Preiswert und gut?

Audiosigma MikeHero DSP ist ein kleines Audiointerface, das insbesondere in Verbindung mit Smartphones und Tablets seine Stärken ausspielen soll. Einfache Handhabung, kleiner Formfaktor, USB-Bus-Power sowie integrierte DSP-Funktionen stehen im Fokus dieses Winzlings.

Kurz & knapp Was ist es? Audiosigma MikeHero DSP Audio Interface, ein kompaktes USB-Interface für mobiles Recording mit integrierten DSP-Funktionen. DSP-Funktionen: Vier Touch-Presets für Denoiser, Limiter, Depop und EQ erleichtern die Klangbearbeitung unterwegs.

Vier Touch-Presets für Denoiser, Limiter, Depop und EQ erleichtern die Klangbearbeitung unterwegs. Verarbeitung: Kompakte Bauweise, aber fragiles Gehäuse und offenliegende Platine sorgen für wenig Vertrauen.

Kompakte Bauweise, aber fragiles Gehäuse und offenliegende Platine sorgen für wenig Vertrauen. Technik: Nur 16 Bit/48 kHz Wandler – technisch veraltet und nicht mehr zeitgemäß in dieser Preisklasse.

Nur 16 Bit/48 kHz Wandler – technisch veraltet und nicht mehr zeitgemäß in dieser Preisklasse. Preis-Leistung: Hoher Preis, aber viele günstigere Alternativen mit besserer Ausstattung verfügbar.

Hoher Preis, aber viele günstigere Alternativen mit besserer Ausstattung verfügbar. Fazit: Trotz DSP und Größe keine Kaufempfehlung – Alternativen bieten mehr fürs Geld.

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Audiosigma MikeHero DSP Audiointerface

Mobile Recording

Mobile Recording mit Smartphones oder Tablets ist beliebt wie nie zuvor. Das hat nicht zuletzt auch damit zu tun, dass Apple mit seinen iPhone Prozessoren Maßstäbe gesetzt hat. Nicht umsonst werkelt im neuen MacBook Neo mit dem A18 Pro Prozessor die gleiche CPU, die auch im iPhone 16 Pro zum Einsatz kommt und sogar schneller ist als eine M1 CPU.

Auch unter den Android Smartphones gibt es sehr leistungsfähige Modelle, die einem Apple iPhone in nichts nachstehen.

Kleine Audiointerfaces, die sich direkt am USB-Port (oder Lightning Port) von iPhones und Android Smartphones betreiben lassen, haben dementsprechend Hochkonjunktur.

Ob nun also für Interviews, Podcasts, Field-Recording oder Videoproduktionen, kleine Audiointerfaces verwandeln passende Smartphones oder Tablets in ein „Studio to go“.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehören das Audiosigma MikeHero DSP Audiointerface, ein kleiner Transportkoffer, ein USB-C auf USB-C-Kabel, ein USB-A auf USB-C-Kabel sowie ein Lightning-Adapter für ältere Apple iPhones. Die ausführliche Bedienungsanleitung bekommt man über den auf der Gehäuseunterseite abgedruckten QR-Code als PDF-Download (mehrsprachig).

Hardware

Das Audiosigma MikeHero DSP basiert auf einem etwas eigenwilligen Hardware-Design. Zwei Aluminiumplatten mit geschwungenen Seiten und abgerundeten Ecken umrahmen die zu den Seiten hin offen zugängliche Platine des Winzlings, der gerade einmal so groß ist wie eine Zigarettenschachtel.

Auf der Oberseite stechen zwei Drehregler für Gain und Kopfhörerpegel hervor, die aber schon beim ersten Bewegen nicht viel Vertrauen einflößen. Sie sind nämlich nicht mit der Aluminiumplatte verschraubt und haben ordentlich Spiel in jede Richtung. Gleiches gilt für die XLR-Buchse an der Kopfseite des Interfaces. Auch hier gibt es keinerlei Befestigung außer auf der Platine.

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Noch gravierender ist das bei der auf der gegenüberliegenden Seite angebrachten USB-C-Buchse. Neben der USB-C-Buchse entdecke ich noch einen 5 V Netzteilanschluss sowie einen nicht regelbaren Aux-Eingang als 3,5 mm TRS-Klinkenbuchse.

Schon im Testbetrieb hatte ich Sorge, das Audiosigma MikeHero DSP versehentlich zu beschädigen. Doch dazu später mehr.

Ebenfalls an der Kopfseite befinden sich zwei 3,5 mm TRS-Buchsen für den Anschluss zweier Kopfhörer.

Drei LEDs auf der Oberseite signalisieren den Betriebsstatus, Phantomspeisung und Eingangspegel. Ein Mute-Schalter rundet die Ausstattung auf der Oberseite ab. Ist Mute aktiviert, blinkt die Betriebs-LED. Die Pegel-LED ist mehrfarbig: Grün signalisiert einen niedrigen Pegel, Orange einen mittleren Pegel und Rot das Clipping.

