Bastl Citadel Alchemist - das ideale erste Eurorack-Modul?

Bastl Citadel Alchemist ist ein günstiges Allround-Eurorack-Modul des tschechischen Herstellers, das Klangerzeugung, Patterns und Modulationen beherrscht und per Firmware unterschiedliche Rollen einnehmen kann. Vom Synthesizer über einen Sampler bis hin zum Effektgerät deckt es zahlreiche Einsatzbereiche ab.

Kurz & knapp Was ist es? Bastl Citadel Alchemist, ein vielseitiges Eurorack-Modul mit integrierter Klangerzeugung, Pattern-Generator, Modulationen und per Firmware wechselbaren Funktionen. Vielseitigkeit: Fünf Synthesemodi, integrierte Sequenzfunktionen, Effekte und zahlreiche Patchmöglichkeiten in einem Modul.

Fünf Synthesemodi, integrierte Sequenzfunktionen, Effekte und zahlreiche Patchmöglichkeiten in einem Modul. Firmware-Konzept: Per Firmware-Update lässt sich das Modul auch als Citadel Wave Bard oder FX Wizard nutzen.

Per Firmware-Update lässt sich das Modul auch als Citadel Wave Bard oder FX Wizard nutzen. Pattern-Generator: Skalenquantisierte Sequenzen und Rhythmen ermöglichen schnelle musikalische Ergebnisse ohne externen Sequencer.

Skalenquantisierte Sequenzen und Rhythmen ermöglichen schnelle musikalische Ergebnisse ohne externen Sequencer. Web-App: Individuelle Skalen, Rhythmen und Firmware-Dateien lassen sich komfortabel im Browser erstellen.

Individuelle Skalen, Rhythmen und Firmware-Dateien lassen sich komfortabel im Browser erstellen. Praxis: Als erstes Eurorack-Modul ebenso interessant wie als vielseitige Ergänzung für bestehende Systeme.

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Bastl Citadel Alchemist

Produktserien Kastle und Citadel

Die Firma Bastl aus Tschechien ist für unkonventionelle und musikalisch praktische Produkte bekannt und veröffentlicht sowohl Standalone- als auch Eurorack-Produkte. Man ist der DIY-Szene stets nah gewesen und möchte es den Nutzern leicht machen. Was nach eigenen Angaben als „Gruppe von Geeks“ begann, ist heute ein familiengeführtes Unternehmen aus Brno (Brünn).

Klanglich möchte man beispielsweise beim Erschaffen von „Alien Noise Soundscapes“ und „Techno Bangern“ helfen sowie neue Wege abseits des Mainstreams und üblicher Routinen einschlagen. Auch LoFi-Ästhetiken und Glitch-Effekten steht man nahe. Zuletzt gab es von Bastl eine Kickstarter-Kampagne für eine elektronische Kalimba, die später auch im Handel erscheinen soll. Bastl veröffentlicht viele Schaltpläne und Codes als Open Source, um der Community zu ermöglichen, die Produkte zu hacken oder zu modifizieren. Das gilt zumindest teilweise auch für die Citadel-Serie.

Die Citadel-Produkte sind Eurorack-Pendants der erfolgreichen Kastle-2-Standalone-Pocket-Synthesizer mit 3,5-mm-CV- und Audio-Buchsen. Die Kastles arbeiten mit Mini-Patch-Kabeln (Breadjumpern), und die Kastle-2-Produkte wurden gegenüber früheren, einfacheren Versionen des bereits recht populären Projekts deutlich erweitert.

Als Wave Bard, FX Wizard und Alchemist bieten die Citadel-Module unterschiedliche Funktionen an. Bastl kokettiert dabei mit Mittelalter-Anspielungen. Die Anordnung der Bedienelemente ist grundsätzlich identisch, lediglich das Design der Frontplatte unterscheidet sich. Jedes der drei separat angebotenen Modelle kann nach einem Firmware-Wechsel die Funktionen der anderen übernehmen. Wendet man die Frontplatte, steht auf der Rückseite eine unbedruckte Variante für eigene Beschriftungen zur Verfügung.

Einen Testbericht von Juliane Wolf auf Amazona zum Bastl Kastle 2 Wave Bard, bei dem das Prinzip der Pattern-Erzeugung und Datenübertragung auf ähnliche beziehungsweise nahezu identische Weise funktioniert, findet ihr bereits hier:

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Citadel Alchemist Basics

Mit 24 Buchsen für Audio- und CV-Eingänge auf 16 TE Breite ist das Eurorack-Modul besonders einladend für Self-Patching und externe Verkabelungen konzipiert. Sogar ein Kopfhörerausgang ist mit dabei. Das unterstreicht, dass der Bastl Citadel Alchemist auf den Standalone-Betrieb ausgerichtet ist.

