Test: Behringer 182, Eurorack Sequencer

Hitmaschine mit Spaßfaktor!

Ein Segelboot ohne Segel ist irgendwie nicht das Wahre! Übersetzt in den Eurorack-Modular-Jargon würde diese Binsenweisheit wohl in etwa so lauten: Ein Modularsystem ohne Sequencer macht nur halb so viel Spaß! Nachdem wir nun schon die Module 112, 150, 140, 173 und die Module 130, 121 aus dem Behringer System 100 in einen zweiteiligen Artikel getestet haben, kommt hiermit nun der große Test zum Behringer 182 Sequencer hinzu.

Der ebenfalls von mir getestete Behringer 960 Sequential Controller für das Behringer System 55 hat bei mir die Meßlatte natürlich ordentlich hoch gelegt. Die wertige Verarbeitung, die tolle Optik und die griffige Bedienung sowie der einfach unschlagbare Preis haben dem schwarzen Sequencer-Boliden in meinem Test ordentlich Punkte eingebracht. Wir werden in diesem Test nun sehen, ob der Behringer 182 Sequencer für das System 100 die gleichen guten Tugenden in die Waagschale wirft.

Was ist der Behringer 182 Sequencer?

Der Behringer 182 Sequencer ist ein Analog-Sequencer nach alter Schule. Eine Pattern- oder Speicherverwaltung mit Speichern und Laden von Arbeits- oder Systemzuständen sucht man hier also vergebens. Er bietet zwei Kanäle mit je acht Steps, wobei die beiden Kanäle auch in Serie hintereinander schaltbar sind. Diese Verschaltung macht ihn dann zu einem einkanaligen Step-Sequencer mit maximal 16 Steps. Die einstellbaren Parameter Step-Anzahl, Delay und Gate-Länge, sowie umfangreiche Triggermöglichkeiten sorgen dabei für eine gewisse Flexibilität.

In der Behringer-typischen weißen Hochglanzverpackung befinden sich neben dem Sequencer-Modul noch ein vierteiliges schwarzes Schraubenset und das Eurorack Stromkabel. Ein klein wenig schmunzeln musste ich beim Auspacken schon, verstand ich doch nun aus eigener Erfahrung, was der Kollege TobyB in seinem Test mit: „… wenn man etwas einpackt, sollte man sich … überlegen, wie der Kunde das wieder auspackt“, meinte. Das Modul war tatsächlich bombenfest in die Schutzfolie einvakuumiert, da hatte ich in der Tat auch eine ganze Weile lang daran zu fummeln. Aber besser so, als ungeschützt und dann defekt!

Natürlich fehlte auch der obligatorische Behringer-Sticker nicht. Wie viele habe ich davon eigentlich schon zu Hause rumliegen? Ein Handbuch suchte ich dagegen vergebens, aber keine Panik: Erstens ist es für den geübten Eurorack-User nicht zwingend notwendig und zweitens findet man es für den Fall der Fälle umweltfreundlich auf der gut sortierten Website zum Behringer 182 Sequencer als Download.

Das 16 Teileinheiten breite Eurorack-Modul kommt in wertiger Verarbeitung mit gut ablesbarer weißer Beschriftung auf grauer Frontplatte und einer Skiff-tauglichen Einbautiefe von 43 mm. Der Strombedarf liegt auf der +12 V Leitung bei 30 mA. Auf der -12 V Leitung saugt der Behringer 182 Sequencer dann noch einmal 30 mA, während die +5 V Leitung für den Betrieb gar nicht genutzt wird.

Die Rückseite zeigt neben der verpolungssicher angelegten Eurorack Strombuchse eine Menge sauber ausgeführter Lötstellen, einen Microchip und viele winzige SMD-Bauteile. Hier ist also ordentlich viel Elektronik am Start.

Virtueller Rundgang über die Frontplatte

Gut fixiert mit Washern gegen Rackrash und dem Schraubenset wartet das hübsche Modul nun auf unseren ersten Rundgang über die aufgeräumt wirkende graue Frontplatte und ihre Bedienelemente. Zu diesen erkläre ich auch gleich noch Funktion und eventuelle Besonderheiten. Los geht es!

Wir unterteilen die Frontplatte zum besseren Verständnis in Abspiel-Einstellungen und abzuspielende Einstellungen. Letztere finden sich im zweireihigen linken Bereich des 182 Sequencers. Hier befinden sich zwei Spalten mit je acht Stummelpotis zur Einstellung von Tonhöhe oder eben auszugebender Control Voltage für andere Zwecke, zum Beispiel als immer lohnendes Ziel: die Filtermodulation. Die Anordnung in zwei Spalten, zu je acht Reglern ist schnell erklärt: zwei Reihen Regler gleich zwei CV-Kanäle im Sequencer.

