Kompakt, zauberhaft und klangvoll

Der Bastl Instruments Kastle 2 Wave Bard ist ein ultrakompakter, patchbarer Sampler mit viel Charakter und überraschender Tiefe. Im DIY-Look verpackt, liefert er nicht nur charmante Lo-Fi-Ästhetik, sondern auch intuitive Sounddesign-Möglichkeiten – von technoiden Beats bis glitchigen Texturen. Mit praktischer Web-App für Sample-Import, integrierten kreativen Effekten und sensibler Modulation überzeugt der Kastle 2 Wave Bard als inspirierendes Mini-Instrument für ausgefallene Loops, unterwegs wie im Studio. Kein Mainstream-Tool, aber ein echter Ideenbeschleuniger für klangverliebte experimentierfreudige Menschen.

Kurz & knapp Charakter & Ästhetik: Der Wave Bard begeistert mit charmantem DIY-Design und fantasievoller Aufmachung.

Der begeistert mit charmantem DIY-Design und fantasievoller Aufmachung. Kreatives Sounddesign: Patchbarkeit und sensible Modulation machen ihn zu einem vielseitigen Werkzeug für experimentelle Klänge.

und sensible Modulation machen ihn zu einem vielseitigen Werkzeug für experimentelle Klänge. Mobil & intuitiv: Kompakte Bauweise und durchdachte Web-App ermöglichen flexiblen Einsatz unterwegs und im Studio.

und durchdachte Web-App ermöglichen flexiblen Einsatz unterwegs und im Studio. Effekte & Modulation: Integrierte Effekte wie Delay, Flanger & Distortion bringen Tiefe und Bewegung in die Sounds – ergänzt durch Modulationen auf Parameter wie Pitch, Length und Sample-Auswahl.

wie Delay, Flanger & Distortion bringen Tiefe und Bewegung in die Sounds – ergänzt durch Modulationen auf Parameter wie Pitch, Length und Sample-Auswahl. Inspiration statt Kontrolle: Kein klassisches Tool, sondern ein ideenreicher Klangbeschleuniger für kreative Köpfe.

Bastl Instruments Kastle 2 Wave Bard: Erster Eindruck

Als ich den Bastl Instruments Kastle 2 Wave Bard auspacke, bin ich sofort begeistert. Das Gerät ist winzig, fast schon niedlich, aber es wirkt nicht billig. Die Oberfläche fühlt sich gut an, die Anmutung ist verspielt, fast schon märchenhaft: mittelalterliche Typografie, Zauberspruch-Ästhetik, alles in einem Bastl-typischen DIY-Look. Ich merke sofort, dass hier nicht einfach nur ein technisches Werkzeug vor mir liegt, sondern ein liebevoll gestaltetes Mini-Instrument mit Charakter.

Schon die Anleitung begrüßt mich mit den Worten: „Well met adventurer, by this very guide we shall awaken the song of the wave-bird – art thou ready?“ – ein liebevoll augenzwinkernder Einstieg in eine Klangwelt zwischen Mittelalter-Fantasy und modularer Experimentalelektronik.

Genau das hat mich auch gereizt: Die Ästhetik ist verspielt und doch steckt ein vollwertiger, patchbarer Sample-Player in diesem winzigen Gerät. Als Fan von Sampling (und zugegeben auch von Fantasy) musste ich das Gerät ausprobieren: Nicht wegen „High-End-Audio“, sondern wegen seines Charakters, seiner Flexibilität und dieses verzaubernden Bastl-Spirits.

Die Verarbeitung des Samplers ist solide, alles ist sehr kompakt. Für große Hände ist das Gerät vielleicht etwas zu filigran, aber gerade das portable Format ist ein echtes Plus.

Im Karton liegen Mini-Patch-Kabel (auch Breadjumper genannt), Aufkleber, eine kleine Anleitung und Zubehör wie Gummifüße. Alles ist durchdacht und irgendwie „süß“, ohne kitschig zu sein.

Der Bastl Instruments Kastle 2 Wave Bard kann mit drei AA-Batterien betrieben oder über USB-C angeschlossen werden. Das macht ihn extrem portabel.