Auf der rechten Seite des Audiosigma MikeHero DSP entdecke ich einen Miniaturschalter zum Einschalten der Loopback-Funktion. Auf der linken Seite schaltet der oberste Miniaturschalter die Phantomspeisung zum Betrieb von Kondensatormikrofonen ein und aus, der sich darunter befindliche Miniaturschalter dient der Deaktivierung der Touch-Oberfläche. Touch-Oberfläche? Genau, denn drehen wir das Audiosigma MikeHero DSP Audiointerface mal um:

DSP-Funktionen

Auf der Rückseite des Audiosigma MikeHero DSP finden wir vier Touch-Flächen, mit denen wir vier DSP-Funktionen ein- und ausschalten können. Diese umfassen:

Denoiser

Limiter

Depop

EQ

Denoise

Mit Denoise lassen sich Hintergrundgeräusche unterdrücken. Dies geschieht mittels einer Fingerprint-Methode. Dazu hält man vor der Aufnahme des Nutzsignals die Denoise-Taste gedrückt, um einen Fingerabdruck der Hintergrundgeräusche zu nehmen. Im Anschluss stehen vier Absenkungsstufen zur Verfügung. Die gewählte Stufe wird durch verschiedene Farben der LED signalisiert (aus, grün, orange, rot, blau). Wichtig ist, das Mikrofon zunächst korrekt auszusteuern, dann den Lernvorgang zu starten und zum Schluss die Absenkung zu bestimmen.

Limiter

Der dreistufige Limiter fängt Audiospitzen ab und soll Übersteuerungen verhindern. Auch hier signalisiert die LED-Farbe die gewählte Stufe (aus, grün, orange, rot).

Depop

Depop ist insbesondere bei der Nahbesprechung von Mikrofonen oder Außenaufnahmen sinnvoll, da dieser Algorithmus Plosivlaute und Windgeräusche absenken soll. Drei Stufen stehen zur Auswahl.

EQ

Der integrierte parametrische Equalizer bietet drei verschiedene Presets, die Stimmen zu mehr Durchsetzungsfähigkeit verhelfen sollen. Das „grüne“ Preset hebt die Präsenz leicht an. Das „orangene“ Preset sorgt für eine vollere Stimme und das „rote“ Preset schließlich für eine typische Radiomoderatorenstimme mit satten Bässen und viel Höhen.

Mehr Eingriffsmöglichkeiten gibt es leider nicht.

Vorverstärker und Wandler

Der Mikrofonvorverstärker des Audiosigma MikeHero DSP bietet satte 70,5 dB Verstärkung, so dass pegelschwache Mikrofone genutzt werden können. Allerdings sieht man ein dynamisches Shure SM7B oder gar passive Bändchenmikrofone selten in der „freien Wildbahn“, berücksichtigt man den vom Hersteller angegebenen Anwendungsbereich als mobiles Interface.

Der Signal-Rausch-Abstand ist mit -115 dBA angegeben, der Dynamikbereich mit nur 98 dBA. Die Begründung dafür ist hier zu finden:

Nun ist natürlich bei einem Audiointerface immer auch interessant, wie das analoge Signal in sein digitales Gegenstück gewandelt wird. Hier werden viele Anwender enttäuscht sein, denn das Audiosigma MikeHero DSP Audiointerface mutet geradezu vorsintflutlich an: 16 Bit und 48 kHz sind im Jahr 2026 nicht gerade „state of the art“.

Bei 16 Bit beträgt nämlich die SNR gerade einmal 98,08 dB (errechnet aus 1,76+6,02*Bits = SNR in dB) entspricht. Mit etwas Sicherheitsabstand zu 0dB FS geht man von effektiv nutzbaren 96 dB aus. Was für die Wiedergabe von Musik auf CD mehr als ausreichend ist, erfordert bei der Aufnahme eine sehr sorgfältige Aussteuerung.

Berücksichtigt man den Anwendungsbereich, hätten viele Leser sicherlich 32 Bit Floating-Point erwartet, um eine übersteuerungsfeste Aufnahme zu garantieren oder zumindest 24 Bit Dynamik (= 146,24 dB, 144 dB effektiv)

96 kHz oder gar 192 kHz sind für viele Anwender auch eine Mindestanforderung, wobei ich persönlich mit 48 kHz gut klarkomme.

Praxis

Die Anwendung des Audiosigma MikeHero DSP Audiointerface ist denkbar einfach: MikeHero DSP ans Smartphone/Tablet oder Laptop anschließen, Mikrofon einstecken, ggf. Phantomspeisung einschalten, einpegeln, fertig. Wer möchte, wählt noch ein oder mehrere DSP-Presets aus.

Das Signal kann entweder über Kopfhörer oder aktive Monitorlautsprecher kontrolliert werden. Bei genauem Hinsehen entpuppt sich einer der Kopfhörerausgänge als Ausgang für aktive Monitorlautsprecher, bei dem zur Vermeidung von Rückkopplungen auf Direct-Monitoring verzichtet wurde. Hier ist also das Eingangssignal nicht hörbar. Der zweite Kopfhörerausgang liefert hingegen auch das Eingangssignal.

