Black Beauty – Akustikgitarre mit Cole-Clark-Power

Die Baton Rouge X21S/FJEC-SCC ist eine moderne Akustikgitarre, die nicht nur wegen ihrer ungewöhnlichen Optik positiv auffällt, sondern auch das neue Cole-Clark-PG3-MK2-Pickup-System in sich trägt. Wer auf der Suche nach einer stimmigen und preislich attraktiven Akustikgitarre ist, sollte jetzt unbedingt weiterlesen!

Kurz & knapp Was ist es? Baton Rouge X21S/FJEC-SCC, moderne Flatcut-Jumbo-Akustikgitarre mit massiver Fichtendecke und Cole-Clark-PG3MK2-Pickup-System. Klang: Überzeugender akustischer Grundsound mit ausgewogener Ansprache und hervorragender Projektion.

Überzeugender akustischer Grundsound mit ausgewogener Ansprache und hervorragender Projektion. Pickup-System: Das Cole-Clark-PG3MK2 zählt zu den überzeugendsten Akustik-Pickupsystemen seiner Preisklasse.

Das Cole-Clark-PG3MK2 zählt zu den überzeugendsten Akustik-Pickupsystemen seiner Preisklasse. Verarbeitung: Hochwertige Materialien, saubere Fertigung und ein vorbildliches Werks-Setup.

Hochwertige Materialien, saubere Fertigung und ein vorbildliches Werks-Setup. Flexibilität: Die Mischung aus Mikrofon, Piezo und Deckensensor ermöglicht vielfältige Klangvarianten.

Die Mischung aus Mikrofon, Piezo und Deckensensor ermöglicht vielfältige Klangvarianten. Preis-Leistung: Starke Ausstattung, eigenständige Optik und hervorragender Sound zu einem attraktiven Preis.

Bewertung Baton Rouge X21S/FJEC-SCC Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Bewertung des Autors Leser Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Best Buy Nicht bewertet Jetzt anmelden und dieses Produkt bewerten.

Affiliate Links Baton Rouge X21S/FJEC-SCC Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 549,00€

ANZEIGE

Baton Rouge X21S/FJEC-SCC – Unboxing & erster Eindruck

Die Baton Rouge X21S/FJEC-SCC verfügt zunächst einmal über einen recht sperrigen Namen. Warum können Gitarrenhersteller ihren Instrumenten nicht einfach gewöhnliche Namen geben? Michaela oder so? Oder – speziell in diesem Fall – Black Beauty? Das wäre doch was.

Frisch aus dem Karton befreit, präsentiert sich die Baton Rouge X21S (usw.) als nachtschwarze Schönheit. Die Farbe nennt sich „Screwed Charcoal“ und jetzt wissen wir schon mal, woher das „SCC“ am Ende des Namens stammt. Okay, das macht Spaß, forschen wir weiter.

„FJ“ steht für die Korpusform. In diesem Fall handelt es sich um eine Flatcut Jumbo, also eine Jumbo mit einer speziellen Korpusform. Das „E“ steht für „Electronic“, also eine Gitarre mit Pickup-System, das „C“ schließlich für „Cutaway“. Der Cutaway verleiht dem Korpus eine gewisse moderne Schnittigkeit.

Der Anfang des komplexen Namens verrät, aus welcher Serie und aus welchen Materialien das Instrument stammt:

X – 20s Reloaded Series

2 – Boden und Zargen: laminierter Ahorn

1 – Farbe Open Pore Satin

S – Deckenholz: massive Fichte

Direkt aus dem Karton und auf den Schoß mit Black Beauty. Die folgende Aufnahme entstammt dem Cole-Clark-Pickup-System, direkt ins Audiointerface gespielt und gleichzeitiger Aufnahme per Shure MV88, mit etwas Reverb in Logic veredelt:

ANZEIGE

Ein bisschen Geschichte von Baton Rouge Guitars

Die Geschichte von Baton Rouge Guitars ist durchaus interessant, weil die Marke zwar oft als amerikanisch wahrgenommen wird, tatsächlich aber ihre Wurzeln in Deutschland hat.

Die Anfänge

Baton Rouge baute die erste Gitarre 1999. Bereits in den 1980er-Jahren begann Firmenchef Gunther Reinhardt jedoch damit, günstige, aber dennoch hochwertige Instrumente zu entwickeln, weil er für seine Schüler genau solche Instrumente im damaligen Musikalienhandel vermisste.

Ziel war es, Gitarren zu schaffen, die sich preislich im mittleren Segment bewegen, aber mit Ausstattungsmerkmalen aufwarten, die man sonst eher bei deutlich teureren Instrumenten findet.

