Professionelle Klangqualität und Features

Das drahtlose In-Ear-Monitoring-System Audio‑Technica ATW-3255 DF2 aus der Serie 3000 richtet sich gezielt an Einsatzbereiche im Live-Betrieb, in denen hochwertige Klangwiedergabe mit stabiler Funk­übertragung und flexibler Steuerung gefragt ist. Im folgenden Testbericht werden zunächst die technischen Details ausführlich dargestellt, danach folgt die praktische Anwendung inklusive der Software-Steuerung.

Kurz & knapp Was ist es? Audio-Technica ATW-3255 DF2, In-Ear-Monitoring-System, professionelles drahtloses Monitoring für Live-Anwendungen. Klang & Reichweite: Sehr sauberes Klangbild und stabile Funkverbindung mit großer Reichweite bis ca. 90 Meter.

Sehr sauberes Klangbild und stabile Funkverbindung mit großer Reichweite bis ca. 90 Meter. Bedienung: Einfache Handhabung, übersichtliche Menüführung und schnelle Einrichtung.

Einfache Handhabung, übersichtliche Menüführung und schnelle Einrichtung. Software: Netzwerkfähig und per Wireless Manager Software komfortabel steuerbar.

Netzwerkfähig und per Wireless Manager Software komfortabel steuerbar. Flexibilität: Viele Kanäle, EQ-Optionen und verschiedene Betriebsmodi für individuelle Anpassung.

Viele Kanäle, EQ-Optionen und verschiedene Betriebsmodi für individuelle Anpassung. Fazit: Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, überzeugende Performance, klare Empfehlung für den Live-Einsatz.

Audio-Technica ATW-3255

Überblick

Das Audio-Technica ATW T3255 In-Ear-Monitoring-System besteht aus drei Komponenten:

Audio-Technica ATW-T3205 ist der Sender des professionellen In-Ear-Monitoring-Systems ATW-3205 aus der 3000er-Serie und wurde für den anspruchsvollen Live- und Installationsbetrieb entwickelt.

Taschenempfängers ATW-R3250

ATH-E40 In Ear Kopfhörer

Das System arbeitet im UHF-Bereich und deckt – je nach Region – einen breiten Frequenzbereich ab. In der Version DF2 liegt dieser zwischen 470,125 MHz und 607,875 MHz, in anderen Varianten (z. B. EG2) zwischen 580 MHz und 713,85 MHz. Durch die feine Rasterung in 25-kHz-Schritten lassen sich bis zu 49 Kanäle gleichzeitig betreiben, was eine hohe Flexibilität bei der Frequenzkoordination ermöglicht. Die maximale Reichweite liegt unter optimalen Bedingungen bei rund 90 m.

Der Dynamikbereich ist vom Hersteller mit über 90 dB (A-gewichtet) angegeben, die Gesamtverzerrung bleibt mit weniger als 0,2 % bei 1 kHz und +/-4 dBu sehr gering. Der Übertragungsbereich reicht von 40 Hz bis etwa 14 kHz, was für In-Ear-Monitoring-Systeme eine sehr natürliche und durchsetzungsfähige Klangwiedergabe bedeutet, die auch Bassisten (noch) zufriedenstellt, sofern der Bassbereich sauber wiedergegeben wird.

Sender Audio-Technica ATW-T3205

Der Sender ATW-T3205 liefert eine HF-Ausgangsleistung von wahlweise 10 mW oder 50 mW. Er verfügt über zwei symmetrische XLR-Eingänge sowie über Balanced-Loop-Out-Ausgänge zur Signalweiterleitung. Der maximale Eingangspegel beträgt +24 dBu bei 0 dB Sensibilität, was eine hohe Kompatibilität mit professionellen Mischpulten und Signalquellen sicherstellt.

Die Antennenanschlüsse sind als BNC-Buchsen ausgeführt, die Stromversorgung erfolgt über ein externes 12-Volt-Netzteil und über einen RJ-45-Port lässt sich das Gerät ins Netzwerk einbinden. Mit Abmessungen von 210 × 191 × 43 mm und einem Gewicht von etwa 1,1 kg ist der Transmitter kompakt und racktauglich.

Taschenempfänger Audio-Technica ATW-R3250

Der Kopfhörerausgang des Taschenempfängers ATW-R3250 ist als 3,5-mm-Stereoklinke ausgeführt und liefert bis zu 40 mW bei 12 Ohm Last.

Für individuelle Klangabstimmungen lässt sich ein interner Equalizer mit drei wählbaren Bass-Frequenzen (80, 160 oder 320 Hz) und drei Höhenbändern (6, 8 oder 10 kHz) in jeweils 3-dB-Schritten um +/-9 dB einstellen. Außerdem verfügt das Gerät über Limiter- und Gain-Regelungen, um Pegelunterschiede zwischen Signalen auszugleichen.

Die Stromversorgung erfolgt über handelsübliche Batterien oder NiMH-Akkus, die eine Laufzeit von rund sieben Stunden ermöglichen.

Sowohl der Sender als auch der Empfänger sind mit kontrastreichen OLED-Displays ausgestattet, die im Live-Einsatz eine klare Übersicht über Frequenz, Pegel und Signalstatus bieten. Das System bietet die üblichen Betriebsarten Mono, Stereo und Mix-Mono.

Darüber hinaus bietet das System praktische Zusatzfunktionen wie den „Cue-Mode“, mit dem mehrere Monitoring-Kanäle nacheinander über einen einzigen Empfänger abgehört werden können, sowie den „3000Link-Mode“, der eine Integration in größere Funknetzwerke der Serie 3000 erlaubt.

