plug-ins ist möglich. So kann man die Korrektur im Masterkanal der DAW vornehmen. Wie bei anderen Software-Lösungen muss man dann nur daran denken, das Plug-in beim Bouncing zu deaktivieren.