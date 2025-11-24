Kompakter Studiokopfhörer mit Stärken und Schwächen

Der Audio-Technica ATH-M60xa ist ein geschlossener On-Ear-Monitorkopfhörer mit den gleichen 45-mm-Treibern wie der bewährte M50x. Das kompakte Design richtet sich an mobile Toningenieure, Broadcaster und Studionutzer, die einen analytischen Hörer in handlichem Format benötigen.

Kurz & knapp Was ist es? Audio-Technica ATH-M60xa, geschlossener On-Ear-Monitorkopfhörer mit 45-mm-Treibern, kompakte Studio-/Broadcast-Lösung. Verarbeitung: Leichte, gut verarbeitete Konstruktion mit austauschbaren Polstern und umfangreichem Kabelpaket.

Leichte, gut verarbeitete Konstruktion mit austauschbaren Polstern und umfangreichem Kabelpaket. Tragekomfort: Sehr bequem, jedoch mit wackeligem Sitz und zu leichtgängiger Größenverstellung.

Sehr bequem, jedoch mit wackeligem Sitz und zu leichtgängiger Größenverstellung. Klang: Detaillierte, mittenbetonte Wiedergabe mit moderaten Höhen und zurückhaltendem Tiefbass.

Detaillierte, mittenbetonte Wiedergabe mit moderaten Höhen und zurückhaltendem Tiefbass. Einsatzgebiet: Gut für Editing und Analyse, weniger geeignet für laute Umgebungen und finale Mix-/Mastering-Entscheidungen.

Fazit vorab

Der Audio-Technica ATH-M60xa präsentiert sich als solide erarbeitete Kompromisslösung zwischen Mobilität und Studioqualität. Laut Recherche unterscheidet sich der Audio-Technica ATH-M60xa von seinem Vorgänger, dem Audio-Technica ATH-M60x, weder klanglich noch baulich. Aufgrund offiziellen Angaben und Händlerinformationen handelt es sich beim M60xa um eine leicht überarbeitete Version des M60x, bei der „ein Bauteil geändert wurde, das die Leistung oder Spezifikationen nicht beeinflusst“.

Im Klartext: Das Unternehmen selbst sagt, dass die Änderung nicht die Leistung beeinflusst. Somit sind Klang, Ausstattung und Zielgruppe gleich. Der Namenszusatz „a“ dient offenbar nur zur internen Fertigungs-/Verwaltungs-Bezeichnung.

Für wen eignet sich dieser Hörer nun konkret? Primär für Anwender, die einen transportablen Studiokopfhörer mit analytischen Qualitäten suchen, dabei aber bewusst Abstriche bei der Pegeldämmung und dem festen Sitz in Kauf nehmen.

Verarbeitung und Ausstattung

Die Konstruktion des Audio-Technica ATH-M60xa wird von Kunststoff in ordentlicher Verarbeitung getragen. Verschraubungen lassen zumindest Reparaturen zu, sollte tatsächlich einmal etwas zu Bruch gehen. Ein Detail, das in Zeiten von Wegwerf-Elektronik durchaus erwähnenswert ist.

Die im Verhältnis zum Gehäuse üppig dimensionierten Kunstleder-Ohrpolster sind austauschbar, wobei das Material nicht den Eindruck vermittelt, als würde dieser Wartungsfall zeitnah eintreten. Die Verarbeitung des Kunstleders wirkt hochwertig und strapazierfähig, auch wenn man bei intensiver Nutzung über Jahre hinweg natürlich mit Alterungserscheinungen rechnen muss.

Mit gerade einmal 217 g zählt der ATH-M60xa zweifellos zu den Leichtgewichten in dieser Kategorie. Für längere Sessions ist dieses geringe Gewicht ein nicht zu unterschätzender Vorteil, auch wenn die Konstruktion dadurch naturgemäß etwas filigraner wirkt als bei den massiveren Over-Ear-Modellen der Serie.

Der Lieferumfang des Audio-Technica ATH-M60xa fällt durchaus großzügig aus. Drei Kabelvarianten (1,2 m gerades Kabel, 3 m gerades Kabel, 3 m Spiralkabel) dürften die gängigsten Einsatzszenarien abdecken. Das kurze Kabel eignet sich hervorragend für den mobilen Einsatz mit Smartphone oder Tablet, während die längeren Varianten im Studioalltag ihre Berechtigung haben. Das Spiralkabel, das sich auf circa 3 m dehnen lässt, ist besonders für Anwendungen interessant, bei denen man einen gewissen Bewegungsradius benötigt, ohne ständig über Kabelschlaufen zu stolpern.

