Test: Austrian Audio Hi-X20, Studiokopfhörer

Günstiger Recording-Kopfhörer

Mit dem Hi-X20 hat Austrian Audio kürzlich einen weiteren, im günstigen Preisbereich angesiedelten Studiokopfhörer vorgestellt, der laut Hersteller-Website für Recording, Mixing und den Musikgenuss gleichermaßen geeignet ist. Wir haben uns den Austrian Audio Hi-X20 einmal näher angeschaut und angehört.

Austrian Audio Hi-X20 – Studiokopfhörer

Das man für Studiokopfhörer nicht zwingend hohe dreistellige oder gar vierstellige Summen auf den Tisch legen muss, haben unsere Tests in den vergangenen Jahren bereits des öfteren gezeigt. Auch etliche bekannte Kopfhörer-Klassiker von Herstellern wie AKG, Beyerdynamic oder Shure halten sich bereits viele Jahre in etlichen Ton- und Homestudios dieser Welt. Und oft kosten diese auch nicht unendlich viel. So war ich doch sehr gespannt auf den neuen Austrian Audio Hi-X20, den die österreichische Firma, wie bereits erwähnt, für unterschiedliche Einsatzgebiete empfiehlt und der mit einem aktuellen Preis von 129,- Euro auch zu den günstigeren Kopfhörern gehört.

Neben dem Hi-X20 hat Austrian Audio weitere Kopfhörer im Angebot. So gibt es mit dem Hi-X15 ein zweites geschlossenes Modell, das mit 99,- Euro sogar noch ein kleines bisschen günstiger ist als der heutige Testkandidat Hi-X20. Mit den drei Modellen Hi-X50, Hi-X55 und Hi-X60 hat Austrian Audio dazu technisch bessere, aber auch preislich weiter oben angesiedelte Kopfhörer im Repertoire. Diese liegen zwischen 185,- und 315,- Euro. Das einzige offene Modell der Österreicher ist der Hi-X65, dieser kostet derzeit 315,- Euro.

Wer seine Musik drahtlos genießen möchte, findet im mit Bluetooth 5.0 ausgestatteten Kopfhörer Hi-X25 BT evtl. seinen passenden musikalischen Partner.

Aufbau des Hi-X20 Studiokopfhörers

Der Hi-X20 wird in einem bedruckten Pappkarton geliefert. Der erste Eindruck ist gut und der Kopfhörer macht einen stabilen Eindruck. Hierfür sorgen die aus Metall gefertigten Scharniere sowie der ebenfalls aus Metall hergestellt Kopfbügel. Die restlichen Elemente bestehen aus Kunststoff und der Kopfhörer ist komplett zusammenklappbar. Das Gewicht des Kopfhörers beläuft sich auf moderate 255 Gramm.

Das Design des Kopfhörers gefällt mir. Auffällig sind sofort die ovalen Ohrmuscheln, die Austrian Audio nicht nur dem Hi-X20, sondern seinem kompletten Kopfhörerportfolio spendiert. Wie fast bei allen Kopfhörern üblich, setzt auch Austrian Audio auf die Farbe Schwarz. Lediglich das Unternehmenslogo und die Produktbezeichnung auf der Außenseite der Ohrmuscheln hat man farblich abgesetzt.

An der Verarbeitungsqualität des Hi-X20 gibt es nichts auszusetzen. Die Ohrmuscheln lassen sich beide um etwas mehr als 90 Grad drehen, so dass sich diese gut an die Kopfform des Besitzers anpassen. Der Kopfbügel lässt sich auf beiden Seiten um ca. 3,5 cm ausfahren und die Konstruktion des Kopfhörers ist so flexibel aufgebaut, dass sich der Kopfbügel bei Bedarf schön auseinander dehnt, aber dennoch mit ausreichend Druck auf dem Kopf sitzt, um auch bei heftigstem Kopfschütteln nicht herunterzufallen. Den Tragekomfort empfinde ich als sehr hoch.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des Hi-X20 Kopfhörers gehört ein 3 m langes Kabel, das auf einem 3,5 mm Klinkenstecker endet. Entsprechend lässt sich das Kabel abnehmen und bei einem Defekt schnell austauschen. Ein Adapter auf 6,3 mm Klinke (aufsteckbar, nicht verschraubbar) sowie eine Aufbewahrungstasche liegen dem Kopfhörer ebenfalls bei, so dass man für den Alltag alles parat hat. Optional erhältlich sind ein alternatives Kabel (Länge 1,4 m, 16,- Euro) und Ersatz-Ohrpolster (19,- Euro).

