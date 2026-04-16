Bassdrum-Sound ohne große Eingriffe

Bassdrum-Mikrofone gibt es viele. Ein Großmembran-Kondensatormikrofon, das speziell für diesen Einsatz entwickelt wurde, ist aber eher selten. Mit dem Austrian Audio OC-B6 gibt es jetzt ein Modell, das einen soliden Bass, saubere Transienten und einen Sound verspricht, der bereits ohne große Eingriffe funktioniert. Ob das im Live-Betrieb überzeugt, zeigt dieser Test.

Kurz & knapp Was ist es? Austrian Audio OC-B6, Großmembran-Kondensatormikrofon speziell für die Abnahme einer Bassdrum im Live-Einsatz. Bauweise: Großmembran-Kondensatormikrofon mit CKR6-B-Kapsel und schwenkbarem Gehäuse für flexible Positionierung.

Großmembran-Kondensatormikrofon mit CKR6-B-Kapsel und schwenkbarem Gehäuse für flexible Positionierung. Klang: Druckvoller Bassbereich und saubere Transienten, bereits ohne umfangreiche Bearbeitung gut im Mix nutzbar.

Druckvoller Bassbereich und saubere Transienten, bereits ohne umfangreiche Bearbeitung gut im Mix nutzbar. Praxis: Platzsparende Aufstellung durch schwenkbare Kapsel, sowohl im Studio als auch auf engen Bühnen sehr gut einsetzbar.

Platzsparende Aufstellung durch schwenkbare Kapsel, sowohl im Studio als auch auf engen Bühnen sehr gut einsetzbar. Fazit: Hochwertiges Bassdrum-Mikrofon mit überzeugendem Klang und vielseitigem Einsatzbereich, allerdings mit entsprechendem Preis.

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Austrian Audio OC-B6: Unboxing, Verarbeitung und Features

Ich selbst nutze im Studio- und Live-Betrieb bereits verschiedene Modelle von Austrian Audio und war mit der „Verpackung“ bisher immer zufrieden. Auch dieses Mal wurde ich nicht enttäuscht: Das Mikrofon kommt sicher in einem passenden Softcase verpackt an. Schon vor dem Öffnen des Softcases entsteht der Eindruck, dass das Mikrofon darin sicher verwahrt ist. Beim Öffnen des Softcases bestätigt sich dieser Eindruck weiter: Im Inneren befindet sich das Austrian Audio OC-B6. Es liegt passgenau im Case und ist dadurch beim Transport vor Verrutschen geschützt.

Wer hier nach Zubehör sucht, wird jedoch enttäuscht, denn das Austrian Audio OC-B6 kommt vollständig ohne aus. Lediglich ein bereits verschraubter Gewindeadapter liegt bei, was mich persönlich freut. Eine Mikrofonklemme ist nicht notwendig, da das Austrian Audio OC-B6 darauf vollständig verzichtet. Wenn wir das Mikrofon nun aus seinem Schaumstoffbett heben, fällt sofort etwas auf: Das Mikrofon ist für einen Vertreter seiner Gattung recht kompakt. Das zeigt sich zum Beispiel im Vergleich mit einem Shure Beta52 oder einem Sennheiser E902.

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Das Austrian Audio OC-B6 ist außerdem, genau wie schon die Modelle OD5 und OC7, schwenkbar. Der Schwenkbereich beträgt bis zu 220 Grad. Auch optisch folgt es der bisherigen Designsprache von Austrian Audio, denn das Gehäuse wirkt schlicht und elegant. Optisch gefällt es mir bis jetzt auf jeden Fall sehr gut. Neben dem schwenkbaren Aufbau fällt auch das bekannte offen gehaltene Gehäusedesign auf. Austrian Audio bezeichnet dieses Konzept als “Open Acoustic Design” und verspricht damit einen “unverfälschten Klang ohne Pre EQ”.

Bevor wir zur Praxis kommen, werfen wir noch einen Blick auf die inneren Werte: Das Herz des Austrian Audio OC-B6 ist die CKR6-B-Kapsel. Sie macht das Mikrofon zu einem ungewöhnlichen Vertreter seiner Gattung: Ein Großmembran-Kondensatormikrofon speziell für die Bassdrum. Die Kapsel mit Keramikisolator misst einen Zoll im Durchmesser und wird in Wien von Hand gefertigt.

Den maximalen Schalldruck gibt der Hersteller mit 170 dB an. Zum Vergleich: Ein startender Düsenjet liegt bei etwa 140 dB. Damit bleibt in jeder Situation genügend Reserve und es besteht keine Gefahr, dass das Mikrofon an seine Grenzen kommt. Den Frequenzbereich gibt Austrian Audio mit 18 Hz bis 20 kHz an. Zusätzlich gibt es ein “subsonic filter @25”, das unhörbare und damit überflüssige tieffrequente Anteile reduziert.

