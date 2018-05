Test: Audio-Technica AT-XP7 & AT-XP5

DJ-Tonabnehmer mit HiFi-Klang?

Passend zur Musikmesse gab es zwei interessante Ankündigungen für Plattenspieler-Besitzer. Ortofon bringt die neuen MKII auf den Markt (der Test hier zu lesen) und auch aus dem Hause Audio-Technica gibt es zwei neue Systeme. Audio-Technica AT-XP5 und Audio-Technica AT-XP7 sind die Namen und beide Systeme richten sich an die spielende Zunft der Plattenspieler-Besitzer, also an die DJs. Damit reihen sich die beiden Systeme in das überaus große Sortiment an Tonabnehmer-Systeme aus dem Hause Audio-Technica, welches von soliden/günstigen bis hin zu hochpreisigen Abnehmern die gesamte Bandbreite abdeckt.

AT-XP5 und AT-XP7, beides „Dual Moving Magnet Stereo Cartridges“, so der Hersteller. Beides Headshell-Systeme, beide mit elliptischem Schliff, beide ausgelegt für DJs mit sehr guten Klangeigenschaften und hoher Robustheit.

Der Preis liegt zwischen 89,- Euro für das Audio-Technica AT-XP5 und 179,- Euro für das Audio-Technica AT-XP7. Damit gibt es ein günstiges Einsteigersystem und ein hochpreisigen System für (Klang-) anspruchsvolle DJs.

Bei beiden Systemen findet sich im Lieferumfang natürlich der notwendige Satz Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben wie auch ein kleiner Schraubenzieher. Beim AT-XP7 ist ein alles ein wenig aufwendiger verpackt, das System an einem Headshell-Modell verbaut, welches dekorativ in der Verpackung steht. Das Auge ist schließlich ein wenig mit beim höheren Preis.

Audio-Technica AT-XP5

Kleine Pappverpackung, System in diesem verpackt. Geschützt wird das System durch einen Nadelschutz, Anleitung und Accessoires liegen anbei. Das User Manual gibt es 11 Sprachen, uns reicht Deutsch. Die Installationsanleitung wird nur eines kurzen Blickes gewürdigt, um sicher zu gehen, dass die Anschlüsse der Kabel am Headshell wie immer sind. Grün, Rot, Blau, Weiß – alles wie immer. Schrauben liegen anbei, also ran damit ans Headshell. Übergang einstellen, Winkel ebenso. Da es hier einen s-förmigen Tonarm am Plattenspieler gibt, wird das System nicht gewinkelt.

Weitere Punkte in der Bedienungsanleitung? Eigentlich dieselben, die jeder nun im Kopf haben sollte. Tonarmhöhe justieren und Auflagegewicht einstellen. Also, Tonhöhe einstellen, so dass der Tonarm parallel zur Platte verläuft.

Danach kommt das Auflagegewicht an die Reihe. Tonarm ausbalancieren und einstellen. Ja, wie viel eigentlich? Ein Blick in das User Manual hilft. 2,0 bis 4,0 Gramm bei einem Wert von 3,0 Gramm als Standard. Nun gut, fangen wir damit an.

Hat man das user Manual schon in der Hand, kann man auch einen Blick auf die weiteren Daten werfen.

Der Frequenzgang geht von 20 bis 18.000 Hz, die Ausgangsspannung beträgt 5,5 V. Die Kanaltrennung beträgt 20 dB (bei 1 kHz). Zur Tracking-Ability findet sich leider kein Wert, dabei ist dieser für einen DJ nicht unwichtig, gibt an, wie weit die Nadel in der Rille ausgelenkt werden kann, bis es zu Verzerrungen oder Sprüngen kommt. Da gerade beim Scratchen (erst recht mit Anti-Skating) die Nadel stark in alle Richtungen belastet wird, ist eine hohe Tracking-Ability an DJ-Systemen wünschenswert.