Bedienung und Workflow

Das beiliegende Mini-Heftchen ist liebevoll gestaltet und informativ, mit klaren Anleitungen, wie ihr Ein- und Ausgänge verbindet und was passiert, wenn ihr die kleinen Patch-Punkte miteinander verlinkt. Die Karte mit Playmodes, Skalen, Sample-Bänken etc. ist übersichtlich, das Handbuch leicht zugänglich.

Dann geht die Zauberei im Studio für mich los. Die wichtigste Grundverbindung für rhythmisches Arbeiten: Gate Out auf Trigger In. So wird der interne Pattern-Generator aktiviert und der Wave Bard beginnt, Samples im Takt zu triggern.

Die grafisch markierten Pfeile auf dem Gerät erleichtern den Einstieg, auch für Modular-Neulinge. Drei Vögel auf dem Gerät symbolisieren die drei Hauptbereiche der Klanggestaltung: Sample/Filter, Length/Modulation und Pitch/Volume. Sie helfen dabei, die Funktionen visuell zu strukturieren, besonders nützlich beim Patchen und Modulieren.

Mit dem Rhythm-Knopf lassen sich verschiedene Patterns und Trigger-Modi auswählen, die Clock kann zwischen 1/16, 1/8 etc. getaktet werden.

Mit dem SAMPLE‑Regler wählt ihr eines der acht Samples innerhalb einer Bank aus. Über den SAMPLE MOD‑Eingang lässt sich diese Auswahl auch per CV steuern, etwa durch einen LFO, Zufallsgenerator oder eine Sequenz. Dabei stehen zwei Modi zur Verfügung:

PLAY-Modus: Wird der SAMPLE MOD-Regler nach rechts gedreht, ist der PLAY-Modus aktiv. Das angewählte Sample wird sofort abgespielt, sobald der entsprechende CV-Wert vorliegt, ideal für zufällige One-Shots, perkussive Elemente oder unvorhersehbare Loops

CUE-Modus: Wird der Regler nach links gedreht, schaltet der Bastl Instruments Kastle 2 Wave Bard in den CUE-Modus. Das Sample wird dann zwar ausgewählt, aber erst beim nächsten Triggersignal tatsächlich abgespielt, perfekt für kontrollierte Patterns mit wechselnden Sounds, z. B. bei komplexen Drum-Sequenzen

So lassen sich mit minimalem Patch-Aufwand abwechslungsreiche Sample-Folgen gestalten, von verspielt-chaotisch bis rhythmisch präzise.

Der interne LFO (umschaltbar zwischen Dreieck und Rechteck, optional Clock-synchronisiert) ist mehr als Spielerei. Mit vorsichtigem Einsatz über LFO MOD lassen sich Modulationen gezielt auf Pitch, Sample oder Effekte anwenden. Schon bei subtilen Bewegungen entfaltet der LFO sein Potenzial. Ein leichtes Pulsieren hier, ein überraschendes Wabern dort, ohne dass der Patch gleich völlig ins Chaos kippt.

Über PITCH MOD lässt sich die Tonhöhe per CV spannungssteuern. Wenn ihr hier den Note Out des Wave Bard patcht und die Skala im Editor vorher klug festlegt, erhaltet ihr direkt musikalisch stimmige Phrasen, tonal eingrenzbar und trotzdem lebendig. Das ist zum Beispiel für Ambient und Melodic House reizvoll (was mich natürlich besonders überzeugt hat), aber auch sehr stark für abstraktere Genres wie Glitch oder IDM.

Alle Regler sind fein abgestimmt und reagieren präzise. Auch kleinere Modulationen führen zu hörbaren Ergebnissen, was den Bastl Instruments Kastle 2 Wave Bard trotz Mini-Format zu einem vollwertigen Klangwerkzeug macht.

Samples werden über die webbasierte App Bastl Instruments Waveboard Sample Loader auf den Wave Bard übertragen. In diesem praktischen Online-Tool lassen sich eigene Audiodateien nicht nur hochladen, sondern auch trimmen, normalisieren (z. B. auf -0,1 dB), mit Fade-ins und -outs versehen und in der Qualität reduzieren, um Platz zu sparen. Außerdem könnt ihr dort Drafts speichern und Firmware-Updates downloaden.

