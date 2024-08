Test: Audiomovers Omnibus 3.0, Audio Routing Software

Flexibles Audio-Routing für Mac Soft- und Hardware

Audiomovers Omnibus 3.0 vernetzt Software mit Software und Rechner mit Rechner – und das äußerst komfortabel. Wer kennt die Situation nicht? Das Software-Tool A ist ideal für eine bestimmte Aufgabe, kommuniziert aber nicht in Echtzeit mit Software-Tool B. Auf dem neuen MacBook mit Apple Silicon läuft die Videoanwendung für das Streaming, doch die Audiozuspieler sind auf einem zweiten Rechner untergebracht und müssen irgendwie den Weg in die Streaming-Software finden. Wenn es doch nur eine Möglichkeit der Vernetzung geben würde … und die gibt es: Omnibus 3.0.

Audiomovers

Was für ein genialer Firmenname – oder? Man könnte sich gleich noch den Untertitel „We move audio“ gönnen, denn genau darum geht es bei Audiomovers. Seit 2017 sorgt das zur Abbey Road Studio Familie gehörende Unternehmen Audiomovers für die Vernetzung von allem, was mit Ton zu tun hat. Dabei ist es unerheblich, ob sich die Tools auf einer gemeinsamen Computer-Hardware befinden, auf verschiedenen Computern oder sogar am anderen Ende der Welt. Mit LISTENTO wurde ein Produkt geschaffen, um direkt aus der DAW heraus Audio ins Internet zu streamen. Auf diese Weise können Musiker, Mixing-Engineers, Mastering-Engineers, Produzenten, Plattenfirmen und jeder beliebige Mensch in das Geschehen eingebunden werden – fast in Echtzeit. Statt Audiodateien auf irgendeinen Server zu laden und dann wieder herunterzuladen, um einem Kunden einen Mix zur Abnahme vorzuspielen, streamt man die Musik einfach zum Kunden, der zuvor einen Link erhalten hat und direkt beim Anhören mit dem Toningenieur kommunizieren kann. Auch das Senden von Mehrkanalton ist möglich (Dolby Atmos 9.1.6 Surround). INJECT hingegen vernetzt Audioquellen auf einem Computer direkt aus der DAW heraus. OMNIBUS ermöglicht das Verteilen von Audiosignalen von Software zu Software und von Computer zu Computer. Mit dem BINAURAL RENDERER für Apple Music lassen sich Dolby Atmos 7.1.4 Mixes rendern, um zu beurteilen, wie die Musik auf Apple Music klingen wird.

Überblick: Audiomovers Omnibus 3.0 – Audio Routing Software

Omnibus ermöglicht das Vernetzen von Computern über ein NDI- oder AVB-Netzwerk und die bidirektionale Übertragung von Ton. Auch das Verbinden von Software-Tools untereinander ist möglich. Bis zu vier virtuelle Audio-Devices lassen sich anlegen, die jeweils bis zu 256 Ein- und Ausgänge besitzen können. Durch das Anlegen von Snapshots lässt sich das komplette Routing blitzschnell verändern und an eine neue Arbeitssituation anpassen. Omnibus 3.0 bietet eine direkte StreamDeck-Anbindung und Unterstützung von MIDI-Controllern zum Abrufen von Snapshots oder Software-Funktionen.

NDI- und AVB-Unterstützung

Mit der Unterstützung der beiden Netzwerkprotokolle AVB und NDI lassen sich verschiedene Computer, die sich im gleichen Netzwerk befinden, problemlos zum Austausch von Tonsignalen miteinander verbinden. AVB und NDI funktionieren in den meisten Fällen problemlos mit der im Tonstudio ohnehin vorhandenen Netzwerkstruktur, sodass die Einbindung in die Audiomovers Omnibus 3.0 Audio Routing Software problemlos möglich ist.

Nur für Apple Mac – aus gutem Grund

Audiomovers Omnibus 3.0 ist nur für Apple Mac Computer verfügbar, da diese betriebssystemseitig bereits über einen Großteil der benötigten Infrastruktur und Technologie verfügen. Eine dieser Technologien ist Core Audio. Core Audio vereint alle Audiointerfaces unter einem Dach und bindet sie ohne weiteren Treiber ins Betriebssystem ein. Core Audio stellt den Entwicklern eine umfangreiche API zur Verfügung und ermöglicht sehr geringe Latenzen. Unter Windows ist das nur mit ASIO-Treibern möglich.

Doch auch weitere sinnvolle Technologien wurden gleich von Apple in MacOS und die Hardware integriert: So ist AVB bereits bei Apple Mac Computern implementiert und sorgt für die Audioverbindung zwischen zwei oder mehreren Computern. Es reicht eine einfache Point-to-Point Ethernet-Verbindung zwischen zwei Computern aus. Omnibus 3 muss nicht auf beiden Computern installiert sein, sondern es reicht die Installation auf einem Computer, um die Verbindung auf beiden Rechnern zu konfigurieren und herzustellen.

