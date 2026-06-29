Ein Controller für alle Plug-ins?

Der Wunsch, Plug-ins ähnlich haptisch bedienen zu können wie Hardware, ist bei vielen Musikproduzenten tief verankert. Ich selbst pflege mittlerweile eine nahezu 20-jährige On-Off-Beziehung zu diversen Controllern, immer mit dem Ziel vor Augen, meine Plug-ins direkt anfassen und kontrollieren zu können. Mit dem Auriteq Flow testen wir heute ein neues Konzept auf diesem Gebiet, das mir nach den ersten Produktvideos sehr vielversprechend vorkommt. Schauen wir uns an, was dieser Controller anders macht als andere.

Kurz & knapp Was ist es? Auriteq Flow ist ein kompakter DAW-Controller, der die Steuerung von Plug-ins, Mixern und DAW-Funktionen per Displays, Touchscreen und Endlos-Encodern ermöglicht. Workflow: Direkter Zugriff auf Plug-ins, Mixerfunktionen und DAW-Befehle ohne aufwendiges Mapping.

Direkter Zugriff auf Plug-ins, Mixerfunktionen und DAW-Befehle ohne aufwendiges Mapping. Flexibilität: Vorgefertigte Presets, Makros, Szenen und frei konfigurierbare Shortcuts erweitern den Funktionsumfang deutlich.

Vorgefertigte Presets, Makros, Szenen und frei konfigurierbare Shortcuts erweitern den Funktionsumfang deutlich. Praxis: Besonders hilfreich für Recording, Metering und das schnelle Laden von Instrumenten und Effektketten.

Besonders hilfreich für Recording, Metering und das schnelle Laden von Instrumenten und Effektketten. Bedienung: Kompaktes Design mit durchdachtem Bedienkonzept, das nach kurzer Eingewöhnung sehr intuitiv arbeitet.

Kompaktes Design mit durchdachtem Bedienkonzept, das nach kurzer Eingewöhnung sehr intuitiv arbeitet. Preis-Leistung: Umfangreiche Funktionen zum vergleichsweise günstigen Preis machen den Auriteq Flow zu einer interessanten Controller-Lösung.

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Übersicht Auriteq Flow

Auriteq ist ein junges Start-up-Unternehmen aus Spanien, hinter dem ein einzelner Musiker/Produzent steht. Ihn hat wohl der gleiche Gedanke angetrieben wie mich: ein Produkt zu erschaffen, mit dem man Plug-ins, Synthesizer und DAWs schnell und intuitiv fernsteuern kann, ohne erst alles mühsam mappen und konfigurieren zu müssen.

Herausgekommen ist dabei Flow, ein kleines schwarzes Kästchen mit zehn Mini-Screens in zwei Reihen, die gleichzeitig als Buttons fungieren. Darunter befindet sich ein Touchscreen, mit dem man durch die Szenen von Flow navigieren kann. Eine Szene ist eine Anordnung von Buttons für ein bestimmtes Einsatzgebiet. Dazu später mehr. Ganz unten am Gerät finden sich vier Endlos-Potis, die zusätzlich als Druckknöpfe dienen.

Das Gehäuse selbst ist ca. 13,5 x 12 cm groß und passt bequem auch auf enge Schreibtische. Der Winkel des Gerätes ist frei einstellbar. Auf der Rückseite befindet sich ein USB-C-Anschluss zur Verbindung mit dem Computer. Parallel gibt es noch einen weiteren USB-C- und zwei USB-3-Slots, mit deren Hilfe der Flow zum praktischen USB-Hub wird. Ein kleines, aber wie ich finde, cleveres Detail, um jede Menge Dongles und so weiter anschließen zu können.

Installation und Inbetriebnahme

Damit Auriteq Flow funktioniert, muss man von der Website des Herstellers zunächst die zugehörige Software herunterladen und starten. Diese muss während der Nutzung immer im Hintergrund laufen. In der Software lässt sich wählen, mit welcher DAW man arbeiten möchte. Aktuell sind das Ableton Live, FL Studio und Logic Pro. Mit Letzterem habe ich auch diesen Test gemacht.

Laut Hersteller ist eine Implementierung von Cubase in Arbeit, danach soll Pro Tools folgen. Zusätzlich kann man Flow in den Mac- oder PC-Modus versetzen, in dem er ähnlich wie ein Elgato Stream Deck funktioniert. Die entsprechende Software kann kostenlos geladen werden und muss separat installiert werden, dann lassen sich auch andere Programme mit dem Auriteq Flow fernsteuern. Auch das ist eine nette Dreingabe, die den Funktionsumfang des Gerätes nochmal deutlich erweitert.