Ein Tipp: Mono-Samples benötigen weniger Speicherplatz als Stereo, was bei dem begrenzten internen Speicher (einige MB) durchaus eine Rolle spielt. Eine besonders charmante Lösung mit doppeltem Nutzen: Das Tool bietet auch ein „Telephone“-Format für nostalgische Lo-Fi-Fans – und gleichzeitig schont dieses Format den Speicherplatz.

Die Handhabung der Web App für den Sample-Transfer ist einfach. Ihr zieht die gewünschten Audiodateien (z. B. als MP3, um Platz zu sparen) direkt auf die vorgesehenen Sample-Slots im Web-Interface. Wichtig ist nur, dass jede Sample-Bank die gleiche Anzahl an Samples enthält.

Über die Web-App lassen sich nicht nur Samples, sondern auch Rhythmen/Patterns erstellen und verwalten. Im Pattern‑Editor klickt ihr einzelne Schritte an, fügt neue Patterns hinzu, sortiert oder löscht sie. Anschließend werden diese Patterns über Shift + LFO MOD direkt auf dem Bastl Instruments Kastle 2 Wave Bard verfügbar.

Nachdem ihr alles nach euren Wünschen angepasst und in die Web App hochgeladen habt, exportiert ihr die neue Firmware, verbindet den Wave Bard per USB mit dem Rechner (wird als Laufwerk erkannt) und zieht die uf2-Datei einfach per Drag & Drop auf das neue angezeigte USB-Laufwerk. Das dauert einen Moment – nicht erschrecken – aber sobald der Upload abgeschlossen ist, sind die neuen Samples einsatzbereit.

Der Bastl Instruments Kastle 2 Wave Bard basiert intern auf einem Raspberry Pi Pico RP2040, der Firmware-Upload funktioniert deshalb ähnlich wie bei anderen DIY-Modulen: Beim Booten in den „Storage Mode“ wird das Gerät als USB-Stick erkannt und kann direkt mit einer neuen Firmware-Datei bespielt werden. Und noch ein Tipp: Für das Updaten mit dem Sample Loader empfiehlt der Hersteller, nur über USB-C zu verbinden und eventuell eingesetzte Batterien vorher herauszunehmen.

Klang und Sounddesign

Auch im Studio-Alltag liefert der Bastl Instruments Kastle 2 Wave Bard inspirierende Ergebnisse. Per Audio-Out (kleine Klinke auf große Klinke) lässt sich der Wavebard mit eurem Audiointerface verbinden und in die DAW integrieren. Besonders die höheren Frequenzen sind für mich ein Highlight: Es bitzelt, krisselt, flirrt, genau die Art von luftigem Textur-Glitter, die sich ideal eignet, um Flächen aufzubrechen oder Übergänge in Tracks spannender zu machen.

Aber auch das Low-End überzeugt mich – Kicks und Sub-Bässe klingen überraschend fett und direkt, was das Gerät auch für basslastige Genres interessant macht.

Die Klangveränderung reagiert extrem sensibel auf minimale Modulationen, etwa bei leichter Pitch-Modulation oder beim Manipulieren des LENGTH-Parameters. Es wirkt direkt musikalisch, nicht zufällig. Der Wave Bard ist kein Sample-Player im klassischen Sinn, sondern eher ein chaotischer Klang-Vogel, der in Echtzeit neue Phrasen formt.

Einen ersten Beat erzeugen

Der erste Schritt: Patchen – Gate Out in Trigger In. Damit wird der interne Pattern-Generator aktiviert.

Für ein klassisches Four-to-the-Floor-Pattern: SHIFT gedrückt halten und Mod/LFO-Taste drücken, dann den Rhythmus-Regler ganz nach links drehen.

So entsteht ein stabiler Viertelbeat, ideal für Kickdrums. Der PITCH-Regler bestimmt die Tonhöhe, während LENGTH die Abspielzeit sowie Attack und Decay beeinflusst. Dreht man LEGNTH ganz nach links, werden Samples rückwärts abgespielt, perfekt für Claps, Snares oder experimentelle FX.

