Retro Design, herausragende Features

Das Beetronics Bee Bee Dee vereint klassischen Analog-Charme mit kreativen Funktionen. Drei Delay-Modi, intuitive Bedienung und Boutique-Qualität für Soundtüftler.

ANZEIGE

Kurz & knapp Worum geht es? Analoges Delay-Pedal mit Boutique-Charme, klanglicher Tiefe und intuitiver Bedienung – Beetronics kombiniert Vintage-Sound mit kreativen Features. Charakterstarkes Design: Retro-Look, robustes Gehäuse, hochwertige Verarbeitung – typisch Beetronics.

Retro-Look, robustes Gehäuse, hochwertige Verarbeitung – typisch Beetronics. Drei kreative Delay-Modi: Classic, Lo-Fi und Pitch bieten ungewöhnlich viele Sound-Optionen für analoge Technik.

Classic, Lo-Fi und Pitch bieten ungewöhnlich viele Sound-Optionen für analoge Technik. Intuitive Bedienung: Trotz vieler Regler logisch aufgebaut – perfekt für direkte Klangexperimente.

Trotz vieler Regler logisch aufgebaut – perfekt für direkte Klangexperimente. Live-taugliche Extras: Tap-Tempo, Modulation, Pitch-Shift und Momentary-Funktionen für dynamische Performances.

Affiliate Links Beetronics Bee Bee Dee Kundenbewertung: (2) 329,00€

Beetronics Bee Bee Dee analoges Delay

Der U.S.-Boutique-Hersteller Beetronics hat eine große Palette an Effektpedalen (Overdrive, Fuzz, Delay, Reverb, Modulation, Chorus etc.) im Programm. Allen sind u. a. das robuste Gehäuse und das auffällige künstlerische Design gemein. Das Design, die durchdachte Funktionalität und die Verarbeitung deren Produkte sind „outstanding“ und folgerichtig auch etwas kostenintensiver. Die Zielgruppe der Produkte sind Gitarristen, die vielseitige, charakterstarke Effekte suchen und gerne an Sounds feilen.

Die Biene (Bee) an sich scheint für die Designer eine besondere Bedeutung zu haben, so bringen sie sogar auf manche Platinen ein Bienen-Logo auf und im Namen jedes Produkts (oder eines deren Features) versteckt sich irgendetwas mit „Bee“. Wie kann es dann anders sein, dass auch im Namen unseres heutigen Testobjekts, dem Bee Bee Delay (BBD ist die Abkürzung für Bucket Brigade Delay), das Wort Bee wieder „gefeatured“ wird?

Die ersten Delay-Effekte (Watkins Copycat, Binson Echorec etc.) waren relativ sperrig und arbeiteten mit Bandschleifen, ähnlich wie bei einem Tonband bzw. Magnetscheiben. Mehrere Tonköpfe (ein Aufnahmekopf plus mehrere Abspielköpfe) nahmen das Signal auf und spielten es, je nach Position der Abspielköpfe entsprechend verzögert wieder ab. Da das Verfahren anfällig und aufwendig war, kam der Wunsch auf, all dies kompakter zu realisieren.

Das war die Stunde der Bucket-Brigade-Bausteine, die es ermöglichten, einen Delay-Effekt nun auch in einem deutlich kleineren Gehäuse unterzubringen. Der Sound dieser Delays war warm, fast dumpf, da die damals noch kleinen Elektronengehirne nicht in der Lage waren, „vernünftige“ Wiederholungen zu erzeugen und es ihnen schlicht an Arbeitsspeicher (RAM) mangelte. Sie konnten sich also noch nicht „viel merken“, deswegen waren die Echosignale gegenüber dem Eingangssignal frequenzmäßig stark beschnitten (wenig Brillanz).