Zur Installation öffnet man den Settings-Dialog der Software und prüft, ob Logic bereits verbunden ist; falls nicht, genügt ein Knopfdruck. In Logic selbst kann man das Gerät nun über das Menü Bedienoberflächen hinzufügen. Da Logic Pro bei der gleichzeitigen Verwendung mehrerer Controller manchmal Probleme bereiten kann, gibt es eine gut erläuterte Troubleshooting-Seite, sodass man das eigene Setup innerhalb kürzester Zeit zum Laufen gebracht hat.

Auriteq Flow kommt mit vorgefertigten Presets, um alle Logic-Plug-ins (und auch die meisten Drittanbieter-Plug-ins) direkt zu bedienen. Zudem dient er als Transportsteuerung für Logic Pro.

Ebenfalls möglich: Das Laden von FX und Instrumenten in leere Slots sowie das Benennen und Einfärben von Spuren uvm. Um euch einen Eindruck zu vermitteln, was mit Auriteq Flow alles möglich ist, gehen wir im Folgenden einige der Szenen durch.

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Szene 1: Der Home-Bildschirm von Auriteq Flow

In dieser Szene hat man alle typischen Parameter einer DAW-Fernsteuerung: Start, Stopp, Play und Record. Über die beiden Pfeile kann man Kanäle im Arrangement anwählen, diese für die Aufnahme scharfschalten, muten oder Solo aktivieren.

Gleichzeitig werden unten auf dem Touchscreen der Pegel, das Panorama und die Level der ersten beiden Sends des gewählten Kanals angezeigt. Wie vermutet, können nun genau diese Parameter über die vier Potis gesteuert werden. Ein Klick auf die Potis erlaubt es, deren Empfindlichkeit in mehreren Schritten zu verändern, was ideal ist, um Werte entweder grob oder sehr fein einzustellen. Im Mixing-Alltag ist das eine willkommene Dreingabe, die präzises Mischen bei haptischem Zugriff ermöglicht. Bei den Sends dient das Drücken dazu, weitere Sends auszuwählen, falls man mehr als zwei nutzt.

Der Button links oben öffnet eine Unterseite mit allen im Kanal geladenen Plug-ins. Ein Klick auf einen Slot öffnet das jeweilige Plug-in und der Flow wechselt in den Plug-in-Modus. Nun steuern die vier Potis die einzelnen Parameter des jeweiligen Plug-ins. Über den Touchscreen kann man durch Wischen zwischen mehreren Unterseiten wechseln, da viele Plug-ins mehr als vier Parameter besitzen. Die Mappings sind meist sinnvoll gewählt, können aber jederzeit im Mapping-Modus angepasst werden. Das geht direkt am Gerät und ist in Sekundenschnelle erledigt. Einmal geändert, gilt das neue Mapping für alle Logic-Instanzen auf dem Mac.

Kehren wir zum Home-Bildschirm zurück, finden wir rechts oben den Taster „FX“. Dieser führt zu einem anfangs leeren Screen, den wir mithilfe der Auriteq-Software mit unseren Lieblingseffekten bestücken können. So lassen sich favorisierte Kompressoren, EQs oder Reverbs per Knopfdruck in den nächsten freien Slot laden. Die Buttons können dabei frei beschriftet und auch farblich angepasst werden. Wer möchte, kann sogar eigene Grafiken hinterlegen, die dann auf den Buttons statt einer Beschriftung angezeigt werden.

Szene 2: Organisation von Plug-ins

Die nächste Szene beinhaltet mehrere Unterordner zum Aufrufen und Insertieren von Plug-ins, Instrumenten, FX-Chains, Aux-Effekten und Master-Plug-ins. Diese müssen vorab in der Software definiert werden. So lassen sich ganze Ketten, etwa zur Vocal-Bearbeitung, abspeichern. Da Logic Presets für Aux- oder Master-Tracks separat verwaltet, gibt es hierfür eigene Unterordner.

In der gleichen Szene finden sich Buttons zum Erstellen neuer (leerer) Audio- und Instrumenten-Tracks. Alternativ gibt es aber auch die Möglichkeit, Kanäle inklusive vordefinierter Instrumenten- und FX-Plug-ins zu laden. Man kann sich also seine Standard-Sounds und Effektketten abspeichern und hat sie sofort griffbereit. Im hektischen Studioalltag spart das massig Zeit.

Szene 3: Recording mit dem Auriteq Flow

Diese Szene ähnelt der ersten, ist aber auf das Recording spezialisiert und bietet eine große Pegelansicht über zwei Screens hinweg. Zudem kann man mit den Potis im Projekt zoomen oder Marker setzen und anspringen. Auriteq empfiehlt diese Szene besonders für Selbstaufnahmen: Mit einem ausreichend langen USB-Kabel nimmt man den Flow einfach mit zum Instrument und steuert alles fern. Ein sehr cleveres Feature für alle, die oft alleine produzieren und sich dabei selbst aufnehmen.