Newtek NDI – Network Device Interface

NDI von Newtek lässt sich mit kostenlosen oder günstigen Software-Tools bereitstellen und ist außerdem Bestandteil vieler Video- und Streaming-Produkte. Mit NDI ist die Übertragung von Video und Audio über ein normales Netzwerk möglich. Der Vorteil von NDI gegenüber AVB ist, dass ein NDI-Netzwerk auch über Wireless-LAN funktioniert, während AVB auf eine Ethernet-Verbindung angewiesen ist. Dafür ist im AVB-Netzwerk eine etwas geringere Latenz möglich, die bei circa 2 ms liegt.

Möchte man eine NDI-Verbindung herstellen, nutzt man entweder auf beiden Computern Omnibus 3 oder ein NDI-Tool als Transmitter und Receiver.

Virtual Audio Devices

Neben der Verbindung von Ein- und Ausgängen von Hardware-Interfaces oder per Audionetzwerk besteht die Möglichkeit, bis zu vier Virtual Audio Devices mit jeweils bis zu 256 Kanälen zu erstellen. Virtual Audio Devices klinken sich wie ein Hardware-Audiointerface ins Betriebssystem ein und stehen dann innerhalb jeder Software, die auf Core Audio zugreifen kann, zur Verfügung. Auf diese Weise können Audiosignale zwischen beliebigen Anwendungen ausgetauscht werden.

Anwendungsbeispiele – Omnibus 3.0

Ein typisches Anwendungsbeispiel für Tonstudios ist das Einbinden eines mitgebrachten Laptops mit Audiodateien ins eigene Audionetzwerk, um diese anzuhören. Statt nun über ein Interface die Audioverbindung herzustellen und erst einmal mehrere Kabel zu ziehen, genügt mit Audiomovers Omnibus 3 das Einstecken eines Netzwerkkabels und eine kleine Konfiguration.

Ein weiteres Anwendungsbeispiel ist das Nutzen mehrerer Computer für verschiedene Arbeitsschritte. So könnten Filmmusikkomponisten zum Beispiel auf einem Computer ihre umfangreiche Sample-Library mit Orchester-Samples beherbergen und dort mit einer DAW die Arrangements erstellen. Auf einem weiteren Studiorechner läuft vielleicht Pro Tools, wo hinterher die Mischung erstellt wird und weitere Instrumente aufgenommen werden. Größere Studios haben nicht selten eine größere Regie und kleinere Projektstudios, in denen Assistenten arbeiten. Auch hier lässt sich über eine einfache Netzwerkverbindung zugleich eine Audioverbindung herstellen – ganz ohne weitere Schnittstellen wie MADI und Co. Alles mit den Bordmitteln eines Apple Mac Computers und AVB.

Streaming ist ein weiteres Anwendungsfeld. Oft muss die Tonausgabe mehrerer Software-Tools für das Streaming zusammengefasst werden. Insbesondere dann, wenn sich zur Verteilung der Last-Video-Tools und Audio-Tools auf verschiedenen Computern befinden, hilft eine Software wie Omnibus 3 mit dem Routing.

Das Zusammenführen von Signalen verschiedener Audiointerfaces ist zwar mit MacOS Bordmitteln (Stichwort Audio-MIDI-Setup) möglich, aber so richtig bequem wird das erst mit Audiomovers Omnibus 3. Omnibus 3 übernimmt sogar die automatische Samplerate-Konvertierung, wenn es notwendig ist.

Praxiseinsatz im Tonstudio

Die Handhabung von Audiomovers Omnibus 3.0 ist ganz einfach: nach dem Systemstart ist bereits ein virtueller Ein- und Ausgang mit zwei Eingangskanälen und zwei Ausgangskanälen angelegt. Im System wurde dieser automatisch installiert und kann am Mac entsprechend angewählt werden (ALT + Klick auf den Lautsprecher zum Anzeigen der Ein- und Ausgänge für den System-Sound).

Die Software zeigt auf der rechten Bildschirmseite eine Matrix. Auf der horizontalen Ebene sind die Ausgänge angeordnet beziehungsweise die Ziele. Ziel beschreibt die Funktion besser als Ausgang. Auf der vertikalen Ebene sind die Eingänge beziehungsweise Quellen angeordnet. Auch hier ist Quelle eine bessere Beschreibung als Eingang.

Jedes Ziel und jede Quelle ist mit ihrem Namen und mit der Anzahl der verfügbaren Ein- und Ausgänge versehen. Bewegt man den Mauszeiger über die Matrix, sieht man automatisch, welcher Kanal einer Quelle und eines Ziels bei einem Klick in das betreffende Feld miteinander verbunden werden. Das ist sehr praktisch und übersichtlich.

