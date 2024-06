Test: Behringer 369-KT, Stereo-Kompressor

Game Changer?

Kürzlich überraschte Behringer die Studiowelt ohne Vorankündigung mit einem Knaller – dem zweikanaligen Studiokompressor/-limiter mit der kryptischen Bezeichnung 369-KT – ab sofort erhältlich zum Preis von 499,- Euro.

ANZEIGE

Anhand des Frontplattendesigns und der Konzeption war schnell klar, dass als Vorbild offensichtlich der Neve 33609 Pate stand, ein zweikanaliger High-End Diodenkompressor/-limiter, der wiederum auf dem klassischen Neve 2254 aufbaut und auf unzähligen Hits verwendet wurde.

Über die Jahre hinweg gab es viele Varianten des Gerätes, am gesuchtesten war aber die originale „Metal Knob“-Version. Der Nachbau von Behringer hat tatsächlich Metallknöpfe, scheint sich ansonsten jedoch an der aktuell erhältlichen Version von AMS Neve 33609/N zu orientieren, die neben Wahlschaltern für langsamen und schnellen Attack auch über einen 15-poligen Sub-D-Port zur Verlinkung mehrerer Geräte und externen Steuerung einiger Parameter verfügt.

Wie man es von Behringer kennt, wurde das Design dem des Originals sehr genau nachempfunden. Schon einige Male musste der Konzern bei Nachbauten nach Auslieferung der ersten Charge Änderungen an der Optik vornehmen – mal schauen, was diesmal passiert. Die Diskussion über Nachbauten aktuell erhältlicher Geräte flammte natürlich auch beim 369-KT wieder auf, hier muss jede/r selbst entscheiden, wie er/sie dazu steht. Die erste Charge des über eine Handvoll weltweiter Handelspartner vertriebenen Geräts war jedenfalls bereits ein paar Stunden nach Erscheinen ausverkauft.

Innenleben des Behringer 369-KT

Die Verarbeitung wirkt tadellos. Unter der Haube des kurz geratenen, dafür aber recht gewichtigen 19“ Gehäuses findet sich wie beim Neve 33609/N ein Schaltnetzteil. Allerdings teilt es sich die Hauptplatine mit dem Audioteil und steckt nicht wie beim Original in einem separaten Abschirmgehäuse.

Überraschenderweise befinden sich im diskret aufgebauten Behringer-Gerät deutlich mehr Bauteile in Durchlochmontage als bei Neve, so u. a. auch die für die Kompression zuständigen Diodenbrücken und viele Kondensatoren. Eine zweistellige Anzahl klassischer Trimmer zur Kalibrierung ist bei modernen Geräten ebenfalls ungewöhnlich.

Zudem sind alle Knöpfe auf der Frontplatte mit Drehschaltern verbunden, die im Gegensatz zu gerasterten Potis exakt reproduzierbare Einstellungen ermöglichen.

ANZEIGE

Statt Übertragern von Marinair enthält der 369-KT insgesamt 6 Stück Übertrager der hauseigenen Marke Midas, die angeblich exakte Replikate der originalen Bauteile darstellen sollen. Überhaupt hätten laut Behringer bei der Entwicklung des Gerätes frühere Neve-Mitarbeiter mitgewirkt. Dass Behringer unter dem Midas-Label grundsätzlich gute Übertrager bauen kann, ist mir vom Klark Teknik KT-2A bekannt.

Apropos, wem es noch nicht aufgefallen ist: Behringer hat dieses neueste 19“ Studio-Klon-Gerät nun erstmals mit dem eigenen Logo verziert, an Klark Teknik erinnert beim 369 nur noch das angehängte „KT“ in der Bezeichnung.

Die Audiobuchsen stammen von Neutrik, ansonsten wurde auf günstige generische Bauteile, teils wohl auch aus eigener Produktion, zurückgegriffen. Die mechanische Ausführung ist einfach gehalten, etwa bei den großen Drehschaltern, die natürlich im Gegensatz zu Neve nicht von teuren Markenherstellern wie Greyhill oder Elma kommen und beim 369-KT direkt auf der Platine für die Frontplattenelemente aufgelötet sind.

Nicht entdecken konnte ich auf der Hauptplatine die im Original teils verwendeten Tantalkondensatoren, wobei nicht auszuschließen ist, dass diese als Bauteile in Oberflächenmontage auf der Ober- oder Unterseite des Geräts angebracht wurden. Der charakteristische Klang dieser Kondensatoren ist für den Neve-Sound bekanntermaßen nicht unwichtig.

Ausstattung des Behringer 369-KT

Bevor wir uns den klanglichen Eigenschaften des Kompressors widmen, gibt es einen kurzen Überblick darüber, was das Gerät leistet:

Das für die Kompression zuständige Element ist wie gesagt eine Diodenbrücke. Die Schaltungskonzeption erfordert ein deutliches Absenken der Amplitude im Gerät und daher dahinter einen potenten Aufholverstärker, weshalb das Rauschen auch deutlicher höher ist als z. B. bei einem modernen VCA-Chip. In einem gewissen Bereich sehr niedriger Amplituden verhalten sich die Dioden wie variable Widerstände, was für den Kompressionseffekt genutzt wird.

Diodenkompressoren tendieren zu einem recht speziellen, eher aggressiven Klang, auch aus diesem Grund kommt der Klangfärbung durch die Aufholstufe eine besondere Rolle zu. Im Ur-Diodenkompressor von Neve, dem 2254A wurde ein Class-A Line-Verstärker wiederverwendet, der dem Signal den typischen fetten, entspannten Sound mitgab, für den der Hersteller bekannt ist. Im 33609 steckt dagegen eine Class-AB-Schaltung, wobei die Meinungen über die Relevanz dieser Unterschiede durchaus geteilt sind.

Der 369-KT kann sowohl Mono (für zwei Einzelsignale) als auch Stereo eingesetzt werden; bei letzterer Einstellung regeln dann teils die Schalter vom ersten Kanal den zweiten mit. Es gibt pro Kanal einen echten Bypass, der über Relais realisiert wurde. Kompressor und Limiter auf den Kanälen sind einzeln zuschaltbar, der Limiter folgt dabei auf den Kompressor. Man kann den Signalpfad bei Bedarf auch ohne Dynamikbearbeitung nur zur Klangbeeinflussung nutzen. Zudem existiert ein Schalter zur globalen Umschaltung zwischen interner (d. h. über das Frontpanel) und externer (d. h. über den Sub-D Anschluss auf der Rückseite) Kontrolle.

Die Attack-Zeit ist jeweils pro Kanal und pro Kompressor und Limiter in zwei Stufen – „fast“ und „slow“ wählbar, die Release-Zeit – hier „Recovery“ genannt, verfügt über vier fixe und zwei programmabhängige Einstellungen. Beim Kompressor ist die Kompressionsrate in 5 Stufen zwischen 1:5:1 und 6:1 wählbar, der Limiter bietet hier – sinnvollerweise – keine Einstellmöglichkeit. Der Threshold-Wert ist beim Kompressor zwischen +10 und -20 dBu wählbar und beim Limiter zwischen +4 und +15 dBu. Natürlich hat die Wahl des Gains beim Kompressor, also dessen Nachverstärkung – möglich zwischen 0 und 20 dB – auch Auswirkungen auf die Arbeit des Limiters.

Der von den Klark Teknik Geräten bekannte An/Aus-Kippschalter und die orangefarbene Leuchte komplettieren gemeinsam mit zwei analogen VU-Metern das Frontpanel.

Auf der Rückseite befinden sich neben dem Stromanschluss und dem genannten Sub-D-Anschluss) noch XLR-Buchsen für die Ein- und Ausgänge.

Praxiseinsatz des Behringer Kompressors

Nach dem Einschalten ist der 369-KT ohne vorzuwärmen startklar. Die recht lang geratenen Metallknöpfe liegen zwar gut in der Hand, aber die Rasterung der Drehschalter fühlt sich eher fummelig an, so dass es nicht immer ganz einfach ist, auf Anhieb den identischen Wert zwischen den Kanälen einzustellen. An dieser Stelle wird ein Abstand gegenüber teureren Geräten deutlich, auch insofern, als man auf die Langlebigkeit dieser Bauteile nicht unbedingt wetten möchte.

Davon abgesehen macht die gelungene Konzeption mit überschaubarer Parametrisierung das Finden passender Settings für die jeweilige Anwendung leicht. Im Betrieb zeigt sich schnell, dass der 369-KT zur Geräteklasse „weniger ist mehr“ zählt, d. h. der nutzbare Teil des Regelbereichs ist grundsätzlich eher klein. Am besten arbeitet er mit einer „Kiss-The-Needle“-Einstellung, d. h. recht zurückhaltender Kompression bis etwa 4 dB Gain-Reduction. Im Gegensatz beispielsweise zum SSL Buskompressor verzeiht er das großzügige Ausnutzen der vorhanden Parameter definitiv schlechter.

Wenn man aber die passende Einstellung gefunden hat, gibt er Signalen eine besondere Note, die gut mit Anglizismen wie Punch, Glue und Power umschrieben werden können. Vor allem der Mixbus und Subgruppen kann er Energie einzuflößen und gleichzeitig für Druck und Homogenität sorgen.

Rockloop:

Drums:

Auffällig ist dabei allerdings, dass das Gerät auch bei einigen dB Gain-Reduction kräftig Tiefbasspunch klaut. Von der Neve-typischen „Verdickung“ im Bereich von Bass / unteren Mitten ist beim 369-KT nichts zu spüren. Ich hatte ihn z. B. auf dem Mixbus einer Rock-/Metal-Mischung, wo er das Signal zwar gut „zusammenklebte“, allerdings war im Anschluss ein EQ mit mehreren dB Bassanhebung nötig, um das Fundament untenrum wiederherzustellen. Nicht leugnen lässt sich eine gewisse – zumindest subjektive – Betonung der oberen Mitten und Höhen, zudem scheint ganz obenrum doch etwas Detailabbildung zu fehlen.

Guitar:

Richtig eingesetzt ist der Kompressor im 369-KT aber ein sinnvolles und hilfreiches Werkzeug im Studio. Mit dem Limiter konnte ich dagegen weniger anfangen, was mir bei Neve Diodenbrückenkompressoren aber bislang genauso ging. Hier scheint es oft so, als habe man nur die Wahl zwischen keiner Wirkung und zu viel des Guten. Zudem teilen sich Limiter und Kompressor – wie beim Original – jeweils ein VU-Meter, was das Ablesen – gelinde gesagt – erschwert.

Vergleich

Wie verhält sich der 369-KT nun im Vergleich zum Vorbild des britischen Edel-Herstellers?

Ein Original-Neve 33609 stand zum Test zwar nicht zur Verfügung, allerdings habe ich ein Paar AML ez2254, Nachbauten des klassischen ez2254A mit hochwertigen Bauteilen, in meinem Studio. Wie die Klangbeispiele belegen, ist das Regelverhalten diesen tatsächlich sehr ähnlich. Ebenso fällt aber auf, dass die charakteristische Neve-Färbung beim ez2254 mit großem Bassfundament und samtigen Höhen im gut hörbaren Kontrast zum eher mittigen Klang des Behringer-Gerätes steht.

Ambient:

Liegt dieser Unterschied daran, dass der ez2254 mit seiner Class-A-Schaltung und einem zusätzlichen Interstage-Übertrager anders klingt als ein 33609? Oder ist es eher der Klang des Behringer vs. Neve?

Nun, wenn man die Klangbeispiele des AMS Neve 33609/N von AMAZONA.de Autor Chris Pfeil gegenhört, fällt auf, dass das Original, im Gegensatz zum Behringer, einen vollen, runden, bewegt klingenden Bass und staubtrockene Attacks produziert, sehr ähnlich dem AML ez2254.

Der sogenannte „Boxtone“ des 369-KT unterscheidet sich also doch erkennbar vom Original.

Ich bilde mir auch zumindest ein, dass der ez2254 gegenüber dem 369-KT bei stärkerer Bearbeitung noch akzeptablere Ergebnisse liefert. Die in der analogen Domäne gematchten Klangbeispiele zum Vergleich beider Geräte (jeweils als „Vergleich“ betitelt“) verwenden insofern zur besseren Beurteilung absichtlich eher übertriebene Einstellungen.

Bei allen Klangbeispielen wurden zur besseren Vergleichbarkeit übrigens auch die unbearbeiteten Dateien einem Wandler-Roundtrip unterzogen.

Technik

Das Matching zwischen den Kanälen beim Testgerät war übrigens hervorragend. Hinsichtlich der Langzeitstabilität gibt es aber Fragezeichen, da die Kalibrierung mittels einem Dutzend Kohleschichtpotentiometer erfolgt, und sich bei analogen Geräten, und insbesondere kostengünstigen Trimpotis, über die Zeit in der Regel unvermeidlich Veränderungen (sog. Drift) ergeben. Einen Diodenkompressor richtig zu kalibrieren, ist eine Herausforderung, die schon Profis schwerfällt und an der viele Laien verzweifeln dürften. Zumindest nach aktuellem Stand wäre diese Unternehmung beim 369-KT mangels technischer Dokumentation ohnehin nur ein Ratespiel.

Recht beliebt ist das „Modding“ günstiger Geräte im Wege des Austauschs einiger Bauteile durch höherwertige. Beim Klark Teknik KT-2A, natürlich eine ganz andere Baustelle, lässt sich durch Kondensator- und Röhrentausch mit ein paar Euro Einsatz Einiges erreichen (Vorsicht – Hochspannung! Daher nur etwas für Fachleute). Zumindest in diesem Gerät sind die „Midas“-Übertrager kein Hindernis für guten Klang.

Interessant wäre es, ein paar Kondensatoren im 369-KT gegen höherwertige auszutauschen und insbesondere auch an den richtigen Stellen Tantalkondensatoren einzusetzen. Nach der Modifikation wäre allerdings ggf. eine Neukalibrierung fällig (s. o.).

Möglicherweise könnte auch das offene Schaltnetzteil, das aufgrund des geringen Platzes im kurzen Gehäuse räumlich nah an der Audioschaltung ist, den Klang beeinträchtigen. Zwar sind im für Audio nutzbaren Frequenzbereich (bis ca. 20 kHz) oberhalb des prinzipbedingt relativ hohen Rauschpegels keine Störgeräusche im Signal auszumachen. Bei der Prüfung mit dem Oszilloskop wird aber sichtbar, dass die Ultraschallfrequenzen aus dem Netzteil durchaus in den Audiobereich einstreuen. Hier wäre es interessant, die Auswirkungen eines Netzteiltauschs durch ein geschlossenes Schaltnetzteil oder ein lineares Netzteil zu überprüfen.

Was Behringer zu Dumpingpreisen – teils sogar in klassischer Durchlochmontage – dank vertikaler Integration, modernen Massenfertigungsmethoden und hocheffizienter Planung anbieten kann, dürfte die Konkurrenz weiter das Fürchten lehren.

Konkurrenz

Konkurrenten gibt es mittlerweile selbst bei Neve-inspirierten Diodenbrückenkompressoren/-limiter einige. Abgesehen vom Original und einigen anderen High-End-Geräten, wie bspw. von BAE und IGS gibt es auch von Audioscape, Buzz Audio, Audiomaintenancelimited (AML), Heritage Audio und anderen Anbietern entsprechende Geräte, die klanglich, bauteil- und verarbeitungstechnisch High-End-Ansprüche haben und daher auch mindestens das 3-4-fache des 369-KT kosten. Selbst ein Stereopärchen der auf dem europäischen Markt nicht erhältlichen Budget-Geräte des chinesischen Herstellers Alctron (der sich unbestätigten Berichten zufolge am Design eines europäischen Auftragsfertigers orientiert) liegt mit Versand, Steuern und Zoll noch ein paar hundert Euro über dem Preis des 369-KT. Ein Paar des möglicherweise aus derselben Fabrik stammenden Golden Age Projekt Comp-54 MKIII kostet sogar noch etwas mehr.