Musikalische Beispiele und Anwendungsfälle

Der Bastl Instruments Kastle 2 Wave Bard lässt sich vielseitig in verschiedenen Genres einsetzen:

Dubstep: tiefe, modulierte Kicks, verschobene Trigger, druckvolle Loops

tiefe, modulierte Kicks, verschobene Trigger, druckvolle Loops Glitchy Electronica: schnelle Trigger, LFO-Modulationen, zerhackte Strukturen

schnelle Trigger, LFO-Modulationen, zerhackte Strukturen Reverse FX: über den LENGTH-Regler rückwärts abgespielt, ideal für Swells oder Breaks

über den LENGTH-Regler rückwärts abgespielt, ideal für Swells oder Breaks Breakbeat: unregelmäßige Patterns für Snares und Percs

unregelmäßige Patterns für Snares und Percs Melodic House & Techno: quantisierte Skalen machen musikalisch stimmige Tonfolgen einfach.

Zentrales Feature für Melodien ist die Note-Patchbay. Patcht man Note Out in z. B. den Pitch-Eingang eines Samples, folgen die Noten automatisch der im Web-Editor festgelegten Skala. Eine tolle Möglichkeit, um harmonische Resultate ohne MIDI oder Keyboard zu erzielen und besonders praktisch für melodische Genres.

Die integrierten Effekte, Delay, Chorus, Distortion und Flanger, bringen ordentlich Bewegung ins Spiel. Das Delay erzeugt rhythmische Echos, die sich wunderbar in dichte Loops einbetten lassen. Der Flanger entwickelt in Kombination mit hoher Verzerrung wabernde, DJ-übergangsartige Texturen, perfekt, um Sounds gleiten, rauschen oder explodieren zu lassen.

Die Kombination aus rhythmischem Triggering, Effektvielfalt und Pitch-Modulation erlaubt eindrucksvolle Loops und Klangbewegungen. Gerade in Kombination mit externem Gear, Field Recordings oder modularen Klangquellen wird der Wave Bard zu einer kreativen Inspirationsquelle. Und genau das macht ihn so spannend: Nicht alles ist planbar, aber vieles überraschend musikalisch. Wer das zulassen kann, bekommt ein kleines Gerät mit großem Charakter und einem sehr eigenen Zugang zu Rhythmus und Textur.

Vergleich und Kontext: Wer passt zum Wave Bard?

Schon beim ersten Ausprobieren des Bastl Instruments Kastle 2 Wave Bard musste ich an die Pocket Operators von Teenage Engineering denken. Diese taschenrechnergroßen Grooveboxen (z. B. PO-12 Rhythm, PO-33 K.O.) punkten mit kompakter Bauweise, ausgefallenem Retro-Design, Ein-Knopf-Bedienung, Akkubetrieb, Step-Sequencern und integrierten Effekten. Sie lassen sich leicht mit dem Wave Bard via Audio-Clock-Sync synchronisieren, sind extrem handlich und preiswert und ideal für schnelle Loopsessions unterwegs. Die Pocket Operators setzen zwar nicht auf Patch-Möglichkeiten, bieten aber einen hervorragenden Einstieg, wenn ihr spontan Ideen umsetzen wollt – etwa unterwegs im Café oder bei der Zugfahrt mit reiner Batterie-Power. Eine tolle Ergänzung zum Wave Bard.

Eine hervorragende Ergänzung zum Bastl Kastle 2 Wave Bard vom gleichen Hersteller ist der Bastl Kastle 2 FX Wizard. Beide Geräte basieren auf identischer Hardware. Der FX Wizard fokussiert sich stärker auf Effekte wie Chorus, Flanger und Delay. In Kombination mit dem Wave Bard, der durch seine patchbare Sample-Engine rhythmische Tiefe und melodische Kontrolle ins Spiel bringt, ergibt das ein leistungsstarkes, portables Mini-Setup für kreative Sound-Loops. Ein kleiner kreativer Hack: Der FX Wizard lässt sich mit der Wave Bard-Firmware bespielen, um damit ebenfalls Samples zu laden und zu triggern.