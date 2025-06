Test: Audio Technica ATH-R30X, günstiger Studiokopfhörer

Günstiger Kopfhörer - wie lässt er sich einsetzen?

In den vergangenen Wochen und Monaten hat der Hersteller Audio Technica zwei neue Studiokopfhörer vorgestellt. Mit dem Audio Technica ATH-R30X erweitert der Hersteller seine aktuellen Neuvorstellungen nun mit einem günstigen Modell. Wir haben uns den Kopfhörer einmal näher für euch angeschaut.

Aufbau des Audio Technica ATH-R30X

Beim Audio Technica ATH-R30X handelt es sich um einen offenen Studiokopfhörer, der die zuletzt neu vorgestellten Kopfhörer ATH-R50X und ATH-R70xa preislich nach unten hin ergänzt.

Holt man den Kopfhörer aus seiner Verpackung, fällt sofort das geringe Gewicht auf. Gerade einmal 205 g bringt er auf die Waage und insgesamt wirkt er kompakter als andere Kopfhörer. Damit wirkt er insgesamt wie ein etwas zu klein geratener Mini-Kopfhörer. Setzt man den Kopfhörer auf, verflüchtigt sich dieses Gefühl aber. Denn erstens sitzt er wie jeder anderer Kopfhörer auf dem Kopf auf und zweitens bemerkt man den Kopfhörer – gerade auch im Hinblick auf längere Hör-Sessions – überhaupt nicht. Dem geringen Gewicht sei Dank.

Der Audio Technica ATH-R30X besteht aus einer Kombination aus Carbon und einer Magnesiumlegierung und macht einen stabilen Eindruck. Verarbeitungstechnisch gibt es nichts auszusetzen, wobei der R30X haptisch nicht ganz an seine zwei o. g. Brüder oder auch einen solider wirkenden Beyerdynamic DT-Kopfhörer herankommt. Die wirken alles insgesamt doch ein gutes Stück robuster.

Die Ohrpolster des ATH-R30X sind innen mit Velours ausgekleidet, das sanft und weich auf den Ohren aufsitzt. Löblicherweise sind die Ohrpolster abnehmbar und können sogar gewaschen werden. Das unterstreicht den Anspruch des Herstellers auf einen möglichst langen Einsatzzeitraum. Auch Beyerdynamic geht bei seinen Kopfhörern einen ähnlichen Weg, so wie beispielsweise beim neuen DT 990 Pro X. Bei diesem sind beispielsweise nahezu alle Bauteile austauschbar.

Verstellen lässt sich die Größe des Audio Technica ATH-R30X mit Hilfe der zwei seitlichen, in silber gehaltenen Streben. Eine Rasterung gibt es nicht, doch die Verstellung ist recht schwergängig, so dass eine eingestellte Größe auch nach mehrmaligem Auf- und Abziehen erhalten bleibt. Ob das in fünf Jahren immer noch so ist oder ob sich der Verstellmechanismus durch langsamen Verschleiß nach und nach lockert, kann nur ein langfristiger Einsatz zeigen. Während des Tests gab es damit zumindest keinerlei Probleme.

Noch eine Anmerkung zu den Ohrpolstern: Diese haben einen Durchmesser von ca. 9,3 cm außen und ca. 4,6 cm innen, was bei meinen Ohren bedeutet, dass die Ohrpolster irgendwie zwischen On-Ear und Over-Ear schwanken. So richtig „ohrumschließend“ ist das in meinem Fall also nicht, was den Tragekomfort ein wenig schmälert. Das sollte man vor einem Kauf ruhig einmal ausprobieren.

Die offene Bauweise, die optisch natürlich sofort aufgrund des gut einsehbaren Lochgitters auf den Außenseiten der Ohrmuscheln zu erkennen ist, verschafft dem Audio Technica ATH-R30X einen schicken Look. Wie die meisten Kopfhörer ist auch der ATH-R30X komplett in Schwarz gehalten. Lediglich die erwähnten Streben, die zur Verstellung der Größe dienen, bilden mit ihrem Silber einen schönen Kontrast.

Da der Audio Technica ATH-R30X über ein fest montiertes 3 m langes Kabel verfügt, das beidseitig am Kopfhörer befestigt ist, beschränkt sich der Lieferumfang des ATH-R30X auf einen 6,3 mm Adapter. Austauschen lässt sich das Kabel entsprechend nicht, was hinsichtlich der erwähnten Langlebigkeit nicht ganz stimmig ist. Hier wäre ein austauschbares Kabel natürlich schöner gewesen.

Dazu ist es schade, dass Audio Technica den Kopfhörer ohne Tragetasche oder einen Aufbewahrungsbeutel ausliefert.

Hinsichtlich der technischen Spezifikationen gibt Audio Technica für den ATH-R30X einen Frequenzgang von 15 bis 25.000 Hz an. Das ist für solch einen vergleichsweise günstigen Kopfhörer ein guter Bereich. Die Impedanz liegt laut Hersteller bei 36 Ohm, was darauf hinweisen könnte, dass der Kopfhörer auch an schwächeren Signalgebern gut funktioniert. Das werden wir im Praxisteil gleich näher beleuchten.

Die Empfindlichkeit gibt Audio Technica mit 92 dB/mW an, die maximale Eingangsleistung mit 1.000 mW. Das sind alles gute Werte, so dass der ATH-R30X, rein technisch gesehen gute Voraussetzungen für einen ordentlichen Klang mitbringt.

Wie klingt der Audio Technica ATH-R30X?

Der Audio Technica ATH-R30X muss sich in unserem Test an verschiedenen Signalgebern behaupten. Neben dem Kopfhörerverstärker SPL Phonitor Mini und dem Monitorcontroller Drawmer CMC2, kamen ein älteres iPhone SE und ein Mackie 1604 Mischpult mit seinem Kopfhörerausgang zum Einsatz.

An allen Quellen hat er ausreichend Lautstärke produziert, so dass man ihn ohne Weiteres auch an mobilen Endgeräten nutzen kann.

Nach den ersten Tracks wird bereits schnell klar: Der Audio Technica ATH-R30X überzeugt vor allem im Mittenbereich. Seine Sprachverständlichkeit ist extrem hoch, was mich in dieser Form tatsächlich positiv überrascht hat.

Der Bassbereich ist gut wahrnehmbar, was besonders im Hinblick darauf, dass der ATH-R30X ja ein offener Kopfhörer ist, ein weiterer Pluspunkt ist. Bässe kommen druckvoll und akkurat rüber, hier verschwimmt nichts und von Verzerrungen ist auch bei höherer Lautstärke glücklicherweise nichts zu vernehmen.

Etwas weniger gut gefällt mir dagegen der Höhenbereich. Zwar werden hohe Frequenzanteile klar und deutlich abgebildet, im Gesamtkontext ist mir das aber etwas zu viel des Guten. Die Höhen stechen beim Blick auf das Klangbild hervor und hier und da wird der Kopfhörer etwas scharf. Bei längeren Hör-Sessions kann das schnell ermüdend wirken, so dass ich hierfür eher auf ein anderes Modell zurückgreifen würde.

Auch wenn ich den Kopfhörer insgesamt nicht als Allrounder bezeichnen würde, sehe ich diverse Einsatzgebiete, bei denen ich ihn mir gut vorstellen kann. Gerade im Podcast- oder Content-Creator-Bereich ist er meiner Meinung nach gut aufgehoben oder als zusätzliche (offene) Vergleichsmöglichkeit im Homestudio. Der Preis ist dafür absolut angemessen.