An meiner respektlosen Bezeichnung „Stummelpotis“ erkennt man es wohl schon: ja Stummelpotis, ich mag sie nicht wirklich. Die Dinger sind irgendwie nicht griffig und haben meistens auch keinen vernünftigen Regelweg, weil sie einfach viel zu dünn sind. Aber okay, im Eurorack-System sind wir die Dinger ja schon irgendwie gewohnt. Es ist halt immer, wie auch hier, ein Kompromiss an die dadurch eingesparten Teileinheiten im meistens knapp bemessenen Case. Dickere Potikappen hätten am Ende wohl auch der Ergonomie geschadet, sie sind ja hier trotzdem gut zu erreichen. Mit diesen Stummelpotis müssen wir Eurorack-User wohl halt irgendwie leben. Man schafft sich dann eben Tools wie Tuner, Oszilloskop und Quantizer an und schon geht der Zauber in die gewünschte Richtung, beziehungsweise Note.

Wohlwollender Weise konnte ich die flüssigen Nebeneffekte, wie klebrige Reste von Flussmittel und Schmierfett, die Kollege TobyB an den Potis in seinen Tests erwähnte, bei meinem Testobjekt nicht bemerken. Die Potis waren mit ihrer Riffelung im gegebenen Rahmen schon auch gut bedienbar, liefen mit einem gewissen Widerstand und verstellten sich demnach im Betrieb bei unbeabsichtigter Berührung auch nicht. Mit den Stummelpotis kann ich trotz der Meckerei doch ganz gut leben, haben doch einige meiner beliebtesten Module diese Teile auch verbaut. Und nebenbei gesagt, ist das hier auch echt jammern auf sehr hohem Niveau.

Genug gemeckert! Schauen wir nun auf die rechte Seite des 182 Sequencers mit seinen Abspiel-Einstellungen. Ganz oben erkennen wir eine Reihe von drei weiteren Stummelpotis. Das linke Poti ist selbstredend für TEMPO zuständig, hier machen wir dem Sequencer Beine und stellen dessen Abspielgeschwindigkeit ein. Das mittlere Poti, beschriftet mit DELAY, verschmiert die Tonhöhe zwischen den abgespielten Steps in einer einzustellenden Zeit, quasi ähnlich einem Portamento. Das funktioniert in jeder Einstellung aber nur für den linken der beiden CV-Kanäle. Mit dem ganz rechten Stummelpoti GATE TIME stellt man global die Länge des pro Step ausgegebenen Gate-Signals ein. Die Einstellung geht hier von 10 bis 90 Prozent des Gates in der Reglerstellung von Linksanschlag bis zum ganz rechten Anschlag des Potis.

Unter den drei Stummelpotis kommt nun endlich mal was Griffiges: der Drehschalter STEP NUMBER mit seinen acht gerasterten Stufen, jeden der acht Steps repräsentierend. Hiermit legt man die Anzahl der abzuspielenden Steps fest.

Unter dem Drehschalter STEP NUMBER befindet sich ein gut gängiger Schiebeschalter STEP mit seinen zwei Einstellungen REPEAT und SINGLE. Steht der Schalter auf REPEAT, spielt der 182 die eingestellte Sequenz im Loop endlos ab. Dem Gegenüber spielt die Einstellung SINGLE dann die Sequenz nur ein einziges Mal ab und bleibt dann stumm auf Step 1 stehen.

Oh! Unter dem Schiebeschalter STEP befindet sich so richtig einladend ein schöner roter Taster. START: Darf ich da mal drauf drücken, Papi? Aber natürlich! Und schon spielt der Behringer Sequencer den von uns zuvor an den CV-Potis eingestellten musikalischen Erguss mit voller Inbrunst ab. Das ist definitiv mein Lieblingstaster, auch wenn mal schnell Ruhe sein soll, denn er fungiert gleichzeitig auch als STOP.

Unter meinem roten Lieblingstaster folgt ein weiterer, gut gängiger Schalter, beschriftet mit zwei Einstellungen: PARALLEL und SERIES. Hier wählt man aus, ob die beiden Sequencer-Spuren parallel nebeneinander oder seriell hintereinander abgespielt werden sollen. Dabei gibt es bei der Einstellung dieses Schalters einige Besonderheiten bei der Bedienung des Drehschalters STEP NUMBER mit Auswirkungen auf einige Funktionen des Sequencers. Im PARALLEL-Mode schaltet man mit dem Drehschalter STEP NUMBER zwischen den Steps 1-8 um, während man im SERIES-Mode dann logischerweise zwischen den Steps 9-16 umschaltet. Und wie oben schon erwähnt, funktioniert das Portamento über DELAY egal in welcher Schalterstellung nur für Kanal 1.

Kommen wir zu den drei darunter angeordneten Buchsenpaaren. Oben die CV-Ausgänge für jeden Kanal des Sequencers mit Beschriftung CV OUT 1 und CV OUT 2. Optimaler Weise verbindet man diese Ausgänge mit dem kalibrierten 1 V/OCT Eingang von VCOs, kann damit aber natürlich auch jedes andere Ziel, welches Control Voltage versteht, ansteuern. Nur der eigene Horizont oder eine begrenzte Modulauswahl im heimischen Eurorack-Verbund ist hier die persönliche Schaffensgrenze. Im seriellen 16-Step-Mode liegen am CV OUT 1 die Control Voltages aller 16 Steps an, während CV OUT 2 nur die mit den Potis eingestellten 8 Steps aus der zweiten Spalte ausgibt.