Da das Audiosigma MikeHero DSP Audiointerface USB-Class-Compliant ist, werden keine Treiber benötigt und es funktioniert mit jeder Software oder App. Das ist sehr praktisch, aber eigentlich heutzutage auch der Standard bei fast allen USB-Audiointerfaces.

Eine Frage, die sich mir bei der Anwendung gestellt hat, ist der DSP-Limiter. Um einen DSP-Limiter zu nutzen, muss das analoge Eingangssignal gewandelt werden. Es liegt in der Natur der Sache, dass eine Übersteuerung des Wandlers mit einem solchen Limiter nicht korrigiert werden kann. Dennoch empfiehlt das PDF-Handbuch den Limiter für genau diesen Anwendungsbereich, nämlich um 0 dB FS nicht zu überschreiten. Im Klangbeispiel könnt ihr hören, dass meine Annahme leider richtig ist: Der Limiter schützt nicht vor Übersteuerungen ist somit wertlos.

Hier hört ihr ein längeres Klangbeispiel, bei dem ich auch alle DSP-Funktionen demonstriere:

Was mich massiv stört, ist die Fragilität des MikeHero DSP. Gerade für den mobilen Einsatz hätte ich mir eine bessere Verarbeitungsqualität gewünscht.

Angesichts des Preises ärgern mich auch die vorsintflutlichen technischen Daten. 339,- Euro kostet das Audiosigma MikeHero DSP im Fachhandel. Nun könnte man eventuell noch mit dem DSP argumentieren, allerdings kostet die Version ohne DSP gerade einmal 50,- Euro weniger, sodass der DSP offenbar nicht den Großteil der Kosten ausmacht.

Alternativen

Angesichts des Preises und des Einsatzgebiets des Audiosigma MikeHero DSP stellt sich die Frage nach Alternativen. Und die gibt es zahlreich. Einige der interessantesten Alternativen sind:

Zoom PodTrak P2 und PodTrak P4next

Zwei Mikrofoneingänge (XLR), Aufnahme von bis zu vier Spuren auf günstige microSD- und microSDXC-Karten, USB-C für den Anschluss an ein Smartphone, Tablet oder Laptop, zwei Kopfhörerausgänge, Auto-EQ, De-esser, Kompressor, KI-gestütztes Noise-Cancelling, Integration von Anrufern, 24 Bit/48 kHz, LED-Meter sind die wichtigsten Ausstattungsmerkmale bei einem Verkaufspreis von gerade einmal 109,- Euro.

Wer einige Euro mehr investiert, bekommt mit dem großen Bruder Zoom PodTrak P4next sogar vier Mikrofoneingänge mit Limiter und Low-Cut.

Focusrite Vocaster Two und Vocaster One

Gerade einmal 69,- Euro kostet das Focusrite Vocaster Two Audiointerface. Dieses besitzt alles, was man zur Produktion von Podcasts benötigt. Eine Auto-Gain-Funktion erleichtert das Aussteuern des Mikrofons, das mit bis zu 70 dB Gain verstärkt werden kann. 48 V Phantomspeisung steht ebenso zur Verfügung. Stereo-Loopback, Bluetooth 5.0, zwei Mikrofoneingänge (XLR), zwei Monitorausgänge, zwei Kopfhörerausgänge, ein TRRS-Telefonanschluss, ein TRS-Kameraausgang sowie USB 2 (Class-Compliant) mit USB C-Anschluss runden die Ausstattung ab. Wer Mac oder PCs nutzt, freut sich über die Software Vocaster Hub, mit der sich die DSP-Funktionen fernsteuern lassen.

Wenn nur ein Mikrofoneingang benötigt wird, greift man zum Focusrite Vocaster One. So spart man noch einmal Geld, freut sich aber über eine ähnliche Ausstattung.

Bewertung des Audiosigma MikeHero DSP

Auch nach einigen Tagen der Benutzung fällt es mir schwer, das Audiosigma MikeHero DSP Audio-Interface einzuordnen. Ich mache eine Bestandsaufnahme:

Auf der Plus-Seite stehen der kleine Formfaktor, die DSP-Presets und die rund 70 dB Gain für dynamische Mikrofone. Dass das Audiointerface im Class-Compliant-Modus arbeitet, versteht sich im Jahr 2026 von selbst.

Auf der Minus-Seite steht für mich die Verarbeitung, die kein langes Leben vermuten lässt, der vorsintflutliche Wandler mit nur 16 Bit und 48 kHz, der Preis und das Fehlen des in der Preisklasse schon fast übliche Software-Tools, um die DSP-Presets anpassen zu können. Eine LED-Kette zur Aussteuerung hätte man für den Preis auch erwarten dürfen.

Zieht man nun die zahlreichen Alternativen hinzu, von denen ich oben nur einige wenige genannt habe, fällt das Urteil vernichtend aus: Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr schlecht und wirklich raten möchte ich niemandem zum Kauf. Eine ähnliche oder sogar bessere Qualität kann man bei den Mitbewerbern für sehr viel weniger Geld haben.

Schaut man sich bei mobilen Recordern mit XLR-Eingängen um, trifft man außerdem immer häufiger auf 32 Bit Floating-Point-Wandler. Auch hier lässt sich rund ein Drittel des Preises einsparen.