Hier einmal alle wichtigen Infos im Überblick:

Richtcharakteristik: Cardioid

Frequenzbereich: 18 Hz bis 20 kHz

Sensitivität: 0,8 mV/Pa

Max. SPL: 170 dB SPL

Ausgangsimpedanz: 108 Ω

Mindestlastimpedanz: 1 kΩ

Gewicht: 280 g

Das Austrian Audio OC-B6 im Praxischeck

Jetzt haben wir genug über Technik gesprochen. Weiter geht es mit dem Praxischeck. Ich konnte das Austrian Audio OC-B6 in zwei Situationen testen: Einmal bei einer Aufnahme in meinem Tonstudio und einmal bei einer Live-Veranstaltung.

Test im Studio

Schauen und hören wir uns das Austrian Audio OC-B6 zunächst im Studio an: Bei uns im Studio steht ein Sonor S-Class Schlagzeug, an dem ich das Mikrofon testen konnte. Beim Aufbau merke ich sofort, dass die schwenkbare Kapsel des Austrian Audio OC-B6 die Aufstellung des Mikrofons deutlich vereinfacht. Selbst bei sehr spitzen Winkeln lässt sich das Mikrofon anschließend problemlos in die gewünschte Richtung ausrichten. Dadurch spart man nicht nur Platz, sondern schont auch die Nerven.

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Ich habe das Austrian Audio OC-B6 in drei unterschiedlichen Positionen getestet:

klassisch, direkt im Schallloch

weiter im Kessel, gerichtet auf den Beater

vor dem Resonanzfell der Bassdrum, nicht im oder vor dem Loch

Die Signalkette im Studio war folgende: Mikrofon ➞ Motu Stage-B16 ➞ Fender Studio Pro (ehemals Presonus Studio One). Die Aufnahme erfolgte mit 48.000 Hz und 24 Bit.

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Zu jeder der oben genannten drei Positionen gibt es jeweils vier Klangbeispiele:

Kick Solo, keine Bearbeitung

Kick Solo, mit Bearbeitung

Ganzes Kit, keine Bearbeitung

Ganzes Kit, mit Bearbeitung

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Die Bearbeitung der Bassdrum habe ich für alle drei Positionen gleich belassen, um eine bessere Vergleichbarkeit zu erreichen. In den Klangbeispielen „ganzes Kit“ sind außerdem zu hören:

Zwei Austrian Audio OC16 als Overheads und ein Beyerdynamic M201 als Snare-Mikrofon.

Beim ersten Test fällt sofort auf: Das Mikrofon hat ordentlich Wumms. Austrian Audio hat hier nicht zu viel versprochen und liefert einen kräftigen Tiefbassbereich. Auch die wichtigen Transienten werden in jeder Position sauber übertragen.

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Zum Klang lässt sich sagen: Bereits ohne Equalizer, Gate und Kompressor bietet das Austrian Audio OC-B6 einen soliden und druckvollen Sound, der zu überzeugen weiß. Gemixt mit den Overheads (Austrian Audio OC16) ergibt sich bereits ein sehr ausgewogenes Klangbild.

Test bei einer Live-Veranstaltung

Aber wie macht sich das Mikrofon außerhalb eines gut kontrollierten Aufnahmeraums? Auch beim Aufbau für die Live-Veranstaltung muss ich das schwenkbare Design des Austrian Audio OC-B6 noch einmal loben. Auf unserer kleinen Live-Bühne haben wir ohnehin nicht viel Platz. Durch die Flexibilität des Austrian Audio OC-B6 lässt sich beim Aufbau der Drum-Mikrofonierung noch etwas Raum sparen.

Der erste Höreindruck aus dem Studio wurde beim Soundcheck bestätigt: Ordentlich Wumms und eine saubere Transientenwiedergabe. Genau das, was ein Bassdrum-Mikrofon braucht. Die Band – vielen Dank an die Jungs von “Von Frank”, dass ich Ausschnitte aus der Aufnahme hier benutzen darf – war mit dem Sound ebenfalls sehr zufrieden.

Hier kam ein Mapex Mars Pro Drumkit (20″ Bassdrum) mit einem gemischten Beckensatz zum Einsatz.

Die Signalkette war folgende: Mikrofon ➞ Behringer Wing Rack ➞ Behringer Wing Fullsize ➞ Fender Studio Pro. Aufgenommen habe ich auch hier mit 48000 Hz und 24 Bit.

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Live habe ich das Austrian Audio OC-B6 direkt im Schallloch der Bassdrum positioniert. Als Mikrofon für die Snare kam eine Kopie des Shure SM57 zum Einsatz, als Overheads zwei Kleinmembran-Kondensatormikrofone der Marke Collins und an den Toms dynamische Mikrofone der Marke Collins.

Im gesamten Mix konnte sich die Bassdrum dank des Austrian Audio OC-B6 gut durchsetzen und das Mischen des Signals hat viel Spaß gemacht. Große Eingriffe waren für einen guten Sound nicht notwendig. Das Versprechen des “Open Acoustic Designs” hält Austrian Audio meiner Meinung nach also ein.

Erst beim nachträglichen Anhören der Aufnahme fällt angenehm auf, dass das Austrian Audio OC-B6 nur wenig übersprechendes Signal von den anderen Instrumenten auf der Bühne aufgenommen hat, trotz des offenen Designs der Kapsel. Mit auf der Bühne standen zwei laute Gitarrenverstärker und ein Bassverstärker. Ein Gate ist hier also, abgesehen von klangformenden Eingriffen, nicht zwingend notwendig.