Beetronics Bee Bee Dee – Facts & Features

Das Bee Bee Dee-Delay bedient sich zwar dieser alten analogen Technik, zusätzlich wurde es jedoch mit digitaler Technik bestückt, wobei der Signalweg komplett analog bleibt (das Signal wird am Ein- und Ausgang also nicht gewandelt). Das analoge Delay bietet drei einzigartige Modi und eine Klangvielfalt, die mit rein analogen Geräten bei Weitem nicht zu erreichen wäre.

Die Abmessungen des in den USA hergestellten Pedals betragen 140 x 102 x 70 mm (L x B x H) bei einem Gewicht von 455 g. Trotz des kompakten Formats verfügt es über Tap-Tempo und drei Betriebsarten, zusätzliche Performance-Funktionen, Modulation, Pitch sowie umfangreiche Filteroptionen. Das Pedal arbeitet mit True-Bypass, ein Netzteil 9 V DC (innen negativ) ist nicht inkludiert.

Angefangen bei der Gehäusefarbe, über die Poti-Knöpfe, das amerikanische Design und das stylishe Bedienpanel ist alles außerordentlich „retro“ gehalten. Die Verarbeitung ist hochwertig und das Innenleben sehr durchdacht und praxistauglich.

ANZEIGE

Regler & Bedienelemente

Das Bee Bee Dee Delay wurde mit reichlich Bedienelementen bestückt, die den einen oder anderen zunächst etwas überfordern könnten. Der Aufbau ist jedoch logisch und intuitiv, eine Bedienungsanleitung musste ich nicht zu Rate ziehen. Schauen wir uns das mal in Ruhe an:

TONE: mehr als ein Klangregler. Links der 12 h Marke beschneidet er die Höhen, rechts der „Noon-Marke“ arbeitet er als Lo-Cut-Filter (HPF), was interessante Klänge ermöglicht.

DELAY TIME regelt erwartungsgemäß die Verzögerungszeit der Wiederholungen.

MIX bestimmt den Effektanteil des Ausgangssignals.

DEPTH regelt die Heftigkeit des Effekts, z. B. die Modulation von dezent bis „seasick“.

ACTIVITY hat Einfluss auf das unter drei Optionen wählbare Szenario.

Zwei Fußtaster (Soft-Click, relaisgesteuert) für Bypass (rechts) und Expression (links).

Zwei 3-Wege-Minischalter ermöglichen das Umschalten der Delay-Modi (links) bzw. der Expression-Modi.

TAP: bestimmt durch zweimaliges Betätigen das Delay-Tempo. 2x: halbiert die Delay-Zeit, wodurch je nach Einstellung, alles eine Oktave hoch bzw. herunter gepitcht wird.

MOD: Der Fußschalter aktiviert die Modulation, entweder permanent oder kurzzeitig. Kurz antippen zum permanenten Umschalten oder Halten für ausdrucksstarke Sprünge.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Bedienung

Zunächst wählt man unter den drei Modi den gewünschten aus:

Der Classic-Mode liefert den typischen BBD-Sound mit Verzögerungszeiten bis zu 600 ms, Modulation per Sinusschwingung.

Der Lo-Fi-Mode erzeugt ein bewusst gefärbtes Signal mit dunkleren, raueren und schmutzigeren Klangfarben. Ein leichtes Rauschen ist hier Teil des Charakters. Die Modulation arbeitet unregelmäßiger und beeinflusst zusätzlich die Klangfarbe. Echos driften, verblassen zwischen hell und dunkel, sehr lebendig.

Im Pitch-Mode verändern sich die Echos in der Tonhöhe, wodurch Harmonien, rhythmische Muster und unerwartete Texturen entstehen. Dieses Feature ist ansonsten bei analogen Delays bis dato nicht zu finden und somit ein Signature-Feature des Bee Bee Dee.

