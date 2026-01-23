Analoger Drum-Synth im Test

Der Behringer BDS-3 ist ein 4-stimmiger, analoger Drum-Synthesizer nach dem Vorbild des Simmons SDS-3 aus dem Jahre 1978. Alle Eigenschaften des Originals wurden übernommen, wobei es auch ein paar moderne Features gibt. Ob der Behringer BDS-3 an den SDS-3 herankommt, wollen wir in unserem Testbeitrag herausfinden.

Kurz & knapp Was ist es? Behringer BDS-3, ein 4-stimmiger, analoger Drum-Synthesizer im Eurorack-Format nach dem Vorbild des Simmons SDS-3. Klang: Druckvolle Bass-Drums, harte Kicks und überzeugende Toms, besonders stark im Tieftonbereich.

Druckvolle Bass-Drums, harte Kicks und überzeugende Toms, besonders stark im Tieftonbereich. Bedienung: Sehr übersichtlich und intuitiv, mit identischen Kanälen und Fokus auf spontanes Arbeiten.

Sehr übersichtlich und intuitiv, mit identischen Kanälen und Fokus auf spontanes Arbeiten. Ausstattung: Vier Drum-Kanäle, LFO- und Run-Modulatoren sowie MIDI- und CV-Trigger, jedoch ohne Filter oder ADSR.

Vier Drum-Kanäle, LFO- und Run-Modulatoren sowie MIDI- und CV-Trigger, jedoch ohne Filter oder ADSR. Einschränkungen: Begrenzte Klangfarben bei Snare- und HiHat-Sounds sowie wenige CV-Eingänge.

Begrenzte Klangfarben bei Snare- und HiHat-Sounds sowie wenige CV-Eingänge. Fazit: Klangstarker Drum-Synthesizer mit Spaßfaktor, ideal für Fans des Originals und experimentierfreudige Einsteiger.

ANZEIGE

Wichtiger Hinweis: Aus (vermutlich) rechtlichen Gründen wurde die Bezeichnung von „SDS-3“ zu „BDS-3“ geändert. Das mir vorliegende Testgerät trägt allerdings noch die Bezeichnung „SDS-3“. Zumindest eine Lieferung mit dem alten Namen scheint es also in den Verkauf geschafft zu haben.

Das Original: Simmons SDS-3

Der Simmons SDS-3 wurde von Dave Simmons entwickelt und war der erste kommerziell erhältliche Drum-Synthesizer auf dem Markt. Die Idee kam vom Schlagzeuger Baz Watts (Paul Young, Q-Tips, Adam Ant, Jon Foxx), der auch mit Dave Simmons in einer früheren Band spielte. Watts wollte etwas Neues und so bediente man sich an den Bauteilen eines ARP Odyssey und fügte diese mit Trigger-Pads zusammen. Doch das war noch nicht ganz die Geburt des Simmons SDS-3.

Erst später, während seiner Tätigkeit bei Musicaid in England, entwickelte Simmons ein ähnliches Gerät. Vier Drum-Stimmen und ein Rauschgenerator bildeten das Fundament der Simmons SDS-3.

Sequencer waren zwar im Jahr 1978 keine Neuheit mehr, jedoch waren sie für Schlagzeuger bis dato noch uninteressant und wurden vermutlich sogar eher als Konkurrenz angesehen. Somit besitzt die Simmons SDS-3 Mikrofoneingänge, um sie per Schlagzeugspiel zu triggern.

Später gab es dann auch nochmal eine Zweikanalversion, die SDS-4 und in den 80er-Jahren folgten weitere Modelle mit dem heutigen Markenzeichen von Simmons, den sechskantigen Drum-Pads.

Bands und Künstler wie The Police, Duran Duran, Rush oder Genesis nutzten eine Simmons SDS-3 in Songs und die Band Landscape arbeitete sogar direkt mit Dave Simmons an der Entwicklung.

Simmons stellte 1999 die Produktion ein, wurde dann aber 2005 von Guitar Center aufgekauft. Heute werden unter dem Namen Simmons moderne, elektronische Drum-Kits für kleine und große Budgets angeboten.

