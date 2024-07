Test: Behringer 1273, Mikrofonvorverstärker mit Equalizer

Ein echter Behringer wie du es erwartest!

Der Behringer 1273 ist ein 2-Kanal-Mikrofonvorverstärker mit 3-Band-Equalizer im 2 HE Rackmount-Format, der dem Erbe eines sehr bekannten Premium-Preamps aus Großbritannien nacheifert. Der 1273 soll vergleichbaren Klang und Ausstattung bei einem viel geringeren Preis bieten – dem Credo der Marke von Uli Behringer folgt. Dass dies eine gewisses Diskussionspotenzial hat, ist offensichtlich. Schauen wir uns doch gemeinsam den neuen Preamp an und entscheiden aufgrund von Fakten über seine Qualitäten – einverstanden?

Worum geht es beim Behringer 1273?

Nun, es geht um Behringer, ums Klonen, die großen Diskussionen und um Geräte, die in Sachen Preis und Leistung nahezu unschlagbar sind. Der 1273 ist hier keine Ausnahme und bevor sich die Kommentarspalten bis ins Unendliche füllen: Behringer baut ein Gerät nach dem Vorbild der Neve 1073 Preamplifier. Das ist etwas, was Warm Audio, Heritage Audio, Black Lion Audio, Golden Age Audio und andere Hersteller schon seit vielen Jahren machen: Sie bieten ein Gerät nach dem Vorbild einer Legende an. Und wenn es für diese etablierten Hersteller o. k. ist, dann ist es das für Behringer auch – und dieser Hersteller ist am Markt weiß Gott sehr etabliert.

Was Behringer schafft, was kein anderer geschafft hat: Man ist mal wieder mit Abstand am günstigsten und zumindest optisch am nächsten am Original: Mit nur 629,- Euro für einen 2-Kanal Preamp inklusive 3-Band Equalizer und gemäß dem Vorbild eine praktische identische Ausstattung (Vergleich: AMS Neve 1073 DPX für bei 3.199,- Euro) hat man hier mal wieder den Vogel abgeschossen. Und man bedenke, auch Warm Audio & Co produzieren zum großen Teil in Fernost.

Der Neve wird – natürlich – von alten, kauzigen Engländern von Hand voller Ehrfurcht zusammengeschraubt und nach jedem vollendeten Meisterstück gönnt man sich eine Zigarre und einen Single Malt (so die Legende …). Aber auf den ersten Blick findet man nur geringste Unterschiede, auch wenn der Farbton des Behringer 1273 einen Hauch mehr ins Blau-Grüne geht und der AMS Neve mehr ins Graue tendiert.

Die Ausstattung des Behringer 1273

Jeder Kanal des 1273-KT hat auf der Frontplatte eine XLR/TRS-Kombibuchse für Mikrofon und Line. Daneben sechs Schalter für die Phantomspeisung, Phase, Tone (Impedanz Umschaltung 300/1.200 Ohm) und die Eingangswahl: Line, Insert und Instrument. Neben den Schaltern dann der DI-Input als Klinkenbuchse.

Der Gain-Drehregler bedient den Mikrofonbereich bis immerhin 80 dB Gain – genau wie das Vorbild. Die drei EQ-Bänder sind als Shelving-Filter für Bässe (35 – 220 Hz) und Höhen (10 – 16 kHz) und als Glockenfilter für die Mitten (360 – 7.200 Hz) ausgelegt. Die jeweiligen Regler haben zwei Ebenen: Der Chrom-Ring regelt den Pegel und der Kunststoffregler die gewünschte Frequenz. Zusätzlich haben wir noch den blauen Drehregler für einen 5-stufigen Low-Cut (Off, 50, 80, 160 und 300 Hz). Der EQ-Schalter aktiviert den Equalizer und rechts haben wir den Level-Regler und den frontseitigen Ein/Aus-Schalter. Darunter befindet sich schließlich dem Original folgend die Peak-Level-Anzeige mit sieben Elementen.

Auf der Rückseite ist es für diese Gerätekategorie gewohnt übersichtlich: Mic-Input (XLR), Line-In (TRS) und Line-Out wahlweise einmal als XLR und als TRS. Dazwischen haben wir einen Send/Return-Loop für die Einbindung beispielsweise eines Kompressors. Das Netzteil ist beim Behringer erfreulicherweise intern, so dass nur ein Netzkabel mit Kaltegrätestecker benötigt wird. Der fast 3.200,- Euro teure AMS Neve hat ein externes Netzteil. Nur um es mal gesagt zu haben.

Am größten sind die Unterschiede im Inneren – naturgemäß kann Behringer hier in Sachen Großserie punkten und viel günstiger fertigen. So findet man im 1273 MIDAS Input- und Output-Übertrager. Wie man vielleicht weiß, hat die Behringer Group den Edelhersteller „Midas“ im Jahr 2009 gekauft und garniert mittlerweile auch die günstigen Geräte mit Bauteilen mit dem Midas-Label. Ob diese allerdings den Übertragern der sündhaft teuren Analogmischpulten identisch sind, darf bezweifelt werden.

Immerhin sind sie mit dem Aufdruck „Designed and Engineered in U.K.“ versehen – ich lese aber nicht „manufactured in U.K.“ – hier besteht sicher ein kleiner Unterschied zu den handgewickelten Übertragern der MIDAS-Preamps. Zur Verteidigung: Man hat bei Behringer sicher versucht, die klanglichen Eigenschaften der Originale bestmöglich in günstigere Bauteile zu integrieren. So gesehen klont Behringer sich an dieser Stelle sogar selber (was nicht ohne Ironie ist). Die Preamps sind reine Class-A-Amplifier und das Schaltungsdesign ist dem Original in großen Teilen nachempfunden.