Ein Stockwerk tiefer befindet sich links die Ausgangsbuchse GATE OUT. Hiermit werden in der Regel Hüllkurven ausgelöst. Daneben befindet sich die Eingangsbuchse TEMPO CV IN. Über CLOCK-Signale oder andere externe Triggersignale wird hier dem Behringer 182 Sequencer ein externes Tempo aufgedrückt. Kleiner Geheimtipp: Wenn man hier zum Beispiel den Shakmat Clock O´Pawn davorhängt, kann man damit die fehlende Swingfunktion dieser Analog-Sequencer kompensieren und ist über MIDI-Clock-Anbindung auch noch in Time zu einer DAW, wenn gewünscht.

Ganz unten links folgt die Eingangsbuchse TRIG OUT, ein seltsames Teil. Erst dachte ich, das Ding funktioniert überhaupt nicht, denn nach meinem Verständnis, hätte ich hier zu den Steps ein kurzes ausgehendes Trigger-Signal erwartet, aber da kam gar nichts. Ein kurzer Blick in das Handbuch ließ dann aber schnell mein Licht aufgehen: Das erwartete Trigger-Signal wird nur nach dem letzten Endstep, also mit dem Stop-Event gesendet. Ich konnte also gar kein Event sehen, da der Sequencer ja im Loop lief. Aber die Sache ist, wenn man es sich überlegt, gar nicht so verkehrt. Man kann diesen Trigger doch zum Beispiel dazu nutzen, eine weitere Kette von Ereignissen über Logic-Switches in Gang zu setzen, wenn unser Sequencer seine Melodie einmal zu Ende abgespielt hat. Wofür bietet sich der Trigger noch an? Schreibt es uns doch bitte in die Kommentare. Ich bin echt gespannt auf eure Ideen!

Und zu guter Letzt fehlt rechts unten noch die Eingangsbuchse TRIG IN. Hier kann man per Control Voltage durch die Steps schalten. Cooles Feature, welches direkt Leben in die Bude bringt. Ausprobieren!

Und damit sind wir auch schon durch mit dem kleinen Rundgang über die Frontplatte des Behringer 182 Sequencers. Sieht alles zwar viel aus, ist aber im Endeffekt immer dasselbe, das Handbuch können wir damit getrost zur Seite legen. Hier erklärt euch Götz Müller-Dürholt von Behringer den 182 Sequencer noch einmal direkt am Objekt.

Vergleich mit dem Original

Nach dem Rundgang über die Frontplatte des Behringer 182 wollen wir doch auch noch schnell den Vergleich mit dem Orignal-Sequencer aus dem Roland System 100M anstellen. Historisch korrekt geschrumpft wurde der Behringer 182, im Gegensatz zum Behringer 960 Sequential Controller, nämlich nicht, denn dann hätte es wohl nur 12 Teileinheiten im Case gebraucht, wäre dann aber auch sicher nicht mehr bedienbar gewesen. Also musste man bei Behringer einige designtechnische Kompromisse eingehen.

Na dann schauen wir doch einmal genauer hin: Die linke Seite mit den zweireihigen CV-Potis ist genau wie bei dem Roland-Original, aber die rechte Seite hat eine ordentliche Metamorphose hinter sich gebracht. Sie ist nun genauso breit wie die linke Seite und die Regler TEMPO, DELAY und GATE TIME sind nach oben in eine Reihe gewandert. Im Original sind diese Regler auch über dem Drehschalter STEP NUMBER, aber in einer Spalte untereinander angeordnet und diese Seite wäre auch nur halb so breit wie die linke Seite. Bei der Schaltersektion hat sich auch einiges verändert: Der Schalter STEP ist wie beim Original mittig unter dem Drehschalter STEP NUMBER zu finden. Die beiden Schalter START/STOP und PARALLEL/SERIES wurden nun direkt mittig darunter platziert, während sie beim Original nebeneinander unter dem Schalter STEP zu finden waren. Ganz entfallen sind die Umschalter RANGE CV 3 V/10 V für beide CV-Kanäle des Sequencers. Die Anordnung der Buchsen für Control Voltage, Clock und Trigger ist dagegen gleich geblieben.

Was bleibt mir abschließend zu sagen? Ein Sequencer klingt halt nicht und trotzdem hat er durch seinen ganzen Aufbau und die damit verbundene Bedienung Einfluss darauf, wie man an die Erstellung von Musik herangeht.

Mit dem Behringer 182 Sequencer schraubt man sich nun ganz einfach tausendfach Bewährtes in das Eurorack-Modularsystem. Mit diesem Sequencer wurden im Original unzählige Hits geschrieben, weil er eben so ist, wie er ist: einfach zu erlernen und mit absolut schnörkelloser Bedienoberfläche, welche den Musiker durch nichts Unwesentliches vom eigentlichen Schaffensprozess ablenkt. Ich hatte jedenfalls stundenlangen Spaß und viel Inspiration mit und durch den Behringer 182 Sequencer bei diesem Test. Er lieferte damit auch genau das, was er soll!