Im Karton des Hi-X20 findet sich dazu noch ein Quick Start Guide, ein Austrian Audio Aufkleber sowie das Angebot, die Garantie des Kopfhörers um 12 Monate zu verlängern. Einzige Bedingung dafür ist die Registrierung des Kopfhörers auf der Website des Herstellers.

Auch wenn der Höreindruck eines Kopfhörers stets das Wichtigste bei der Beurteilung des Klangs und des potenziellen Einsatzgebiets ist, geben die technischen Daten und Werte eines Kopfhörers einen guten Überblick zum jeweiligen Produkt. So erscheint der Frequenzbereich des Hi-X20 mit 12 bis 24.000 Hz direkt einmal interessant, denn laut dieser Angabe schafft es der Kopfhörer bis in den tieffrequenten Bereich hinein. Im oberen Frequenzbereich ist dagegen etwas früher Schluss als bei anderen Kopfhörern, die teilweise bis hinauf auf 30 kHz (oder mehr) reichen.

Die Impedanz des Kopfhörers gibt Austrian Audio mit 25 Ohm an, was darauf hinweisen könnte, dass der Hi-X20 auch an mobilen Endgeräten mit weniger Ausgangsleistung gut aufspielen kann. Der Klirrfaktor liegt bei weniger als 0,1 %, die Eingangsgleistung bei 150 mW und die Empfindlichkeit gibt der Hersteller mit 130 dB SPL an.

Wie klingt der Austrian Audio Hi-X20?

Während des Tests muss sich der Austrian Audio Hi-X20 an unterschiedlichen Signalquellen beweisen. Das Setup besteht aus SPL Phonitor Mini, einem älteren iPhone SE, dem Monitorcontroller Drawmer CMC2 sowie einem Mackie 1604 Pult. Als Vergleichskandidat dient ein AKG K812 Pro, mein Kopfhörer, den ich selbst seit vielen Jahren nutze.

Nach den ersten Tracks wird relativ schnell deutlich, dass der Hi-X20 ein sehr direktes Klangbild liefert, das mit ausreichend Details ans Ohr gelangt. Tieffrequente Signalbestandteile bringt er druckvoll ans Ohr und bleibt dabei schön akkurat. Langgezogene Basstöne klingen sauber aus, kurze knackige Kicks kommen schnell rüber, sehr gut. Ebenfalls sehr ausgeprägt ist der Höhenbereich, was für einen geschlossenen Kopfhörer, der beispielsweise bei Gesangaufnahmen zum Einsatz kommt, keinesfalls schlecht ist. Allerdings steht der mittlere Frequenzbereich dadurch etwas zurück. Dennoch lassen sich frequenzähnliche Bestandteile eines Songs wie Keyboards und Gitarren gut auseinander halten.

Ein wichtiger Punkt bei Aufnahmen mit Kopfhörer ist die Dämmung nach außen und innen, so dass möglichst wenig Außengeräusche ans Ohr der aufzunehmenden Person als auch in Richtung der scharf geschalteten Mikrofon dringt. Diese Anforderung meistert der Hi-X20 mit Bravour und dämmt in beide Richtungen sehr gut ab.

Das Einsatzgebiet des Kopfhörers sehe ich entsprechend vor allem im Bereich Recording und Monitoring, dafür sind geschlossene Kopfhörer konstruktionsbedingt ja ohnehin am besten geeignet. Natürlich kann man mit Kenntnis des individuellen Klangs und den Eigenarten eines Kopfhörers auch mit geschlossenen Modellen mixen und mastern, doch meiner Meinung nach sollte man dafür ausreichend Erfahrung mitbringen.

Hinsichtlich der Raum- und Stereoabbildung schlägt sich der Austrian Audio Hi-X20 gut. Mein offener Vergleichskandidat von AKG klingt natürlich deutlich luftiger, was vor allem beim Mixen ein klarer Vorteil ist, aber für die o. g. Einsatzgebiete Recording/Monitoring ist die Leistung des Hi-X20 mehr als ausreichend.