Drei Gesangsmikrofone für Einsteiger und Fortgeschrittene

Audix stellt im Rahmen der NAMM 2025 in Anaheim ihre neue Mikrofonserie Audix OMX vor. Das Besondere dabei: Alle Mikrofone sind auf unterschiedliche Gesangstechniken ausgerichtet. Was sind die Besonderheiten bei den verschiedenen Mikrofonen? Für welche Gesangstechniken eignen sie sich? Und wie klingen die einzelnen Mikrofone? Wir testen alle drei Mikrofone der Audix OMX Serie, das Audix OMX-E, OMX-M und OMX-T und vergleichen sie für euch.

ANZEIGE

Der Mikrofonhersteller Audix

Die Firma Audix spielt schon lange im Showgeschäft mit und bietet primär verschiedene Mikrofone für den Studio- und Live-Einsatz an. Besonders beliebt sind vor allem die Schlagzeugmikrofonsets von Audix wie das DP7. Die Mikrofone überzeugten bisher im Klang und in der Robustheit, was vor allem für den Live-Einsatz wichtig ist.

Audix bietet schon länger Gesangsmikrofone wie die OM-Serie oder die VX-Serie an. Diese haben sich in der Fläche zwar nicht gegen Klassiker (z. B. Shure SM85) durchsetzen können, werden aber dennoch von dem einen oder anderen Tontechniker gerne verwendet. Nun traut sich Audix, eine neue Serie in einer Preiskategorie vorzustellen, in der es aktuell viel Konkurrenz mit anderen Herstellern wie Shure, sE oder Sennheiser gibt. Wir testen, wie sich die neuen Mikrofone der Audix OMX Serie im Test schlagen und ob sie sich für den Live-Einsatz auf der Bühne eignen.

Affiliate Links Audix DP7 Drum Microphone Set Kundenbewertung: (48) 998,00€ bei

Audix OMX Mikrofonserie

Die Audix OMX Mikrofonserie besteht aus drei dynamischen Mikrofonen, die auf den ersten Blick zum Verwechseln ähnlichen aussehen. Ein farbiger Ring und eine kleine unauffällige Beschriftung lassen erkennen, um was für ein Mikrofon es sich genau handelt. Alle drei Mikrofone werden wie üblich mit einer Mikrofontasche und passender Mikrofonklemme geliefert. Alle Audix OMX Mikrofone haben einen abgeflachten schwarzen Mikrofonkorb, der sehr stabil und durch die Abflachung zum (besonders nahen) Singen sehr praktisch ist.

Die drei Mikrofone der Audix OMX Serie sind mit VLM-Kapseln bestückt. Die Mikrofone sind nicht besonders schwer und liegen durch ihre schmale Form gut in der Hand. Das Metallgehäuse verleiht den Mikrofonen die nötige Robustheit für den Einsatz auf der Bühne. Die Audix OMX Mikrofone unterscheiden sich in ihrer Eignung für verschiedene Mikrofontechniken und Rückkopplungssituationen. Dabei sind sie speziell auf die Übertragung von Sprache und Gesang ausgelegt.

Welches Mikrofon ausgewählt werden soll, kommt auf die Bühnensituation und die Gesangstechnik an. Die Audix OMX-Mikrofone werden für drei verschiedene Besprechungsabstände angeboten.

Richtcharakteristiken vs. Besprechungsabstand

Die Richtcharakteristik eines Mikrofons hat viel mit dem möglichen Besprechungsabstand zu tun. Je stärker die Richtwirkung ist, desto größer kann der Besprechungsabstand gewählt werden. Ein Mikrofon mit Supernierencharakteristik hat in der Regel einen größeren möglichen Besprechungsabstand als ein Mikrofon mit Nierencharakteristik. Ein Mikrofon mit Hypernierencharakteristik schnürt noch stärker rund um die Hauptaufsprechrichtung ein und vergrößert den Besprechungsabstand weiter. Ein Extrembeispiel ist die Keule mit einem sehr großen möglichen Besprechungsabstand.