Die Citadel-Module werden auch als erste Module für Einsteiger empfohlen, bieten sie doch sowohl die Erzeugung von Sequenzen als auch eine eigene Klangerzeugung und Effekte.

Man kann Sounds stets manuell durch Drücken der Shift-Taste triggern und Klangvariationen ausprobieren. Damit allerdings Sequenzen aus der Pattern-Sektion abgespielt werden können, müssen zunächst einige Patch-Kabel gesteckt werden. Um zu verstehen, was wo genau angeschlossen werden muss, sollte man zunächst einen Blick ins Handbuch werfen. Manche vertraut benannten Funktionen, wie etwa „Play“, bedürfen einer Erläuterung. Hier gibt es zusätzliche Möglichkeiten, etwa mithilfe des internen LFOs auf überraschende Weise neue Patterns zu erzeugen. Dabei arbeitet man mit Skalenquantisierung. Auch eine Ansteuerung via MIDI ist möglich.

Synthesemodi

Die Alchemist-Variante des Citadel-Projekts ist eher auf Synth-Sequenzen ausgelegt. Für klangliche Variationen bietet sie fünf Synthesemodi, zwischen denen mit dem Mode-Button oder per CV umgeschaltet werden kann. Die Synthesemodi heißen Filter, FM, SuperSaw, Hypersine und Glitch Noise.

Deren Charakter lernt man auch ohne Blick ins Handbuch schnell durch die Bewegung des Timbre-Reglers kennen. Hält man die Shift-Taste gedrückt, modifiziert man den Parameter „Ratio“, womit typischerweise ein zweiter Parameter gemeint ist. So regelt im Filter-Modus Timbre die Filterfrequenz, während Ratio den Wellenform-Mix, einen Suboktav-Sound und die Filterresonanz beeinflusst.

Das sind etwas unkonventionelle Regelmethoden, um mit weniger Reglern auszukommen. Im Verlauf einer Reglerbewegung werden daher häufig unterschiedliche Parameter verändert.

Hier sind Parameter der Klangerzeugung in einer Grafik des Handbuchs zu erkennen:

Je nach aktivem Modus leuchten die LEDs in unterschiedlichen Farben, die im Bild zu erkennen sind.

Die Ratio-Einstellung bestimmt unter anderem, wie sich der Klang bei der Bewegung des modulierbaren Timbre-Reglers verändert. Im Hypersine-Modus wandelt sich die Klangerzeugung mit zwei Oszillatoren im Verlauf der Timbre-Regelung. Zusätzlich werden Ringmodulation und Track & Hold mit einem dritten Oszillator eingeführt. Diese Form der Klangerzeugung ist an das erste Kastle-Modell angelehnt.

Die Klänge der Glitch-Noise-Klangerzeugung bewegen sich irgendwo zwischen schrägen FM-Sounds und bitcrush-artigem Rauschen.

Hier sind Klangbeispiele:

Web App und Firmware

Über eine Web-App, die bevorzugt mit Chrome funktioniert, lassen sich Rhythmen und Skalen programmieren sowie Firmwares austauschen. Dabei kann man auch ohne angeschlossenes Gerät arbeiten sowie Entwürfe laden und speichern.

Anschließend wird jeweils eine neue .uf2-Firmware-Datei erzeugt, die auf das Gerät aufgespielt wird. Für die Wave-Bard-Variante ist diese etwa 16 MB groß und umfasst Samples mit einer maximalen Länge von rund 89 Sekunden in Mono bei 44,1 kHz. Niedrigere Abtastraten sparen Speicherplatz, Stereo-Samples benötigen entsprechend mehr. Für die anderen Modelle ist die Firmware hingegen nur etwa 1 MB groß.

Hier sind einige Links:

Web-App für Citadel Wave Bard

Web-App für Citadel Alchemist Laboratory

Web-App für Citadel FX Wizard Chamber

Das Aufspielen der Firmware ging sehr leicht von der Hand. Währenddessen wird das Modul über USB-C mit Strom versorgt.

Hier auch ein Klangbeispiel des Wave Bard. Dabei sorgt eine Modulation des Timbre-Eingangs durch den Pattern-CV-Out dafür, dass die Samples wechseln. Das finde ich besonders reizvoll.

Ändert man den Timbre-Mod-Amount, werden andere Samples ausgewählt. Pitch justiert anschließend die Tonhöhe aller Samples gleichzeitig. Das ist auch am Ende meines unten verlinkten Videos zu hören.

