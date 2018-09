Test: Audiowerkstatt midi-clock-multiplier v2, MIDI Clock

Die multiplizierende Zeitmaschine

Geräte der Kategorie „AEG“ (Auspacken, Einschalten, Gut) findet man einfach zu selten. Dabei kann diese Kategorie dadurch punkten, entweder das Arbeitsleben des technikgeplagten Musikers zu erleichtern oder ein Problem zu lösen, von dem man nicht wusste, dass es existiert. Hier das einfache Multiplizieren eines MIDI-Clock-Signals mit einem bestimmten Faktor. Und dieses in zwei Betriebsmodi. Aber der Reihe nach.

Audiowerkstatt midi-clock-multiplier v2

Der Audiowerkstatt midi-clock-multiplier v2 kommt in einer robusten Box daher. Auf unnützen Zierrat wurde hier verzichtet, so dass sich hier alles der Funktion unterordnet. Das fängt bei dem robusten Gehäuse an, setzt sich bei den Gummifüßen fort und hört bei den Tastschaltern und der 7-Segment LED-Anzeige auf.

Ein Netzteil gehört zwar nicht zum Lieferumfang, da gibt in der A- und B-Note aber keinen Abzug. Denn audiowerkstatt hat den Anschluss für universelle Polung ausgelegt und für Spannungen zwischen 9-12 Volt bei einem Strom von 170 mA. Somit können wir jedes Universalnetzteil verwenden, das mechanisch passt.

Die Beschriftungen sind klar identifizierbar, so dass hier keine Missverständnisse aufkommen.

Die Funktion des Audiowerkstatt midi-clock-multiplier V2

Zwei Schalter sind sicher nicht komplex. Dennoch gilt es zu beachten, dass neben der reinen Clock-Multiplizierung entweder:

MIDI-Daten kopiert und mit dem Clock-Multiplikator ausgegeben werden,

nur die MIDI-Clock-Daten am MIDI Out ausgegeben werden.

Klar muss sein, dass wir nach Änderung des Multiplikators ein neues MIDI-Start-Signal erzeugen müssen, damit unser Gerät korrekt arbeitet. Das ist keine Schwäche, sondern stellt sicher, dass unsere Geräte immer synchron laufen.

Alle eingestellten Werte bleiben übrigens nach einem Neustart des Geräts erhalten.

Die Wirkung des Audiowerkstatt midi-clock-multiplier V2

Hier muss man ein wenig ausholen. Bei einem Tempo X habe ich eine halbe Note. Was passiert, wenn ich das Tempo nun um den Multiplikator 2 erhöhe? Hierzu bemühe ich den Dreisatz. Wir nehmen ein Tempo von 60 BPM und erhöhen auf 120 BPM. Unser Multiplikator ist hier 2. Die zeitliche Länge der Note verkürzt sich dann hier von zwei Sekunden auf eine Sekunde.

Dementsprechend kann ich mit der Wahl des Grundtempos und richtiger Multiplikation rhythmisch sehr schöne Spielereien realisieren. Wer nicht im Kopf rechnen mag, findet hier eine Hilfe. Drücke ich nun die Taste Multiplikator nach dem ersten Einschalten nicht, begrüßt uns das Gerät mit einem Multiplikator von 1, der nächste Tipp erhöht auf 2. Und nun drücken wir solange, bis wir wieder bei Faktor 1 sind. Ob MIDI THRU aktiv ist, sagt uns die Taste MIDI THRU mit integrierter LED.

Wozu braucht man das?

Der Audiowerkstatt midi-clock-multiplier v2 ist dann nützlich, wenn wir in einem MIDI-Setup unterschiedliche Tempi oder Notenlängen benötigen. Zum Beispiel, wenn ich aus einem Leadlauf ein anderes Tempo für die Akkordspur ableite. Nun könnte ich auch andere MIDI-Prozessoren einsetzen, allerdings hat diese Lösung Nachteile. Der Vorteil des Audiowerkstatt midi-clock-multiplier v2 ist seine unkomplizierte Bedienung. Das Setup ist hierbei einfach unkompliziert, der Betrieb ebenso. Hat man sich an die Einstellung und das Startverhalten des Audiowerkstatt midi-clock-multiplier v2 gewöhnt, geht hier die Bedienung gut von der Hand.

Wer ein einfaches und unkompliziertes Gerät sucht, wird beim Audiowerkstatt midi-clock-multiplier v2 fündig. Zeitaufwendige Setup-Sitzungen sind hier nicht nötig. Stattdessen reduziert sich unser Testkandidat auf eine Sache und macht diese ausgezeichnet. So stellen wir uns Problemlösung vor. Zu meckern gibt es hier nichts. Stattdessen Lob für eine sehr gute Idee und deren Umsetzung. Anzumerken wäre ebenso, dass audiowerkstatt noch andere sehr nützliche Gerätschaften um das Thema MIDI und Clock im Angebot hat.