Ausschlaggebend dafür ist der sogenannte Abstandsfaktor, der in Bezug auf den Abstand eines Kugelmikrofons angegeben wird und aussagt, in welchem Abstand ein Mikrofon mit einer bestimmten Richtcharakteristik und ansonsten gleichen Eigenschaften wie ein Mikrofon mit Kugelcharakteristik nahezu identische Klangergebnisse liefert. Der Abstandsfaktor für die einzelnen Richtcharakteristiken ist wie folgt:

Kugel: 1

breite Niere: 1,4

Niere: 1,7

Acht: 1,7

Superniere: 1,9

Hyperniere: 2,0

Natürlich spielen hier noch zahlreiche weitere Faktoren eine Rolle, doch der Abstandsfaktor zeigt schön, dass eine Bündelung auf der 0°-Achse immer auch mit einer Vergrößerung des möglichen Besprechungsabstands einhergeht. Doch was hat das nun mit der Audix OMX Mikrofonserie zu tun?

ANZEIGE

Widersprüchliche Angaben

Schaut man sich die Polardiagramme der drei Mikrofone an, fällt auf, dass diese sich von der Beschreibung der Richtcharakteristik in den technischen Daten unterscheiden. So wird das Audix OMX-E Gesangsmikrofon beispielsweise als Nierenmikrofon angegeben, obwohl das Polar-Pattern-Diagramm bei 1 kHz deutlich eine Superniere zeigt. Was allerdings Sinn ergibgt, ist die Angabe des Besprechungsabstands als „extended“, was auf eine „Superniere“ zutreffen würde (siehe Abstandsfaktor 1,9 für die Superniere im Vergleich zur Niere mit 1,7).

Für den Testbericht weite ich also von der Herstellerbezeichnung ab und gebe die Richtcharakteristik gemäß Polar-Pattern-Diagramm bei 1 kHz an, da diese mit dem angestrebten und vom Hersteller beworbenen Einsatzbereich und Besprechungsabstand übereinstimmt.

Das Audix OMX-E Gesangsmikrofon

Affiliate Links Audix OMX-E Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 139,00€ bei

Das Audix OMX-E Mikrofon (grüner Farbring) ist ein dynamisches Mikrofon mit Supernierencharakteristik. Es besitzt einen Frequenzgang von 55 – 17.000 Hz und einen maximal Schallpegel von 144 dB. Dieses Mikrofon ist ideal für Sänger, die den Abstand zum Mikrofon variieren, um ihre Gesangstechnik dynamisch zu gestalten. Das „E“ steht für „extended“ und weist daraufhin, dass ein größerer Besprechungsabstand möglich ist.

Das Audix OMX-M

Affiliate Links Audix OMX-M Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 139,00€ bei

Das Audix OMX-M (goldener Farbring) ist ebenfalls ein dynamisches Mikrofon mit Nierencharakteristik. Das OMX-M hat einen Frequenzgang von 78 – 18.000 Hz und einen maximal Schallpegel von 144 dB. Es wurde für Sänger entwickelt, die eine mittlere bis nahe Mikrofontechnik bevorzugen. Das „M“ steht dementsprechend für „mid-tight“. Das Mikrofon bietet einen klaren, natürlichen Klang mit einer leichten Anhebung im Mittenbereich für verbesserte Sprachverständlichkeit.

Das Audix OMX-T

Affiliate Links Audix OMX-T Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 139,00€ bei

Das Audix OMXT(silberner Farbring) ist ein dynamisches Mikrofon mit Nierencharakteristik, die im Vergleich zu den beiden anderen Kandidaten schon etwas mehr in die Richtung einer „breiten Niere“ geht. Es hat einen Frequenzgang von 52 – 17.000 Hz und ebenfalls einen maximal Schallpegel von 144 dB. Das „T“ steht für „tight“. Dieses Mikrofon wurde für Sänger mit enger Mikrofontechnik auf lauten Bühnen entwickelt und für einen sehr nahen Besprechungsabstand. Es bietet eine außergewöhnliche Isolation und hohe Rückkopplungsfestigkeit, wodurch die Stimme im Mix hervorsticht.

Die beiden anderen Mikrofone der Audix OMX Serie haben jeweils eine Impedanz von über 200 Ohm. Das Audix OMX-T hingegen hat eine Impedanz von nur 50 Ohm. Dies sollte sich bei Einstellen des Gain am Mischpult bemerkbar machen, der wahrscheinlich geringer als bei den anderen Mikrofonen ausfallen wird.