Modulationen und Effekte, Praxis Teil 1

Der Hüllkurvenregler ist sehr griffig. In Mittelstellung knackst es beinahe nur. Etwas weiter nach rechts gedreht werden die Klänge schön perkussiv. Hier kann FM mitunter sogar ähnlich wie Physical-Modeling klingen. Weiter nach links gedreht wird der Klang weicher.

Auch hier übernimmt der Regler mehrere Funktionen (siehe Bild unten). Ganz nach rechts gedreht befindet man sich in einer Art Drone-Modus. Trigger bewirken dann meist immer noch etwas, das dem Auslösen einer Filterhüllkurve ähnelt.

Hier ein Beispiel, wie die Synthesemodi bei einer Stellung des Env-Reglers ganz rechts klingen. Dabei drehe ich an den Reglern Timbre und Ratio:

Es ist auch möglich, die Klangerzeugungsmodi per LFO-Modulation zu wechseln, indem man den LFO-Out in den Mode-Input patcht. Man kann sie aber auch manuell umschalten (via Mode + Shift), während eine Sequenz läuft.

Über Shift + Timbre Mod regelt man die Intensität der Effekte (Delay, Distortion). Das ist im nächsten Beispiel im Verlauf mit unterschiedlichen Synth-Einstellungen hörbar.

MIDI- und Pattern-Generierung im Citadel Alchemist

Durch Drücken der Shift-Taste wird eine Note erst beim Loslassen erzeugt. Die Tonhöhe lässt sich mit dem Pitch-Regler stufenlos über einen Bereich von ±2 Oktaven verändern.

Man kann den Alchemist via MIDI ansteuern oder mit dem internen Pattern-Generator ein Pattern erzeugen, indem dessen Ausgänge an die entsprechenden Gate- und Note-Eingänge des Citadel Alchemist gepatcht werden. Dabei lassen sich über die Web-App Rhythmen mit einer Länge von 3 bis 32 Schritten programmieren. Alternativ kann man auf die bei Auslieferung vorinstallierten Rhythmen zurückgreifen.

Die Tonhöhen per CV ergeben sich hingegen in drei Modi über einen Schalter entweder nach einem festen Schema (16-Step und 32-Step) oder aus zufällig erzeugten, abgestuften CV-Werten. Hierzu patcht man den CV-Ausgang des Pattern-Generators auf den Note-Input.

Anschließend erfolgen Modulationen der Tonhöhe, deren Intensität von der Stellung des Pitch-Mod-Reglers abhängt. Man könnte annehmen, dass die Tonhöhen dabei unquantisiert entstehen. Tatsächlich erfolgt jedoch eine weitgehende Skalenquantisierung.

Der Play-CV-Input hält den Sequencer nicht an, sondern erzeugt im Stil eines Arpeggiators zusätzliche Noten, beispielsweise Terzen und Quinten. Diese basieren auf der eingestellten Skalenquantisierung sowie der jeweils aktuellen Root-Note, die durch den Note-Input bestimmt wird.

Mit Mode + Pitch Mod wird die eingestellte Skala geändert. Dies ist am Notensymbol neben dem Pitch-Mod-Knopf zu erkennen.

Wie viele und welche Skalen und Rhythmen zur Verfügung stehen, hängt davon ab, was man in der Web-App programmiert. Drei bis 32 Varianten sind möglich. Es spricht nichts dagegen, viele davon zu nutzen, doch sind einzelne dann nicht mehr ganz so leicht über den Regelweg anwählbar. Natürlich ist das Gerät bereits ohne manuelle Programmierung mit Skalen ausgestattet.

Zu beachten ist außerdem: Auch die Stellungen anderer Regler, wie beispielsweise der Hüllkurve (siehe oben) oder des Pitch-Mod-Reglers, beeinflussen, wie viele Play-Trigger erzeugt werden. Der Durchblick ist dabei nicht immer einfach, Zuhören ist angesagt.

Im Ergebnis lassen sich spontan überraschend klingende Sequenzen erzeugen. Genau das ist das Ziel des Konzepts.

Weitere Praxisaspekte

Stärke und Ausrichtung des Citadel-Alchemist-Moduls sind quantisiert ausgegebene Noten. Wer ein klassisch analoges Fine-Tuning per CV sucht, greift möglicherweise besser zu einem anderen Modul. Zwar gibt es über Mode + LFO Mod eine Fine-Tuning-Option in begrenztem Umfang, um die Tonhöhe bei Bedarf an analoge Quellen anpassen zu können.