Die Sounds sind nicht auf Presets speicherbar oder beispielsweise per MIDI anzusteuern, da das Pedal nicht entsprechend bestückt wurde. Es ist somit keine „eierlegende Wollmilchsau“ bzw. kein Computer, sondern konzentriert sich auf das Wesentliche, nämlich den direkten bzw. schnellen Zugriff auf alle Parameter. Dies reicht auch vollkommen aus, denn das BBD bietet vielfältige Möglichkeiten zur Echtzeitmanipulation, als da wären:

Das Tempo kann mithilfe des linken Fußtasters „getappt“ werden und anschließend bei Bedarf mit der 2x-Funktion zur Verdoppelung oder Halbierung der Delay-Zeit per Fußschalter genutzt werden. Dies kann dauerhaft oder „momentweise“ (momentary) erfolgen.

Eine Hold-Funktion, gestattet es, die Rückkopplungen (Feedbacks) des Delays während des Tastendrucks auf Maximum zu setzen. Hiermit sind „spacige“, experimentelle Klangkaskaden möglich.

Sound

Da die klanglichen Möglichkeiten dieses Teils sehr umfangreich sind, gestaltet sich dieser Absatz ein wenig länger. Wir starten mit einem einfachen „Standard-BB-Delay“, um einen ersten Eindruck von dessen Sound zu bekommen:

Nun eine ES335 mit LO-FI-Delay und Modulation:

Soweit nichts Neues. Selbstverständlich sind auch „Pink Floyd-mäßige Sounds“ möglich. Der Tone-Regler ist hierbei ein interessanter „Tone-Shaper“, da er, wenn man ihn weiter aufdreht, als Low-Cut (Highpass-Filter) fungiert. Er beschneidet also die Bässe bei Bedarf sehr wirkungsvoll, womit unzählige klangliche Varianten möglich sind. Hier wurde wirklich mitgedacht:

Das Delay mit Modulation, wobei der Depth-Regler zwischen 10 h und 2 h bewegt wurde:

Nun wird kurz nach Anschlagen der Akkorde, einem LO-FI-Delay eine „Flanger-artige“ Modulation mit Hilfe des linken Fußtasters (Momentary) hinzugefügt:

Hier wird dem Delay-Sound mit Hilfe Betätigens des linken Fußschalters (Momentary) ein Pitch-Effekt (Intervall zwischen minus bzw. plus einer Oktave) hinzugefügt:

Das letzte Klangbeispiel erläutert, wie sich die drei Modi klanglich auswirken. Der kleine Kippschalter bestimmt die Aktion, die mit Halten des linken Fußtasters (Momentary) dem bereits aktivierten Delay hinzugefügt wird. Die LED oberhalb des linken relaisgesteuerten Fußtasters signalisiert dies mit der entsprechenden Farbe. Steht der Kippschalter auf PITCH, leuchtet die Diode blau, auf Stellung CLASSIC leuchtet sie grün und in der rechten Position (LO-FI) leuchtet sie rot. So hat man immer auch eine optische Kontrolle, welcher Effekt gerade ausgewählt wurde.

Dieser ist zu hören, solange der Fußtaster gedrückt gehalten wird (Momentary-Funktion). Man hat also stets ein Delay am Start und kann dies je nach Einstellung der Parameter mit einem zweiten Effekt versehen, was eine beeindruckende Vielzahl an spacigen Sounds ermöglicht. Der Akkord wird je zweimal gespielt, dann werden die drei Modi durch Halten des linken Fußtasters aktiviert:

Die klanglichen Varianten dieses Delays sind enorm, darum bedarf es Gitarristen, die gerne experimentieren und Spaß am Soundtüfteln haben. Abgesehen davon klingt es einfach außergewöhnlich gut.

Signalweg: Gibson ES335/Suhr Classic Stratocaster (SSH) – Beetronics Bee Bee Dee – Peavey Classic 20 Minihead – MESA/Boogie 1×12″ Thiele-Box mit Creamback-Celestion Lautsprecher – Sennheiser e906 – MOTU M4 – Mac Studio mit Logic.