Der Name „Baton Rouge“ wurde bewusst gewählt, weil er amerikanische Assoziationen weckt. Einen direkten Bezug zur Stadt in Louisiana gibt es allerdings nicht.

Die Philosophie

Von Beginn an setzt Baton Rouge auf drei Kernpunkte:

möglichst viel Instrument fürs Geld

moderne Fertigung in Asien, Endkontrolle und Qualitätsprüfung in Deutschland

hochwertige Hölzer und aufwendige Konstruktionen auch in günstigeren Serien

Im Übrigen ist erwähnenswert, dass sich Baton Rouge auch für den Planeten verantwortlich fühlt und mit rECOtimber den CO₂-Fußabdruck reduzieren möchte. Zudem wird für jedes produzierte Instrument ein Baum gepflanzt. Klasse!

Besondere Bekanntheit erlangte Baton Rouge zuletzt durch die Zusammenarbeit mit dem fantastischen Ausnahmetalent Alexandr Misko und dessen Frankenstein-Gitarre. Die beiden sind unbedingt einen näheren Blick und ein zusätzliches Ohr wert.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Fertigung

Die Instrumente werden nicht in Deutschland gebaut. Wie viele europäische Marken lässt Baton Rouge seine Gitarren in spezialisierten Fertigungsstätten in China herstellen. Entwicklung, Qualitätskontrolle und Produktauswahl erfolgen jedoch in enger Zusammenarbeit mit dem deutschen Vertrieb.

So, ich schweife ab. Das scheint eine Firma für ein ausgiebiges Firmenporträt zu sein. Hierzu also demnächst mehr auf dieser Welle, gelle?

Sonstige Facts & Features

Über Serie, Holz und Farbe haben wir bereits ausreichend Informationen gesammelt. Hier die übrigen Specs:

Für Boden und Zargen kommt optisch auffälliger Maser-Ahorn zum Einsatz, während der Hals aus Mahagoni gefertigt wurde. Das Griffbrett besteht aus Ovangkol und wird von einem schwarzen Kunststoff-Binding eingefasst.

Die Mensur beträgt 630 mm, die Sattelbreite liegt bei großzügigen 46 mm. Zum Einsatz kommen ein Knochensattel sowie insgesamt 20 Bünde. Für die elektrische Verstärkung sorgt das bereits erwähnte Cole-Clark-PG3-MK2-Tonabnehmersystem.

Auch der Steg besteht aus Ovangkol und wurde mit einer Knochen-Stegeinlage ausgestattet. Die matt verchromten Die-Cast-Mechaniken mit schwarzen Flügeln passen hervorragend zur modernen Optik des Instruments. Ab Werk wird die Gitarre mit einem Satz D’Addario XS ausgeliefert.

Der Hals verfügt über einen Spannstab, der über das Schallloch zugänglich ist. Der passende Inbusschlüssel liegt bei.

In der Praxis

Die Baton Rouge X21S macht es sich ausgewogen auf dem Schoß bequem. Es zieht in keine Richtung. Wer die Gitarre an den Gurt nehmen möchte, kann sich die Gurtpins selbst setzen, denn da hat jeder Spieler so seine Vorlieben. Oder man lässt sich lustige Kordeln stricklieseln und setzt sich einen Cowboyhut auf.

Der Hals liegt satt in der Hand, das Werks-Setup ist vorbildlich. Das ist nicht ganz unwichtig, denn im Gegensatz zu E-Gitarren, bei denen man schnell mal einen Schraubenzieher oder Inbusschlüssel zur Hand nehmen kann, ist die Saitenlage bei einer Akustikgitarre nicht ganz so einfach zu bearbeiten.

Aber auch hier gilt wie immer: Wenn mal eine Gitarre mit nicht ganz optimalem Setup kommt, nicht direkt den Kamin anheizen. Entweder schickt ihr das Instrument zu Thomann zurück mit der Bitte um ein Setup oder ihr sucht euch einen Gitarrenbauer in der Nähe, der mit wenigen Handgriffen helfen kann.

Das Batteriefach der Baton Rouge X21S für die aktive Cole-Clark-Elektronik sitzt an der unteren Zarge, zusammen mit der Ausgangsbuchse. Das Fach schließt satt und stramm und verhindert so Wackelkontakte. Auf die unsäglichen 9-Volt-Batterieclips wurde dankenswerterweise verzichtet.