Das bedeutet jedoch nicht, dass keine schrägen Töne möglich sind. Über Timbre und Ratio lassen sich schließlich Detuning-Effekte oder ungewöhnliche Ratios für die Voices einstellen.

Der Vorteil des Konzepts besteht darin, dass sich die Tonhöhe leichter mit anderen digitalen beziehungsweise „korrekt“ gestimmten Modulen oder MIDI-Klangerzeugungen kombinieren lässt.

So reizvoll die Möglichkeit auch sein mag, Patterns in einer Web-App programmieren zu können, war das für mich zunächst nicht das, was ich bei Eurorack-Geräten suche. Ich möchte eher direkt am Gerät arbeiten. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass man lediglich einige Rhythmen vorprogrammieren muss oder kann, während die Tonhöhen (oder im Fall des Wave Bard die ausgewählten Samples) abhängig von verschiedenen Einstellungen ohnehin eher zufällig erzeugt werden. Mit der Play-Option lassen sich zudem dosiert zusätzliche Impulse zu Sequenzen hinzufügen.

Das macht in der Praxis Spaß. Man kann sich die Programmierung in der Web-App zunächst sparen und intuitiv etwas Neues entstehen lassen. Alternativ erstellt man schnell einige Rhythmen mit zunehmend mehr Schlägen.

Grundsätzlich passt ein solches Konzept gut zu einem kleinen Standalone-Gerät wie dem Kastle 2. Es eignet sich aber auch, wenn man den Bastl Citadel Alchemist als erstes Modul kauft und damit beginnen möchte – zumindest dann, wenn man bereit ist, kurz ins Manual zu schauen.

Natürlich kann man auch einen beliebigen externen Sequencer oder andere Tools, beispielsweise Intellijel Steppy, Morphr Sequencer oder Moffenzeef Modular Simplify, nutzen, um Gates und/oder CVs für Tonhöhen und andere Parameter an das Gerät zu senden. Genügend Patch-Punkte sind schließlich vorhanden.

Auch ohne vorheriges Handbuchstudium und Patching lässt sich die Klangfarbe des jeweiligen Modus mit dem Timbre-Mod-Regler deutlich hörbar verändern und erforschen.

Ich habe eine Start/Stopp-Taste gesucht und nicht gefunden. Zwar sieht man eine kleine Play-Taste als Zweitfunktion der Shift-Taste, doch damit hält man keine Sequenz an, sondern erzeugt gegebenenfalls manuell oder zusätzlich Noten. Auch der Versuch, ein leeres Pattern zu programmieren und es ganz links auf den Reglerweg zu legen, klappte nicht. In diesem Fall ließ sich keine Firmware erzeugen.

Praktisch ist der eigene Volume-Regler. So kann ich den Bastl Citadel Alchemist „ruhigstellen“ und beispielsweise den fünften Stereoeingang meines Bastl ST Mix nutzen, der kein eigenes Poti besitzt. Grundsätzlich liefert das Modul einen recht hohen Ausgangspegel. Als Effekt würde ich mir hier allerdings manchmal eher ein optionales Reverb als ein Delay wünschen.

Das Tempo stellt man rechts über Shift + LFO oder per Tap-Tempo ein, ohne den exakten Wert ablesen zu können. Zur Synchronisation stehen Clock-I/Os bereit. Citadel sendet und empfängt außerdem MIDI-Clock. Ein MIDI-Stop-Befehl kann den Sequencer anhalten.

Konkurrenz oder Alternativen, Video

Ich kenne kein Modul mit dieser speziellen Feature-Kombination. Ähnliche Funktionen müsste man sich erst aus mehreren Modulen zusammenstellen. Mutable Instruments Plaits beziehungsweise die erhältlichen Clones (z. B. Behringer Brains) sind als Klangerzeuger ohne Sequencer ebenfalls auf Vielseitigkeit ausgelegt, bieten jedoch keine Möglichkeit, Samples zu laden.

Man könnte sie mit einem Sequencer kombinieren, beispielsweise mit Marbles-Clones zur zufälligen Erzeugung von Sequenzen. Erica Synths bietet mit dem Pico Sequencer einen Sequencer mit Web-Rhythmus-Programmierung an, allerdings ohne zusätzlichen CV-Out. Oxi Coral ist ein sehr leistungsfähiger und deutlich teurerer Klangerzeuger mit Polyphonie, der ebenfalls Samples laden kann.

Im nachfolgenden Video erkläre ich das Modul kurz, wandle es in der Mitte in einen Wave Bard um und finde am Ende Gelegenheit zu einer aus meiner Sicht gelungenen Improvisation: