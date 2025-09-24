SEM im Doppelpack

Am 02.04.2025 wurde auf AMAZONA angekündigt, dass der Behringer 2-XM Synthesizer, eine doppelte Rekreation des legendären Oberheim-SEM-Moduls im Umfang eines Oberheim Two-Voice Synthesizers, bereit zum Versand ab Werk ist. Die erste Auflage war sofort ausverkauft – das war leider kein Aprilscherz –, sodass mein Testexemplar trotz Bestellung nach der Ankündigung erst jetzt im Studio eingetroffen ist. Gut Ding will eben manchmal Weile haben und ob der Behringer 2-XM ein gutes Ding ist, soll dieser Test zeigen.

Kurz & knapp Was ist es? Behringer 2-XM, Synthesizer-Expander, Doppel-Nachbau des Oberheim SEM-Moduls im Stil des Oberheim Two-Voice. Klang: Druckvoll, breit und lebendig – Oberheim-Sound vom Feinsten.

Druckvoll, breit und lebendig – Oberheim-Sound vom Feinsten. Stereo: Zwei SEM-Module ermöglichen extrabreite Sounds im Panorama.

Zwei SEM-Module ermöglichen extrabreite Sounds im Panorama. Ergonomie: Stiftpotentiometer sind unpraktisch und trüben die Bedienung.

Stiftpotentiometer sind unpraktisch und trüben die Bedienung. Preisvergleich: UB-Xa D bietet mehr Stimmen und Speicherbarkeit, 2-XM überzeugt als kompakter SEM-Klon.

Behringer 2-XM Synthesizer Expander

Oberheim SEM als Inspiration

Das Oberheim SEM-Modul kam 1974 erstmals auf den Markt und wurde 2009 von Tom Oberheim noch einmal neu aufgelegt. Das SEM war berühmt für seinen sehr cremigen und fetten Sound. Die Ausstattung des monophonen Synthesizermoduls war mit zwei Oszillatoren, einer Filterhüllkurve, einer Verstärkerhüllkurve und einem LFO zwar recht simpel, doch dank des charakteristischen 12-dB-Filters, das stufenlos zwischen Low- und Highpass-Charakteristik überblendbar oder als Bandpassfilter einsetzbar war, wurde der Sound des SEM zu einem Klassiker. Eingesetzt wurde er unter anderem von Joe Zawinul, Manfred Mann, Vince Clarke, Vangelis, Herbie Hancock und Prince.

Das SEM bildete die Grundlage für Tom Oberheims folgende polyphone Synthesizer. Zwei SEM-Module, kombiniert mit einem kleinen Keyboard, folgten 1975. 1976 kam ein Programmer hinzu, der die Einstellungen von bis zu acht SEM-Modulen speichern konnte. Folgerichtig erschien 1977 der Four-Voice mit vier SEM-Modulen und Tastatur, später noch der Eight-Voice. Die weitere Entwicklung mit dem OB-X ist Synthesizergeschichte.

Die SEM-Module wurden von Tom Oberheim unter dem Label Marion Systems mit erweiterter Funktionalität neu aufgelegt. Nachdem Tom Oberheim 2019 seine Namensrechte nach 36 Jahren vom Gitarrenhersteller Gibson zurückerhalten hatte, erfolgte eine finale Neuauflage wieder unter dem Namen Oberheim. Nach diesem Ausflug in die Synthesizergeschichte nun aber zurück ins Jahr 2025 und zum Behringer 2-XM.

Unpacking

Auffallend nach dem Entfernen des Transportkartons ist das neue Verpackungsdesign von Behringer. Die Verpackung ist nicht mehr weiß foliert und mehrfarbig bedruckt, sondern aus schlichtem braunem Recyclingkarton gefertigt.

Klappt man den Deckel auf, springt einem sofort der Slogan “There’s a Musician in Every Human Being”, unterschrieben von Uli Behringer, ins Auge. Schick. Auch die bisher verwendeten Schaumstoffseitenteile wurden durch Wabenkarton ersetzt. Der Synthesizer, das Handbuch und die Kabel sind weiterhin in Plastikfolie gehüllt, doch in puncto Nachhaltigkeit ist das trotzdem ein deutlicher Fortschritt in Materialität und Erscheinung der Verpackung.

Nach dem Entfernen der Plastikfolie lässt sich feststellen, dass beim Gerät selbst alles beim Alten geblieben ist. Der 2-XM ist – wie alle Behringer-Desktop-Synthesizer – in ein Metallgehäuse mit dünnen Holzseitenteilen verbaut. Die Frontplatte ist in einem dem Vorbild entsprechenden Cremeweißton beschichtet, die Beschriftung schwarz aufgedruckt, was eine sehr gute Lesbarkeit ermöglicht.

Auf der Rückseite des Gehäuses befinden sich zwei 6,3-mm-Monoklinkenbuchsen für die beiden Mono-Main-Outs der Module, ein vollständiges MIDI-DIN-Trio, eine USB-Buchse für Class-Compliant-MIDI über USB und den Austausch mit der SynthTribe-App sowie die Netzteilbuchse für das mitgelieferte Netzteil. Auch hier wurde verbessert: Das Netzteil verfügt über ein deutlich wertigeres und dicker ummanteltes Kabel als frühere Revisionen.

Sonst befindet sich in der Packung noch ein Flachbandkabel, falls der 2-XM in ein Modularsystem-Gehäuse verbaut werden soll, sowie zwei Miniklinken-Patch-Kabel.

Vor dem ersten Start empfiehlt sich wie immer der Download der SynthTribe-App, um den Status der Firmware zu überprüfen und bei Bedarf gleich ein Update einzuspielen.

Oberfläche der SEM-Module

Der Behringer 2-XM vereint die Nachbauten zweier SEM-Module mit einem kleinen Audiomixer samt Funktionsmodus-Selektor und zwei identischen Patch-Feldern für jedes Modul. Vom Funktionsumfang entspricht das in etwa einem Oberheim Two-Voice mit den Patch-Möglichkeiten der 2009er Marion Systems-Module.

Die beiden Synthesizer Expander Module sind identisch aufgebaut. Das Tuning der beiden VCOs samt Oktavlage über fünf Oktaven wird über recht leichtgängige Drehregler mit großer Potikappe eingestellt, das Feintuning über sehr kleine Stiftpotentiometer mit nur ca. 5 mm Durchmesser. Hier hat sich Behringer leider am Marion Systems SEM Plus orientiert und nicht an den konzentrischen Potentiometern des Originals von 1974.

Die beiden VCOs können über einen Schalter hart synchronisiert werden. Darunter lässt sich durch Drehung nach links oder rechts wahlweise die Frequenz oder die Pulsbreite des Oszillators modulieren, die Modulationsquelle wird über einen kleinen Schiebeschalter darunter gewählt. Mit dem letzten Stiftpotentiometer der VCO-Sektionen kann die Pulsbreite der Rechteckschwingung von 10 % bis 90 % geregelt werden.

Unter den beiden VCO-Sektionen befinden sich die drei Regler für Attack, Decay und Sustain der Hüllkurve 1. Die Zuweisung von ENV1 zum VCA erfolgt über den Schalter daneben – wahlweise VCA direkt ab Note-on, VCA gesteuert durch MIDI-Velocity oder ON/EXT von Patchbay-Input 72/88.

Wie beim Original befindet sich die Frequenzsteuerung des einzigen LFOs zwischen den Hüllkurven über dem eben erwähnten Wahlschalter.

Rechts der Oszillatoren findet man die Filtersektion mit großen Reglern für Cutoff und Resonance. Für die Modulationsintensität kommt leider wieder ein Stiftpotentiometer zum Einsatz, der Wahlschalter für die Modulationsquelle (ENV2, EXT, LFO) befindet sich darunter. Das 12-dB-Filter kann mittels Wahlschalter als Lowpass-, Highpass- oder Bandpassfilter betrieben werden. Die Bandbreite des Filters lässt sich dabei originalgetreu stufenlos von Notch (schmales Frequenzband rund um den Cutoff) in Richtung Lowpass- oder Highpass-Charakteristik regeln.

Ungewöhnlich ist die Anordnung des Mixers in der Filtersektion und nicht als eigene Mixersektion. Die zwei Oszillatoren sowie ein externes Signal oder Rauschen werden gemischt und dann durch das Filter geschickt. Die Lautstärkeanteile werden über drei Stiftpotentiometer festgelegt: VCO1, VCO2 und EXT/Noise.

In Zwölf-Uhr-Stellung kommt jeweils kein Signal durch, je weiter man nach links dreht, desto größer ist der Anteil des Sägezahns im Filtereingang, je weiter man nach rechts dreht, desto größer ist der Anteil der Rechteckschwingung. Dasselbe Prinzip gilt bei EXT IN und Noise.

Soweit die dem Original nachgebildeten SEM-Module 1 und 2. Rechts daneben befindet sich das Master-Modul.

Master Modul

In diesem befindet sich oben eine DIN-MIDI-In-Buchse und eine Stereoklinkenbuchse, die vor allem dann benötigt wird, wenn man den Behringer 2-XM in ein Eurorack-System einbauen möchte, da die Buchsen an der Rückseite in diesem Szenario entfallen. Außerdem gibt es einen Master-Volume-Regler und einen Schalter zur Wahl des MIDI-Modes (UNI, SPLIT oder DUO).

Über acht kleine Stiftpotentiometer lassen sich für jedes SEM Level, Panoramaposition, External Level und die Portamento-Intensität einstellen, wobei Portamento nur für beide SEMs gemeinsam aktiviert bzw. deaktiviert werden kann.

Patchbay

Die Patchbay ist für beide Module identisch, die Codierung entspricht der anderer Behringer-Module. Weiß hinterlegte Beschriftung bedeutet Input, schwarz hinterlegte Beschriftung bedeutet Output. Die Patchbay verfügt über Input-Buchsen für ein externes Audiosignal, CV-Ansteuerung von VCF, VCA, VCO1 und VCO2 sowie LFO-Trigger und ENV-Gate-In. Output-Buchsen gibt es für Audiosignale von VCA, VCF und VCO1 sowie Steuerspannungen von VCO2, ENV1, ENV2 und LFO. CV und Gate werden entsprechend den am MIDI-Input ankommenden Daten generiert.

Damit lässt sich schon einiges anfangen. Neben der Einbindung externer LFOs oder Sample-&-Hold-Generatoren können Audio-Feedback-Schleifen erstellt oder beispielsweise der Filter-Output als externes Signal erneut durch das Filter geschickt werden, was das sonst sehr dezente Resonanzverhalten des Filters aufpeppen kann. Die Patchbay ist eine sehr sinnvolle Ergänzung. Die zwei mitgelieferten Patch-Kabel sind sehr schnell verpatcht, sodass hier rasch Bedarf nach weiteren Patch-Kabeln entsteht.

Praxis und Klang

In der ersten Testphase sind MIDI-Probleme wie Notenhänger und abgeschnittene Noten aufgefallen. Diese Probleme traten nach Einspielen der aktuellen Firmware nicht mehr auf.

Nachdem die MIDI-Problematik behoben war, folgte die nächste unerfreuliche Erkenntnis: Die Stiftpotentiometer sind einfach nicht ergonomisch. Die Bedienung ist fummelig und trotz des recht großen Abstands zwischen den Reglern passiert es im Eifer des Gefechts beim Schrauben öfter, dass man an die großen Tuning-Potis kommt und das Tuning verstellt. Das ist doppelt ärgerlich, weil man gerade über die Feineinstellung der Stimmung im Stereopanorama großartige, breite und schwebende Sounds erzeugen kann – die sind dann schlagartig dahin.

Dann aber die positive Erkenntnis: Bei der Ergonomie hat Behringer diesmal zwar gepatzt, doch der Sound passt. Die Oszillatoren haben einen kräftigen analogen Grundklang, die Hüllkurven sind knackig und das Filter liefert Oberheim-Sound vom Feinsten. Da ich leider kein originales SEM zur Verfügung habe, musste die digitale Konkurrenz in Form eines Arturia SEM-V aus der aktuellen Arturia-11-Collection als Vergleichsobjekt herhalten.

Die klangliche Verwandtschaft zum Plug-in und auch zu diversen Videos des Originals im Netz ist nicht zu leugnen. Zudem können die Patches des Software-SEM als Inspirationsquelle für das Patchen des 2-XM dienen. Unter Einsatz beider im Stereopanorama verteilter Hardware-SEMs hat die Behringer-Hardware gegenüber der Software die Nase vorn, weil der Klang lebendiger ist. Die Software hat dann natürlich produktionstechnisch andere Vorteile wie Automation, Skalierbarkeit und Speicherbarkeit.

Für Fans des Oberheim-Sounds und Freunde von Hardware ist der 2-XM in jedem Fall eine nähere Betrachtung wert. Etwas schade ist jedoch, dass Behringer sich überwiegend für Stiftpotentiometer entschieden hat – das trübt die Freude am Schrauben doch ein wenig.

Klangbeispiele