Auf der linken Bildschirmhälfte sind oben die Snapshots beziehungsweise Hot-Snapshots zu sehen, die eine Speicherung eines kompletten Routings beinhalten. Aus den Snapshots lassen sich bis zu neun häufig genutzte Snapshots als Hot-Snapshots anlegen.

Unter den Snapshots finden wir den Reiter „Devices“. Dieser zeigt alle gerade aktiven Devices an. Weitere Devices können vom Benutzer per Add-Button hinzugefügt werden. Möchte man ein Device wieder entfernen, selektiert man es und drückt auf den Remove-Selected-Button.

Drückt man auf den Add-Button, öffnet sich ein Menü mit allen verfügbaren und bereits installierten Devices. Hier kann nun das gewünschte Device ausgewählt und angewählt werden, um es zu installieren.

Unter Settings können wir Programmeinstellungen vornehmen wie die Omnibus Samplerate, den Buffer, die Skalierung der Benutzeroberfläche, den MIDI-Input für die Steuerung der Programmfunktionen oder den Aufruf von Snapshots und so weiter.

Omnibus 3 zeigt unter den Devices immer alles an, was gerade verfügbar ist. Möchten wir zum Beispiel Logic Pro als Device installieren, muss die Software gestartet werden. Anders herum wird alles ausgeblendet, was aktuell nicht gestartet ist, aber als Device in einem Snapshot installiert wurde. Die Matrix zeigt also unter Umständen nur einen Auszug aus all dem, was vielleicht enthalten ist. Das ist sehr praktisch und verhindert Fehlfunktionen. Sobald Audiomovers Omnibus 3 ein Device erkennt, das aktiviert wurde und im aktuellen Snapshot enthalten ist, wird es automatisch wieder der Matrix hinzugefügt. Der Nutzer muss also nichts weiter tun, außer eine Software zu starten oder das zuvor genutzte Interface wieder mit dem Computer zu verbinden oder das mit dem Computer verbundene Mischpult einzuschalten.

Ausprobiert habe ich Audiomovers Omnibus 3 als Tool für das Software-Routing zwischen verschiedenen Programmen und mit NDI, da ich sowieso auf allen meinen mobilen Geräten und Computern die NDI Tools installiert habe. Sobald auf den jeweiligen Geräten die NDI-Transmitter aktiviert wurden, wurden sie von Audiomovers Omnibus 3 als Device erkannt und konnten hinzugefügt werden. So ist es kein Problem, über das WLAN Ton von einem iPad, iPhone oder anderen Computer in meine DAW auf dem Mac Mini zu holen. Die Latenz ist vom Netzwerk abhängig und spielte sich im Test im Bereich weniger Millisekunden ab. Eine Ethernet-Verbindung ist bei zeitkritischen Aufgaben natürlich zu bevorzugen. NDI funktioniert über das WLAN jedoch einwandfrei und ich nutze es sogar für die Video-Übertragung in HD.

Alternativen zu Omnibus 3.0

Viele Alternativen gibt es am Markt nicht. Eine kleinere und eher semi-professionelle Lösung ist die Mac Software Loopback von Rogue Amoeba. Auch mit Loopback lassen sich Audioverbindungen innerhalb eines Computers anlegen und miteinander verbinden. Auf diese Weise gelangt, ähnlich wie bei Audiomovers Omnibus 3, der Ton einer jeden Software auf Wunsch in eine andere Software oder auf die Ports des angeschlossenen Audiointerfaces. Auch Loopback unterstützt Multichannel-Audio, allerdings „nur“ bis zu 64 Kanäle. Für die meisten Anwendungen reicht das aber locker aus.

Und wie sieht es mit Netzwerk-Audio aus? Das ist prinzipiell kein Problem und lässt sich über einen Umweg bewerkstelligen. Alles, was sich mit Core Audio verbinden lässt, steht auch in Loopback zur Verfügung. Mein Test mit NDI war erfolgreich.

Im direkten Preisvergleich steht Loopback mit einem Download-Preis von 118,- US-Dollar Audiomovers Omnibus 3 mit 199,99 US-Dollar gegenüber. Für welches Tool man sich entscheidet, hängt von den persönlichen Anforderungen an die Software ab. Wer nur ein einfaches Audio-Routing benötigt, kann bedenkenlos zu Loopback greifen. Die Software wird sehr gut gepflegt und ist seit vielen Jahren in der Praxis erprobt. Für größere Setups und vor allem für den Einsatz in Audionetzwerken empfehle ich dagegen Audiomovers Omnibus 3.0: mehr Kanäle, einfacheres Setup, Snapshots, StreamDeck-Anbindung, MIDI-Controller Einbindung und vieles mehr machen die Software zu einem professionellen Tool.