Die Verarbeitung des Behringer 1273

Hier sehe ich die größte Schwachstelle des Behringer 1273-KT. Zugegeben, ich habe ein sehr frühes Modell aus der Fertigung im Test, aber bis auf den recht massiven Power-Schalter bestehen alle Bedienelemente auf der Front aus Kunststoff. Ja, Bakelit ist auch Kunststoff, aber auch dieses finden wir hier nicht. Der rote Gain-Regler und der blaue Lowcut bestehen aus normalem Kunststoff und auch der „Chromring“ der EQ-Regler sicherlich nicht aus Metall.

Das stellt für mich nicht zwangsweise ein Problem dar, aber die hier verwendeten Materialien fühlen sich einfach nicht wertig an. Außerdem, die jeweils sechs weißen Schalter links sind unbeleuchtet und es ist ein Rätselraten, ob die jeweilige Funktion aktiviert ist oder nicht. Dies kann bei einer 48 V Phantomspannung und einem alten Bändchenmikrofon zu einem Schaden führen.

Bitte nicht falsch verstehen: Die Funktion des Geräts ist hierdurch nicht eingeschränkt und die Drehwiderstände und Schalterpositionen sind sehr gut nachvollziehbar (bis auf die sechs weißen Schalter).

Leider kommt hinzu, dass ein Verstellen von Werten immer wieder mit einem Störgeräusch verbunden ist. Anderes Frequenzband – klack, Lowcut auf 80 Hz – klack … und so weiter. Dynamisches Anpassen ist so nicht möglich – man sollte also erst im Vorfeld alle Frequenzbänder eingestellt haben. Bei den Pegelreglern ist immerhin keine Störung zu hören. Zu hören ist dies bei meinem entsprechenden Klangbeispiel (weiter unten).

Die Frontplatte ist recht dünn, aber dadurch dass das Gerät recht leicht ist, stellt dies kein Problem für die Montage dar. Die Bedruckung ist gut ablesbar und im Rack-Schrank muss man in einiger Entfernung schon Spezialist sein, um das Gerät als Behringer zu entlarven.

Wie klingt der Behringer 1273-KT?

Der Behringer 1273-KT ist ein sehr gut klingender Mikrofonvorverstärker und Equalizer. Hieran gibt es keinen Zweifel. Er rauscht nicht, verzerrt nicht und klingt überaus neutral. Auch der Equalizer funktioniert bestens: Selbst überlappende Frequenzen „vermatschen“ nicht und man kann mit den verfügbaren Frequenzbändern eine anständige Frequenzanpassung vornehmen. Übrigens ist hier mit dem Bassregler und dem Low-Cut eine Art „Pultec-Trick“ möglich: Wenn man den Bass mit dem Shelving-Filter anhebt und dann mit dem blauen Regler wieder ausblendet, dann kann man mit ein wenig Geduld sehr schöne knackige Bässe erzielen.

Achtung Spoileralarm: Ich werde demnächst einen echten AMS Neve 1073 DPX als Vergleichsgerät bekommen und plane einen Bericht mit Klangvergleichen zwischen dem Neve und dem Behringer. Dann werden wir feststellen, ob der Klangunterschied der Geräte wirklich 2.600,- Euro wert ist. Meine ersten Tests im Vergleich mit meinem SSL Pure Drive Quad und den Universal Audio Unison Plug-ins von Neve sind auf jeden Fall schon spannend – diese werden aber erst im Vergleichstest offengelegt.

Bis dahin hat Behringer für die aufgerufenen 629,- Euro ein sehr gut klingendes Gerät im Portfolio.

Klangbeispiele zum Behringer 1273

In meinen Klangbeispielen habe ich eine 808 Synth-Drum aus dem Roland MC-707 und ein Pad und ein Lead einmal ohne EQ durch den KT1273 geschickt und dann im Vergleich dazu mit optimierten Equalizer-Einstellungen mit leichtem „Pultec Trick“ (Bässe am EQ angehoben und per Low-Cut wieder abgesenkt) versehen. Die Mitten sind um 1,6 kHz leicht angehoben und die Höhen bei 10 kHz leicht gepusht:

Für das nächste Beispiel habe ich während der Aufnahme die Frequenzen verändert, was die Störungen hörbar macht. Diese treten bei beiden Kanälen und insbesondere bei den Frequenzbandreglern der Mitten und der Höhen und auch beim Low-Cut auf. Achtung: Nicht zu laut machen – es ist sehr gut zu hören. Hoffen wir, dass dies in der Großserie eliminiert wird:

Mehr Klangbeispiele wird es dann – wie versprochen – beim Vergleich mit dem Neve, dem SSL und dem Plug-in geben.

Die Mitbewerber des Behringer

Wie erwähnt, die Liste der Neve 1073 Klone ist lang. An erster Stelle steht hier sicher der Warm Audio WA273-EQ, der deutlich besser verarbeitet ist und schon bewiesen hat, dass er klanglich dem Original sehr nahekommt. Allerdings sind dafür auch schon 1.555,- Euro zu berappen.

Ebenfalls in dieser Liga spielt der Heritage Audio HA73EQx2 Elite für 1.799,- Euro. Die Golden Age Audio bietet nur 1-Kanal-Versionen an. Das vergleichbare Gerät wäre der Premier PREQ-73 für 649,- Euro, also knappe 1.300,- Euro für zwei Kanäle. Dies gilt auch für den sehr guten Black Lion Audio B173 MKII, der mit einem Kanal und ohne Equalizer für 549,- Euro zu haben ist.