Szene 4: Steuerung des Mixers

Diese Szene ist eine Mischung aus Mixer-Controller und Loudness-Meter. Auch hier überzeugt die clevere Nutzung der verfügbaren Buttons und Screens.

Der Touchscreen zeigt immer die Pegel von acht Kanälen gleichzeitig an. Durch Antippen wechselt man zwischen Kanalpaaren, sodass Poti 1 etwa alternativ Kanal 1 oder 2 steuert. Zwei der Buttons dienen als Pfeiltasten, um sich in Achter-Schritten durch den Logic-Mixer zu bewegen. Mit etwas Einarbeitung lässt sich das Mischpult so schnell und sicher bedienen.

Zusätzlich fungieren die restlichen acht Buttons als Loudness-Controller und bieten wertvolle Hilfe beim Metering. Mittig wird der Pegel der Master-Spur angezeigt, links und rechts flankiert von VU-Metern. Auch an eine Mono-Schaltung wurde gedacht. Die Daten liefert ein mitgeliefertes Loudness- und VU-Plug-in, das auf dem Masterbus geladen wird. Ein Klick auf den LUFS-Button wechselt die VU-Meter zur Anzeige von LUFS-Werten. Szene 5 ist nahezu identisch, ersetzt jedoch den LUFS-Button durch ein Gonioskop zur Kontrolle der Monokompatibilität. Zudem steuern die Potis hier das Panorama statt der Lautstärke.

Szene 5: Benennen von Tracks

Hier finden sich Buttons, um die ausgewählte Spur zu benennen. In der Software lassen sich Vorlagen für Bass, Gitarre, Keyboards, Gesang etc. anlegen, um Spuren im Projekt blitzschnell zu organisieren.

Szene 6: Kurzbefehle und Makros

In der letzten Szene lassen sich beliebige Logic-Kurzbefehle hinterlegen. Dank Pfeiltasten sind unzählige Unterseiten möglich. Besonders ausgefuchst: Man kann mehrere Befehle auf einen Button legen, um Makros zu erstellen, die nacheinander ausgeführt werden. Ein Feature, das Logic Pro nativ so nicht bietet.

Praktischer Einsatz des Auriteq Flow

Wie beschrieben, ist das Gerät dank der guten Anleitung in wenigen Minuten eingerichtet. Die Buttons und Screens wirken anfangs klein, erwiesen sich im täglichen Einsatz aber als gut ablesbar und groß genug. Hat man verinnerlicht, welche Befehle in welcher Szene liegen, kann man mit dem Controller wirklich schnell und intuitiv arbeiten.

Da alle Plug-ins vorgemappt sind, spart man unheimlich viel Zeit beim Schrauben an Parametern. Zwar ist man mit Maus und Tastatur oft routinierter, doch nach einer kurzen Gewöhnungsphase ist der haptische Zugriff oft überlegen.

Ich nutzte bei mir im Tonstudio vor allem das Metering und die Recording-Seite, wenn ich mich selbst an der Gitarre aufnehme. In Zukunft möchte ich noch tiefer in die Makros eintauchen, um mir Ketten von Tastaturbefehlen zurechtzulegen, um nervige, immer wiederkehrende Arbeitsschritte zu automatisieren.

Kleinere Kinderkrankheiten, z. B. bei Mappings, wurden vom Entwickler immer schnell behoben. Das LUFS-Plug-in könnte noch etwas mehr Feinschliff vertragen (z. B. Anzeige des Momentary-Werts), aber Updates sind bereits angekündigt.

Alternativen

Schaut man sich nach Alternativen zum Auriteq Flow um, so kommen einem zunächst natürlich die diversen Elgato-Stream-Decks in unterschiedlichen Ausführungen in den Sinn. Rein optisch und vom Funktionsumpfang kommt dem Auriteq Flow sicherlich das Deck+ am nächsten. Allerdings müsste man hier das Mapping für die einzelnen DAWs noch selbst erledigen, auch wenn das mit der mitgelieferten Software recht zügig geht.

Wem es nur um die Transportsteuerung und eventuell das Einzeichnen von Automationsdaten geht, der wäre mit dem Behringer X-Touch One gut bedient. Das Teil steht auch hier bei mir im Studio und leistet seit Jahren treu seine Dienste.

Last but not least könnte das TC Electronic Clarity eine gute Alternative für diejenigen sein, denen es hauptsächlich um die Metering-Funktion geht, um die eigene Mischung immer visuell im Blick behalten zu können. Auch dieses Gerät besitze und nutze ich selbst. Der große Vorteil: Einmal über S/PDIF angeschlossen, kann man auch Quellen wie YouTube und Spotify damit im Blick behalten. Sehr hilfreich bei der Analyse von Referenzmaterial