ANZEIGE

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Kernelemente des Behringer BDS-3

Der Behringer BDS-3 verfügt über vier identische Drum-Kanäle, die wahlweise über einen Mikrofoneingang oder MIDI getriggert werden können. Der Mikrofoneingang kann aber auch CV-Signale verarbeiten, womit sich der BDS-3 auch in jedes Eurorack-System integrieren lässt. Für jeden Kanal stehen sechs Regler zur Klanggestaltung zur Verfügung und jeweils einer, um den Eingang zu pegeln. Darauf werde ich im Verlauf nochmals genauer eingehen.

Das fünfte, wichtige Element ist die Master-Sektion. Hier lässt sich aber nicht nur der Pegel anpassen, es sind auch weitere Modulatoren untergebracht.

Auch wenn der Behringer BDS-3 die Bezeichnung „Drum-Synthesizer“ trägt, klangformende Elemente wie ein Filter oder eine klassische ADSR-Hüllkurve darf man hier nicht erwarten. Das Prinzip folgt dem Original: minimal, praktisch und leicht zu bedienen soll er sein.

Behringer BDS-3: Der erste Eindruck

Die Verarbeitung des Behringer BDS-3 ist identisch zu den meisten Behringer-Produkten in diesem Format. Für den Preis bekommt man eine durchaus gute Verarbeitung. Das 70 TE breite Modul sitzt lückenlos in einem stabilen Gehäuse und kann auch in größere Systeme eingebaut werden.

Die Bedienelemente bestehen aus 30 Drehreglern, 6 Schiebereglern und 20 Kippschaltern. Die Haptik schwankt erfahrungsgemäß bei Behringer-Produkten, beim BDS-3 empfand ich es als sehr angenehm, da der Widerstand nicht zu gering ist.

Im Lieferumfang befinden sich ein Flachbandkabel, zwei kurze Patch-Kabel, ein USB-A auf USB-B Kabel und das entsprechende 12-Volt-Netzteil.

Anschlüsse des Behringer BDS-3

Die Ein- und Ausgänge sind auf der Bedienoberfläche und auf der Rückseite verteilt. Pro Kanal sitzen auf der Oberfläche 3,5-mm-Klinkenbuchsen für den Mikrofoneingang, den Kanalausgang und den Mikrofonausgang. In der Master-Sektion finden sich der Mix-Ausgang, ein Eingang zum Anschließen eines Expression-Pedals und der MIDI-Eingang.

Rückseitig gibt es dann nochmals einen Summenausgang und einen weiteren Eingang für ein Expression-Pedal, hier allerdings beide mit 6,3 mm Buchse. Eine weitere 6,3-mm-Klinkenbuchse dient der Decay-Kill-Funktion.

Rechts von den Klinkenbuchsen sitzen DIP-Schalter zur Auswahl eines MIDI-Kanals, dazu sind hier ein MIDI-Thru-Ausgang, ein USB-B-Eingang, der An/Aus-Schalter und der Anschluss für das Netzteil untergebracht.

Bedienelemente des Behringer BDS-3

Die Bedienoberfläche des Behringer BDS-3 ist so klar und einfach strukturiert, dass man kaum das Handbuch benötigt. Schauen wir uns zunächst die verschiedenen Kippschalter und deren Funktionen der vier Drum-Kanäle an:

Mic On/Off : aktiviert/deaktiviert den Mikrofoneingang

: aktiviert/deaktiviert den Mikrofoneingang Up/Down : bezieht sich auf den Pitch-Regker

: bezieht sich auf den Pitch-Regker LFO On/Off : aktiviert/deaktiviert den LFO

: aktiviert/deaktiviert den LFO Run On/Off: aktiviert/deaktiviert den Run-Modulator

Bei der Verwendung von Gate- oder Trigger-Signalen kann der Mic-Schalter deaktiviert bleiben. Die Bezeichnung „Run“ beschreibt eine Sample-and-Hold-Funktion, die bei jedem eingehenden Signal am Mic-Eingang neu gestartet wird. Je höher der Regler „Run Time“ eingestellt ist, desto mehr Samples werden genommen.