Das Cole Clark PG3mk2 Pickup-System

Die Elektronik der Baton Rouge X21S wird, wie oben bereits angemerkt, von Cole Clark geliefert und verfügt über ein bemerkenswertes System. Insgesamt stehen drei Quellen aus dem Inneren des Instruments zur Verfügung: Mic, Bridge und Face.

Dabei ist Mic natürlich ein Mikrofon, genauer gesagt ein Kondensatormikrofon, das sich vorrangig um die hohen Frequenzen kümmert. Bridge beschreibt einen Piezo-Pickup im Steg, der die Bassfrequenzen sauber und ohne Mulm anliefern soll. Face schließlich ist ein Sensor, der die Schwingungen der Decke aufnimmt.

Neben der Gesamtlautstärke (Vol) kann der Anteil des im Korpusinneren verbauten Mikrofons (Mic) sowie die Balance zwischen dem Piezo-Pickup (Bridge) im Steg und dem Sensor (Face) geregelt werden. Zusammen mit der klassischen 3-Band-Klangregelung für Bässe, Mitten und Höhen ergibt das wahrscheinlich eine ganze Menge Möglichkeiten.

Eine Batterie-Status-LED ist ebenfalls verbaut, allerdings gibt es kein integriertes Stimmgerät. Das wäre in manchen Situationen durchaus von Vorteil. Ich denke dabei zum Beispiel an die typische Open-Stage-Situation. Du kommst mit Gitarre und sonst nichts und möchtest einfach deinen neuesten Song vor Publikum testen. Gitarre auspacken, Kabel in die Stagebox und los.

Der Drummer des Acts vor dir singt hinter der Bühne lautstark „Santa Maria“, der dreijährige Sohn deines Kumpels hat das Klavier auf der Bühne entdeckt und die ersten Fans singen sich bereits ein. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:

Kapitulation

Stimmen mit einem dieser unsäglichen Clip-Tuner am Headstock

Beides mag ich nicht. Ein eingebautes Stimmgerät, das gleichzeitig den Ausgang mutet, wäre jetzt der absolute Gamechanger.

Soundbeispiele

Natürlich bekommt ihr die Baton Rouge X21S auch ohne Pickup-System zu hören. Hierzu steht ein Kondensator-Stereomikrofon auf meinem Desktop, das den Klang der Gitarre auf meinem iPhone festhält. Klar könnte ich jetzt das volle Programm an Mikrofonen auffahren, aber das ist gar nicht Ziel der Übung. Vielmehr geht es um einen Eindruck davon, wie die Gitarre im Raum klingt. Und das macht das Shure MV88 bestens.

Als Nächstes wird eingepluggt. Ihr hört ein paar unterschiedliche Files mit den jeweils im File vermerkten Einstellungen der Cole-Clark-Elektronik. Doch als Erstes kommt das identische File von eben, allerdings aufgezeichnet mit dem Cole-Clark-Pickup-System bei Mittelstellung aller Regler. Das klingt schon verdammt gut, hat mir persönlich aber etwas zu viel Bass und etwas zu wenig von den seidigen Höhen.

Also jetzt mit dem Balance-Regler etwas mehr in Richtung „Face“ und das interne Mikrofon etwas lauter. Schon deutlich besser. Wenn ich allerdings mit dem Handballen der rechten Hand im Rhythmus auf den Steg klopfe, ist der Bass für meinen Geschmack noch etwas zu präsent. Wer allerdings mit einem Looper unterwegs ist und seine eigenen Drumgrooves mit der Gitarre erzeugt, dürfte hiermit bereits absolut glücklich werden.

Next try: mehr Mikrofon, weniger Bridge. Das ist schon fast so, wie ich das mag. Und ich habe den Equalizer noch gar nicht angefasst. Mir fehlt noch ein wenig Brillanz in den Höhen und ich hätte gern noch etwas weniger Basswummern.

Also ran an den EQ. Bässe etwas raus, Höhen etwas rein. Das Ergebnis ist zweifellos sehr gut, aber noch nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Also alles auf Anfang.

Mic und Balance drehe ich wieder etwas zurück, am EQ werden die Höhen und Mitten leicht angehoben. Hörmerma!

Und siehe da, wir sind dort angekommen, wo meine Sinne sagen: „Ja man!“

Natürlich hat sich bislang alles im Bereich des Strummings abgespielt. Zum Abschluss hört ihr noch ein File im Fingerpicking-Stil mit neutraler Einstellung der Bordelektronik. Etwas Kompression stammt vom UADx LA-2A Plug-in, der Reverb kommt aus Native Instruments Raum.

Das letzte File nutzt die beiden ersten Files und mischt diese miteinander. Zusammen mit etwas Mastering-Magie.