Die Verriegelung über einen Twist-Lock-Mechanismus in der linken Ohrmuschel verhindert versehentliches Lösen. Ein Feature, das in der Praxis sehr sinnvoll ist. Allerdings limitiert dieser proprietäre Anschluss die Kompatibilität auf Stecker mit maximal 4,5 mm Durchmesser. Wer also seine eigenen Premium-Kabel verwenden möchte, muss vor dem Kauf die Steckermaße überprüfen. Diese Einschränkung ist etwas ärgerlich, auch wenn Audio-Technica mit den drei beiliegenden Kabeln für die meisten Anwender ausreichend Optionen bietet.

Ein vergoldeter Schraubadapter von 3,5 auf 6,35 mm sowie ein Transportbeutel runden das Paket ab. Der Beutel ist funktional, aber nicht mehr. Ein Hartschalenkoffer wäre der kompakten Bauform und dem professionellen Anspruch angemessener gewesen, bewegt sich preislich aber vermutlich außerhalb der Kalkulation. Für den Transport im Rucksack oder in der Studiotasche reicht die mitgelieferte Lösung aus, wirklichen Schutz gegen Stöße bietet sie jedoch nicht.

Tragekomfort: Bequem, aber etwas wackelig

Der Sitz des Audio-Technica ATH-M60xa ist nach kurzer Eingewöhnungszeit als sehr angenehm zu bezeichnen. Er hat einen festen Sitz, drückt aber gerade für einen On-Ear Kopfhörer nicht allzu sehr auf die Ohren. Die großzügigen, mit Memory-Schaum gefüllten Polster und der verhältnismäßig lockere Anpressdruck schaffen einen hohen Tragekomfort für längere Sessions.

Diese Annehmlichkeit erkauft man sich jedoch mit einem Stabilitätsproblem: Bei abrupten Kopfbewegungen neigt der M60xa zum Verrutschen. Für statische Studioarbeit mag dies verschmerzbar sein, im mobilen Broadcast-Einsatz, wo man auch einmal schnellere Bewegungen vollzieht, wird diese Eigenschaft zum Nachteil.

Die in zwei Ebenen beweglich gelagerten Ohrmuscheln passen sich zwar gut an unterschiedliche Kopfformen an, die Größenverstellung rastet allerdings zu leichtgängig ein. Nach jedem Absetzen ist eine Neujustierung erforderlich – eine straffere Rastung wäre hier deutlich praxisgerechter gewesen.

Klangeigenschaften: Detailliert, aber nicht neutral

Klanglich würde ich dem Audio-Technica ATH-M60xa einen leicht „belegten“ Charakter bescheinigen. Klarer Gewinner ist der Mittenbereich, der sehr präsent und gut abgebildet daher kommt. Die Darstellung wirkt aufgeräumt, besitzt Tiefe und strahlt kraftvolle Präsenz aus, allerdings mit einer Betonung, die nicht jedem Geschmack entsprechen dürfte. Die Mitten ermöglichen zwar eine detaillierte Beurteilung von Stimmen und Lead-Instrumenten, wirken für mein Empfinden aber etwas zu stark im Vordergrund.

Sowohl im ganz feinen Höhenbereich als auch im Bass-, respektive Subbass Bereich fehlt mir persönlich etwas die „perfekte“ Abbildung. Die Höhen klingen zwar offen und besitzen Leichtigkeit, fallen aber im obersten Frequenzbereich etwas früher ab als erwartet. Der Bass präsentiert sich ordentlich definiert und dezent, ohne an Durchsetzungskraft zu verlieren, tieffrequente Fundamente werden jedoch nicht mit der letzten Konsequenz dargestellt.

Demnach würde ich diesen Kopfhörer nicht zum Mastering bzw. der Vorbereitung zum Mastering verwenden. Für schnelle Qualitätsbeurteilungen beim Sichten von Material, für editierende Tätigkeiten oder das Überprüfen von Timing und Tightness eignet sich der Audio-Technica ATH-M60xa durchaus. Seine Stärke liegt im Aufdecken von Fehlern und Unstimmigkeiten, die absolute Neutralität, die man für finale Mix-Entscheidungen benötigt, erreicht er jedoch nicht.