Die insgesamt sieben Drehregler und der horizontale Schieberegler haben folgende Funktionen:

Mic Sensitivity : regelt den Eingangspegel

: regelt den Eingangspegel Impact Click : imitiert den Aufprall eines Drumsticks (Hüllkurve, die das Filter öffnet)

: imitiert den Aufprall eines Drumsticks (Hüllkurve, die das Filter öffnet) Decay Time : Abklingzeit (50 Millisekunden bis 7 Sekunden)

: Abklingzeit (50 Millisekunden bis 7 Sekunden) Bend Level : Pitch-Hüllkurve (positiv und negativ)

: Pitch-Hüllkurve (positiv und negativ) Pitch : bestimmt den Grundton (unter 20 Hz bis über 30 kHz) und die Filterfrequenz der Rauschquelle

: bestimmt den Grundton (unter 20 Hz bis über 30 kHz) und die Filterfrequenz der Rauschquelle Balance : Verhältnis zwischen Oszillator und Rauschgenerator

: Verhältnis zwischen Oszillator und Rauschgenerator Effect Range : Wirkung der Master-Effekte auf jeden Kanal

: Wirkung der Master-Effekte auf jeden Kanal Channel Level: regelt den Ausgangspegel

Über die kostenlose Synthtribe-App lassen sich noch ein paar weitere Einstellungen vornehmen. Wem beispielsweise die Kill-Switch-Schalter auf der Rückseite, zur Einstellung des MIDI-Kanals, zu lästig sind, kann dies auch über die Software einstellen und die Switch-Funktion deaktivieren. Außerdem lassen sich die vier Drum-Kanäle auch separat für die Decay-Kill-Funktion deaktivieren, was ich sehr nützlich finde.

Der Master-Kanal ist ebenfalls recht überschaubar. Zunächst sitzen hier der Mix-Ausgang, ein Eingang für ein Expression-Pedal, um die Tonhöhe zu steuern und der MIDI-DIN-Eingang. Für das Expression-Pedal gibt es einen vertikalen Schieberegler namens „Overall Pitch“, wobei das Expression-Pedal die Tonhöhe nur bei Mittelstellung des Reglers steuert. Ansonsten steuert der Regler die Tonhöhe aller Kanäle und kann diese zwischen 25 % und 400 % verschieben.

Weiterhin gibt es die beiden Modulatoren LFO und Run mit deren Bedienelementen. Beide besitzen einen Kippschalter zum Aktivieren und Deaktivieren sowie einen Drehregler, um die Geschwindigkeit zu bestimmen. Der LFO besitzt zwei weitere Kippschalter, um zum einen zwischen Rechteck- und Sinusschwingung zu wechseln und zum anderen um den Geschwindigkeitsbereich zu verringern oder zu erhöhen. Die langsamste Einstellung lässt den LFO zwischen 0,1 Hz und 20 Hz schwingen, die schnellste zwischen 20 Hz und 4,3 kHz.

Wie klingt der Behringer BDS-3?

Klanglich hat mich der Behringer BDS-3 sehr positiv überrascht. Wie weit er seinem Vorbild ähnelt, kann ich zwar nicht beurteilen, aber vor allem in den tieferen Frequenzbereichen macht er eine wirklich gute Figur. So sind angenehm weiche Bass-Drums, die ordentlich in die Magengegend drücken, und wirklich harte Kicks, die direkt ins Gesicht klatschen, kein Problem. Toms und Zap-Sounds klingen ebenfalls spitze und lassen sich über den LFO und die Hüllkurve nochmals interessanter gestalten.

HiHats und Snare-artige Sounds sind natürlich auch möglich, jedoch sind die Klangfarben hierfür etwas sehr begrenzt. Nicht nur hier hätten ein paar zusätzliche CV-Eingänge dem BDS-3 wirklich gutgetan.

Beim Überblenden zwischen Oszillator und Rauschen kommt es in einem sehr kleinen Bereich zu einem hörbaren Pegelabfall des Rauschsignals. In der Praxis ist das zwar kein wirkliches Problem, mindert aber natürlich etwas den qualitativen Eindruck.

Die Decay-Zeit nimmt schon bei geringer Bewegung des Reglers stark zu und ab der Mittelstellung gibt es, je nach Tempo, keine hörbare Veränderung mehr. Den Regler hatte ich beinahe immer im unteren Drittel, was Feineinstellungen schwieriger als nötig machte.

Der Behringer BDS-3 lässt sich aber wohlgemerkt auch zweckentfremden und für kleine Melodien oder als Drone-Synthesizer verwenden. Ganz alleine wirkt er oftmals etwas verloren und man sollte immer ein paar Effekte wie Reverbs, Delays oder Verzerrer aller Art einsatzbereit haben. Dann macht die kleine Kiste wirklich Spaß und liefert tolles Grundmaterial.