Besonders hervorzuheben ist die Kompatibilität mit der „Audio-Technica Wireless Manager“-Software, über die sich alle netzwerkfähigen Geräte überwachen, konfigurieren und fernsteuern lassen.

Audio-Technica Wireless Manager Software

Der erste Test des erfolgt zunächst einmal im Studio mit Hilfe der Wireless Manager Software (WMS) von Audio-Technica.

Die Software steht kostenlos für Windows und macOS zum Download bereit. Ich habe sie auf meinem Computer installiert und verbinde den Computer per Netzwerkkabel mit dem Audio-Technica ATW T3205. Neben den Produkten von Audio-Technica, lassen sich auch weitere Systeme von Herstellern wie Shure oder Sennheiser mit der Software verbinden.

Die Software erkennt den Sender automatisch und ich kann ihn direkt zu meinen Geräten hinzufügen. Ich kann nun die Geräteeigenschaften und die Eingangssignale im Software-Monitor sehen. Im Frequenzkoordinator kann ich alle Geräte auswählen und einen Frequenz-Scan starten. Anschließend lassen sich den Geräten die freien Frequenzen zuteilen.

Ich finde die Software übersichtlich und sehr intuitiv zu bedienen. Ich konnte ohne Vorerfahrung mit der Software direkt starten und die wichtigsten Funktionen erkunden. Besonders praktisch ist die Software für Live-Anwendungen mit vielen In-Ear-Monitoring Funkstrecken. So können freie Funkfrequenzen einfach verwaltet werden und sichere Verbindungen der Geräte werden gewährleistet. Man spart außerdem viel Zeit und kann während der Show durch den Software-Monitor den Überblick über die Sendestrecken und ihrer Funktionsparameter behalten.

Praxis

Um das Klangbild zu beurteilen, habe ich zunächst die Sendestrecke durchgemessen. Die Frequenzverteilung zwischen 40 Hz und 14 kHz verläuft gleichmäßig. Auffälligkeiten gibt es keine.

Nun habe ich selbst einen Hörtest mit einem eigenen Kopfhörer und dem mitgelieferten ATH-E40 Kopfhörer gemacht, um das subjektive Klangbild zu beurteilen. Mit meinen gewohnten Kopfhörern fällt das Klangbild zunächst erstmal sehr positiv aus. Ich habe den Sound bei unterschiedlichen Tracks als sehr warm und ausgeglichen empfunden, was mein Messergebnis bestätigt. Auch mit den Kopfhörern von Audio Technica habe ich einen soliden positiven Eindruck erhalten. Die Kopfhörer sitzen jedoch bei mir nicht sonderlich gut, sind aber klanglich top. Besonders praktisch ist das problemlose Auswechseln des Hörers, der sich vom Kabel lösen lässt.

Das gesamte Klangbild wirkte auf mich nicht besonders höhenlastig, was ich bei In Ear Systemen eigentlich persönlich gerne mag. Der Bassbereich ist definiert und das Gesamtklangbild ist stimmig. Ich habe in meinem Test kein Rauschen wahrnehmen können, sowohl bei leisen als auch bei hohen Eingangspegeln.

Um die Reichweite zu testen, habe ich den Raum in dem der Sender stand, verlassen und habe mich zwei Räume weiter begeben. Es lagen zwischen mir und dem Sender circa 30 m und mehrere dicke Wände und Feuerschutztüren. Das Signal blieb mit 50 mW stabil! Bei diesem Test habe ich lediglich die kleine mitgelieferte Rundstrahlantenne genutzt. Die Bedienung des Audio-Technica ATW T3255 ist sehr einfach und die Menüführung schnell zu verstehen. Es finden sich alle Einstellungsmöglichkeiten, die für ein professionelles In-Ear-Monitoring-System nötig sind.

Insgesamt präsentiert sich das Audio-Technica ATW-T3255 als leistungsstarkes, flexibles und praxistaugliches In-Ear-System mit einem sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Alternativen

Mipro MI-909RT

Das Mipro MI-909RT im Bereich 480–544 MHz ist ein digitales In-Ear-Monitoring-System mit 24 Bit/48 kHz Audioqualität und einer Schaltbandbreite von 64 MHz. Es bietet eine stabile, latenzarme Signalübertragung mit Digital-Diversity-Empfang und bis zu 100 m Reichweite.

Shure PSM 300 Premium SE215 S8

Das Shure PSM 300 Premium SE215 S8 ist ein kabelloses In-Ear-Monitoring-System im Frequenzbereich 823–832 MHz und liefert digitale 24-Bit-Audiowiedergabe mit einer Funkreichweite von bis zu etwa 90 m. Es unterstützt die Modi Stereo, Mono und MixMode – damit können Musiker ihren persönlichen Mix direkt steuern. Mit dem Ohrhörer Shure SE215 inklusive Sound Isolating-Technologie (Reduktion Außengeräusche bis ca. 37 dB) eignet sich das System besonders gut für Live-Einsatz und Bühne.

Sennheiser ew IEM G4 im A1-Band

Das Sennheiser ew IEM G4 im A1-Band (470–516 MHz) ist ein professionelles In-Ear-Monitoring-System mit bis zu 1.680 wählbaren Frequenzen und einer Bandbreite von 42 MHz. Es bietet eine stabile UHF-Übertragung, automatische Synchronisation zwischen Sender und Empfänger sowie verschiedene Hörmodi wie Stereo, Focus und Mono. Der robuste Taschensender mit OLED-Display und die mitgelieferten IE 4 Ohrhörer machen das System ideal für den Live-Betrieb auf professionellen Bühnen.