Audio-Technica ATH-M60xa: Räumliche Darstellung

Die Stereoabbildung fällt beim Audio-Technica ATH-M60xa überraschend weiträumig aus. Einzelne Ereignisse lassen sich präzise lokalisieren, wobei die für geschlossene Kopfhörer typische Darstellung mit extremen Pannings erhalten bleibt.

Unter Verwendung einer Crossfeed-Funktion, ich habe hierzu meinen SPL Phonitor Mini genutzt, erfährt die Abbildung eine deutliche Steigerung des natürlichen Raumeindrucks. In Kombination mit der gelungenen Frequenzseparierung erhält man dann tatsächlich einen analytischen Blick aufs Klanggeschehen.

Dämmung: Ausreichend, aber nicht herausragend

Als geschlossener Kopfhörer sollte der Audio-Technica ATH-M60xa prinzipiell für Monitoring-Aufgaben in lauter Umgebung taugen. Der direkte Vergleich mit meinen geschlossenen Beyerdynamic-Modellen offenbart jedoch eine spürbar weniger effektive Dämmung.

Für sensible Mikrofonierungen unter hoher Abhörlautstärke oder den Einsatz in besonders lauter Umgebung existieren Kopfhörer, die besser geeignet sind. Die Isolation reicht für typische Studio-Szenarien aus, an die Spitzenklasse reicht sie nicht heran.

Einsatzgebiete und Zielgruppe

Der Audio-Technica ATH-M60xa positioniert sich als vielseitiger Allrounder für kleinere Studios und mobile Anwendungen. Die kompakte Bauform prädestiniert ihn für transportintensive Einsätze, der lockere Sitz konterkariert diese Stärke jedoch teilweise. Im stationären Studiobetrieb, wo Mobilität keine Rolle spielt, erfüllt er seine Aufgabe als analytischer Referenzhörer für bestimmte Arbeitsschritte durchaus zufriedenstellend.

Für DJs könnte die schnelle Beurteilungsfähigkeit beim Vorsichten von Tracks durchaus interessant sein. Die Fähigkeit, Unstimmigkeiten und Timing-Probleme klar herauszuarbeiten, ist hier ein Vorteil. Allerdings wird die unzureichende Festigkeit auf dem Kopf im Club-Betrieb oder bei dynamischen Bewegungen zum Problem. Wer sich viel bewegt oder gar tanzt, wird mit dem M60xa keine Freude haben.

Als HiFi-Kopfhörer für reinen Musikgenuss funktioniert der M60xa ebenfalls, wobei die betonte Mittenpräsenz nicht jedermanns Sache ist. Bei Akustikmusik, Singer-Songwriter-Material oder Jazz kommt diese Charakteristik durchaus vorteilhaft zum Tragen. Stimmen und Lead-Instrumente werden plastisch und greifbar dargestellt. Bei elektronischer Musik oder Hip-Hop mit basslastigen Produktionen zeigt sich hingegen die verhaltene Tiefbass-Wiedergabe als Schwäche. Der Audio-Technica ATH-M60xa ist kein typischer „Spaß-Kopfhörer“ mit aufgedrehten Bässen, sondern bleibt seiner Ausrichtung als Studiowerkzeug treu, mit allen Konsequenzen für den reinen Hörgenuss.

Aufgrund seiner universell verwendbaren Wiedergabeeigenschaften kann ich mir die gewinnbringende Unterstützung bei Mix-Arbeiten durchaus vorstellen, allerdings mit klaren Einschränkungen. Der M60xa eignet sich gut für das Überprüfen von Arrangements, das Aufspüren von Maskierungen im Mittenbereich oder das Beurteilen von Vocal-Bearbeitungen. Für finale Mix-Entscheidungen, insbesondere was Bass-Management und Höhen-Auflösung betrifft, würde ich persönlich jedoch einen neutraleren Kopfhörer wie zum Beispiel den Beyerdynamic DT-990 Pro favorisieren.

Das ist freilich auch eine Frage des persönlichen Geschmacks und der Hörgewohnheiten. Wer mit der Klangcharakteristik des M60xa vertraut ist und dessen Eigenheiten kennt, kann damit durchaus professionell arbeiten. Die Einarbeitungszeit sollte man allerdings nicht unterschätzen. Wie bei jedem Monitorsystem gilt: Erst wenn man weiß, wie verschiedene Produktionen über den Kopfhörer klingen, kann man ihn als verlässliche Referenz nutzen.