Die Audix OMX Serie im Praxistest

Die drei Audix OMX Mikrofone kommen gut verpackt bei mir an. Die Mikrofonklemmen von Audix sind okay, aber etwas steif und nicht so gutsitzend wie vergleichbare Mikrofonklemmen von Shure. Zunächst kann ich feststellen, dass alle drei Mikrofone ordentlich verarbeitet sind und ziemlich stabil wirken. Auch der Metallkorb der Mikrofone bringt genügend Schutz bei einem Sturz oder vor Umwelteinflüssen. Gut finde ich den abgeflachten Korb, der zum Singen etwas angenehmer als ein runder Mikrofonkorb ist.

Die Mikrofone liegen wirklich gut in der Hand, obwohl sie für meinen Geschmack etwas breiter sein könnten. Dafür sind sie schön leicht und lassen sich problemlos über längere Zeit in der Hand halten.

Mein erster Eindruck vom Klang der Mikrofone ist durchweg positiv. Sie bieten eine überraschende Klarheit in den Mitten und einen im Verhältnis nicht zu starken Bassanteil. Der Sound ist grundsätzlich sehr warm und dabei ziemlich klar. Ich persönlich finde den Sound der OMX Mikrofone verglichen mit Shure SM58 deutlich klarer und aufgeräumter. Ohne Kompression und Equalizer gefällt mir der Sound der Mikrofone bereits sehr gut. Dass die Mikrofone speziell auf Sprache und Gesang ausgelegt sind, macht sich im Klangbild bemerkbar.

Um die verschiedenen Mikrofone besser vergleichen zu können, habe ich verschiedene Aufnahmen gemacht. Dabei wurde jeweils der gleiche Satz von einer professionellen Sängerin eingesungen. Jeweils einmal mit circa 2 cm Abstand vom Mikrofon und einmal mit circa 6 cm Abstand. Außerdem habe ich Aufnahmen ohne Gesang mit einem Mikrofonwechsel von der einen Hand zur anderen gemacht, um Griffgeräusche zu untersuchen.

Das Audix OMX-E zeichnet sich in meinem Test durch gleichbleibend klaren Klang bei unterschiedlichen Besprechungsabständen auf. Sowohl bei 2 cm als auch bei 6 cm Abstand ist der Pegel und der Klang des Mikrofons optimal und der Gesang wird klar übertragen. Ich finde, dass es ein gutes Mikrofon sowohl für Fortgeschrittene als auch für Laien ohne besonders ausgeprägte Gesangstechnik ist.

Im Vergleich dazu ist das OMX-M bei 2 cm Abstand schon wesentlich mittiger im Sound. Sobald der Abstand vergrößert wird, reduziert sich der mittig betonte Klang. Jedoch bleibt der Pegel und der Klang des Mikrofons gut und eignet sich perfekt für recht unterschiedliche Gesangstechniken mit verschiedenen Entfernungen zum Mikrofon.

Das OMX-T zeigt den größten Unterschied im Klangbild bei verschiedenen Abständen zum Mikrofon. Bei naher Besprechung zeigt sich ein klares und sauberes Klangbild, das durch die Richtcharakteristik und sehr nahe Besprechung Umgebungsgeräusche deutlich minimiert. Bei 6 cm Abstand nimmt der Pegel deutlich ab und das Klangbild verliert an Bass und Mitten. Das Datenblatt gibt einen optimalen Besprechungsabstand von maximal 1 Zoll (=2,54 cm) an. Ein gutes Mikrofon für professionelle Sänger und Sängerinnen, die eine nahe Gesangstechnik bevorzugen und mit lauten Bühnen zurecht kommen müssen. Jedoch eher ungeeignet ist es für Sänger und Sängerinnen, die den Abstand zum Mikrofon stark variieren und größere Abstände bevorzugen.

Grundsätzlich zeigen alle Mikrofone der OMX Serie sehr wenig Griffgeräusche. Dabei hat das OMX-T Mikrofon die wenigsten Griffgeräusche.